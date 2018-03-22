15:16 22 марта
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Хуситы сбили самолет Саудовской Аравии

Йеменские хуситы распространили заявление, в котором утверждают, что сбили истребитель F-15 ВВС Саудовской Аравии. Об этом сообщает блог военного эксперта Юрия Лямина.



«Судя по видео, по самолету была запущена ракета "воздух-воздух" Р-27 с уже известной сделанной в Йемене наземной пусковой установки», – пишет эксперт.


Хуситы сбили самолет Саудовской Аравии


В свою очередь представитель арабской коалиции подтвердил, что саудовский самолет действительно был поврежден над йеменской провинцией Саада, однако летчик благополучно дотянул до своего аэродрома.

Пилот успел завершить свою миссию, справиться с источником огня и вернуться живыми на базу,
сказал он.



«Самое смешное, что представитель коалиции заявил, что таких ракет не было в арсенале ПВО Йемена и это доказательство контрабанды из Ирана.. Ну да, этих ракет у йеменской ПВО не было, они были у ВВС Йемена», отметил Лямин.


Использованы фотографии: https://imp-navigator.livejournal.com
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Комментарии 21

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:01
    Во как...Ракетой "воздух-воздух" с земли?Нехило...А то арабы,арабы...никудышние..
    210окв
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:06
      Это ракета "кудышная "-еще Советского производства! hi
      Геркулесыч
    2. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 13:06
      Р- 27???
      Вот это переделка....
      А как захват цели осуществляется? Йеменские кулибины... Удивлен, однако..
      NN52
      1. К0щей Сегодня, 13:10
        Цитата: NN52
        Йеменские кулибины... Удивлен, однако..

        молодцы)) причем, вроде как, без наших умельцев. good
        К0щей
      2. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:11
        Цитата: NN52
        Йеменские кулибины...



        я бы не стал исключать русские морозы..
        Цитата: NN52
        Р- 27???
        vorobey
      3. donavi49 Сегодня, 13:17
        ГСН в режиме. Физическое наведение и определение момента включения - они используют FLIR скрученный с упавшего саудовского вертолета.
        donavi49
        1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 14:48
          donavi49

          Спасибо, понятно.
          Но все равно, эти кулибины смогли всё это как то "поженить" и применить на практике...
          И где тоько они учились......
          NN52
          1. фигвам (Сергей) Сегодня, 15:07
            Молодцы хуситы, не имея своих современных систем, умудряются воевать против современного оружия.
            фигвам
      4. Плохиш (Владимир) Сегодня, 13:27
        Видимо использовали ракету с ТГСН. Р-27ЭТ
        Плохиш
        1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 14:16
          В 2017 году даже фото ПУ проскакивало:
          Alexey RA
          1. Громобой Сегодня, 15:12
            Цитата: Alexey RA
            фото ПУ

            Раз такие умельцы,то осталось к грузовику крылья приделать))).
            Громобой
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:05
    Побольше пускай сбивают, и заодно пусть курдов турецких поучат, как самолеты нужно отучать летать.
    Геркулесыч
  3. Громобой Сегодня, 13:08
    представитель арабской коалиции подтвердил, что саудовский самолет действительно был поврежден над йеменской провинцией Саада, однако летчик благополучно дотянул до своего аэродрома.
    С такими огневыми повреждениями как на видео можно благополучно дотянуть только до гурий.
    Громобой
  4. 320423 (родион ) Сегодня, 13:11
    по-мне опасный звонок, таких ракет и в Ливии и в Сирии разграбили с достаточно. Данный прецедент повод для наших военных как можно быстрей продумать противодействие.
    320423
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:33
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
  6. konstantin68 (Константин) Сегодня, 13:46
    Цитата: 320423
    по-мне опасный звонок, таких ракет и в Ливии и в Сирии разграбили с достаточно. Данный прецедент повод для наших военных как можно быстрей продумать противодействие.

    Да наверно такое же противодействие ,как и от ПЗРК, ГСН то тепловая наверно.
    konstantin68
  7. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 13:54
    Удачи в этом хуситам good
    Incvizitor
  8. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:08
    Замороченные, восточные разборки.
    За кого болеть, кто там НАШ? ... попробуй выбери! Просто идёт война за власть, с религиозной подоплёкой!
    rocket757
  9. Lesorub (Анатолий) Сегодня, 14:16
    Хуситы молодцы! ), Похоже на использование Р 27Т ( ИК ГСН).
    Lesorub
  10. Zubr Сегодня, 14:41
    Офигеть можно... smile А как же наводили, или там же полуактивная ГСН, и по тепловому следу. Наверное рассчитывали только на тепловое наведение. Хотя эта ракета есть в нескольких исполнениях. Да хоть бы и так, мододцы, соображалка однако варит...=))) вот Тебе и Арабы...=)))
    Zubr
    1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 14:47
      Цитата: Zubr
      А как же наводили, или там же полуактивная ГСН, и по тепловому следу.

      Судя по данным 2017 года, в качестве ЗУР хуситы используют Р-27Т или ЭТ с ИК ГСН.
      Alexey RA
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