15:15 22 марта
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Новейший РК "Авангард" включили в ГПВ-2027. "Рубеж" и "Баргузин" убрали

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском ОПК, стратегический гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» шахтного базирования включен в госпрограмму вооружения до 2027 года, он заменит мобильный РК «Рубеж».

Новейший РК "Авангард" включили в ГПВ-2027. "Рубеж" и "Баргузин" убрали


Первоначально планировалось включить в ГПВ и «Авангард», и «Рубеж», однако позднее стало ясно, что на одновременное финансирование этих двух комплексов средств не хватает. Поэтому в окончательный вариант новой ГПВ был включен «Авангард», как имеющий более важное значение для обеспечения обороноспособности страны
– заявляет источник


Также из-за невозможности одновременного финансирования всех ракетных программ в интересах Ракетных войск стратегического назначения в ГПВ-2027 не включен и новый боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин».

Все работы по "Рубежу" и "Баргузину" заморожены до конца 2027 года. Решение о возобновлении этих работ будет приниматься после выполнения нынешней программы вооружения
- отметил источник.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 26

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  1. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:26
    я даже могу предположить почему баргузин заморозили... под перспективную ракету готовить будут.. да и вряд ли заморозили совсем.. так это.. партнерам уши моют
    vorobey
    1. askort154 (Александр) Сегодня, 13:41
      vorobey..... так это.. партнерам уши моют.

      Это "заначка" для "партнёров" , в следующем обращении к Совету Федерации.
      askort154
      1. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 14:23
        "Все работы по "Рубежу" и "Баргузину" заморожены до конца 2027 года."
        Dreamboat
    2. Аскет (Станислав) Сегодня, 13:52
      Цитата: vorobey
      я даже могу предположить почему баргузин заморозили... под перспективную ракету готовить будут.. да и вряд ли заморозили совсем.. так это.. партнерам уши моют

      Это тот бронепоезд который стоит на запасном пути. Партнеры уже снимают шляпу laughing готовятся к разминированию feel
      Аскет
    3. Артек (Павел) Сегодня, 14:18
      путин обычно не отвечает за свои слова,стоит ли ему верить?
      -удвоения ввп нет
      -достойной жизни народа нет
      -снизить цены на рыбу нет
      -укреплять позиции руского языка -нет
      -укрепление позиций России по внешней политики -нет,обложили со всех сторон
      -снижение темпов экономики и разорение предпринимателей-да

      вообще что может сам себе записать в плюсы? Каков вообще итог правления за 18 лет? Кроме итогов выборов с 74% на 76% -достижений нет.
      Так что что там в военке будет -не известно,впрочем будет много слов-это точно.
      Артек
      1. DenZ (Денис) Сегодня, 14:27
        Интересно было бы узнать итоги Вашей жизни ( достижения) за последние 18 лет. Мы б посудачили, сравнили.
        DenZ
      2. tray4422 (Артем) Сегодня, 14:40
        Ты у врача был сумасшедший?
        tray4422
      3. Yrec (Юрий) Сегодня, 14:58
        Вы считаете, что Путин лично должен был всё перечисленное сделать? Это задача не персонально Путина а всех нас. Это психология "ждуна".
        Yrec
      4. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 15:05
        Артек

        Вам новую методичку прислали?
        Всё, успокойтесь, выборы закончились, выпейте водички.
        NN52
    4. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 14:57
      Тут какая то путаница на мой взгляд, Разве Авангард и Рубеж это не одна и та же ракета? Их вроде как один и тот же завод МИТ разрабатывал, возможно речь идет о шахтном и мобильном комплексе? А может это работы велись под названием Рубеж а потом ракете дали название Авангард? Что то я окончательно запутался. request
      RASKAT
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 15:09
        Цитата: RASKAT
        Тут какая то путаница на мой взгляд, Разве Авангард и Рубеж это не одна и та же ракета?

        Путаницы нет. Есть МБР Рубеж(Авангард),а есть гиперскоростной глайдер Ю-71 Авангард. Поэтому МБР и зовут сейчас Рубежом (РС-26),дабы не возникало путаницы.
        НЕКСУС
    5. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 15:07
      Цитата: vorobey
      да и вряд ли заморозили совсем..

