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Сирийцы модернизировали Т-55 «по последнему слову»
В Восточной Гуте сирийские войска применили модернизированный средний танк Т-55, в конструкции которого есть ряд технических решений, которые сегодня встречаются лишь на новейших боевых машинах, сообщает Российская газета.
«Так, на верхней лобовой детали корпуса можно увидеть небольшую деталь в форме коробки. В ней спрятана ночная видеокамера, которая транслирует изображение на монитор механика-водителя, находящегося в отделении управления. Что-то похожее применено и на "Армате" – разумеется, здесь все выполнено более технологично, однако принцип работы во многом схож», – говорится в материале.
Над стволом 100-мм пушки смонтирована тепловизионная камера ночного прицельного комплекса Viper-55 (вместо инфракрасного прожектора «Луна-2»). Автор отмечает, что «это значительное достижение по сравнению с разработанным в 50-е годы ночным прицелом ТПН-1, который давно морально и технически устарел и мог видеть в темноте без подсветки лишь на 500 м».
На крыше башни установлен комплекс оптико-электронного противодействия второго поколения Sarab-2 («Мираж-2»). Благодаря этому устройству машина стала неуязвимой для большинства управляемых противотанковых ракет, в том числе для TOW-2.
Издание напоминает, что 8 мая исполнится 60 лет принятия Т-55 на вооружение Советской Армии. Однако, несмотря на солидный возраст, танк продолжает нести службу, и даже совершенствуются.
«Так, на верхней лобовой детали корпуса можно увидеть небольшую деталь в форме коробки. В ней спрятана ночная видеокамера, которая транслирует изображение на монитор механика-водителя, находящегося в отделении управления. Что-то похожее применено и на "Армате" – разумеется, здесь все выполнено более технологично, однако принцип работы во многом схож», – говорится в материале.
Над стволом 100-мм пушки смонтирована тепловизионная камера ночного прицельного комплекса Viper-55 (вместо инфракрасного прожектора «Луна-2»). Автор отмечает, что «это значительное достижение по сравнению с разработанным в 50-е годы ночным прицелом ТПН-1, который давно морально и технически устарел и мог видеть в темноте без подсветки лишь на 500 м».
На крыше башни установлен комплекс оптико-электронного противодействия второго поколения Sarab-2 («Мираж-2»). Благодаря этому устройству машина стала неуязвимой для большинства управляемых противотанковых ракет, в том числе для TOW-2.
Издание напоминает, что 8 мая исполнится 60 лет принятия Т-55 на вооружение Советской Армии. Однако, несмотря на солидный возраст, танк продолжает нести службу, и даже совершенствуются.
Использованы фотографии: twitter.com/DPRKJones/RT
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