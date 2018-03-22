11:53 22 марта
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Конгресс США продлит запрет на сотрудничество с «Рособоронэкспортом»

Американские конгрессмены намерены продлить запрет на сотрудничество Пентагона с «Рособоронэкспортом», передает РИА Новости.

Конгресс США продлит запрет на сотрудничество с «Рособоронэкспортом»


В проекте бюджета США на 2018 финансовый год говорится, что бюджетные средства «не могут быть использованы для заключения контрактов, меморандумов о взаимопонимании или соглашений о сотрудничестве, а также для грантов, займов или гарантий по займам "Рособоронэкспорту" и его подразделениям».


В качестве условий на смягчение запрета указаны «прекращение российских поставок летального оружия Сирии» а также «вывод российских войск из Крыма».

Подобный запрет содержался в законах о бюджете и в прошлые годы.

Напомним, бюджет США на 2018 финансовый год предполагает увеличение военных расходов на $80 млрд. Проект документа уже согласован республиканцами и демократами. Финансовый 2018 год завершается 30 сентября. На протяжении долгого времени США жили по временным краткосрочным бюджетам из-за разногласий партий в конгрессе.

Бюджет должен быть принят обеими палатами до пятницы, затем он будет передан для утверждения Дональду Трампу.

Использованы фотографии: ОАО "Рособоронэкспорт"
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Комментарии 6

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  1. Какой-то Компот (Невесть кто) Сегодня, 11:38
    Надеюсь Рособоронэкспорт переживет
    Какой-то Компот
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:53
      Я более того удивлен,что контакты "Рособоронэкспорта" с ними были...Вообще..были.
      Цитата: Какой-то Компот
      Надеюсь Рособоронэкспорт переживет
      210окв
  2. vorobey (Сашка) Сегодня, 11:39
    охренеть условия выдвигают... не.. лучше санкции.. потерпим.
    vorobey
  3. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 11:46
    а также «вывод российских войск из Крыма».

    ага, побежали, аж тапочки теряем... много хотят... губу пусть закатают...
    Masya Masya
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:46
    «прекращение российских поставок летального оружия Сирии» а также «вывод российских войск из Крыма».
    Наглость и цинизм зашкаливают. Осталось только выдвинуть условие морскую базу в Севастополе передать американцам по ведомости и с кораблями.
    rotmistr60
  5. 76СССР (Роман) Сегодня, 11:50
    Была без радостей любовь, разлука будет без печали. (с)
    76СССР
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