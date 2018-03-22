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Конгресс США намерен выделить $ 250 млн. на «противостояние российскому влиянию»
Проект бюджета США предусматривает выделение 250 млн. долларов на «противостояние российскому влиянию», передает РИА Новости.
Кроме того, часть указанных средств будет потрачена на «программу по укреплению демократии в России».
Напомним, проекта закона о бюджете на 2018 финансовый год продлевает запрет на оказание финансовой помощи России, на сотрудничество Пентагона с компанией «Рособоронэкспорт», а также накладывает ограничения на другие виды сотрудничества с РФ.
Чтобы не оставить правительство без финансирования, федеральный бюджет должен быть принят до пятницы.
Не менее 250 миллионов долларов следует выделить на работу фонда по противостоянию российскому влиянию… и программы по укреплению возможностей правоохранительных органов и сил безопасности в Европе и Азии, а также на укрепление сотрудничества в области безопасности между этими странами и США и НАТО,говорится в проекте закона, распространенном в конгрессе.
Кроме того, часть указанных средств будет потрачена на «программу по укреплению демократии в России».
Напомним, проекта закона о бюджете на 2018 финансовый год продлевает запрет на оказание финансовой помощи России, на сотрудничество Пентагона с компанией «Рособоронэкспорт», а также накладывает ограничения на другие виды сотрудничества с РФ.
Чтобы не оставить правительство без финансирования, федеральный бюджет должен быть принят до пятницы.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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