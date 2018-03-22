США накладывают запрет на «Северный поток-2»

Американцы вновь выпустили против российского энергетического проекта "Северный поток-2". По мнению руководства США, новая газовая нитка подорвет энергетическую безопасность Европы. Россия, по словам Госдепа, намерена набросить на ЕС "газовое ярмо", чтобы потом иметь возможность влиять на политику Брюсселя. При этом, мнение самих европейцев американцев не интересует.



На основании подписанного президентом США Дональдом Трампом закона "О противодействии противникам Америки через санкции", американцы намерены ввести санкционные ограничения против корпораций, которые будут принимать участие в строительстве "Северного потока-2".



Цели США предельно ясны: лишить нашу страну большого европейского рынка, что в свою очередь ударит по национальному бюджету. Но инструменты, которыми пользуются США, идут вразрез не только с нормами ВТО, но и с нормами международной этики.











