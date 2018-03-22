15:17 22 марта
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Зарубежным судам запретят транспортировку полезных ископаемых по Севморпути?

В ближайшее время на рассмотрение правительства будет представлен согласованный Минтрансом, Минпромторгом и Минэнерго документ, который предусматривает фактический запрет на использование судов нероссийского производства на Северном морском пути.

Речь идёт в первую очередь о транспортировке по СМП углеводородов и иных полезных ископаемых, добытых на российском Крайнем Севере. Нужно отметить, что соответствующие поправки к кодексу торгового мореплавания были приняты в 2017 году. Эти процедуры готовятся соблюдать в рамках реализуемой в стране программы импортозамещения.

Зарубежным судам запретят транспортировку полезных ископаемых по Севморпути?



Также планируется ввести запрет на использование на просторах Северного морского пути судов, произведённых вне России, для лоцманской проводки, морских ресурсных исследований, каботажа, ледокольных мероприятий. Отмечается, что возможен учёт исключений, который будет осуществляться подкомиссией по упомянутому импортозамещению. Эта подкомиссия возглавляется на данный момент Дмитрием Рогозиным – зампредом правительства РФ.

Все эти меры направлены на поддержку отечественного судостроения, а также на то, чтобы российские энергетические гиганты использовали для транспортировки добытого сырья именно российские суда, что повысило бы объёмы наполняемости российского бюджета.

Использованы фотографии: http://www.rosatomflot.ru
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Комментарии 29

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  1. Vard Сегодня, 12:33
    А вот здесь наши молодцы... Не только им протекционизмом заниматься... Ещё и всю транспортировку запретить... Лёд там тает... и есть мнение что скоро обычные корабли смогут проходить...
    Vard
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:35
      Что наши.....что то не так сделали?Теперь понятно.Согласен.
      Цитата: Vard
      А вот здесь наши...
      210окв
      1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 12:40
        Класс! Отличное решение, причём абсолютно законное! Вдоль наших границ - только Наши Суда! Решение - подстегнёт гражданское судостроение. good .... и военное, ледового класса!
        Охотовед 2
        1. Венд (Анатолий) Сегодня, 12:53
          Цитата: Охотовед 2
          Класс! Отличное решение, причём абсолютно законное! Вдоль наших границ - только Наши Суда! Решение - подстегнёт гражданское судостроение. good .... и военное, ледового класса!

          Вот это крутой ответ на санкции и русофобию.
          Венд
        2. sub307 Сегодня, 13:19
          Уважаемый "Охотовед2" никто и ничего ещё не решил, подождите радоваться. А всего лишь - "...на рассмотрение правительства будет представлен согласованный Минтрансом, Минпромторгом и Минэнерго документ..." А вот когда рассмотрят, так и посмотрим, что по факту получилось. А то получиться как в "ту компанию," когда чиновников на автомобили отечественные хотели пересадить, ну и чего....
          sub307
      2. К0щей Сегодня, 13:01
        Цитата: 210окв
        Что наши.....что то не так сделали?Теперь понятно.Согласен.

        не понял: это вы похвалили или поругали?) обычно вы только ругаете...))
        К0щей
    2. DMoroz Сегодня, 12:42
      Декларировать для народа можно что угодно, но для себя любимых лазейку все равно оставили...
      Отмечается, что возможен учёт исключений, который будет осуществляться подкомиссией по упомянутому импортозамещению.Эта подкомиссия возглавляется на данный момент Дмитрием Рогозиным – зампредом правительства РФ.
      DMoroz
      1. Громобой Сегодня, 12:51
        Цитата: DMoroz
        но для себя любимых лазейку все равно оставили..

        Могут китайцам разрешить или ещё кому---за политическую лояльность,этакий инструмент политического давления экономическими мерами.
        Громобой
      2. Хагалаз (Роман) Сегодня, 12:58
        В начале статьи: ...запрет на использование судов не российского производства.
        У нас есть и возможно будут в будущем, суда, которые построены по нашему заказу на иностранных верфях. Так почему бы не быть исключениям?
        Хагалаз
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:34
    СМП-наш и точка!Там мы диктуем правила.
    210окв
  3. Yrec (Юрий) Сегодня, 12:35
    Привет британцам у которых свой СПГ на Ямале и, соответственно, свой флот газовозов.
    Yrec
    1. Злой543 Сегодня, 12:37
      А бритам там нечего делать теперь, пусть своему правительству спасибо скажут
      Злой543
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:38
      Так они по моему уже вышли из проекта..
      Цитата: Yrec
      Привет британцам у которых свой СПГ на Ямале и, соответственно, свой флот газовозов.
      210окв
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:36
    Если все просчитали, взвесили значит так необходимо.
    rotmistr60
    1. weksha50 (Георгий) Сегодня, 12:47
      Цитата: rotmistr60
      Если все просчитали, взвесили значит так необходимо.


