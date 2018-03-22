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Эдуард Лимонов: Европа никак не возьмёт в толк, что её время закончилось
Известный политический, околополитический и общественный деятель Эдуард Лимонов решил прокомментировать ту шумиху, которая поднята британскими властями по делу об отравлении шпиона Скрипаля и его дочери в Солсбери. Комментарий Лимонова коснулся высказывания главы МИД Британии Бориса Джонсона по поводу ответных мер России на высылку 23-х российских дипломатов.
Из поста Э.Лимонова:
Далее Лимонов подчёркивает, что набирают силу страны Азии, включая Индию, Китай, Индонезию.
Лимонов:
И ведь вряд ли стоить оспаривать тот факт, что европейские политики из некогда мировых глыб превратились в стайку серых, незаметных недоличностей, которых подбирают по принципу: полное отсутствие своего мнения и интереса к будущему своей собственной страны. Эти недоличности пытаются что-то произносить с трибун, но в мире уже через месяц после их отставки забывают не только об их словах, но и об их существовании.
Из поста Э.Лимонова:
БОрис Джонсон о высылке 23-х британских дипломатов из России и закрытии Британского Совета в РФ:
"Эти бесполезные меры только будут наказанием для простых россиян, лишая их безобидных возможностей изучать английский язык и подавать заявки на получение британских виз. Сегодня Россия одинока и изолирована".
Я полагаю БОрис до сих пор представляет "простых россиян" в виде мужиков в лаптях, стоящих на берегу Белого моря, с тоской глядящих в сторону Англии, и шепчущих заворожённо "простых возможностей изучать английский язык,...простых возможностей...английский язык...английский язык...подавать заявки..."
Европа никак не возьмёт в толк, что мир изменился драматически, что европейский золотой век прошёл, что Европа больше не повелевает миром, и вот-вот не смогут повелевать миром её отпрыски - американцы.
Всё, кончилось ваше время!
Бросьте эти ваши колонизаторские замашки, дуралеи.
"Эти бесполезные меры только будут наказанием для простых россиян, лишая их безобидных возможностей изучать английский язык и подавать заявки на получение британских виз. Сегодня Россия одинока и изолирована".
Я полагаю БОрис до сих пор представляет "простых россиян" в виде мужиков в лаптях, стоящих на берегу Белого моря, с тоской глядящих в сторону Англии, и шепчущих заворожённо "простых возможностей изучать английский язык,...простых возможностей...английский язык...английский язык...подавать заявки..."
Европа никак не возьмёт в толк, что мир изменился драматически, что европейский золотой век прошёл, что Европа больше не повелевает миром, и вот-вот не смогут повелевать миром её отпрыски - американцы.
Всё, кончилось ваше время!
Бросьте эти ваши колонизаторские замашки, дуралеи.
Далее Лимонов подчёркивает, что набирают силу страны Азии, включая Индию, Китай, Индонезию.
Лимонов:
Мускулистая Россия сбросила с себя оцепенение ваших сирен-шарлатанов. Вы, Европа, страшная глупая дряхлая провинция, сидите там и заткнитесь на своём полуострове и прилегающих к нему Британских островах. Алкоголики вы там все, бледные... Сдуйтесь, пора уже...
И ведь вряд ли стоить оспаривать тот факт, что европейские политики из некогда мировых глыб превратились в стайку серых, незаметных недоличностей, которых подбирают по принципу: полное отсутствие своего мнения и интереса к будущему своей собственной страны. Эти недоличности пытаются что-то произносить с трибун, но в мире уже через месяц после их отставки забывают не только об их словах, но и об их существовании.
Использованы фотографии: Википедия
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