11:53 22 марта
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Бондарев посоветовал Трампу не беспокоиться о новом оружии России

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что опасения президента США Дональда Трампа в отношении разработок российского оружия беспочвенны и останутся такими, если Соединенные Штаты не нападут на Россию

Бондарев посоветовал Трампу не беспокоиться о новом оружии России


Сенатор в своем заявлении в очередной раз попытался донести до Запада, что все российское оружие, как разрабатываемое, так и уже разработанное, испытанное и стоящее на вооружении, носит оборонительный характер. Беспокойство же у западников вызывает превосходство оружия российского производства над ихними образцами, добавил сенатор.


Парламентарий также заявил, что Россия не ведет гонку вооружений, а лишь заботится о собственной безопасности.

Господину Трампу лучше не волноваться о новом оружии России, а откликнуться на призыв нашего президента о восстановлении нарушенных связей России и США, на призыв к снижению напряжению и постепенному — подчеркиваю, взаимному — частичному разоружению
— отметил Бондарев.

Напоминаем, что ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Трамп в ходе телефонного разговора сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о своей обеспокоенности относительно разработок российского оружия.





Использованы фотографии: https://www.pnp.ru/
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Комментарии 13

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  1. Yrec (Юрий) Сегодня, 11:25
    Риторика - она такая риторичная...
    Yrec
    1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 11:30
      Бондарев знает о чем говорит. Трампу сообщения нужно делать "ласковым и нежным матерным словом". Он их быстрее осознает.
      oleg-gr
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 11:34
        Цитата: oleg-gr
        Бондарев знает о чем говорит. Трампу сообщения нужно делать "ласковым и нежным матерным словом". Он их быстрее осознает.


        Вы про физическое замечание?
        vorobey
    2. Muvka (Владимир) Сегодня, 11:33
      Пусть не переживают. Это оружие не против США. Оно против Зимбабве. Как и их ПРО, не против нас, а против Ирана.
      Muvka
  2. собаковод Сегодня, 11:27
    А им что в лоб, что по лбу... Они обеспокоены, что Россия идёт своим путём. Да и не только они!
    собаковод
    1. ромул (Егор) Сегодня, 11:28
      Цитата: собаковод
      Россия идёт своим путём.

      И все будет путём..
      ромул
  3. Vard Сегодня, 11:27
    Можно конечно и так... только обороной войну не выиграешь...
    Vard
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:29
    Американцам бесполезно разъяснять даже очевидное. Они прекрасно понимают, что Россия первая не нападет, но страх поддерживать необходимо для объяснения своего космического военного бюджета. Оружие, которого нет у противника всегда на время остужает горячие головы.
    rotmistr60
    1. Vard Сегодня, 11:34
      Мне кажется что национально освободительное движение в Техасе не получает должную поддержку мировой общественности...
      Vard
  5. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 11:35
    опасения президента США Дональда Трампа в отношении разработок российского оружия беспочвенны и останутся такими, если Соединенные Штаты не нападут на Россию

    лучше не проверять!!!
    Masya Masya
  6. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:35
    Всю дорогу ждать, что тебя могут в любой момент треснуть по затылку, а ты в ответ ничего не сможешь сделать, дорогого стоит. "Жалко" конечно "гегемона", но догонять уходящий поезд пешком очень сложно. Матрасия попала в задницу и скоро оттуда не выберется. good
    Egorovich
    1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 11:40
      Цитата: Egorovich
      Всю дорогу ждать, что тебя могут в любой момент треснуть по затылку, а ты в ответ ничего не сможешь сделать, дорогого стоит.

      В каком смысле "ничего не сможешь сделать"? Какая то страна отказалась от ядерного оружия...? .Товарищ..вернитесь в реальный мир, форум любителей фантастики на другом сайте.
      Семен1972
  7. Чарик Сегодня, 11:42
    наши ракеты не против америки они против эээээ скажем колумбийских наркобаронов,у них же про не против России
    Чарик
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