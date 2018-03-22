15:14 22 марта
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Борисов: вся авиация ВКС будет оборудована комплексами защиты

Заместитель министра обороны Юрий Борисовв ходе рабочей поездки в Самару посетил научно-исследовательский институт "Экран", занимающийся в кооперации с Саровским центром разработкой специальной аппаратуры, которая практически защищает летательные аппараты и противодействует зенитным ракетным средствам, в том числе переносным зенитным ракетным комплексам.

Борисов: вся авиация ВКС будет оборудована комплексами защиты


В ходе визита, отвечая на вопросы журналистов, Борисов заявил, что Минобороны планирует установить бортовые комплексы обороны на все летательные аппараты Воздушно-космических сил


В первую очередь, на средства армейской авиации — боевые и транспортные вертолеты, все самолеты боевой авиации, чтобы они были защищены от различных зенитных ракетных средств с различными головками наведения — радиолокационными и оптическими
— уточнил замминистра.

По данным из открытых источников, НИИ "Экран" выпускает комплекс "Президент-С".

Использованы фотографии: https://kret.defence.ru/
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Комментарии 17

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  1. Vard Сегодня, 12:00
    Самарский Экран... Как же знаем... очень серьёзная фирма... Были трудности в девяностых... но выжили и очень высоко котируется на рынке труда...
    Vard
    1. Громобой Сегодня, 12:20
      Цитата: Vard
      Самарский Экран... Как же знаем...

      Я большой мир начал познавать через ч/б телевизор "Каскад" сделанный на этом заводе))).Сейчас этого конечно нет,но военка осталась на самом высоком уровне.
      Громобой
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:02
    Это все просто необходимо..Хотя я мало представляю себе как можно например изменить сигнатуру цели или например увести ракету последних разработок от цели ..
    210окв
    1. Vard Сегодня, 12:11
      Есть два способа... первый при обнаружении атакующей ракеты ставятся помехи... Или излучается сигнал, который как бы сдвигает самолёт в пространстве... Все системы наведения ракет действуют по принципу глаза лягушки... Вот это и используют...
      Vard
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:14
        Тепловые помехи(ловушки)для большинства современных ракет не актуальны.Насчет сигнала сдвигающий самолет в пространстве для ГСН не слышал.
        Цитата: Vard
        Есть два способа... первый при обнаружении атакующей ракеты ставятся помехи... Или излучается сигнал, который как бы сдвигает самолёт в пространстве... Все системы наведения ракет действуют по принципу глаза лягушки... Вот это и используют...
        210окв
    2. bk316 (Владимир) Сегодня, 12:15
      Если верить фотке, это лазер. Вряд ли он изменяет сигнатуру скорей выжигает гсн
      bk316
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:19
        Скорее всего так оно и есть.На контейнере предупреждающий знак о лазерном излучении.
        Цитата: bk316
        Если верить фотке, это лазер. Вряд ли он изменяет сигнатуру скорей выжигает гсн
        210окв
        1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 12:35
          Немаленький подвесной контейнер....
          И я так понимаю, их по два придется вешать на каждый борт?
          И на вертушки тоже наверное по два контейнера?
          NN52
  3. Yrec (Юрий) Сегодня, 12:03
    Это нужно было делать ещё вчера. Ждут пока ещё пару наших летунов в Сирии собьют. Тогда забегают.
    Yrec
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:04
    которая практически защищает летательные аппараты и противодействует зенитным ракетным средствам, в том числе переносным зенитным ракетным комплексам.
    Кроме того, как важен такой комплекс для ВКС и добавить нечего.
    rotmistr60
    1. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 12:19
      Цитата: rotmistr60
      Кроме того, как важен такой комплекс для ВКС и добавить нечего.

      Так, наверно, по этому принципу возможна защита и наземных объектов. Танкисты, к примеру, очень были бы довольны.
      AlexVas44
  5. NordOst16 (Владислав) Сегодня, 12:17
    А эта система ещё не установлена на все самолёты???!!! Мда... я то думал, что защитные системы по определению на самолётах должны стоять
    NordOst16
    1. котовский (Константин) Сегодня, 12:33
      Цитата: NordOst16
      А эта система ещё не установлена на все самолёты???!!! Мда... я то думал, что защитные системы по определению на самолётах должны стоять

      Цитата: Yrec
      Это нужно было делать ещё вчера. Ждут пока ещё пару наших летунов в Сирии собьют. Тогда забегают.

      Так чего вы тут то сидите?
      Вы знаете что,Юрец знает когда..Пошли и поставили.
      котовский
  6. Инжeнeр (Александр Владимирович) Сегодня, 12:23
    После драки решили кулаками помахать. Ну, лучше поздно, чем никогда. Хотя для начала надо было привлечь к ответственности тех, кто дал команду действовать пилоту ниже 5км и тем сам подставив его под ПЗРК. Зато теперь вдруг выяснилось, что Самаре есть средства противодействию этому. Не было счастья, да несчастье помогло.
    Инжeнeр
  7. san4es Сегодня, 12:59
    По данным из открытых источников, НИИ "Экран" выпускает комплекс "Президент-С". soldier

    дек. 2016 г.
    san4es
  8. 44Серега44 Сегодня, 13:49
    Доработали, подтвердили характеристики и в серию. МОЛОДЦЫ!!!!!!!!! Да и на гражданские надо поставить, дабы сохранить Людей от дол....бов с ПЗРК и ЗРК!!!!!!
    44Серега44
  9. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 13:56
    Интересно когда?
    Incvizitor
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