08:01 22 марта
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Арктические льды на дают субмарине Hartford ВМС США нанести "имитационный" ракетный удар

Американская подводная лодка фактически застряла во льдах во время отработки «учебных ударов». Американские СМИ со ссылкой на командование ВМС США сообщают, что речь идёт субмарине Hartford, которую "обезоружили" арктические льды во время проведения учений.

Известно о том, что подводная лодка Hartford при этом отрабатывала взаимодействие с другой субмариной Connecticut. Цель учений, как отмечают военные эксперты, отработка нанесения ракетных ударов по России из надводного положения.

Отмечено, что толщина льда в районе маневров такая, что одна из американских подводных лодок так и не смогла всплыть для нанесения «имитационного удара».


В сообщении ВМС США говорится о том, что многоцелевая атомная субмарина USS Hartford (SSN 768) класса «Лос-Анджелес» пытается пробиться сквозь арктические льды для выполнения поставленной в ходе учений задачи.



Информация о том, что американская подводная лодка испытывает проблемы со льдами в Арктике первоначально поступила от издания NavyCurrentsMagazine.

Это уже не первый инцидент с USS Hartford. Так, ровно 9 лет назад (в марте 2009) она, находясь в подводном положении в водах Ормузского пролива, столкнулась с американским десантным кораблём USS New Orleans.

Использованы фотографии: https://twitter.com/navycurrents
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Комментарии 53

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 07:11
    Это знак Свыше
    Дормидонт
    1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 07:15
      Цитата: Дормидонт
      Это знак Свыше

      льды - это не песок - не суйтесь - памперсы примерзнут laughing
      Angel_and_Demon
      1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 07:20
        Арктика - она ведь Русская! Нечего туда лезть!!! yes Матрасы - общайтесь с пингвинами, на другом полюсе! negative Ледоруб вам .... в помощь feel
        Охотовед 2
        1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 07:24
          Цитата: Охотовед 2
          Матрасы - общайтесь с пингвинами, на другом полюсе!

          там еще холоднее - нужны меховые памперсы - вот по этому у полосатых и поперла акция запрета торговли меховыми изделиями lol
          Angel_and_Demon
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:46
          Цитата: Охотовед 2
          Арктика - она ведь Русская! Нечего туда лезть!!!

          пока так не научитесь, льды вас не пустят. а не научитесь вы никогда laughing
          LSA57
      2. Тралл Сегодня, 07:32
        Цитата: Angel_and_Demon
        льды - это не песок - не суйтесь

        И в песок тоже лучше не суйтесь smile
        Тралл
        1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 07:44
          Цитата: Тралл
          И в песок тоже лучше не суйтесь

          ну вообще то да - он набивается во все щели - а опрелости выводить это проблема - госпиталей не хватит lol
          Angel_and_Demon
    2. Ilya-spb (Илья) Сегодня, 07:19
      Надо срочно выслать ледокол! Наш, российский. И спасти несчастных американцев. А то у них продукты кончаться, замерзнут...И туалетная бумага...А еще белые медведи рядом скалятся)))
      Ilya-spb
      1. роман66 (роман) Сегодня, 07:27
        Надо срочно выслать ледокол
        и протаранить нахрен! lol
        роман66
        1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 07:28
          Цитата: роман66
          и протаранить нахрен!

          лучше кракена laughing
          Angel_and_Demon
          1. Serge (Сергей) Сегодня, 07:44
            Какие же вы все злые!Ужос просто!Надо всего лишь туда направить компанию наших моржей с плясками,водкой,закусью!И устроить пикник недалеко от ПЛ матрасов!И не подпускать их к себе кроме как на 4 костях за косточкой laughing
            Serge
            1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 07:46
              Цитата: Serge
              Надо всего лишь туда направить компанию наших моржей с плясками,водкой,закусью!

