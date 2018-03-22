11:52 22 марта
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Ситуация в Сирии

1500 боевиков и 6000 членов их семей будут эвакуированы из Харасты в Идлиб. В Алеппо протурецкие группировки захватили в плен 18 бойцов YPG. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



Члены незаконных вооруженных формирований снова атаковали Дамаск. Боевики обстреляли район Аль-Аббасин сирийской столицы, что привело к пожару. Сирийская арабская армия (САА) продолжала продвигаться в районе Айн Тарма. Кроме того ВВС Сирии наносили удары по опорным пунктам группировок радикальной оппозиции в окрестностях населенных пунктов Арбин и Хазза. Между тем из Харасты выехали первые автобусы с боевиками вооруженной оппозиции. Напомним, главари формирования заключили соглашение с правительственными войсками САР, в соответствии с которым группировка сдала свои позиции в городе и получила возможность эвакуироваться в Идлиб. В ближайшее время Гуту покинут 1500 боевиков и 6000 членов их семей.


В северо-западном пригороде Африна боевики протурецких группировок обнаружили систему подземных тоннелей Демократических сил Сирии (SDF). По сведениям информационного агентства Fars News, в тайниках было найдено несколько сотен единиц оружия и боеприпасов производства США. Сирийская свободная армия (ССА) захватила у SDF высоту Аль-Ахлям к югу от Африна, кроме того под контроль ССА перешли поселения Кимар и Барад. Также местный источник сообщил, что жители девяти деревень, расположенных в окрестностях Африна, выдали протурецким боевикам 18 бойцов курдских отрядов YPG.

ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в провинции Идлиб. Авиация атаковала опорные пункты радикалов в окрестностях поселений Сукейк и Кафб Батых на юге региона.

Российская авиация совместно с ВВС Сирии наносили удары по пунктам дислокации террористов «ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Кафр Зета, Аль-Джанабира и Таль-Сахр на севере провинции Хама. В свою очередь Сирийская свободная армия (ССА) напала на расположения правительственных войск недалеко от города Сальхаб. Сообщается об уничтоженном бульдозере сирийской армии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:19
    И сколько еще можно их выпускать?!В другом месте будут убивать.Выпускать только на минное поле.И пора признать-мирных среди них нет!
    210окв
    1. котовский (Константин) Сегодня, 10:04
      Цитата: 210окв
      И сколько еще можно их выпускать?!В другом месте будут убивать.Выпускать только на минное поле.И пора признать-мирных среди них нет!

      Чечню вспомните..Если бы боевики город с мирняком в подмосковье удерживали,
      вы бы согласились их на автобусе в Чечню выпустить? Или прямо здесь бомберами утюжили..
      котовский
  2. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 09:22
    Что там с амерами? с их подготовкой?
    Dashout
    1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 09:51
      Все в порядке у них с подготовкой не волнуйтесь!
      MoJloT
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:26
    Такая заметка, пестрящая незнакомыми названиями - для понимания обстановки ничего не даёт. Карта нужна. Помню, как отлично понималась карта во время активных боев на Донбассе. Жаль, что никто не озадачивается такой для Сирии.
    Горный стрелок
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 09:30
      Цитата: Горный стрелок
      Такая заметка, пестрящая незнакомыми названиями - для понимания обстановки ничего не даёт. Карта нужна. Помню, как отлично понималась карта во время активных боев на Донбассе. Жаль, что никто не озадачивается такой для Сирии.


      В этом слоеном пироге уже помоему единицы лишь разбираются в ингридиентах.. Качели качают.. мне кажется наши намеренно.
      vorobey
    2. iaroslav.mudryi (Ярослав Мудрый) Сегодня, 10:31
      Цитата: Горный стрелок
      Такая заметка, пестрящая незнакомыми названиями - для понимания обстановки ничего не даёт. Карта нужна. Помню, как отлично понималась карта во время активных боев на Донбассе. Жаль, что никто не озадачивается такой для Сирии.

      Сводки от полковника Кассада
      Хараста запросила "зеленые автобусы"

      Источники "Хезбаллы" подтверждают, что Хараста завтра капитулирует. Подавляющая часть боевиков "Ахрар-аш-Шам" покинет Восточную Гуту и отправится в Идлиб вместе с теми гражданскими, которые пожелают сопровождать боевиков. Ожидается примерно 1500-1600 боевиков и несколько тысяч гражданских (от 4,5 до 6 тыс.)
      Тяжелое вооружение боевики оставляют сирийской армии. Ввиду достижения договоренности, сирийская армия прекратила атаки на позиции боевиков "Ахрар-аш-Шам" и готовит уже столь полюбшиеся всем зеленые автобусы до Идлиба, которые стали одним из главных символов поражения террористических анклавов.
      Боевиков фактически приперли к стенке. Выбор у них был простой - либо отвалить в Идлиб, либо помереть в развалинах Харасты. Турция, которая имеет сильное влияние на "Ахрар-аш-Шам" посоветовала боевикам прекратить ломать комедию и ехать до своих. Россия обеспечивает гарантии выполнения соглашения и обеспечение безопасности выходящих из Харасты гражданских лиц. За последние 2 дня Харасту покинуло несколько сотен гражданских + несколько десятков боевиков сдались в плен. Есть весьма существенные шансы (стоит делать поправку на то, что боевики в последний момент могут сорвать соглашение, как бывало не раз), что завтра котел в Харсте прекратит свое существование, что позволит избежать дополнительных жертв и разрушений и ускорит дальнейшее освобождение Восточной Гуты.

      Пленный боевик в Харасте.
      источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4066017.htm
      l
      iaroslav.mudryi
    3. iaroslav.mudryi (Ярослав Мудрый) Сегодня, 10:38
      Сводки от полковника Кассада
      Афринское кладбище

      Кладбище курдов из YPG убитых в ходе операции "Оливковая ветвь".


      Спецназ турецких ВМС в Африне.

      Еще трофеи.
      Командование YPG заявляет, что все произошедшее часть хитрого плана по развязыванию в Африне партизанской войны, которая изгонит турок.
      Относительно сдачи Африна, заправилы YPG отрицают договорняк по сдаче города и заявляют, что Африн пал потому, что Россия договорилась с Турцией, дабы разменять курдов на Восточную Гуту.
      источник (больше фото): https://colonelcassad.livejournal.com/4065382.htm
      l
      iaroslav.mudryi
  4. Vard Сегодня, 09:28
    Интересные там люди... Жили себе рядом с Дамасском.. Пришли дяди и сказали, вот вам деньги, вот миномёт и ни в чём себе не отказывайте... и они начали стрелять по городу... где то же живут люди... И теперь им прилетел бумеранг... Так что пусть скажут спасибо, что выпустили... убогих...
    Vard
  5. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:31
    Думается мне, вывезут в Идлиб всех боевиков из всех оставшихся анклавов и выжгут его нахрен. Если только турки не успеют в него войти. А "члены семей боевиков" пойдут в сопутствующие потери. Складываются предпосылки к прямому противостоянию Сирии и Турции. Турки со Штатами уже, похоже, договорились. Намечается следующая часть Марлезонского балета.
    Yrec
    1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:55
      С первой частью вашего комментария соглашусь, тоже так думаю. А вот с этим
      Турки со Штатами уже, похоже, договорились
      не согласен. Не договорились пока турки с американцами и по Сирии скорее всего не договорятся пока Сша поддерживает курдов.
      rotmistr60
  6. Волька Сегодня, 10:40
    очередная жвачка, ощущение такое, что все это будет продолжаться как можно долго... за деньги работают декхане-террористы
    Волька
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