11:51 22 марта
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Минобороны РФ приняло на снабжение тыловую технику для Арктики

Российские арктические подразделения получат хлебопекарни, мультиварки и склады на базе вездеходов, специально приспособленных к условиям Арктики, сообщают Известия.



Как рассказали газете в военном ведомстве, испытания парка тыловой техники для арктических условий завершены в конце прошлого года, а в апреле нынешнего в войска начнет поступать серийная продукция.


Сообщается, что первые комплекты поступят в 80-ю арктическую мотострелковую бригаду.

«Вся техника создана на базе ДТ-30ПМ. Этот двухзвенный гусеничный плавающий транспортер стабильно работает в сложных климатических условиях с экстремально низкими температурами и обладает уникальной проходимостью. Термоизолированные обогреваемые корпуса позволяют использовать оборудование при температурах от минус 60 до плюс 40 градусов. В комплект полевой кухни и хлебопекарни входит дизель-электростанция мощностью до 100 кВт», – пишет издание.

Основным элементом тылового комплекта стала полевая кухня. В экипаж этой машины входят два водителя, а также два повара, которые за сутки могут накормить 250 человек. А в полевой пекарне за сутки можно испечь 700 кг хлеба. Военные также получат гусеничный топливомаслозаправщик, способный перевозить 14 тыс. л горюче-смазочных материалов. Еще одно устройство – арктическая цистерна (10 тыс. л) для питьевой воды, которая не замерзает в самые сильные морозы.

Раньше в арктической зоне не было больших гарнизонов, поэтому вопрос обеспечения продовольствием здесь не стоял так. Продукты завозили на стационарные склады кораблями или самолетами, затем пищу доставляли в необходимое место на вертолетах. В полевых условиях ее не готовили. Характер боевых задач в Арктике с приходом туда сухопутных частей резко поменялся. Им приходится совершать рейды, патрулировать местность, выходить на полигоны. Возникла идея создать все необходимые спецмашины на базе единого вездеходного шасси,
рассказал военный эксперт Алексей Хлопотов.

Использованы фотографии: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Комментарии 19

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:40
    Да уж..Без тыла в армии никак..Тем более в сложных климатических условиях...
    210окв
  2. Vard Сегодня, 10:41
    Всерьёз и надолго... наши собираются встать в Арктике... Как на море... так и на суще... С принятием на вооружение этих комплексов повышается автономность, а значит устойчивость обороны арктических рубежей...
    Vard
  3. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 10:48
    В2000- 2001 гг.пришлось поработать рабочим с гидрологами на Таймыре.Насмотрелся,что творят военные.Браконьерничают жутко- настреляют оленей,так,что рога и ноги из вертолета торчат,люк не закрывается.А сколько подранков оставляли.....Один раз бухие на вездеходе подавили аборигенам лодки на берегу и смылись.Люди стали жаловаться ,а им говорят :-вездеходов с таким номером нет и никогда не было.Беспредельничают по черному.Как оккупанты.
    Как то набили они гусей ленных палками- гора в человеческий рост.На вопрос ,зачем столько все равно не сьедите ,был ответ:- Прикольно,...
    Сергей Д_2
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:52
      Какое это имеет к статье отношение?Это дело военной полиции,правда тогда этих ребят по моему не было.Но прокуратура то была!Хотя о чем это я... what
      Цитата: Сергей Д_2
      В2000- 2001 гг.пришлось поработать рабочим с гидрологами на Таймыре.Насмотрелся,что творят военные.Браконьерничают жутко- настреляют оленей,так,что рога и ноги из вертолета торчат,люк не закрывается.А сколько подранков оставляли.....Один раз бухие на вездеходе подавили аборигенам лодки на берегу и смылись.Люди стали жаловаться ,а им говорят :-вездеходов с таким номером нет и никогда не было.Беспредельничают по черному.Как оккупанты.
      Как то набили они гусей ленных палками- гора в человеческий рост.На вопрос ,зачем столько все равно не следите ,был ответ:- Прикольно,...
      210окв
      1. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 10:56
        Это имеет прямое отношение к статье.А вы думаете куда люди жаловались?В прокуратуру.
        Сергей Д_2
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:59
          Вы что?Насмотрелись фильмов типа "Кочегар"?Гнать военных из Арктики собираетесь?
          Цитата: Сергей Д_2
          Это имеет прямое отношение к статье.А вы думаете куда люди жаловались?В прокуратуру.
          210окв
          1. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 11:02
            Это я к тому написал ,что военных на севере стало больше в разы ,а менталитет остался тот же.Смотришь на тундру и до горизонта - бочки,бочки...
            Сергей Д_2
            1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:07
              В прокуратуру иди...те. yes crying
              Цитата: Сергей Д_2
              Это я к тому написал ,что военных на севере стало больше в разы ,а менталитет остался тот же.Смотришь на тундру и до горизонта - бочки,бочки...
              210окв
            2. Мур (Андрей) Сегодня, 11:25
              Цитата: Сергей Д_2
              Смотришь на тундру и до горизонта - бочки,бочки...

              Об этом слышать не приходилось?
              http://концептуал.рф/arktika-generalnaya-uborka-p
              rodolzhaetsya
              Да, ещё не всю ржавину утилизировали. Но есть направленность действий, есть деньги на это.
              Мур
    2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:01
      Сергей Д_2
      Беспредельничают по черному.Как оккупанты.
      Это по моему из серии: "Я дочь офицера и все не так однозначно..." Судя по всему "разоблачитель" даже в армии не служил.
      rotmistr60
      1. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 11:07
        Служил.ДМБ1980-82,Арташат.Правда в глаза колет?
        Сергей Д_2
        1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:20
          Правда в глаза колет?
          Мне правда глаза не колет. А вот вы статью о тыловом обеспечении наших войск в Арктике свели к пьянству, браконьерству, да еще сравнили в/сл с оккупантами. Ничего не колет?
          rotmistr60
          1. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 11:32
            Вести себя надо по человечески,а не как зондеркоманда.Можете жаловаться модератору.
            Сергей Д_2
        2. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 11:30
          Цитата: Сергей Д_2
          Служил.ДМБ1980-82,Арташат.Правда в глаза колет?

          Арташат -это хорошо, тепло, урюк. А в 2000-х г.г. на Севере было голодно и холодно, сегодня олешек, наверно, стрелять в таких количествах перестали. Ну а бочки с горизонта убирают. Не все так черно сегодня.
          AlexVas44
          1. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 11:38
            Цитата: AlexVas44
            Цитата: Сергей Д_2
            Служил.ДМБ1980-82,Арташат.Правда в глаза колет?

            Арташат -это хорошо, тепло, урюк. А в 2000-х г.г. на Севере было голодно и холодно, сегодня олешек, наверно, стрелять в таких количествах перестали. Ну а бочки с горизонта убирают. Не все так черно сегодня.

            Меня не спрашивали- из мешка вытряхнули и в сержантскую школу.
            Сергей Д_2
  4. StobbeS (Sergej) Сегодня, 10:54
    на базе ЕДИНОГО вездеходного шасси
    вот эта информация меня радует.
    StobbeS
    1. iaroslav.mudryi (Ярослав Мудрый) Сегодня, 11:10
      Цитата: StobbeS
      на базе ЕДИНОГО вездеходного шасси
      вот эта информация меня радует.

      более подробное описание здесь (но фото, все равно, только одно):
      https://zen.yandex.ru/media/twower/arkticheskie-m
      ashiny-slujby-tyla-5aa90a5055876b2b8d77fc09
      iaroslav.mudryi
  5. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:02
    Так что Арктика наша полагаю навсегда, и ни кому дадим обижать местных пингвинов и медведей! angry
    a.s.zzz888
  6. Сергей-72 (Сергей) Сегодня, 11:35
    В2000- 2001 гг.

    В эти года по всей России бардак был.
    [quoteОдин раз бухие на вездеходе подавили аборигенам лодки ][/quote]
    За рычагами наверняка сидел местный "контрабас"
    Армия это отражение нашего общества, так что нечего на зеркало пенять.
    По существу вопроса:, сейчас хавчик в полях военные повара готовят или гражданские?, и как это происходит если столовые обслуживаются гражданскими фирмами?, поварские учебки сократили?
    Сергей-72
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