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Луценко, обращаясь к Савченко: Вам надо было взрывать Захарченко
После заявлений о том, что Савченко пришла в здание ВРУ с гранатами, которые в итоге оказались фруктами, охрана Верховной рады получила распоряжение усилить бдительность. Одним из тех, на ком усиление бдительности решили протестировать, стал внефракционный депутат Парасюк.
Дело дошло до того, что после отказа продемонстрировать содержимое своей сумки, он предпринял попытку от охранников убежать. Однако в итоге ему всё же пришлось продемонстрировать содержимое. Процесс превратился в эмоциональное действо, в ходе которого Парасюк вынул ремень из штанов и в силой набросил его на шею одного из представителей службы охраны. После перепалки Парасюк всё же прошёл в зал заседаний.
На этом фоне другой депутат ВРУ – Евгений Мураев – в интервью украинскому каналу NewsOne заявил о том, что Украина окончательно потеряла свой суверенитет и свою субъектность. Из заявления нардепа Мураева:
Депутат отмечает, что украинский суверенитет обменян на обещания поддержки западными партнёрами.
В то же время стали известно некоторые подробности перепалки Надежды Савченко и Юрия Луценко на заседании регламентного комитета ВРУ. Когда Савченко заявила, что единственное её желание - закончить войну на Донбассе, генпрокурор Украины перебил, заявив (цитата УНИАН):
Как видно, Луценко в своей речи о запланированных взрывах сам использует термин "якобы". О многом говорит.
Дело дошло до того, что после отказа продемонстрировать содержимое своей сумки, он предпринял попытку от охранников убежать. Однако в итоге ему всё же пришлось продемонстрировать содержимое. Процесс превратился в эмоциональное действо, в ходе которого Парасюк вынул ремень из штанов и в силой набросил его на шею одного из представителей службы охраны. После перепалки Парасюк всё же прошёл в зал заседаний.
На этом фоне другой депутат ВРУ – Евгений Мураев – в интервью украинскому каналу NewsOne заявил о том, что Украина окончательно потеряла свой суверенитет и свою субъектность. Из заявления нардепа Мураева:
От мира нельзя спрятать ни уровень коррупции, ни реально событий, которые происходят в Донбассе. Да, нашим украинцам можно бесконечно рассказывать и вешать всякую лапшу на уши, но мир знает правду.
Депутат отмечает, что украинский суверенитет обменян на обещания поддержки западными партнёрами.
В то же время стали известно некоторые подробности перепалки Надежды Савченко и Юрия Луценко на заседании регламентного комитета ВРУ. Когда Савченко заявила, что единственное её желание - закончить войну на Донбассе, генпрокурор Украины перебил, заявив (цитата УНИАН):
Надежда, если вы так хотите закончить эту войну, то надо было взорвать Захарченко, а не Верховную Раду и правительство... Но вы, оружие, полученное от террористов, доставили в Киев для расстрела мирных людей из минометов, для уничтожения конституционных органов власти, для создания хаоса и для дальнейшего согласования с террористами их наступления на Донбасс. Вот, почему Янукович затягивает свой процесс... Он за спинами террористов ДНР после вами якобы запланированных взрывов в Киеве хотел снова вернуться на свой кровавый трон.
Как видно, Луценко в своей речи о запланированных взрывах сам использует термин "якобы". О многом говорит.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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