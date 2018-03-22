Луценко, обращаясь к Савченко: Вам надо было взрывать Захарченко

От мира нельзя спрятать ни уровень коррупции, ни реально событий, которые происходят в Донбассе. Да, нашим украинцам можно бесконечно рассказывать и вешать всякую лапшу на уши, но мир знает правду.

Надежда, если вы так хотите закончить эту войну, то надо было взорвать Захарченко, а не Верховную Раду и правительство... Но вы, оружие, полученное от террористов, доставили в Киев для расстрела мирных людей из минометов, для уничтожения конституционных органов власти, для создания хаоса и для дальнейшего согласования с террористами их наступления на Донбасс. Вот, почему Янукович затягивает свой процесс... Он за спинами террористов ДНР после вами якобы запланированных взрывов в Киеве хотел снова вернуться на свой кровавый трон.