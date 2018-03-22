11:55 22 марта
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Главы Генштабов РФ и США провели телефонный разговор

Министерство обороны РФ сообщает, что 21 марта начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом. Стороны обсудили Сирию и договорились продолжить контакты.

Главы Генштабов РФ и США провели телефонный разговор


21 марта состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом
- сообщается на сайте военного ведомства


В ходе разговора обсуждались вопросы, "связанные с обстановкой в Сирийской Арабской Республике и другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес". В Минобороны отметили, что Герасимов и Данфорд договорились продолжить двусторонние контакты. В Пентагоне сообщили, что стороны договорились не разглашать детали разговора.







Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 11

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  1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 11:36
    ...Главы Генштабов РФ и США провели телефонный разговор...

    Разговор двух специалистов по конкретным вопросам. Без лишней пыли и вбросов.
    ...В ходе разговора обсуждались вопросы, "связанные с обстановкой в Сирийской Арабской Республике и другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес"...

    Всё скупо и без шумихи. Какие "другие актуальные темы" обсуждались - известно узкому кругу. Наверняка были обозначены "красные линии", в рамках которых политики и будут выстраивать свои действия по сирийскому вопросу.
    Андрей К
    1. GRF (Евгений) Сегодня, 11:40
      А почему наша армия под руководсвом такого специалиста готова впрячься (ну хоть за это, ура, конечно) только за военных???
      GRF
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 11:44
        Цитата: GRF
        ...А почему наша армия под руководсвом такого специалиста готова впрячься (ну хоть за это, ура, конечно) только за военных???...

        "Под руководством такого специалиста" - это какого специалиста, Вы о ком?
        Только за военных - это Вы о чём? Где Вы между 12 строк этой статьи, нашли информацию о готовности впрячься только за военных?
        Андрей К
        1. GRF (Евгений) Сегодня, 11:47
          Убили гражданских (на украине журналистов, в сирии чвк) и молчок...
          Ну хоть про армию заикнулся, я рад...
          А то вон в грузии трупов наших военных ждали...

          И почему русских обижать можно.... )
          GRF
  2. Венд (Анатолий) Сегодня, 11:37
    Подействовало. Вот и ответ, кто кого испугал больше. США явно поняли, что лучше не делать ракетных ударов. Думаю третьей мировой не будет.
    Венд
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:48
      Анатолий hi Так это все страшилки были для обывателей(пиплз схавает)..Я не думаю что даже ТАМ найдутся самоубийцы...Есть конечно одиозные тиа Маккейна,но их там держат за клоунов.Впрочем и у нас подобные сыщутся.
      Цитата: Венд
      Подействовало. Вот и ответ, кто кого испугал больше. США явно поняли, что лучше не делать ракетных ударов. Думаю третьей мировой не будет.
      210окв
  3. тасха Сегодня, 11:38
    Общение - это хорошо. Надеюсь, что в ходе разговоров стороны понимают друг друга, находят общие решения и это поможет воздержаться от необдуманных шагов.

    Пусть хоть так так:
    "Б2 - ранил...Б3-потопил..."
    laughing
    тасха
  4. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:42
    Матрасия в любом случае будет выходить на переговоры с Россией, это теперь в ее интересах. И при этом будут скрывать от всех эти контакты, что бы не выглядеть проигравшей стороной. В таком же ключе идут переговоры полосатых с Кореями в Финляндии.
    Egorovich
    1. BerBer (Баширов Евгений Ружанович) Сегодня, 11:45
      Прямо как в "Пиратах Карибского моря". Когда у пиратов нет аргументов остаются только "переговоры".
      BerBer
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 11:42
    Однако, как резко отличается позиция генералов амеровских, от неадекватов - политиков... Эти понимают, на кого можно наезжать, на кого нельзя. laughing
    Горный стрелок
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:42
    Пока западные политики рожи воротят военные, находясь практически в соприкосновении в Сирии, договариваются. Вот и возникает риторический вопрос, а кто больше стремится к войне военные или политики?
    rotmistr60
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