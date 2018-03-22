08:03 22 марта
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Эдуард Лимонов: Европа никак не возьмёт в толк, что её время закончилось

Известный политический, околополитический и общественный деятель Эдуард Лимонов решил прокомментировать ту шумиху, которая поднята британскими властями по делу об отравлении шпиона Скрипаля и его дочери в Солсбери. Комментарий Лимонова коснулся высказывания главы МИД Британии Бориса Джонсона по поводу ответных мер России на высылку 23-х российских дипломатов.

Из поста Э.Лимонова:
БОрис Джонсон о высылке 23-х британских дипломатов из России и закрытии Британского Совета в РФ:
"Эти бесполезные меры только будут наказанием для простых россиян, лишая их безобидных возможностей изучать английский язык и подавать заявки на получение британских виз. Сегодня Россия одинока и изолирована".


Я полагаю БОрис до сих пор представляет "простых россиян" в виде мужиков в лаптях, стоящих на берегу Белого моря, с тоской глядящих в сторону Англии, и шепчущих заворожённо "простых возможностей изучать английский язык,...простых возможностей...английский язык...английский язык...подавать заявки..."

Европа никак не возьмёт в толк, что мир изменился драматически, что европейский золотой век прошёл, что Европа больше не повелевает миром, и вот-вот не смогут повелевать миром её отпрыски - американцы.

Всё, кончилось ваше время!

Бросьте эти ваши колонизаторские замашки, дуралеи.


Эдуард Лимонов: Европа никак не возьмёт в толк, что её время закончилось


Далее Лимонов подчёркивает, что набирают силу страны Азии, включая Индию, Китай, Индонезию.

Лимонов:
Мускулистая Россия сбросила с себя оцепенение ваших сирен-шарлатанов. Вы, Европа, страшная глупая дряхлая провинция, сидите там и заткнитесь на своём полуострове и прилегающих к нему Британских островах. Алкоголики вы там все, бледные... Сдуйтесь, пора уже...


И ведь вряд ли стоить оспаривать тот факт, что европейские политики из некогда мировых глыб превратились в стайку серых, незаметных недоличностей, которых подбирают по принципу: полное отсутствие своего мнения и интереса к будущему своей собственной страны. Эти недоличности пытаются что-то произносить с трибун, но в мире уже через месяц после их отставки забывают не только об их словах, но и об их существовании.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 16

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  1. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 06:59
    Ну да ! Счас их уже чурки колонизируют ! В отместку .
    ФЕОДОР
  2. фрезер (александр) Сегодня, 07:00
    "Европе скоро конец" , "Америка вот - вот развалится". Где-то и когда-то я это уже слышал. Пенсионеры на сайте должны помочь вспомнить.
    фрезер
  3. Altona (Евгений) Сегодня, 07:00
    Сейчас английский язык теряет свое влияние. Всё больше желающих учить китайский и корейский языки. Считают, что будущее за ними. Ну а мы, средней возраст, верим только в изучение автомата Калашникова.
    Altona
    1. федоров (Валерий) Сегодня, 07:13
      Может пусть сами Русский учат ?
      федоров
    2. роман66 (роман) Сегодня, 07:19
      и уставы! уставы учить!
      роман66
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:02
    Да уж, не Черчили там теперь. И не Де Голи...
    Горный стрелок
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:04
    Закостеневшее европейское сознание не дает возможности нынешним "серым" (прав автор) политикам взглянуть на мир реально. Они существуют в своем, придуманном ими же мире и считают, что будут жить так вечно. Но это уже их проблемы, с которыми судя по всему они справиться не смогут.
    rotmistr60
  6. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:06
    Лиминова послом в британию отправить в форме "вежливого человека "-это будет с нашей стороны "Восьмая казнь египетская "для политиков британии! ! wassat
    Геркулесыч
  7. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:13
    "Эдуард Лимонов: Европа никак не возьмёт в толк, что её время закончилось"

    Складывается впечатление, что нибу́дь России, всё в Европе происходило бы в том же духе, только Америка то рассаживала бы этих пауков по разным банкам, то подсаживала бы в разных комбинациях.
    ul_vitalii
  8. Стас Снежин (Станислав) Сегодня, 07:15
    Красиво сказал! От всей души поддерживаю.
    Стас Снежин
  9. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 07:17
    На самом деле европейцы крайне безответственные люди. Будучи безнадёжно больными гегемономанией, они должны принимать лекарственные препараты подавляющие эту манию, но постоянно забывают это делать.
    Тогда приходит строгий доктор - "российский солдат" и делает принудительную иньекцию, она очень болезненная, но очень эффективная и больной успокаивается на несколько десятков лет!
    Ретвизан 8
  10. антивирус Сегодня, 07:18
    оспаривать тот факт, что европейские политики из некогда мировых глыб превратились в стайку серых, незаметных недоличностей, которых подбирают по принципу: полное отсутствие своего мнения и интереса к будущему своей собственной страны


    да, Миттеранов и Аденауэров мало сейчас.

    Я ПРО "АЗИЯ ПОДНИМАЕТСЯ" МНОГО ЛЕТ ГОВОРЮ-- ЭТО НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТ ДЛЯ РОССИИ , ТОЛЬКО ТРУД В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ.
    Своя рубашка ближе к телу.
    антивирус
  11. XII легион (Цезарь) Сегодня, 07:20
    Великий аналитик
    Даже такие одиозыши в ход пошли)
    XII легион
  12. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 07:21
    Война нервов между Россией и Британией закончилась истерикой ВЭЙ и Бори Джонсона...Лимонов приятные вещи говорит и вообщем то верные.
    В мире появляются новые центры силы и бывшие колонизаторы никак с этим смириться не хотят...но это объективный процесс и остановить его это все равно что муравью остановить движущийся локомотив...бесполезно и бессмысленно.
    Тот же ЛЕХА
  13. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:21
    Бросьте эти ваши колонизаторские замашки, дуралеи.

    Ну тут Лимонов повторил слова С.В.Лаврова. И оба конечно правы.
    a.s.zzz888
  14. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 07:28
    Эдик Кислый против Бориса Джонсона...Ожидаем раунд второй..
    Злой 55
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