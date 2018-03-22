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Проект новой ракеты-носителя «Союз-5» отправлен на доработку
Завершение разработки эскизного проекта новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» перенесено на конец текущего года, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что материалы эскизного проектирования должны быть представлены в Роскосмос на утверждение в конце января. На проведение работ было выделено 343 млн. рублей.
По словам другого источника, перед принятием решения вопрос о «Союзе-5» рассматривался на секции научно-технического совета Роскосмоса по средствам выведения.
Издание пока не располагает официальными комментариями РКК «Энергия» и Роскосмоса.
Ракета среднего класса «Союз-5», разрабатывается в России на замену украинским «Зенитам». Носитель будет способен выводить на низкую орбиту до 17 т полезного груза.
«Ракету планируется использовать и для перспективных пилотируемых программ. Первый ее старт назначен на 2022 год, когда она должна будет вывести с космодрома Байконур на околоземную орбиту новый российский космический корабль "Федерация". В дальнейшем предполагается использование ракеты также в проекте "Морской старт"», – говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что материалы эскизного проектирования должны быть представлены в Роскосмос на утверждение в конце января. На проведение работ было выделено 343 млн. рублей.
К эскизному проекту специалистами высказаны замечания, требующие устранения. В этой связи принято решение доработать документацию и не рассматривать на научно-техническом совете Роскосмоса отдельно эскизный проект ракеты-носителя "Союз-5", а затем отдельно проект наземной инфраструктуры. Вместо этого принято решение завершить проектирование всего космического ракетного комплекса в целом, включая носитель, технические средства и сооружения, необходимые для проведения пусковых работ, и представить законченный проект с устраненными замечаниями в конце третьего квартала 2018 года,рассказал агентству источник.
По словам другого источника, перед принятием решения вопрос о «Союзе-5» рассматривался на секции научно-технического совета Роскосмоса по средствам выведения.
Представленные материалы вызвали множество вопросов,отметил собеседник.
Издание пока не располагает официальными комментариями РКК «Энергия» и Роскосмоса.
Ракета среднего класса «Союз-5», разрабатывается в России на замену украинским «Зенитам». Носитель будет способен выводить на низкую орбиту до 17 т полезного груза.
«Ракету планируется использовать и для перспективных пилотируемых программ. Первый ее старт назначен на 2022 год, когда она должна будет вывести с космодрома Байконур на околоземную орбиту новый российский космический корабль "Федерация". В дальнейшем предполагается использование ракеты также в проекте "Морской старт"», – говорится в публикации.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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