Конгресс США намерен выделить $ 250 млн. на «противостояние российскому влиянию»

Не менее 250 миллионов долларов следует выделить на работу фонда по противостоянию российскому влиянию… и программы по укреплению возможностей правоохранительных органов и сил безопасности в Европе и Азии, а также на укрепление сотрудничества в области безопасности между этими странами и США и НАТО,

Проект бюджета США предусматривает выделение 250 млн. долларов на «противостояние российскому влиянию», передает РИА Новости говорится в проекте закона, распространенном в конгрессе.Кроме того, часть указанных средств будет потрачена на «программу по укреплению демократии в России».Напомним, проекта закона о бюджете на 2018 финансовый год продлевает запрет на оказание финансовой помощи России, на сотрудничество Пентагона с компанией «Рособоронэкспорт», а также накладывает ограничения на другие виды сотрудничества с РФ.Чтобы не оставить правительство без финансирования, федеральный бюджет должен быть принят до пятницы.