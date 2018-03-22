...Главы Генштабов РФ и США провели телефонный разговор...

21 марта состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом

Министерство обороны РФ сообщает, что 21 марта начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом. Стороны обсудили Сирию и договорились продолжить контакты.- сообщается на сайте военного ведомстваВ ходе разговора обсуждались вопросы, "связанные с обстановкой в Сирийской Арабской Республике и другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес". В Минобороны отметили, что Герасимов и Данфорд договорились продолжить двусторонние контакты. В Пентагоне сообщили, что стороны договорились не разглашать детали разговора.