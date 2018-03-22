15:15 22 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Сирийцы модернизировали Т-55 «по последнему слову»

В Восточной Гуте сирийские войска применили модернизированный средний танк Т-55, в конструкции которого есть ряд технических решений, которые сегодня встречаются лишь на новейших боевых машинах, сообщает Российская газета.

Сирийцы модернизировали Т-55 «по последнему слову»


«Так, на верхней лобовой детали корпуса можно увидеть небольшую деталь в форме коробки. В ней спрятана ночная видеокамера, которая транслирует изображение на монитор механика-водителя, находящегося в отделении управления. Что-то похожее применено и на "Армате" – разумеется, здесь все выполнено более технологично, однако принцип работы во многом схож», – говорится в материале.


Над стволом 100-мм пушки смонтирована тепловизионная камера ночного прицельного комплекса Viper-55 (вместо инфракрасного прожектора «Луна-2»). Автор отмечает, что «это значительное достижение по сравнению с разработанным в 50-е годы ночным прицелом ТПН-1, который давно морально и технически устарел и мог видеть в темноте без подсветки лишь на 500 м».

На крыше башни установлен комплекс оптико-электронного противодействия второго поколения Sarab-2 («Мираж-2»). Благодаря этому устройству машина стала неуязвимой для большинства управляемых противотанковых ракет, в том числе для TOW-2.



Издание напоминает, что 8 мая исполнится 60 лет принятия Т-55 на вооружение Советской Армии. Однако, несмотря на солидный возраст, танк продолжает нести службу, и даже совершенствуются.

Использованы фотографии: twitter.com/DPRKJones/RT
21

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 29

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 13:37
    Это конечно хорошо, но пушка то устарела...
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:41
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Это конечно хорошо, но пушка то устарела...


      Для борьбы с бармалеями ее хватает.. длинная рука, снайперская винтовка.. нарезной ствол точнее..
      vorobey
      1. роман66 (роман) Сегодня, 13:52
        а из-за угла подкараулить - так и современный танк вполне ухайдокать может
        роман66
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:11
          Цитата: роман66
          а из-за угла подкараулить - так и современный танк вполне ухайдокать может


          Кумулятивные снаряды для этих пушек в штате есть.. кстати проблему вращения решили по русски гениально.. обтюрирующий поясок сделали подвижным.. laughing
          vorobey
          1. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 14:50
            У англичан тоже наружная пушка. И тоже с поиском. Все гениальное просто.
            Alex_Rarog
    2. Комментарий был удален.
    3. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 13:51
      Позиции снайперов подавлять, пулемётные точки...
      Incvizitor
    4. chingachguc (Виталий Овчаров) Сегодня, 14:23
      для бармалеев больше и не надо... не зря у нас эти танки решили оставить на хранении..
      chingachguc
    5. chingachguc (Виталий Овчаров) Сегодня, 14:54
      Это если рассматривать её как противотанковое средство. Да вот только танковые бои по нашим временам - большая редкость. А для поддержки пехоты в поле, в горах и в городе этого калибра вполне достаточно. И кстати, нераздельный снаряд гораздо труднее детонирует..
      chingachguc
  2. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:38
    Т55 признан эталонным для своего времени.. так что еще послужит..

    и Т62 списывать рано. как показывает практика.. живучесть у них выше.

    дырку ветошью законопатил, экипаж поменял и снова в бой.. laughing
    vorobey
    1. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 13:51
      Да там и т 34 85 воюют ещё.
      Incvizitor
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:04
        Цитата: Incvizitor
        Да там и т 34 85 воюют ещё.


        Это в Йемене помоему .. есть такое
        vorobey
        1. chingachguc (Виталий Овчаров) Сегодня, 14:45
          ну а что ещё надо? стреть - стреляет, попадать - попадает ))
          chingachguc
    2. san4es Сегодня, 14:16
      Цитата: vorobey
      Т55 признан эталонным для своего времени..
      soldier

      Бармалеи попытались поразить танк Т-55АМ
      4 мая 2017 г
      san4es
    3. chingachguc (Виталий Овчаров) Сегодня, 14:24
      несколько раз видел, как современные ПТР прожигали Т-55 насквозь, из-за этого внутри не создавалось этого самого избыточного давления и танк оставался боеспособным.
      chingachguc
  3. konstantin68 (Константин) Сегодня, 13:41
    Какой задел оставили советские конструкторы! Честь им и хвала!
    konstantin68
    1. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 13:46
      Что тут скажешь? Сделано в СССР!
      Denis Obukhov
    2. askort154 (Александр) Сегодня, 13:49
      Сирийцы модернизировали Т-55 «по последнему слову»


