11:53 22 марта
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Производитель объяснил сдвиг сроков сдачи патрульных кораблей

Передача сторожевых кораблей проекта 23550 сдвинута на 2023-2024 годы в связи с возникшими проблемами в финансировании строительства, передает РИА Новости сообщение гендиректора «Адмиралтейских верфей» Александра Бузакова.



Сроки по патрульным кораблям проекта 23550 по программе ГПВ 2018-2027, к сожалению, сдвинуты на 2023-2024 годы в связи с финансированием,
сказал Бузаков.


При этом, по его словам, все текущие проекты реализуются согласно графикам. В текущем году спуска на воду каких-либо кораблей не планируется.

Напомним, в 2016 году военное ведомство заказало у «Адмиралтейских верфей» два патрульных корабля ледового класса проекта 23550, которые, кроме того, должны совмещать в себе возможности буксира и ледокола.

Как ране сообщали на предприятии, «многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа проекта 23550 "Иван Папанин", спроектированный конструкторским бюро "Алмаз", будет способен преодолевать лед толщиной до 1,5 метров, иметь водоизмещение около 8,5 тысячи тонн, длину корпуса 100 метров, ширину – около 20 метров, скорость – около 16 узлов».

Корабль вооружат автоматической артиллерийской установкой АК-176МА. На нем смогут базироваться вертолет, беспилотные летательные аппараты, два скоростных катера типа «Раптор».

Использованы фотографии: bastion-karpenko.ru/А.В. Карпенко
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Комментарии 16

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  1. Vard Сегодня, 09:38
    Похоже Арктика наша... а кто не согласен... получит тумаков...
    Vard
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:51
      Да кто же спорит...Однако и "тумаки" то нужны..Точнее то,что эти тумаки даст.Да и понятно-на все денег нет(ну,вы держитесь!)Да и возможности промышленности видимо не позволяют..
      Цитата: Vard
      Похоже Арктика наша... а кто не согласен... получит тумаков...
      210окв
      1. kapitan92 (Вячеслав) Сегодня, 10:18
        «многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа проекта 23550 "Иван Папанин", спроектированный конструкторским бюро "Алмаз", будет способен преодолевать лед толщиной до 1,5 метров

        А вот зачем там "Рапторы" не совсем понял, по льду или по моренице рассекать. Может эффективней будут легкие на воздушной подушке для этих условий?
        kapitan92
  2. alkor (Михаил) Сегодня, 09:39
    Что -то это.... Не много для патрульного катера 100 м. размерности и 8,5 тыс. тонн измещения? С таким вооружением это не океанская зона,а для ОВР как то круто...
    alkor
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 09:43
      Цитата: alkor
      патрульного катера


      читайте внимательнее сторожевой патрульный корабль..

      причем сочетает функцции и ледокола и буксира.. гендиректор не договаривает че то .. по какой причине финансирование урезали.. либо минобороны пока пришло к выводу что критической потребности в этих кораблях нет либо узлы и агрегаты для них сыроваты.. ведь все остальные проекты финансируются в полном объеме
      vorobey
      1. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 11:33
        Либо нет денег!
        Игорь В
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:42
    Сроки по патрульным кораблям проекта 23550 по программе ГПВ 2018-2027, к сожалению, сдвинуты на 2023-2024 годы в связи с финансированием,

    К великому сожалению, эта причина у нас очень часто проскакивает... request
    a.s.zzz888
    1. Vard Сегодня, 09:50
      Есть повод для огорчения... но их всё же построят... и это радует...
      Vard
      1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 10:00
        Цитата: Vard
        и это радует...

        радует вот это - "ВМФ России начал масштабную программу модернизации главных «рабочих лошадок» надводных сил — больших противолодочных кораблей (БПК) проекта 1155 «Удалой». По меньшей мере пять БПК получат пусковые установки крылатых ракет «Калибр»"
        Тикси-3
      2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:52
        Vard Сегодня, 09:50 ↑
        Есть повод для огорчения... но их всё же построят... и это радует...

        Будим верить, иначе без ВЕРЫ нельзя!
        a.s.zzz888
  4. Корсар0304 (Алексей) Сегодня, 09:51
    Передача сторожевых кораблей проекта 23550 сдвинута на 2023-2024 годы в связи с возникшими проблемами в финансировании строительства

    А сажать не пробовали?
    Уж сколько трубили на весь мир что у нас скоро-очень скоро будут эти сторожевики. И как в них нуждается Северный флот. Так какого .... обрезали финансирование? Непорядок, однако!
    Корсар0304
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 09:55
      Цитата: Корсар0304
      А сажать не пробовали?
      Уж сколько трубили на весь мир что у нас скоро-очень скоро будут эти сторожевики. И как в них нуждается Северный флот. Так какого .... обрезали финансирование? Непорядок, однако!


      Выше написал.. менеджеры немноголукавят помоему.. ведь все остальные проекты с их же слов финансируются в полном объеме.. значит проблема связана либо с начинкой либо с конструктивом. а может цену решили взвентить..
      vorobey
    2. Piramidon (Степан) Сегодня, 10:27
      Цитата: Корсар0304
      А сажать не пробовали?

      Вам известна причина прекращения финансирования? Возможно средства перебросили на что то более необходимое в данный момент. Но блогеры у нас суровые, сразу - сажать, расстреливать... angry
      Piramidon
  5. san4es Сегодня, 10:12
    Проект 23350 разработан АО «ЦМКБ «Алмаз», который объединил функционал буксира, патрульного корабля и ледокола, способного преодолевать лед толщиной до 1,5 метра. Данный проект относится к перспективным разработкам в интересах ВМФ. Водоизмещение около 8,5 тысячи тонн, длину корпуса 100 метров, ширину – около 20 метров, скорость – около 16 узлов soldier

    Для сравнения: Норвежский аналог recourse :
    Технические характеристики патрульного корабля ледового класса «Свалбард»:
    Экипаж, чел.: 50;
    Полное водоизмещение, т: 6401;
    Длина, м: 103,7;
    Ширина, м: 19,1;
    Осадка, м: 6,5;
    Двигатели: 4 дизеля Wichmann 9AXAG;
    Мощность, л. с.: 13423;
    Наибольшая скорость хода, уз: 17,5;
    Дальность плавания, миль: 18500 (при скорости хода 13 уз.);
    Вооружение: 1 х 57-мм/70 АУ «Бофорс»;
    Радиолокационное вооружение: EADS TRS-3D/16 ES;
    Авиационная группа: 1 х «Линкс» или NH-90
    san4es
  6. Урантиец (Андрей ) Сегодня, 10:42
    Нужно тряхнуть олигархов и достроить эти корабли в срок...
    Урантиец
  7. Дедушка Евгений (Евгений) Сегодня, 10:43
    Цитата: Vard
    Похоже Арктика наша... а кто не согласен... получит тумаков..


    АК-176МА только браконъеров гонять, сторожевик выполняет больше функцию военного присутствия в регионе чем весомой боевой единицей в век КР.
    Дедушка Евгений
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