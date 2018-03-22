Новейший РК "Авангард" включили в ГПВ-2027. "Рубеж" и "Баргузин" убрали

Первоначально планировалось включить в ГПВ и «Авангард», и «Рубеж», однако позднее стало ясно, что на одновременное финансирование этих двух комплексов средств не хватает. Поэтому в окончательный вариант новой ГПВ был включен «Авангард», как имеющий более важное значение для обеспечения обороноспособности страны

Все работы по "Рубежу" и "Баргузину" заморожены до конца 2027 года. Решение о возобновлении этих работ будет приниматься после выполнения нынешней программы вооружения

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском ОПК, стратегический гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» шахтного базирования включен в госпрограмму вооружения до 2027 года, он заменит мобильный РК «Рубеж».– заявляет источникТакже из-за невозможности одновременного финансирования всех ракетных программ в интересах Ракетных войск стратегического назначения в ГПВ-2027 не включен и новый боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин».- отметил источник.