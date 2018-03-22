15:14 22 марта
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Газовые атаки сектора Газа с израильских беспилотников признаны "успешными"

Израильская пресса со ссылкой на руководство полицией страны публикует материалы, в которых говорится о признании успешной практики осуществления газовых атак с воздуха по территории сектора Газа. Речь идёт о практике применения слезоточивого газа в отношении палестинских демонстрантов, выходящих на акции в так называемые дни гнева.

Впервые слезоточивый газ на границе сектора Газа с использованием израильских беспилотников был применён 9 марта. Эффект израильской полицией признан «положительным». Тогда власти Израиля заявили, что слезоточивый газ применялся «против ХАМАС». После израильской атаки более сотни жителей сектора Газа попали в больницы с поражением кожи и слизистых оболочек.

Газовые атаки сектора Газа с израильских беспилотников признаны "успешными"



Командующий пограничной полицией Израиля генерал Яков Шабтай в интервью телеканалу «Хадашот ТВ» заявил буквально следующее:
Теперь беспилотные летательные аппараты будут активнее применяться вдоль наших границ. Они будут распылять слезоточивый газ или сбрасывать специальный контейнеры с этим веществом. При этом такое применение позволяет поражать газом значительно большие территории, чем в обычном варианте – с земли. Риск отравления случайных людей в зоне поражения? Он низок.


Также заявлено, что БПЛА, снаряженные контейнерами со слезоточивым газом, позволят израильским военнослужащим не приближаться вплотную к границе с сектором Газа, что снизит вероятность поражения (например, камнем или ножом) с сопредельной территории.

Известно, что БПЛА, используемый для атак с воздуха во время акций протеста, способен нести до 6 спецконтейнеров со слезоточивым веществом.

И что? Кто-то уже созывает экстренное заседание Совбеза ООН, требуя высылки израильских дипломатов или ввода иных антиизраильских санкций?

Использованы фотографии: gs.fm
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Комментарии 37

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  1. solzh (Сергей) Сегодня, 14:03
    Газ приминили против Хамас, а пострадали мирные люди...
    solzh
    1. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 14:09
      Что то картавые уж сильно обнаглели....
      Alex_Rarog
      1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 14:12
        А кто им что скажет? Сразу объявят антисемитами и про Холокост вспомнят.
        Ушлый_башкорт
        1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 14:23
          Теперь беспилотные летательные аппараты будут активнее применяться вдоль наших границ. Они будут распылять слезоточивый газ или сбрасывать специальный контейнеры с этим веществом. При этом такое применение позволяет поражать газом значительно большие территории, чем в обычном варианте – с земли. Риск отравления случайных людей в зоне поражения? Он низок.

          Беспилотники с газом будут применяться вдоль границ Израиля, но на территории сектора Газа? Тогда понятно, почему риск отравления случайных людей низок: жители сектора Газа - не люди! sad
          СРЦ П-15
          1. Например Сегодня, 15:13
            Да у евреев мирный газ laughing Ради мира во всем мире. laughing
            Например
    2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 14:26
      Что об этом скажет Тереза Мэй? Будут ли высланы израильские дипломаты?
      Владыка Ситх
  2. KRIK33 (Роман) Сегодня, 14:04
    Новичок? Не? smile
    KRIK33
  3. katalonec2014 (Александр) Сегодня, 14:04
    Значит закупят противогазы.Газ в Секторе Газа,надо же.
    katalonec2014
  4. askort154 (Александр) Сегодня, 14:05
    sad Ну вот и выявился источник хим-атак в Сирии.
    Оказывается орудуют израильские беспилотники. Однако, прокололись безгрешные. Если можно слезоточивый, то можно и любой другой.
    askort154
  5. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:07
    Тогда не удевляйтесь "успешности "террактов ! fool Вместо мирных переговоров просто сами заставляют палестинцев браться за оружие. fool
    Геркулесыч
  6. шило (Ваня) Сегодня, 14:07
    Слов нет! Мирные не пострадали request он что только на боевиков хамас действует? no
    шило
  7. rpuropuu (Greogory) Сегодня, 14:10
    Речь идёт о практике применения слезоточивого газа в отношении палестинских демонстрантов, выходящих на акции в так называемые дни гнева.
    "Онижедети"! belay Куда смотрят правозащитники и ЕС! recourse

    Вот если бы подобным способом поступил бы "темнейший", воплей было бы на пол года yes
    rpuropuu
    1. askort154 (Александр) Сегодня, 14:19
      rpuropuu....Куда смотрят правозащитники и ЕС!

