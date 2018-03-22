15:17 22 марта
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Конгресс США намерен выделить $ 250 млн. на «противостояние российскому влиянию»

Проект бюджета США предусматривает выделение 250 млн. долларов на «противостояние российскому влиянию», передает РИА Новости.



Не менее 250 миллионов долларов следует выделить на работу фонда по противостоянию российскому влиянию… и программы по укреплению возможностей правоохранительных органов и сил безопасности в Европе и Азии, а также на укрепление сотрудничества в области безопасности между этими странами и США и НАТО,
говорится в проекте закона, распространенном в конгрессе.


Кроме того, часть указанных средств будет потрачена на «программу по укреплению демократии в России».

Напомним, проекта закона о бюджете на 2018 финансовый год продлевает запрет на оказание финансовой помощи России, на сотрудничество Пентагона с компанией «Рособоронэкспорт», а также накладывает ограничения на другие виды сотрудничества с РФ.

Чтобы не оставить правительство без финансирования, федеральный бюджет должен быть принят до пятницы.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. Vard Сегодня, 12:38
    Я не понял... эти деньги что нашей милиции выделят...
    Vard
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:53
      Цитата: Vard
      Я не понял... эти деньги что нашей милиции выделят...


      как попасть в эту программу? готов содействовать.. за деньги. подберу единомышленников.. двоих.. че нить сообразим
      vorobey
  2. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 12:39
    А это не является вмешательством во внутреннии дела с уверенного государства?
    Ретвизан 8
    1. Vard Сегодня, 12:42
      Нет.. в данном случае нет... деньги по любому пропьют...
      Vard
    2. Офицер запаса (Алексей) Сегодня, 12:53
      Было бы очень интересно почитать эту "программу по укреплению демократии в России". И перечень лиц, "укрепляющих демократию".
      Офицер запаса
    3. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 13:01
      Извиняюсь, ошибочка по Фрейду, суверенного государства.
      Ретвизан 8
  3. Yrec (Юрий) Сегодня, 12:40
    Ух щас грантожоры набегут на кормушку. Ожидаются очереди в посольство США, покруче, чем в день начала продаж айфонов.
    Yrec
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:55
      Цитата: Yrec
      Ух щас грантожоры набегут на кормушку. Ожидаются очереди в посольство США, покруче, чем в день начала продаж айфонов.


      зря вы так милостивый государь.. я бы тоже записался.. и НДФЛ платить не надо и в пенсионку отчислять.. ..
      vorobey
      1. Vard Сегодня, 12:57
        Это было... а сейчас заплати налоги и спи спокойно...
        Vard
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:02
          Цитата: Vard
          Это было... а сейчас заплати налоги и спи спокойно...


          а че они разве не черным платят? вот .у роды.
          vorobey
  4. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 12:41
    Да сыты уже вашей демократией по горло.
    Orionvit
    1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 13:27
      Цитата: Orionvit
      Да сыты уже вашей демократией по горло.

      Да мы-то что, у нас американская "демократия" быстро загнулась и сейчас прорастать не собирается (что весьма радует), особенно если сравнивать со странами, которые США глубоко "демократизировало": Ирак, Афганистан, Ливию, Сирию (почти), Украину, ну достаточно, а то список очень длинный. Вот они точно пресытились американской "демократией".
      А если против нас эти 250 лямов, так это чтоб предательско-либерастная прослоечка совсем не рассосалась...
      Alex-a832
  5. CooL_SnipeR (Анатолий) Сегодня, 12:42
    По 2 доллара на брата? Фи... они надеяться за эти копейки от нас отвязаться? laughing
    CooL_SnipeR
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:44
    Не менее 250 миллионов долларов... по противостоянию российскому влиянию…
    Деньги выделяют, все противостоят и противостоят, а противостояние сводится только к откровенным и наглым провокациям. Достали уже своим "противостоянием" и тупоголовостью упертого барана.
    rotmistr60
  7. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 12:48
    вот ведь... когда уже сотрутся же шестерёнки у их печатающего станка...
    Masya Masya
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:04
      Цитата: Masya Masya
      вот ведь... когда уже сотрутся же шестерёнки у их печатающего станка...


      вы что Марина.. Это же перпетуум мобиле love love
      vorobey
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 13:12
        love так вот, ты , какой вечный двигатель! belay
        Masya Masya
  8. smart_ups (Сергей) Сегодня, 13:50
    Тошнит меня в последние несколько лет от слова "Демократия".
    smart_ups
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