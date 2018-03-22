Россия между Индией и Китаем: американцы выбирают, кого наказать

Четыре модернизированных фрегата проекта 11356 будут куплены Индией у России. Два из них достраиваются на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде и еще два будут построены на индийской верфи. Сумма сделки превышает три миллиарда долларов. Но этим наше военно-техническое сотрудничество не ограничивается.



Индия входит в пятерку крупнейших покупателей российского вооружения и является единственной страной, с которой мы имеем долгосрочный план поставок. Также эта страна осуществляет на своей территории лицензионную сборку. Причем, не только стрелкового оружия, а такой сложной техники, как истребители Су-30МКИ и танки Т-90С. Кроме этого, Россия и Индия на совместном предприятии создали и производят противокорабельную ракету "Брамос".



Между странами, не без сложностей, но ведутся переговоры по возможным поставкам комплексов ПВО С-400. Все это, конечно же, не может не раздражать нашего главного конкурента на рынке вооружений – США.











