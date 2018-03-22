15:16 22 марта
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Проект новой ракеты-носителя «Союз-5» отправлен на доработку

Завершение разработки эскизного проекта новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» перенесено на конец текущего года, передает РИА Новости.



Ранее сообщалось, что материалы эскизного проектирования должны быть представлены в Роскосмос на утверждение в конце января. На проведение работ было выделено 343 млн. рублей.


К эскизному проекту специалистами высказаны замечания, требующие устранения. В этой связи принято решение доработать документацию и не рассматривать на научно-техническом совете Роскосмоса отдельно эскизный проект ракеты-носителя "Союз-5", а затем отдельно проект наземной инфраструктуры. Вместо этого принято решение завершить проектирование всего космического ракетного комплекса в целом, включая носитель, технические средства и сооружения, необходимые для проведения пусковых работ, и представить законченный проект с устраненными замечаниями в конце третьего квартала 2018 года,
рассказал агентству источник.

По словам другого источника, перед принятием решения вопрос о «Союзе-5» рассматривался на секции научно-технического совета Роскосмоса по средствам выведения.

Представленные материалы вызвали множество вопросов,
отметил собеседник.

Издание пока не располагает официальными комментариями РКК «Энергия» и Роскосмоса.

Ракета среднего класса «Союз-5», разрабатывается в России на замену украинским «Зенитам». Носитель будет способен выводить на низкую орбиту до 17 т полезного груза.

«Ракету планируется использовать и для перспективных пилотируемых программ. Первый ее старт назначен на 2022 год, когда она должна будет вывести с космодрома Байконур на околоземную орбиту новый российский космический корабль "Федерация". В дальнейшем предполагается использование ракеты также в проекте "Морской старт"», – говорится в публикации.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:22
    При чем тут украинский "Зенит" и его замена?И как относится "Зенит" к пилотируемой космонавтике?Только что разве по полезной нагрузке подходил?Нашли недоработки вот и все.
    210окв
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:26
      Цитата: 210окв
      При чем тут украинский "Зенит" и его замена?И как относится "Зенит" к пилотируемой космонавтике?Только что разве по полезной нагрузке подходил?Нашли недоработки вот и все.


      я дилетант и то понял.. речь о носителе пилотируемого корабля.. lol
      vorobey
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:28
        "Зенит"-носитель пилотируемого корабля?Да,там напрямую это не сказано.Но все же..
        Цитата: vorobey
        Цитата: 210окв
        При чем тут украинский "Зенит" и его замена?И как относится "Зенит" к пилотируемой космонавтике?Только что разве по полезной нагрузке подходил?Нашли недоработки вот и все.


        я дилетант и то понял.. речь о носителе пилотируемого корабля.. lol
        210окв
    2. Vard Сегодня, 12:26
      Здесь доставка на орбиту грузов до семнадцати тонн... это грузовик...
      Vard
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:31
        [quote=Vard.Здесь доставка на орбиту грузов до семнадцати тонн... это грузовик [/quote]

        ага... грузовик..

        «Ракету планируется использовать и для перспективных пилотируемых программ. Первый ее старт назначен на 2022 год, когда она должна будет вывести с космодрома Байконур на околоземную орбиту новый российский космический корабль "Федерация".
        vorobey
    3. mark1 Сегодня, 12:40
      Цитата: 210окв
      При чем тут украинский "Зенит" и его замена?

      "Союз-5" - модернизированный "Зенит" .Предназначен, как и "Зенит" для вывода грузов ,пилотируемых КА ( "Федерация", "Заря" - соответственно)и в качестве блоков первой ступени сверхтяжелой РН( "Феникс", "Энергия" - соответственно)
      mark1
    4. Aqr009 Сегодня, 13:04
      В Комсомолке понятнее написано.
      В ближайшие дни завершится сделка по покупке компанией S7 Space плавучего космодрома "Морской старт"...
      Частная российская компания S7, принадлежащая миллионеру Владиславу Филеву, с 2019 года собирается возобновить [с него] пуски.
      S7 Space на украинском заводе "Южмаш" уже заказала двенадцать первых и вторых ступеней ракет "Зенит". При этом большая часть комплектующих и двигатели для "Зенитов" - российские. В общем, все непросто. Да и самой ракете уже больше сорока лет.

      "Союз-5" мог бы заменить "Зениты". Но на днях гендиректор S7 Space Сергей Сопов, (известен тем, что предложил с 2024 года взять в концессию российский сегмент МКС) на встрече с молодыми космическими энтузиастами заметил: новая ракета по характеристикам и стоимости может не подойти для "Морского старта".

