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Главы Генштабов РФ и США провели телефонный разговор
Министерство обороны РФ сообщает, что 21 марта начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом. Стороны обсудили Сирию и договорились продолжить контакты.
В ходе разговора обсуждались вопросы, "связанные с обстановкой в Сирийской Арабской Республике и другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес". В Минобороны отметили, что Герасимов и Данфорд договорились продолжить двусторонние контакты. В Пентагоне сообщили, что стороны договорились не разглашать детали разговора.
21 марта состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом- сообщается на сайте военного ведомства
В ходе разговора обсуждались вопросы, "связанные с обстановкой в Сирийской Арабской Республике и другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес". В Минобороны отметили, что Герасимов и Данфорд договорились продолжить двусторонние контакты. В Пентагоне сообщили, что стороны договорились не разглашать детали разговора.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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