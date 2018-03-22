Бондарев посоветовал Трампу не беспокоиться о новом оружии России

Господину Трампу лучше не волноваться о новом оружии России, а откликнуться на призыв нашего президента о восстановлении нарушенных связей России и США, на призыв к снижению напряжению и постепенному — подчеркиваю, взаимному — частичному разоружению

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что опасения президента США Дональда Трампа в отношении разработок российского оружия беспочвенны и останутся такими, если Соединенные Штаты не нападут на РоссиюСенатор в своем заявлении в очередной раз попытался донести до Запада, что все российское оружие, как разрабатываемое, так и уже разработанное, испытанное и стоящее на вооружении, носит оборонительный характер. Беспокойство же у западников вызывает превосходство оружия российского производства над ихними образцами, добавил сенатор.Парламентарий также заявил, что Россия не ведет гонку вооружений, а лишь заботится о собственной безопасности.— отметил Бондарев.Напоминаем, что ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Трамп в ходе телефонного разговора сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о своей обеспокоенности относительно разработок российского оружия.