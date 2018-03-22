15:17 22 марта
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В США рассказали о значительном увеличении военных расходов

Бюджет Соединенных Штатов на 2018 финансовый год предполагает крупнейшее за 15 лет увеличение оборонных расходов, передает РИА Новости сообщение спикера палаты представителей Пола Райана.



Ранее проект бюджета был согласован в конгрессе представителями республиканской и демократической партий.


Сегодня начало новой эры для вооруженных сил Соединенных Штатов. Крупнейший рост оборонных расходов за 15 лет позволяет начать устранять ущерб последнего десятилетия,
сказал Райан.

По его словам, военный бюджет, который несколько лет подвергался секвестрированию, будет увеличен сразу на 80 миллиардов долларов.

Федеральный бюджет должен быть принят до пятницы, иначе правительство может остаться без финансирования. После принятия закона обеими палатами, документ будет направлен на подпись президенту США.

Напомним, из-за разногласий между республиканцами и демократами США долгое время жили по временным краткосрочным бюджетам.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:00
    А вы друзья как ни садитесь... могут себе позволить.. гегемония требует средств...
    vorobey
    1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 12:01
      Опыт америкосов показывает, что увеличение финансирования не всегда переходит в качество вооружений. Скорее в увеличение прибыли исполнителя. Ф-35 хороший тому пример.
      oleg-gr
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:02
        Цитата: oleg-gr
        Опыт америкосов показывает, что увеличение финансирования не всегда переходит в качество вооружений.


        тише тише.. не надо так громко.. пусть будут уверены..
        vorobey
        1. Logall (Александр) Сегодня, 12:31
          Нужно отвязываться от доллара. США увеличивая военные расходы увеличивает госдолг! Рано или поздно, но этот финансовый пузырь лопнет, утянет за собой всю глобальную экономику...
          Нужно заранее уменьшать риски и возможные последствия!
          Logall
      2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 12:02
        Пусть в ПРО продолжают вкладываться. smile
        ul_vitalii
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:05
          Цитата: ul_vitalii
          Пусть в ПРО продолжают вкладываться. smile


          в рельсотрон... у нас такого долго еще не будет..
          vorobey
      3. антивирус Сегодня, 12:23
        короче --во всем виноват Б Обама.
        и Клинтонша?
        антивирус
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:38
          Цитата: антивирус
          короче --во всем виноват Б Обама.
          и Клинтонша?


          Вы своем уме? забыли кто виноват?
          vorobey
        2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:40
          И шо, все стоны о Российской угрозе в тему пошли!
          Посмотрим, чем полосатые мир удивят, с таким то бюджетом?
          rocket757
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:07
    Если учитывать постоянное завышение стоимости военной продукции (самолеты, корабли и т.д.), то американский военный бюджет будет продолжать расти, а компании ВПК богатеть. Но это их проблемы.
    rotmistr60
  3. kolesov Сегодня, 12:09
    С печатным станком сколько хотят столько напечатают просто давно отказаться надо, €или ещё чего, весь мир по сути пашет на них обеспечивая $.
    kolesov
    1. Victor19 (Victor ) Сегодня, 12:13
      У них бюджет сейчас более 700 млрд, а будет около 800 млрд. долларов. Это какие-то невероятные деньги. Но в основном согласен - роспил (амеропил) бюджета.
      Victor19
  4. Vard Сегодня, 12:14
    Всё это как в анекдоте... выступает председатель колхоза... в прошлом году мы посеяли двести га картошки... всё съел колорадский жук... в этом году засеем четыреста га... пускай он скотина подавиться...
    Vard
  5. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 12:14
    неужели "мультики" так впечатлили?
    Masya Masya
  6. Громобой Сегодня, 12:28
    Гонка вооружений набирает обороты,а у нас ГПВ планово сокращается,что однозначно повлияет на военный паритет.
    Громобой
  7. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 12:29
    Пилите бюджет, пилите. Он золотой.
    Генерал Песчаных Карьеров
  8. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 12:30
    Понятие "Оборонные рамходы" в отношении США звучит, как фарс. Скорее "Наступательно-окупационные" расходы...
    Гегемония доллара в настоящее время поддерживается в большей степени за счет военного доминирования США. При усилении конкурентов и снижении уровня военного доминирования США есть риск потерять гегемонию доллара, то есть получить крах глобальной долларовой махинации. А это уже железный аргумент для увеличения военного бюджета, чем и пользуются ну самые "не корумпированные" чинуши-лоббисты в США. Из разряда: "Ещё добавьте, пока не началось!..."
    Alex-a832
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:42
      Ничто не может длиться вечно.
      Все империи рушатся, таков их путь. Главное под обломки не попасть, т.е. в сторонку, в сторонку уйти!
      rocket757
  9. Окорок (джон) Сегодня, 12:34
    так они у них и так больше (на порядок!) чем у всего остального мира...не хватает? ай-яй-яй...
    Окорок
  10. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 12:38
    Им своих фантиков не жаль ещё сколько хотят нарисую.
    Ретвизан 8
  11. faterdom (Андрей) Сегодня, 13:54
    Увеличение финансирования в предельно коррумпированной системе, каковым является ВПК США (наш бывший Черкизон - по сравнению с ним детский сад), приведет только к разработке все более дорогих и финансово емких фантастических вундервафель, в идеале стремящихся к проекту вечного двигателя и всеобщего аннигилятора.
    Которые, засасывая все бо льшие средства непременно прищемят реально необходимые для армии системы, даже в области стрелковки, танков и артиллерии.
    Так что, если мы их , не дай Бог, спровоцировали их на истеричную долларовую гонку вооружений, то это лучшее, что мы могли сделать с нашими врагами - заставить их саморазрушаться своими силами.
    ДзюДо и Айкидо в одном флаконе.
    faterdom
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