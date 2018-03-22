Борисов: вся авиация ВКС будет оборудована комплексами защиты

В первую очередь, на средства армейской авиации — боевые и транспортные вертолеты, все самолеты боевой авиации, чтобы они были защищены от различных зенитных ракетных средств с различными головками наведения — радиолокационными и оптическими

Заместитель министра обороны Юрий Борисовв ходе рабочей поездки в Самару посетил научно-исследовательский институт "Экран", занимающийся в кооперации с Саровским центром разработкой специальной аппаратуры, которая практически защищает летательные аппараты и противодействует зенитным ракетным средствам, в том числе переносным зенитным ракетным комплексам.В ходе визита, отвечая на вопросы журналистов, Борисов заявил, что Минобороны планирует установить бортовые комплексы обороны на все летательные аппараты Воздушно-космических сил— уточнил замминистра.По данным из открытых источников, НИИ "Экран" выпускает комплекс "Президент-С".