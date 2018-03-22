Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Новейший РК "Авангард" включили в ГПВ-2027. "Рубеж" и "Баргузин" убрали
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском ОПК, стратегический гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» шахтного базирования включен в госпрограмму вооружения до 2027 года, он заменит мобильный РК «Рубеж».
Также из-за невозможности одновременного финансирования всех ракетных программ в интересах Ракетных войск стратегического назначения в ГПВ-2027 не включен и новый боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин».
Первоначально планировалось включить в ГПВ и «Авангард», и «Рубеж», однако позднее стало ясно, что на одновременное финансирование этих двух комплексов средств не хватает. Поэтому в окончательный вариант новой ГПВ был включен «Авангард», как имеющий более важное значение для обеспечения обороноспособности страны– заявляет источник
Также из-за невозможности одновременного финансирования всех ракетных программ в интересах Ракетных войск стратегического назначения в ГПВ-2027 не включен и новый боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин».
Все работы по "Рубежу" и "Баргузину" заморожены до конца 2027 года. Решение о возобновлении этих работ будет приниматься после выполнения нынешней программы вооружения- отметил источник.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти