11:51 22 марта
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В ЮВО начинается учение с комплексами «Искандер-М»

Ракетчики общевойсковой армии Южного округа проведут на одном из полигонов в Ставропольском крае учение в рамках лагерного сбора, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЮВО.



Ракетное соединение 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, оснащенное оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) "Искандер-М", прибыло на один из полигонов в Ставропольском крае для проведения учений в рамках лагерного сбора,
говорится в релизе.


Сообщается, что «ракетчики выполнят условные одиночные и групповые электронные пуски по мишеням, имитирующим пусковые позиции ракетного комплекса условного противника. Кроме того, боевые расчеты "Искандер-М" проведут тренировки на системах управления и технического обеспечения».

В конце занятий военнослужащие нанесут удар ракетами по целям, расположенным на удалении 300 км.

Всего к учению привлечены более 500 военнослужащих, задействовано около 60 единиц военной техники.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:56
    "Храбрые" грузины напряглись?Хор уже в сборе?Хотите в НАТО?Привыкайте к "Искандерам"!
    210окв
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:58
    А тут и в ВО отстрелялись - с ЕАО, по мишеням в Амурской.
    a.s.zzz888
  3. Сергей-72 (Сергей) Сегодня, 11:23
    Надо в окружной комплект воинских частей запилить по ракетной бригаде, уж в ЮВО и ЗВО точно.
    Сергей-72
  4. ПРАВОкатор (Руслан) Сегодня, 11:45
    Грузия давно бы помирилась с Россией,но мешает оппозиция.Вернее отсутствие Лидера страны который мог бы их приструнить.Как только начинается общий диалог,сразу выползают тараканы-девственницы,потерявшие честь в Абхазии и Южной Осетии.
    Эти Позици-онеры живущие за счёт "демократических" фондов и не дают жить остальной стране.
    ПРАВОкатор
  5. Чарик Сегодня, 11:48
    Так и пустить их в сторону Сирий -на дальность проверить максимальную
    Чарик
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