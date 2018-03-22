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Ситуация в Сирии
1500 боевиков и 6000 членов их семей будут эвакуированы из Харасты в Идлиб. В Алеппо протурецкие группировки захватили в плен 18 бойцов YPG. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Члены незаконных вооруженных формирований снова атаковали Дамаск. Боевики обстреляли район Аль-Аббасин сирийской столицы, что привело к пожару. Сирийская арабская армия (САА) продолжала продвигаться в районе Айн Тарма. Кроме того ВВС Сирии наносили удары по опорным пунктам группировок радикальной оппозиции в окрестностях населенных пунктов Арбин и Хазза. Между тем из Харасты выехали первые автобусы с боевиками вооруженной оппозиции. Напомним, главари формирования заключили соглашение с правительственными войсками САР, в соответствии с которым группировка сдала свои позиции в городе и получила возможность эвакуироваться в Идлиб. В ближайшее время Гуту покинут 1500 боевиков и 6000 членов их семей.
В северо-западном пригороде Африна боевики протурецких группировок обнаружили систему подземных тоннелей Демократических сил Сирии (SDF). По сведениям информационного агентства Fars News, в тайниках было найдено несколько сотен единиц оружия и боеприпасов производства США. Сирийская свободная армия (ССА) захватила у SDF высоту Аль-Ахлям к югу от Африна, кроме того под контроль ССА перешли поселения Кимар и Барад. Также местный источник сообщил, что жители девяти деревень, расположенных в окрестностях Африна, выдали протурецким боевикам 18 бойцов курдских отрядов YPG.
ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в провинции Идлиб. Авиация атаковала опорные пункты радикалов в окрестностях поселений Сукейк и Кафб Батых на юге региона.
Российская авиация совместно с ВВС Сирии наносили удары по пунктам дислокации террористов «ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Кафр Зета, Аль-Джанабира и Таль-Сахр на севере провинции Хама. В свою очередь Сирийская свободная армия (ССА) напала на расположения правительственных войск недалеко от города Сальхаб. Сообщается об уничтоженном бульдозере сирийской армии.
Члены незаконных вооруженных формирований снова атаковали Дамаск. Боевики обстреляли район Аль-Аббасин сирийской столицы, что привело к пожару. Сирийская арабская армия (САА) продолжала продвигаться в районе Айн Тарма. Кроме того ВВС Сирии наносили удары по опорным пунктам группировок радикальной оппозиции в окрестностях населенных пунктов Арбин и Хазза. Между тем из Харасты выехали первые автобусы с боевиками вооруженной оппозиции. Напомним, главари формирования заключили соглашение с правительственными войсками САР, в соответствии с которым группировка сдала свои позиции в городе и получила возможность эвакуироваться в Идлиб. В ближайшее время Гуту покинут 1500 боевиков и 6000 членов их семей.
В северо-западном пригороде Африна боевики протурецких группировок обнаружили систему подземных тоннелей Демократических сил Сирии (SDF). По сведениям информационного агентства Fars News, в тайниках было найдено несколько сотен единиц оружия и боеприпасов производства США. Сирийская свободная армия (ССА) захватила у SDF высоту Аль-Ахлям к югу от Африна, кроме того под контроль ССА перешли поселения Кимар и Барад. Также местный источник сообщил, что жители девяти деревень, расположенных в окрестностях Африна, выдали протурецким боевикам 18 бойцов курдских отрядов YPG.
ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в провинции Идлиб. Авиация атаковала опорные пункты радикалов в окрестностях поселений Сукейк и Кафб Батых на юге региона.
Российская авиация совместно с ВВС Сирии наносили удары по пунктам дислокации террористов «ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Кафр Зета, Аль-Джанабира и Таль-Сахр на севере провинции Хама. В свою очередь Сирийская свободная армия (ССА) напала на расположения правительственных войск недалеко от города Сальхаб. Сообщается об уничтоженном бульдозере сирийской армии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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