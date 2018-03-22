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В США рассказали о значительном увеличении военных расходов
Бюджет Соединенных Штатов на 2018 финансовый год предполагает крупнейшее за 15 лет увеличение оборонных расходов, передает РИА Новости сообщение спикера палаты представителей Пола Райана.
Ранее проект бюджета был согласован в конгрессе представителями республиканской и демократической партий.
По его словам, военный бюджет, который несколько лет подвергался секвестрированию, будет увеличен сразу на 80 миллиардов долларов.
Федеральный бюджет должен быть принят до пятницы, иначе правительство может остаться без финансирования. После принятия закона обеими палатами, документ будет направлен на подпись президенту США.
Напомним, из-за разногласий между республиканцами и демократами США долгое время жили по временным краткосрочным бюджетам.
Ранее проект бюджета был согласован в конгрессе представителями республиканской и демократической партий.
Сегодня начало новой эры для вооруженных сил Соединенных Штатов. Крупнейший рост оборонных расходов за 15 лет позволяет начать устранять ущерб последнего десятилетия,сказал Райан.
По его словам, военный бюджет, который несколько лет подвергался секвестрированию, будет увеличен сразу на 80 миллиардов долларов.
Федеральный бюджет должен быть принят до пятницы, иначе правительство может остаться без финансирования. После принятия закона обеими палатами, документ будет направлен на подпись президенту США.
Напомним, из-за разногласий между республиканцами и демократами США долгое время жили по временным краткосрочным бюджетам.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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