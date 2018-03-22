Проект новой ракеты-носителя «Союз-5» отправлен на доработку

К эскизному проекту специалистами высказаны замечания, требующие устранения. В этой связи принято решение доработать документацию и не рассматривать на научно-техническом совете Роскосмоса отдельно эскизный проект ракеты-носителя "Союз-5", а затем отдельно проект наземной инфраструктуры. Вместо этого принято решение завершить проектирование всего космического ракетного комплекса в целом, включая носитель, технические средства и сооружения, необходимые для проведения пусковых работ, и представить законченный проект с устраненными замечаниями в конце третьего квартала 2018 года,

Представленные материалы вызвали множество вопросов,