15:17 22 марта

Россия между Индией и Китаем: американцы выбирают, кого наказать

Четыре модернизированных фрегата проекта 11356 будут куплены Индией у России. Два из них достраиваются на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде и еще два будут построены на индийской верфи. Сумма сделки превышает три миллиарда долларов. Но этим наше военно-техническое сотрудничество не ограничивается.

Индия входит в пятерку крупнейших покупателей российского вооружения и является единственной страной, с которой мы имеем долгосрочный план поставок. Также эта страна осуществляет на своей территории лицензионную сборку. Причем, не только стрелкового оружия, а такой сложной техники, как истребители Су-30МКИ и танки Т-90С. Кроме этого, Россия и Индия на совместном предприятии создали и производят противокорабельную ракету "Брамос".

Между странами, не без сложностей, но ведутся переговоры по возможным поставкам комплексов ПВО С-400. Все это, конечно же, не может не раздражать нашего главного конкурента на рынке вооружений – США.




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Комментарии 2

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  1. Vard Сегодня, 12:53
    Чего тут думать... всех... только вот не получиться как про медведя... типа я медведя поймал.. так тащи его... не могу... не пускает...
    Vard
  2. К0щей Сегодня, 13:07
    мда, С-400 наши с помощью амеров хорошо прорекламировали, спрос просто зашкаливает)))
    К0щей
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