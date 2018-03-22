11:51 22 марта
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Минобороны сформирует в десантных дивизиях танковые батальоны

До конца текущего года военное ведомство сформирует в десантно-штурмовых дивизиях танковые батальоны, сообщают Известия.



В Минобороны рассказали, что танковые батальоны появятся в 7-й новороссийской и 76-й псковской десантно-штурмовых дивизиях. На их вооружение поступят Т-72Б3. По итогам опытной эксплуатации будет принято решение о создании танковых подразделений в других соединениях ВДВ.


«В конце 2016 года в указанных дивизиях и четырех десантно-штурмовых бригадах (11-й, 31-й, 56-й и 83-й) были сформированы отдельные танковые роты. На вооружение этих подразделений поступили Т-72Б3. Параллельно в костромском 331-й гвардейском парашютно-десантном полку проводится эксперимент – здесь в качестве тяжелой боевой машины использовали "Спрут-СД". Эта САУ изначально создавалась для борьбы с бронетехникой и живой силой противника в составе подразделений ВДВ. Она обладает большой мобильностью, но практически не имеет броневой защиты», – говорится в статье.

Газета отмечает, что танковые подразделения в составе ВДВ формировались уже несколько раз, но существовали непродолжительное время.

В Афганистане был получен первый опыт применения танковых подразделений ВДВ. Тогда стало понятно, что в локальных конфликтах танки – наиболее подходящие машины для выполнения широкого спектра боевых задач. В современных условиях подразделениям ВДВ порой приходится выступать в роли мотострелковых, они должны иметь возможность большой огневой мощью подавить противника. Поэтому десантникам понадобились танковые батальоны, которые в нужном количестве предоставят мощные и защищенные огневые средства, сказал изданию председатель исполнительного комитета Союза десантников России Валерий Юрьев.

Газета напоминает, что 1982 году на базе 103-й воздушно-десантной дивизии (в то время дислоцировалась в Кабуле) был сформирован танковый батальон, вооруженный 15 танками Т-62. В 1989 году после вывода дивизии из Афганистана подразделение было расформировано.

Использованы фотографии: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Комментарии 18

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  1. Vard Сегодня, 10:26
    Конечно не совсем понятно зачем эти формирования... Но будем надеяться, что они знают что делают... Я надеюсь не раскрою военную тайну, у нас в Самарской области война полным ходом... Учения идут и днём и ночью... Вот это радует...
    Vard
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:32
      Из статьи как раз понятно.Подразделения ВДВ выступают подчас в роли мотострелков и им нужна поддержка.
      Цитата: Vard
      Конечно не совсем понятно зачем эти формирования... Но будем надеяться, что они знают что делают... Я надеюсь не раскрою военную тайну, у нас в Самарской области война полным ходом... Учения идут и днём и ночью... Вот это радует...
      210окв
      1. Vard Сегодня, 10:35
        Я всегда думал что танки и пехота... это гораздо лучше чем отдельно... То есть это теперь отдельное соединение, включающее в себя и тех и других?
        Vard
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:42
          Получается что так.И усиление я считаю правильным.
          Цитата: Vard
          Я всегда думал что танки и пехота... это гораздо лучше чем отдельно... То есть это теперь отдельное соединение, включающее в себя и тех и других?
          210окв
    2. Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:46
      Да все понятно, ВДВ - это самые оперативные силы России, и нужны они будут не для заброски в тыл врага как многие думают, а для усиления обороны периметра России или фронта, например если будет где-то необходимость быстро усилить группировку или создать новый рубеж обороны, на границе с Китаем или на Курилах да где угодно - пехота и БМД будет выброшена в этот район с воздуха, а танки бортами до ближайшего аэродрома, а оттуда своим ходом...
      Все остальные у нас перемещаются только Ж/Д, а это еще та скорость, да и уязвимость... Пока с РЖД порешают, пока платформы подгонять, пока погрузятся - месяц пройдет...
      Ratmir_Ryazan
    3. Гардемарин (Сергей) Сегодня, 10:58
      Не очень то радует на самом деле. То, что тренируются, конечно хорошо, плохо, что угроза войны очень даже реальна.
      Гардемарин
    4. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 11:16
      Цитата: Vard
      Конечно не совсем понятно зачем эти формирования... Но будем надеяться, что они знают что делают...

