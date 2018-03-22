Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Конгресс США продлит запрет на сотрудничество с «Рособоронэкспортом»
Американские конгрессмены намерены продлить запрет на сотрудничество Пентагона с «Рособоронэкспортом», передает РИА Новости.
В проекте бюджета США на 2018 финансовый год говорится, что бюджетные средства «не могут быть использованы для заключения контрактов, меморандумов о взаимопонимании или соглашений о сотрудничестве, а также для грантов, займов или гарантий по займам "Рособоронэкспорту" и его подразделениям».
В качестве условий на смягчение запрета указаны «прекращение российских поставок летального оружия Сирии» а также «вывод российских войск из Крыма».
Подобный запрет содержался в законах о бюджете и в прошлые годы.
Напомним, бюджет США на 2018 финансовый год предполагает увеличение военных расходов на $80 млрд. Проект документа уже согласован республиканцами и демократами. Финансовый 2018 год завершается 30 сентября. На протяжении долгого времени США жили по временным краткосрочным бюджетам из-за разногласий партий в конгрессе.
Бюджет должен быть принят обеими палатами до пятницы, затем он будет передан для утверждения Дональду Трампу.
В проекте бюджета США на 2018 финансовый год говорится, что бюджетные средства «не могут быть использованы для заключения контрактов, меморандумов о взаимопонимании или соглашений о сотрудничестве, а также для грантов, займов или гарантий по займам "Рособоронэкспорту" и его подразделениям».
В качестве условий на смягчение запрета указаны «прекращение российских поставок летального оружия Сирии» а также «вывод российских войск из Крыма».
Подобный запрет содержался в законах о бюджете и в прошлые годы.
Напомним, бюджет США на 2018 финансовый год предполагает увеличение военных расходов на $80 млрд. Проект документа уже согласован республиканцами и демократами. Финансовый 2018 год завершается 30 сентября. На протяжении долгого времени США жили по временным краткосрочным бюджетам из-за разногласий партий в конгрессе.
Бюджет должен быть принят обеими палатами до пятницы, затем он будет передан для утверждения Дональду Трампу.
Использованы фотографии: ОАО "Рособоронэкспорт"
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти