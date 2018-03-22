Зарубежным судам запретят транспортировку полезных ископаемых по Севморпути?

В ближайшее время на рассмотрение правительства будет представлен согласованный Минтрансом, Минпромторгом и Минэнерго документ, который предусматривает фактический запрет на использование судов нероссийского производства на Северном морском пути.Речь идёт в первую очередь о транспортировке по СМП углеводородов и иных полезных ископаемых, добытых на российском Крайнем Севере. Нужно отметить, что соответствующие поправки к кодексу торгового мореплавания были приняты в 2017 году. Эти процедуры готовятся соблюдать в рамках реализуемой в стране программы импортозамещения.Также планируется ввести запрет на использование на просторах Северного морского пути судов, произведённых вне России, для лоцманской проводки, морских ресурсных исследований, каботажа, ледокольных мероприятий. Отмечается, что возможен учёт исключений, который будет осуществляться подкомиссией по упомянутому импортозамещению. Эта подкомиссия возглавляется на данный момент Дмитрием Рогозиным – зампредом правительства РФ.Все эти меры направлены на поддержку отечественного судостроения, а также на то, чтобы российские энергетические гиганты использовали для транспортировки добытого сырья именно российские суда, что повысило бы объёмы наполняемости российского бюджета.