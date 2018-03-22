15:12 22 марта
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Луценко, обращаясь к Савченко: Вам надо было взрывать Захарченко

После заявлений о том, что Савченко пришла в здание ВРУ с гранатами, которые в итоге оказались фруктами, охрана Верховной рады получила распоряжение усилить бдительность. Одним из тех, на ком усиление бдительности решили протестировать, стал внефракционный депутат Парасюк.

Дело дошло до того, что после отказа продемонстрировать содержимое своей сумки, он предпринял попытку от охранников убежать. Однако в итоге ему всё же пришлось продемонстрировать содержимое. Процесс превратился в эмоциональное действо, в ходе которого Парасюк вынул ремень из штанов и в силой набросил его на шею одного из представителей службы охраны. После перепалки Парасюк всё же прошёл в зал заседаний.

Луценко, обращаясь к Савченко: Вам надо было взрывать Захарченко



На этом фоне другой депутат ВРУ – Евгений Мураев – в интервью украинскому каналу NewsOne заявил о том, что Украина окончательно потеряла свой суверенитет и свою субъектность. Из заявления нардепа Мураева:
От мира нельзя спрятать ни уровень коррупции, ни реально событий, которые происходят в Донбассе. Да, нашим украинцам можно бесконечно рассказывать и вешать всякую лапшу на уши, но мир знает правду.


Депутат отмечает, что украинский суверенитет обменян на обещания поддержки западными партнёрами.

В то же время стали известно некоторые подробности перепалки Надежды Савченко и Юрия Луценко на заседании регламентного комитета ВРУ. Когда Савченко заявила, что единственное её желание - закончить войну на Донбассе, генпрокурор Украины перебил, заявив (цитата УНИАН):
Надежда, если вы так хотите закончить эту войну, то надо было взорвать Захарченко, а не Верховную Раду и правительство... Но вы, оружие, полученное от террористов, доставили в Киев для расстрела мирных людей из минометов, для уничтожения конституционных органов власти, для создания хаоса и для дальнейшего согласования с террористами их наступления на Донбасс. Вот, почему Янукович затягивает свой процесс... Он за спинами террористов ДНР после вами якобы запланированных взрывов в Киеве хотел снова вернуться на свой кровавый трон.


Как видно, Луценко в своей речи о запланированных взрывах сам использует термин "якобы". О многом говорит.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:21
    Окончательно потеряли человечьи лица..Рыла свиные кругом..
    210окв
    1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 13:25
      Да ладно лица, это уже давно случилось. Разум потеряли окончательно.
      Orionvit
  2. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 13:26
    Украина-это новая сифилизация ещё не известная науке. what
    злой партизан
  3. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 13:27
    вроде цирк, а зрелище жалкое...
    Masya Masya
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:54
      Цитата: Masya Masya
      вроде цирк, а зрелище жалкое..

      на зверей в клетке всегда жалко смотреть
      LSA57
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:25
        Особенно, когда их не кормят, не моют, не вычесывают smile Мариночка, наше Вам пламенное! hi
        ul_vitalii
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:40
          Цитата: ul_vitalii
          Особенно, когда их не кормят, не моют, не вычесывают

          и заставляют бесплатно ходить по проволоке
          LSA57
  4. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 13:29
    Вспомнил старую детскую сказку "приключения Чипполино". Когда арестовали его отца, за то, что тот случайно наступил принцу Лимону на ногу и обвинили в попытке государственного заговора. Тогда все (в сказке) говорили "у злодея пулемёт в кармане". laughing Никогда не думал, что через пятьдесят лет, старая детская сказка перерастёт в быль на украине.
    Orionvit
  5. Теренин (Геннадий) Сегодня, 13:34
    ...закончить эту войну, то надо было взорвать Захарченко, а не Верховную Раду и правительство... Уверен, что большинство граждан Украины считают наоборот. И я считаю, что чем быстрее поменять в вышеназванном тексте Захарченко и ВерхРаду местами, тем быстрее народ вздохнем свободнее.
    Теренин
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:46
      Геннадий, добрый день hi Так-то оно так, вот только очень сильно беспокоит скорость, с которй молодёжь впитывает весь негатив и ненависть ко всему русскому.
      ul_vitalii
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:57
        Цитата: ul_vitalii
        Так-то оно так, вот только очень сильно беспокоит скорость, с которй молодёжь впитывает весь негатив и ненависть ко всему русскому.

        ну если по 25 часов в сутки что то в голову вдалбивать, у любого крыша поедет. а ещё учтите, они другой и не слышали. им с первых дней "независимости" это вдалбивают. многие это с пелёнок слышат
        LSA57
        1. Vard Сегодня, 14:03
          Всё это вылетает у них из головы сразу после пересечения границы... С неделю назад при мне была дискуссия на эту тему... основной посыл... да пошли бы они все...
          Vard
          1. К.А.С (Костя) Сегодня, 14:50
            ну да. ну да! меньше верьте. жрать захочешь не так раскорячешся!
            Цитата: Vard
            Всё это вылетает у них из головы сразу после пересечения границы
            и также влетает обратно после пересечения границы в обратном направлении!!!
            К.А.С
  6. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:36
    Исключительными правами на публикацию новостей с окраины владеет канал "Animal Planet".
    Дормидонт
  7. bankirchik34 (А) Сегодня, 13:37
    Уже даже не смешно, цирк уродов.
    bankirchik34
  8. mavrus (Андрей) Сегодня, 13:37
    Скромный парень этот Жорик Луценко... Он охxpeнеть какой "мирный житель"... а в Донбассе даже грудные дети террористы, не говоря уж о школьниках
    mavrus
    1. Егоза (Елена) Сегодня, 13:57
      Цитата: mavrus
      Скромный парень этот Жорик Луценко... Он охxpeнеть какой "мирный житель"...

      Особенно, если вспомнить как он призывал к свержению существующей власти и что для этого делал. Теперь возомнил себя Юпитером - ему можно, другим - низзя!
      Егоза
  9. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 13:54
    Слова Луценко : " Янукович хочет вернуться на свой кровавый трон".
    А кровавым он стал после того, как на нём посидел Папашенко?
    Ретвизан 8
  10. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:57
    Там на всех взрывчатки не хватит в киеве, рада, сбу, президент, -нужны вагоны чтобы это все ликвидировать.
    Геркулесыч
  11. komrad buh (Игорь) Сегодня, 14:00
    Ну и клоуны. Что же будет у них к выборам, подумать страшно
    komrad buh
  12. Егоза (Елена) Сегодня, 14:04
    Процесс превратился в эмоциональное действо, в ходе которого Парасюк вынул ремень из штанов и в силой набросил его на шею одного из представителей службы охраны.

    Удавка - любимое "оружие" бандеровцев. Вот что подсознание творит - все приемы предков наружу вытаскивает!
    Егоза
  13. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:07
    Какой рубаха-парень у них генпрокурор, рукава засучил и разбирается, так и до суда дело не дойдет и суд останется невостребованным и ненужным. smile
    ul_vitalii
  14. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:35
    И,это слова ПРОКУРОРА!!! wassat
    Королевство кривых зеркал...
    Сибирский цирюльник
  15. рус-5819 (Вадим) Сегодня, 15:09
    Уже есть информация о лишении Надюхи депутатской неприкосновенности и аресте. Всё познаётся в сравнении, в том числе и отсидка, но лучше бы она сидела в России - там хоть кормят и жива была бы , а здесь инфаркт головного мозга без выходного отверстия вполне ожидаемый диагноз
    рус-5819
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