      Да всё понятно. Наш "Рос Тех" обкатывает свои наработки в реальных условиях. Дёшево и сердито. good
      askort154
  4. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 13:44
    Слава Российскому оружию! good
    Denis Obukhov
  5. avdkrd (Андрей) Сегодня, 13:45
    Молодцы сирийцы! Не стоят на месте, по большому счету копеечная модернизация, придает старому танку новые качества. Решение с камерами является очевидным способом модернизации. Для механика-водителя это просто подарок. Не могу понять почему такое решение не применяется на нашей бронетехнике? Преимущества перед триплексами очевидны. Что в бою, что в колонне, камеры могут дать гораздо более полную осведомленность, тем более их количество может быть любым и давать круговой обзор (как в авто), а изображение транслироваться всем членам экипажа ( по необходимости). Цена такого девайса даже в заводском исполнении по сути копеечна и хотелось бы, что бы МО обратило внимание на подобные боевые модернизации.
    avdkrd
  6. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 13:45
    Китайцы когдато взяли его за основу копирования и дальнейшего своего танкостроения.
    Denis Obukhov
  7. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:01
    Раньше, на пару лет раньше нужно было и воевать как следует, и технику модернезировать. А сейчас, когда техники кот наплакал, действуют по принципу "голь на выдумки хитра "-а могли бы иметь защищенную технику пару лет назад.
    Геркулесыч
    1. chingachguc (Виталий Овчаров) Сегодня, 14:43
      так ведь технику начинают ценить, когда её кот наплакал )) в книге "На войне как на войне" механик-водитель мечтал, чтобы в первом же бою его САУ подбили в мотор и они всем бы экипажем отправились в тыл для получения новой машины ))
      chingachguc
  8. hohol95 (Алексей) Сегодня, 14:08
    А лобовую проекцию усилить у них сил не хватило? Хотя бы "БРОВЯМИ АСАДА".

    Или всецело надеяться на Sarab-2 («Мираж-2»)?
    hohol95
  9. Lesorub (Анатолий) Сегодня, 14:09
    На т 55 динамический обвес, "Луну 2", пару датчиков об облучении - было бы Гуд! А орудие для подавления огневых точек вполне годное.
    Lesorub
  10. Вечно так (евгений) Сегодня, 14:22
    ну очень удачная машинка))
    Вечно так
  11. Zubr Сегодня, 14:28
    Цитата: hohol95
    А лобовую проекцию усилить у них сил не хватило? Хотя бы "БРОВЯМИ АСАДА".

    Или всецело надеяться на Sarab-2 («Мираж-2»)?

    Попрошу не путать, это "БРОВИ БРЕЖНЕВА" =))
    Zubr
  12. san4es Сегодня, 14:29
    Сирийцы модернизировали Т-55 «по последнему слову»

    Некоторые танки T-55MV также получили загадочное устройство, установленное над дальномером. Это устройство, скорее всего, является неким типом камеры. Похожее устройство было также замечено на модернизированной БМП-1, предлагаемой Украиной.
    Сирийские танки T-55MV также имеют на вооружении противотанковую ракету 9M117M Бастион, отстреливаемую через 100-мм ствол танка. Хотя прежде о 9M117M ничего не было известно (стояла ли она на вооружении сирийской армии), повстанцы захватили десятки ракет в гарнизоне Тель Ахмар, провинция Кунейтра. Кунейтра традиционно была базой для парка танков T-55MV, и эти ракеты стали бы неприятным сюрпризом для израильской бронетехники в случае войны. hi
    san4es
  13. Altona (Евгений) Сегодня, 14:32
    Гелендваген или "Нива" среди танков. В смысле, старая модель, которая постоянно востребована.
    Altona
  14. chingachguc (Виталий Овчаров) Сегодня, 14:36
    Т-55 я считаю рано списывать. Он прост и надёжен, запасы по боеприпасам просто огромные, в локальных конфликтах можно вполне использовать, проведя небольшую модернизацию (тепловизионные прицелы и динамическая защита). Кроме того, на его базе можно создавать массу спецтехники, начиная от бульдозеров и эвакуаторов и заканчивая тяжёлыми БМП, машинами разминирования и противопехотными "мётлами". Отличный вариант поставить на Т-55 башку от "терминатора" или счетверённую ЗУ-23. В особых случаях его можно использовать как радиоуправляемый шахидомобиль.
    chingachguc
Картина дня