              а белые медведи где? а без балалайки почему? матрешки еще надо!!!!
              Angel_and_Demon
            2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:58
              Да ладно, шож так грубо то? Какие ни есть, гости!
              Пускай приходят хоть на своих двоих, уползать точно будут на четырёх! Эт кто сможет, хотя бы ползти?
              rocket757
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:47
        Цитата: Ilya-spb
        .А еще белые медведи рядом скалятся)))

        можно парочку вояк на десерт мишкам оставить laughing
        LSA57
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:55
          Как, ОПЯТЬ застряли?
          Эт не та лодка, которая типа может\ должна на нас страху нагнать?
          Мож стоит помочь ей остаться там НАВЕЧНО? Где наш Генерал Мороз? Есть важное задание!
          rocket757
  2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:15
    Челюскинцы, подумал Штирлиц smile
    ul_vitalii
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:23
      ДЭ,билы, подумали Челюскинцы wassat
      Геркулесыч
      1. Стас Снежин (Станислав) Сегодня, 07:30
        "Друзья с нашей палаты", подумали ДЭ-билы.. ))
        Стас Снежин
    2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:27
      Смех смехом, но если "исключительные" дурни вмёрзнут во льдах, то Ваш анекдот станет реальностью.
      Alex-a832
    3. роман66 (роман) Сегодня, 07:28
      Штирлиц? удивились челюскинцы laughing
      роман66
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:41
        Цитата: роман66
        Штирлиц? удивились челюскинцы laughing

        Привет, Роман hi Может пригонит лодку льдами, замороженных выкинуть, а лодку оставить для американских и английских туристов. smile
        ul_vitalii
        1. роман66 (роман) Сегодня, 07:51
          Виталий hi попахивает климатическим оружием. русские коварные, сколько уже переморозили - и не сосчитать!
          роман66
  3. annodomene (Алексей) Сегодня, 07:19
    1. Какого черта они вообще туда полезли, если выше 80 параллели стрелять не могут?
    2. Судя по картинке - толщина льда менее 0,5 метра и они с трудом смогли проломить его. Салаги... Или картинка с другой пла и с другого места.
    3. А впрочем, третьего им не дано...
    annodomene
  4. hbvkzyby (Юрий) Сегодня, 07:19
    ломик надо с собой возить
    hbvkzyby
  5. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:19
    Лампами паяльными не пробовали растопить лёд... laughing
    a.s.zzz888
    1. роман66 (роман) Сегодня, 07:29
      еще можно пИсать на лед
      роман66
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:30
        роман66 (роман) Сегодня, 07:29 ↑ Новый
        еще можно пИсать на лед

        тогда им нужен экипаж, численностью со среднюю провинцию Китая...
        a.s.zzz888
        1. роман66 (роман) Сегодня, 07:32
          или много мочегонного
          роман66
  6. антивирус Сегодня, 07:22
    Глобальное потепление-- это к А.Гору.
    а русские наслали генерала Мороза на мирных амеров.
    сиди в Мексиканском заливе и тренируйся там же.
    антивирус
  7. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:22
    Сама природа ставит их военщину на место! Нужно" стратега "отправить янки тогда лед зубами за пару минут покрошат в пыль lol .
    Геркулесыч
  8. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:25
    отработка нанесения ракетных ударов по России из надводного положения
    Даже природа против таких учений. Наверное перед всплытием десант прорубил полынью для рубки, чтобы картинка получилась красочной. Остается нашим оказать помощь попавшим в беду "коллегам".
    rotmistr60
  9. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 07:25
    Всё-то этим америгандцам мешает..То русские льды, то тупость руководителей..
    Злой 55
  10. Tusv (Владимир) Сегодня, 07:27
    А я блин, читаю: "Обнаружили". А тут,вона как. И обнпружили,. И обезоружили без всякого спецназа
    Tusv
  11. МВГ (Валерий) Сегодня, 07:28
    "Американская подводная лодка фактически застряла во льдах" - нечто подобное реально ожидал прочитать, когда прошла информация о маневрах США в этом регионе.
    Веселят потуги "друзей всего человечества", искренне говорю )))
    МВГ
  12. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 07:30
    Арктические льды на дают субмарине Hartford ВМС США

    автор...каким образом они надают субмарине... belay
    смысл заголовка совершенно другой.
    Тот же ЛЕХА
  13. Razvedka_Boem Сегодня, 07:30
    Арктические льды на дают субмарине

    нЕ дают
    А торпеду пустить по ледяной корке нельзя?
    Razvedka_Boem
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 07:33
      А торпеду пустить по ледяной корке нельзя?