      Вот именно, ключевое слово "ЕСЛИ"...
      Суда российского производства... Не добавлено - с российской припиской и под российским флагом... И много ли их ? А пока еще построят-настроят...
      И смущает еще один вопрос... И так особо народ не рвется к транспортировке через СМП... По крайней мере, радужные планы Медведева&Рогозин не сбываются... Причем, тот-же Китай (на который и был расчет в первую очередь) имеет и - строит - свои ледоколы...
      Не отвернутся ли потенциальные "мореходы" от СМП ?
      И еще вопрос: а нашим судам-кораблям не начнут козни строить при проходе различных НЕ наших вод ???
      weksha50
  5. федоров (Валерий) Сегодня, 12:42
    С экономической точки зрения - он сейчас убыточный. СеверморПуть. Но а дальше,совсем по другому. Сколько баз стоит на переулке Персидского Залива ? И сколько Ледоколов уже не стапелях. Тут все пропали.
    федоров
  6. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 12:43
    нефиг, делать Севморпуть топтать! wink
    Masya Masya
  7. white.eagle Сегодня, 12:47
    в этом случае Дания и Турция заблокируют транспорт с использованием российских судов laughing
    white.eagle
  8. exo (алексей) Сегодня, 13:00
    Надо использовать свои конкурентные преимущества.Особенно,в условиях почти экономической войны.
    exo
  9. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 13:03
    Ну, если Газпром не может эксплуатировать газотранспортную систему на территории ЕС, даже не смотря на вложенные инвестиции - никто чужой не будет перевозить углеводороды в Российской экономической зоне. Севморпуть будет подлиннее, чем труба в ЕС.
    Denis Obukhov
  10. Dark_Filin Сегодня, 13:03
    Я напомню, что в США существует принятый в 1920 г. закон Джонса (Jones Act), который декларирует, что морская торговля между портами США может осуществляться только построенными в Америке и плавающими под американским флагом судами, при этом корабли должны как минимум на 75% принадлежать американцам и иметь команду из граждан США.
    Так что это просто адаптация американского опыта под себя.
    Dark_Filin
    1. слава1974 (слава) Сегодня, 14:01
      Так что это просто адаптация американского опыта под себя.

      Это существует и на железной дороге, не знаю как в грузовой сфере, а в пассажирской есть однозначно. Вагоны сделанные не в России, запрещаются к проезду по РЖД. Хочешь поезд пустить в Россию? Покупай наши вагоны!
      слава1974
  11. smart_ups (Сергей) Сегодня, 13:54
    Слова песни вспомнились "между нами тает лёд")
    smart_ups
  12. kos2910 (Константин) Сегодня, 13:55
    и это правильно! Поскольку нефиг...
    kos2910
  13. Люлёк (Люлёк) Сегодня, 14:12
    Вот клоуны , да сколько у вас судов под российским флагом и сколько из ни танкеров , я уж не говорю про газавозы и всё построено за бугром , ну не смешите народ...
    Люлёк
    1. К.А.С (Костя) Сегодня, 14:41
      и что из того что построено за бугром? и что из того что не под флагом РФ? не смешите своими комментариями! Вам какая разница Вы все равно будете покупать российский газ, привезенный непод российским флагом и на танкере иностранной постройке!
      К.А.С
  14. К.А.С (Костя) Сегодня, 14:55
    так,так, так! прочитал восторженные комментарии. восхищение и прочее! порадовался, что наконецто счастье привалило, что комментаторы на ВО увидели что то хорошее в России, что бюджет будет пополнятся, севморпуть развиваться, рабочие места и прочее!
    Но потом вдруг поймал себя на мысле, а почему комментататоры не возмущаются,: ведь это может быть Ротенберг и компания замутили или кооператив Озеро?
    К.А.С
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:08
      Так и будет. Наверняка именно они получал гос.заказы на добычу и корабли.
      Но это действительно никого не возмущает: "свои люди".
      voyaka uh
  15. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:06
    Если потепление продолжится, то летом проплыть вдоль Сибири
    вполне можно будет и в международных водах. Китай уже готовит
    целый флот ледоколов, чтобы проводить караваны своих кораблей с товарами
    в Европу.
    voyaka uh
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