      Тоже считаю,что это деза для общего пользования. БЖРК нам необходим не меньше ,чем Сармат. Я был уверен,что на нем будут стоять МБР Рубеж,но видимо думают ставить ,что-то поэффективнее...
      Все работы по "Рубежу" и "Баргузину" заморожены до конца 2027 года. Решение о возобновлении этих работ будет приниматься после выполнения нынешней программы вооружения

      МБР Рубеж-это не столько для матрассов привет,сколько по душу европейцев. И опять же,есть сомнения,что заморозили проекты.Сильные сомнения.
      НЕКСУС
    6. gippernano (Neo) Сегодня, 15:13
      Думаю, что это либеральный фейк. У них принято все на деньги переводить. А нам что? Мы уверены, что и без баргузина прорвем их дырявый зонтик.
      gippernano
  2. Стас Снежин (Станислав) Сегодня, 13:33
    шахтного базирования заменит мобильный

    Странно, если только вокруг Москвы монтировать..
    Стас Снежин
  3. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 13:40
    Если "Авангард" действительно подтверждает свои ТТХ, то думаю для США этого достаточно....
    Alexey-74
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:53
    Плохо, слишком много откладываем на "потом," да только зная как у нас дела с кадрами на местах, многое из этого "потом "делать будет просто некому.
    Геркулесыч
  5. Оплот Орел (Оплот Орел) Сегодня, 13:55
    Надорваться мы себе не не можем позволить!
    Оплот Орел
  6. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 13:57
    Ну вот.....как интересно всё начиналось! "Авангард"...."Рубеж"..."Баргузин"-песня !И вдруг начались "семейные"разборки:тугриков не хватат ! А ведь ещё в "страшно-весёлые" 90-е я предлагал создать шарашку типа "фонд обороны"!( даже,писал куды-то...куды,уже не помню...) И сейчас бы можно "кинуть клич" ! А чё ? Нам,пенсионерам,закалённым девальвациями,дефолтами и мировыми кризисами в отдельно взятой стране всё уже фиолетово в оранжевой рамке из слоновьего дepьмa! Но есть одно эзотерическое предположение...наше "социально-пронародное в 3-м поколении" правительство опять побрезгует народной копеечкой! Ну шо тут есчо взбаламутить? Ась ???
    Nikolaevich I
  7. Zubr Сегодня, 13:58
    Ну правильно, зачем тратить лишние деньги, когда этот комплекс обеспечивает нац. Безопасность с лихвой. У ВВП И КАБМИНА следующий срок, социальные преобразования должны быть. С оборонкой вроде всё устаканилось.
    Zubr
  8. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:02
    Уже достаточно всего, шом землю в каменный век отправить, если не хуже!
    Перспективное, как гриться, на других физических - как то так, работать по теме надо! Шоб не оказаться с голой за----филейной, перед новой угрозой.
    rocket757
  9. Аскет (Станислав) Сегодня, 14:12
    С точки зрения финансов наиболее рационально использовать имеющиеся носители, сейчас это знаменитая советская соткаУР -100нУТТХ на которой это боевое оснащение испытывалось, тем более Стилеты стоят на вооружении в Татищевской рд в количестве ок.30ПУ. В основном это новые ракеты отданные Украиной за газовый долг. По мере сокращения сотки и постановки на БД Сармата в количестве ок.50шт.в двух сибирских рд, блок будет размещен на новых ракетах. Тем более по некоторым данным из открытых источников мощность ЯБЗ составляет 2Мгт в тротиловом эквиваленте. Если Стилет способен нести только один такой ББ, то Сармат, учитывая его МГХ явно больше чем один.
    Аскет
    1. PSih2097 (Александр Латыш) Сегодня, 14:46
      Цитата: Аскет
      Если Стилет способен нести только один такой ББ, то Сармат, учитывая его МГХ явно больше чем один.

      Сармат продолжение линейки Р-36, и соответственно иметь должен как моноблок, так и РГЧ.
      PSih2097
  10. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:19
    Я вангую: заморозят из 6 страшилок все, кроме Сармата и Кинжала.
    Сармат реален, технологии жидкостных МБР русским хорошо знакомы.
    Кинжал уже готов - это Искандер. Не надо вкладывать деньги.
    voyaka uh
    1. Ратуш (Ратуш) Сегодня, 14:22
      Сармат реален хотя бы потому что надо чем то заменять просроченные ракеты.Кинжал тоже-хотя бы потому что это не гиперзвуковая управляемая ракета)
      Ратуш
    2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:29
      А если не свангуется? Кипу съешь?
      rocket757
  11. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 14:58
    И "Рубеж", и "Баргузин", и скорее всего "Циркон" велись номинально, для замазывания глаз потенциальным врагам. Что бы скрыть работы над "Авангардом", "Кинжалом" и другими, показанными Путиным, разработками, что и великолепно удалось. good
    Egorovich
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