      Можно...если льды надают то торпеды по льду летать будут smile .
      Тот же ЛЕХА
  14. федоров (Валерий) Сегодня, 07:34
    Думаю, такой вариант им не грозит... fellow
    федоров
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 07:42
      Великолепное видео во всех смыслах... я бы его потом своим внукам показывал вот где братцы настоящий драйв и адреналин...
      одно дело висеть на кране с одной рукой какому нибудь недоразвитому имбицилу и совсем другое дело искупаться с борта атомной подводной лодки в центре Арктики.
      Тот же ЛЕХА
  15. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 07:34
    держитесь, люди... скоро лето! lol
    Masya Masya
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 07:43
      ПрЮветики Мариночка! Кому интересно, можете посмотреть , вроде свежее видео.
      sabakina
      1. ромул (Егор) Сегодня, 07:46
        Цитата: sabakina
        ПрЮветики Мариночка!

        feel lol Какие нонче дамы), агрессивные ) на сайте .. кошечки - собачики)
        прЮвет модераторам drinks fellow
        ромул
  16. RUSOIVAN (Иван) Сегодня, 07:34
    Цитата: роман66
    еще можно пИсать на лед

    не получится: придется потом еще и гору желтого льда разгребать!
    RUSOIVAN
  17. KRIK33 (Роман) Сегодня, 07:35
    Шо?!! Опять Путин?!! smile То Америку снегом засыпет... теперь за лед взялся... Вездесущ! smile
    KRIK33
  18. Олег Козлов (Олег Козлов) Сегодня, 07:37
    Какие америкосы всё таки нетерпеливые. Вот учёные давно уже говорят про потепление, таяние снегов и даже льдов. Пусть малость подождут.... Когда нибудь лёд растает, вот тогда можно начинать учиться отрабатывать удары... И ракетные... И всякие разные другие.... Нетерпеливые они, эти америкосы, ой нетерпеливые......
    Олег Козлов
  19. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:37
    Прикол! belay laughing Наши арктические льды уже воюют с американскими подлодками! laughing Опять русские виноваты! wink
    Симон
  20. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:40
    Цитата: a.s.zzz888
    Лампами паяльными не пробовали растопить лёд... laughing

    А у них это еще не придумано! Это наши секретные разработки. tongue wink
    Симон
  21. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 07:42
    Ничего, скоро потеплеет. Оттают. Если это не очередное испытание нашего нового оружия.
    Хотя, там и лёд-то не такой уж и толстый.
    Лена Петрова
  22. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:44
    Цитата: hbvkzyby
    ломик надо с собой возить

    Так, американская продвинутая цивилизация еще до этого не додумалась! laughing
    Симон
  23. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:46
    Цитата: ul_vitalii
    Челюскинцы, подумал Штирлиц smile

    Так, российские самолеты пускай зовут на помощь! Быстро льды вокруг разбомбят! wink laughing
    Симон
  24. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:47
    Цитата: Дормидонт
    Это знак Свыше

    Хороший знак! Пускай не лазят, там, где не надо! laughing
    Симон
  25. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 07:48
    Очередной "ура-патриотический" заголовок не имеющий ничего общего с реальной статьей. Если внимательно почитать саму статью то там написано о том, что "испытывает трудности" при выполнении задачи, но никак ни о том, что лодка "застряла" во льдах. В американском издании написано, что лодка безуспешно пыталась найти полынью в заданном месте, затем пробила лед, но лед слишком толстый, пусковые шахты закрыты людом и пуск провести из них невозможно. Сейчас они пытаются придумать как решить эту проблему.
    Monster_Fat
  26. Altona (Евгений) Сегодня, 07:53
    Цитата: Monster_Fat
    В американском издании написано, что лодка безуспешно пыталась найти полынью в заданном месте, затем пробила лед, но лед слишком толстый, пусковые шахты закрыты людом и пуск провести из них невозможно. Сейчас они пытаются придумать как решить эту проблему.

    --------------------------
    Наша "Акула"(проект 941), например, специально спроектирована, чтобы взламывать арктический лед толщиной до 2 метров.
    Цитата из Википедии:
    Для того, чтобы лодки были способны нести дежурства в высоких широтах, ограждение рубки выполнено очень прочным, способным проламывать лёд толщиной 2-2,5 м (зимой толщина льда в Северном ледовитом океане варьирует от 1,2 до 2 м, а в некоторых местах достигает 2,5 м[25]). Снизу поверхность льда покрыта наростами в виде сосулек или сталактитов значительных размеров. При всплытии подводный крейсер, убрав носовые рули, медленно прижимается к ледяному потолку специально приспособленным для этого носом и ограждением рубки, после чего резко продуваются цистерны главного балласта.[26]
    Altona
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