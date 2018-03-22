"Эдуард Лимонов: Европа никак не возьмёт в толк, что её время закончилось"

БОрис Джонсон о высылке 23-х британских дипломатов из России и закрытии Британского Совета в РФ:

"Эти бесполезные меры только будут наказанием для простых россиян, лишая их безобидных возможностей изучать английский язык и подавать заявки на получение британских виз. Сегодня Россия одинока и изолирована".





Я полагаю БОрис до сих пор представляет "простых россиян" в виде мужиков в лаптях, стоящих на берегу Белого моря, с тоской глядящих в сторону Англии, и шепчущих заворожённо "простых возможностей изучать английский язык,...простых возможностей...английский язык...английский язык...подавать заявки..."



Европа никак не возьмёт в толк, что мир изменился драматически, что европейский золотой век прошёл, что Европа больше не повелевает миром, и вот-вот не смогут повелевать миром её отпрыски - американцы.



Всё, кончилось ваше время!



Бросьте эти ваши колонизаторские замашки, дуралеи.

Мускулистая Россия сбросила с себя оцепенение ваших сирен-шарлатанов. Вы, Европа, страшная глупая дряхлая провинция, сидите там и заткнитесь на своём полуострове и прилегающих к нему Британских островах. Алкоголики вы там все, бледные... Сдуйтесь, пора уже...