      Aqr009
  2. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:23
    я на другое обратил внимание.. наши готовят замену МКС? "Федерация"
    vorobey
    1. Vard Сегодня, 12:28
      «Федерация» — многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс»
      Vard
    2. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 12:28
      Наши готовят Федерацию на замену Союзу. А по поводу МКС, вроде собираются отстыковывать русские модули, и доукомплектовать. Но информация на уровне слухов.
      Генерал Песчаных Карьеров
    3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:31
      "Федерация" простояла в виде макета лет пятнадцать-не меньше.Хорошо что с места сдвинулись(по сообщению)...А то можем остаться на бобах...Точнее батутах(по Рогозину)..
      Цитата: vorobey
      я на другое обратил внимание.. наши готовят замену МКС? "Федерация"
      210окв
  3. Vard Сегодня, 12:25
    Опять же делают их в Самаре... на Прогрессе...
    Vard
  4. jeka424 Сегодня, 12:26
    А что с Ангарой кто знает?
    jeka424
    1. donavi49 Сегодня, 12:44
      Плохо все. Продали только 1 легкую ракету под запуск в 2020 с корейским спутником. Других контрактов на коммерческую нагрузку нет.

      Нет контрактов - нет денег и интереса форсировать. Будут запуски после 20 года. Вроде в этом году (вообще в 2016 году - но переносы это норма, поэтому не факт что не в 19 или 20) должны запустить с Плесецка военный спутник - но то уже ближе к моменту будет ясно.

      А так - нет контрактов, нет интенсивной пусковой программы. Все логично.
      donavi49
      1. Vadmir (Вадим) Сегодня, 14:04
        нет контрактов, нет интенсивной пусковой программы
        Нет пусков не будет и заказов - круг замкнулся.
        Надо своими спутниками грузить, будет хорошая статистика по запускам будут и заказы.
        Vadmir
  5. Yrec (Юрий) Сегодня, 12:26
    343 млн только на эскиз????? Чтоб я так жил. За эти деньги можно было уже летающие макеты понастроить и испытать.
    Yrec
    1. CooL_SnipeR (Анатолий) Сегодня, 12:40
      В РН миллионы деталей иони не просто на заборе нарисованы, а зависят и дополняют друг друга + сопромат. Это тебе не в ксп ракету собирать bully
      CooL_SnipeR
    2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 12:46
      Цитата: Yrec
      343 млн только на эскиз????? Чтоб я так жил. За эти деньги можно было уже летающие макеты понастроить и испытать.

      То, что в данном случае понимается под "эскизом", видимо бесконечно далеко от Вашего понимания. Вы действительно думаете, что за 6 млн. $ можно полностью запроэктировать, построить и испытать образец!??
      Alex-a832
      1. Yrec (Юрий) Сегодня, 12:56
        Я думаю, под эскизом в данном случае, понимается "цифровой двойник" (знаете, что это?). Сейчас у нас это стало очень модно. Я имел дискуссию не так давно с проректором питерского Политеха (отвечающим как раз за это) по этому поводу. На многие вопросы он ответить мне так и не смог. Между теми кто делает подобные "эскизы" и реальностью есть большая разница. Методика создания "цифрового двойника", на мой взгляд, крайне несовершенна. Отсюда большие траты и весьма скромный результат.
        Yrec
        1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 13:05
          Я думаю, под эскизом в данном случае, понимается "цифровой двойник" (знаете, что это?).

          Я сталкивался с подобной схемой 3D модели на модернизации технологического комплекса. В данном случае, думаю, такой метод применяется для проверки расчетов при проработке эскиза.
          Alex-a832
  6. Самара_63 (Вася) Сегодня, 12:29
    РКЦ Прогресс в Самаре их делает...
    Самара_63
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:40
    Отправили эскизный проект на доработку, а 343 млн. рублей уже тю-тю? Или по космическим меркам это не деньги?
    rotmistr60
    1. donavi49 Сегодня, 12:49
      Ну это лишь 1% от полной разработки ФалконХэви feel
      donavi49
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:51
        Не стоит путать полную разработку с эскизным проектом.
        rotmistr60
    2. Mestny (Сергей) Сегодня, 12:52
      Вот именно. По космическим меркам это деньги так себе.
      Тем более, что речь идёт не о просто ракете, а инфраструктуре в целом.
      Mestny
  8. Vadmir (Вадим) Сегодня, 13:59
    Любят у нас разбрасываться деньгами и временем - есть проект Ангара, он уже летал, его и доводить надо ускоренными темпами а не плодить конкурентов в том же сегменте.
    Vadmir
  9. dgonni (Dgon) Сегодня, 15:12
    Аж 2022 год? Маск к этому времени обещался свою БФР запустить, а там совсем другой класс ракеты, возможности и перспективы. Если читать между строк, то по факту Россия выработала советский задел и дальнейшие перспективы не ахти. К сожалению.
    dgonni
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