15:13 22 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

На Синайском полуострове задействованы пушки М-46

Огневую поддержку египетским войскам, проводящим антитеррористическую операцию на Синае, оказывают дальнобойные пушки М-46 советского производства, сообщает Российская газета.



Кроме Египта М-46 были популярны также в Сирии и Ираке. «В этих армиях, а также в вооруженных силах еще полсотни государств разработка пермских оружейников ценилась за высокую дальность стрельбы – до 27 490 м. Начальная скорость 33-кг снаряда достигает 930 м/с. Скорострельность – 8 выстр/мин», – говорится в публикации.


Кроме осколочно-фугасных снарядов для пушки были созданы и бронебойные, способные эффективно бороться с тяжелой бронетехникой. Кроме того, Китай и Иран разработали новые боеприпасы, способные поражать цели на расстоянии до 38 км.



Вес орудия – 7,7 т, расчет – 8 человек. Может перевозиться на скорости до 50 кс/час.

В настоящее время сухопутные войска Египта имеют более 400 таких орудий, часть которых, продолжают эксплуатироваться непосредственно в подразделениях.

Использованы фотографии: https://twitter.com/Oded121351
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. andrewkor Сегодня, 13:50
    400 пушек это очень много,с толком бы ещё их использовали!
    andrewkor
    1. слава1974 (слава) Сегодня, 13:53
      с толком бы ещё их использовали!

      при таком количестве орудий на десяток километров фронта о противнике не спрашивают
      слава1974
      1. роман66 (роман) Сегодня, 13:55
        это если снарядов хватает
        роман66
        1. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 14:07
          А меня вот вопрос волнует: если такие орудия задействует, что там за контртеррористическая операция? И стоит ли туристам в тот район ехать...
          А то у нас народ все в Шарм-Аль-Шейх ждет открытия рейсов, а там тяжелая артиллерия работает.
          Dreamboat
      2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:58
        Калаш, только покрупнее! Делали изделия для реальной войны, надёжность, простота дальше некуда! Сейчас и получше есть, но цена у-у-у!
        rocket757
  2. san4es Сегодня, 13:56
    Огонь батареи ливийских бармалеев am
    san4es
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:03
      hi Как всегда от меня +, и спасибо за видео! !! hi
      Геркулесыч
      1. san4es Сегодня, 14:10
        Цитата: Геркулесыч
        hi спасибо за видео! !! hi

        hi ...На здоровье...Приложение (бесплатно) wink

        130-мм пушка М-46 на шасси автомобиля Mercedes-Benz Actros 3541 сирийской армии.
        ... "Сирийский Мерен" bully
        san4es
        1. seregatara1969 (Сергей Таранущенко) Сегодня, 14:31
          мерен - это что?
          seregatara1969
          1. san4es Сегодня, 14:34
            Цитата: seregatara1969
            мерен - это что?

            ...на шасси автомобиля Mercedes-Benz Actros 3541

            ..."Мерседес" (в простонародье) hi
            san4es
        2. роман66 (роман) Сегодня, 14:31
          хотелось бы , чтоб со словом "батарея" было связано только отопление
          роман66
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:02
    Туристов грохотом залпов распугивать, wassat чтобы помнили до конца своей жизни отдых под грохот орудий.
    Геркулесыч
  4. Zubr Сегодня, 14:05
    Ну а что 130 им, это не слабо. Несколько БПЛА на корректировку и планируй местность под засев амброзии...=)))
    Zubr
  5. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 14:09
    Цитата: слава1974
    с толком бы ещё их использовали!

    при таком количестве орудий на десяток километров фронта о противнике не спрашивают

    В таком случае противнику уже заранее:" моментально в море": такую плотность огня при ГРАМОТНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ обороне не устоять
    Монархист
Картина дня