      Собственные танковые подразделения в ВДВ - это давно назревшее решение. Ибо реальное боевое применение ВДВ за последние полвека очень сильно отличается от "парадных" учений с парашютной выброской и патриотических фильмов ("В зоне особого внимания" и пр.).
      По факту, последние полвека ВДВ используются как аэромобильная мотопехота для усиления угрожаемых направлений. При этом из-за меньшей огневой мощи десанта очень часто складывается ситуация, когда прибывшие соединения ВДВ приходится усиливать приданными подразделениями (танки. артиллерия), "отнятыми" у тех соединений, кого десантники прибыли усиливать. Вот такой парадокс: усиление приводит к ослаблению.
      Вторая причина - сами понимаете, какую технику и какие кадры обычно отдают дяде придают "чужакам" для усиления.
      Третья причина - каждый раз слаживание десанта и приданных "тяжёлых" подразделений приходится проводить заново. А времени для этого обычно нет.
      Предельным случаем довооружения ВДВ собственной техникой следует считать 345 гв. пдп в Афганистане - начиная с 1982 года полк перевооружили на БТР-70, БМП-2, Т-62 и Д-30. Вот такой получился парашютный десант в современной войне. smile
      Alexey RA
  2. vorobey (Сашка) Сегодня, 10:26
    Интересный эксперимент... но не первый.. я так полагаю в 93г. эксперименты ставили на нас в 810 бригаде. когда ее усиливали танковой ротой.. потом действия ДШБ усиленного танковой ротой. но морпехи одно а вот транспортировка тяжелой техники в ВДВ.. ДШБ все таки больше парашютисты..
    Структурку бы увидеть.. наверняка две роты ОБТ (чуть по старинке не написал средних) и рота спрутов как десантируемый вариант..
    vorobey
    1. kapitan92 (Вячеслав) Сегодня, 10:33
      Действительно интересно! "Спрут-СД" десантируемое для ВДВ, а Т72Б3 ? Или десантные подразделения "переквалифицируют" в мотопехоту?
      kapitan92
      1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 10:37
        Цитата: kapitan92
        для десантирования - вопрос. С БДК у нас серьезные проблемы!

        Для десантирования никаких вопросов нету, а с БДК проблемы приходящи и уходящи!
        Serg65
      2. vorobey (Сашка) Сегодня, 10:38
        Цитата: kapitan92
        Действительно интересно! "Спрут-СД" десантируемое для ВДВ, но Т72Б3 для морпехов ? Если их использовать для обороны побережья - понятно, а для десантирования - вопрос. С БДК у нас серьезные проблемы! hi


        тяжелая техника сейчас на вооружении бригад береговой обороны.. в десантных операция они высаживаются вторым эшелоном когда БДК уже могут подойти к берегу.. но пока что мы не планируем масштабных десантов с моря.. так что может и проблемы с БДК к тому времени уладятся.. laughing а вообще по опыту огневая мощь с танками значительно возрастает..
        vorobey
    2. Serg65 (Сергей) Сегодня, 10:35
      Цитата: vorobey
      я так полагаю в 93г. эксперименты ставили на нас в 810 бригаде

      Приветствуем Саш! hi
      Усиливать ВДВ начали еще в Афгане!
      Serg65
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 10:44
        Цитата: Serg65
        Усиливать ВДВ начали еще в Афгане!


        приданные подразделения отличаются от штатных.. боевое слаживание, контакт, взаимопонимание и прочее.. командир приданного подразделения не будет рисковать за поддерживаемых стараясь сберечь своих бойцов.. говорю так как сам через это прошел.. точно так же как и поддерживаемый не будет рисковать.. а тут связывают воедино.. laughing
        vorobey
      2. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 11:20
        Цитата: Serg65
        Усиливать ВДВ начали еще в Афгане!

        Угу... собственно, изменения в ОШС 345 гв. пдп на реальной войне в Афганистане очень хорошо отвечают на вопрос, нужна ли тяжёлая техника современным ВДВ. smile
        Alexey RA
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:33
    Данные танковые подразделения смогут помочь десанту после выдвижения на захваченный плацдарм. Но с таким же успехом можно применять приданные для усиления танковые подразделения. Пока как в к/ф "Фанфан-Тюльпан" - мы переименуем фланги и введем противника в заблуждение. Он будет думать, что это левый, а на самом деле это будет правый... Ладно, МО РФ наверное видней.
    rotmistr60
  4. Yrec (Юрий) Сегодня, 10:45
    Ожидаемый шаг. ВДВ и так поделены на парашютно-десантные и десантно-штурмовые части. Десантно-штурмовые - фактически Силы Быстрого Реагирования без необходимости парашютного сброса. А, как показывает практика, без танков уже и в туалет нормально не сходишь.
    Yrec
  5. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:00
    Логично. Крупные воздушные десанты не предвидятся. Это экзотика для учений и кинокамер.
    Десантные дивизии превращаются (во всем мире) в элитные пехотные
    дивизии. А им нужны танки поддержки пехоты.
    voyaka uh
  6. Сергей-72 (Сергей) Сегодня, 11:19
    Танки хорошо, но лучше бы по третьему полку в дивизиях организовали. А в Афгане по мне танкистов сокращали, не прижились они там.
    Сергей-72
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