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Борисов: вся авиация ВКС будет оборудована комплексами защиты
Заместитель министра обороны Юрий Борисовв ходе рабочей поездки в Самару посетил научно-исследовательский институт "Экран", занимающийся в кооперации с Саровским центром разработкой специальной аппаратуры, которая практически защищает летательные аппараты и противодействует зенитным ракетным средствам, в том числе переносным зенитным ракетным комплексам.
В ходе визита, отвечая на вопросы журналистов, Борисов заявил, что Минобороны планирует установить бортовые комплексы обороны на все летательные аппараты Воздушно-космических сил
По данным из открытых источников, НИИ "Экран" выпускает комплекс "Президент-С".
В ходе визита, отвечая на вопросы журналистов, Борисов заявил, что Минобороны планирует установить бортовые комплексы обороны на все летательные аппараты Воздушно-космических сил
В первую очередь, на средства армейской авиации — боевые и транспортные вертолеты, все самолеты боевой авиации, чтобы они были защищены от различных зенитных ракетных средств с различными головками наведения — радиолокационными и оптическими— уточнил замминистра.
По данным из открытых источников, НИИ "Экран" выпускает комплекс "Президент-С".
Использованы фотографии: https://kret.defence.ru/
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