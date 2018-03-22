В ЮВО начинается учение с комплексами «Искандер-М»

Ракетное соединение 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, оснащенное оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) "Искандер-М", прибыло на один из полигонов в Ставропольском крае для проведения учений в рамках лагерного сбора,

Ракетчики общевойсковой армии Южного округа проведут на одном из полигонов в Ставропольском крае учение в рамках лагерного сбора, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЮВО.говорится в релизе.Сообщается, что «ракетчики выполнят условные одиночные и групповые электронные пуски по мишеням, имитирующим пусковые позиции ракетного комплекса условного противника. Кроме того, боевые расчеты "Искандер-М" проведут тренировки на системах управления и технического обеспечения».В конце занятий военнослужащие нанесут удар ракетами по целям, расположенным на удалении 300 км.Всего к учению привлечены более 500 военнослужащих, задействовано около 60 единиц военной техники.