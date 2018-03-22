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Хуситы сбили самолет Саудовской Аравии
Йеменские хуситы распространили заявление, в котором утверждают, что сбили истребитель F-15 ВВС Саудовской Аравии. Об этом сообщает блог военного эксперта Юрия Лямина.
«Судя по видео, по самолету была запущена ракета "воздух-воздух" Р-27 с уже известной сделанной в Йемене наземной пусковой установки», – пишет эксперт.
В свою очередь представитель арабской коалиции подтвердил, что саудовский самолет действительно был поврежден над йеменской провинцией Саада, однако летчик благополучно дотянул до своего аэродрома.
«Самое смешное, что представитель коалиции заявил, что таких ракет не было в арсенале ПВО Йемена и это доказательство контрабанды из Ирана.. Ну да, этих ракет у йеменской ПВО не было, они были у ВВС Йемена», отметил Лямин.
«Судя по видео, по самолету была запущена ракета "воздух-воздух" Р-27 с уже известной сделанной в Йемене наземной пусковой установки», – пишет эксперт.
В свою очередь представитель арабской коалиции подтвердил, что саудовский самолет действительно был поврежден над йеменской провинцией Саада, однако летчик благополучно дотянул до своего аэродрома.
Пилот успел завершить свою миссию, справиться с источником огня и вернуться живыми на базу,сказал он.
«Самое смешное, что представитель коалиции заявил, что таких ракет не было в арсенале ПВО Йемена и это доказательство контрабанды из Ирана.. Ну да, этих ракет у йеменской ПВО не было, они были у ВВС Йемена», отметил Лямин.
Использованы фотографии: https://imp-navigator.livejournal.com
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