      А какая национальность, в основном, возглавляет "правозащитников" ?!
      askort154
  8. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:15
    Газа фактически уже 15 лет - независимое государство,
    управляемое исламистами. Организацией Хамас.
    Но управляют они , понятное дело, плохо. Воруют
    гуманитарную помощь арабских стран и Европы.
    Простой народ в нищете. Кто виноват? - "конечно, Израиль am ". laughing
    И вот хамасники подгоняют к гос.границе сотни активистов,и
    те буйствуют. Их и разгоняют слезоточивым газом, безвредным для
    дыхания и других органов, но неприятным для глаз.
    voyaka uh
    1. hohol95 (Алексей) Сегодня, 14:21
      А эти газовые гранаты на БПЛА могут быть заменены на ОСКОЛОЧНЫЕ?
      Или со шрапнельным эффектом подрыва над головой протестующих?
      Или там не гранаты и газ просто распыляется над "бесноватыми"?
      hohol95
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:39
        "на БПЛА могут быть заменены на ОСКОЛОЧНЫЕ?"////

        belay
        Даже на термоядерные БЧ! am Искандер еще можно под БПЛА подвесить lol .
        Ваше фантазии бы в мирных целях. drinks
        voyaka uh
        1. hohol95 (Алексей) Сегодня, 14:43
          Вопрос из праздного любопытства - в статье не указан способ - распыление или сброс газовых гранат!
          А вы в дебри...искать ИСКАНДЕР...
          Не вкурррсе - так и напишите - Я НЕ ЗНАЮ...
          hohol95
          1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:46
            Так и пишу: я не знаю. drinks
            voyaka uh
    2. басмач (Константин) Сегодня, 14:33
      Да что вы. Совсем безвредным. Помню, в училище у нас один хитрый попал хлорпикрин., Глазки болели ИТ долго. А ещё один прапор в части решил на себе попробовать "Черемуху". После долго отходил. После безвредного газа в больницу не попадают.
      Это все газы из группы раздражающего действия. Могут вызвать ИТ и и воспаление и поражение слизистой, а могут и инвалидом сделать.
      Забыли Ваши собратья, что такое газ. Сегодня "Черемуха", а завтра "Циклон Б". Ну и конечно, все вокруг вас агрессоры, только вы одуванчики..
      Интересно, почему ж вас таких лапушных везде и во все времена не любят ( эт я мягко так, как касторку под пирожное).
      басмач
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:43
        "Это все газы из группы раздражающего действия"///

        Мы "под колпаком" у ООН. Если палестинцы пожалуются
        на какое-то отравляющее действие, нас сразу с "г... сожрут"
        Так что, газы слабенькие-слабенькие.
        Ваш прапор бы от них и щуриться не начал. laughing
        voyaka uh
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 15:03
          Цитата: voyaka uh
          Так что, газы слабенькие-слабенькие. Ваш прапор бы от них и щуриться не начал. laughing
          Алексей, только не говори, что на себе испытывал. bully
          Диалог из фильма "Щит и меч"
          - Говорят мгновенного действия, раз- и всё.
          - Кто говорит? Те кто пробовали?
          sabakina
    3. Чёрная вода (Александр) Сегодня, 14:34
      такими темпами у вас на границе технологический прорыв произойдёт. Хамас свои дроны пригонит а вы свои....а люди сидят дома, дронами управляют.....вы там поаккуратнее, на нашу базу в Сирии уже была атака дронов, не проспите технологический прорыв Хамас.
      Чёрная вода
  9. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:15
    Сколько визга было, если бы мы поступили таким или похожим образом.
    ul_vitalii
  10. hhhhhhh (Козьма Минин друг Пожарского) Сегодня, 14:19
    Куда смотрит нобелевский лауреат организация по распространения химоружия? Где санкции Великобритании против Израиля?
    hhhhhhh
  11. shans2 (shans2) Сегодня, 14:21
    Они бы сразу применяли зарин, но пока стесняются)) С криками -они сами себя...
    shans2
  12. DREDD (Александр) Сегодня, 14:26
    Кстати, очень наглядная картина для России, если не в ближайшем будущем не возьмемся за образование, и как следствие за науку, чьи результаты не дадут нас бомбить как дикарей.
    DREDD
  13. Bearmedved (Misha) Сегодня, 14:30
    Himicheskoe oruzhie oi uzhas jeto zhe zapresheno mezhdunarodnoi koncenciei... V sirii tipo nachalas voina is za himicheskogo oruzhiya . Vot smotrite izrail polzuet himicheskoe iruzhie beznakazanno.
    Bearmedved
    1. karish (Александр) Сегодня, 14:54
      Цитата: Bearmedved
      Himicheskoe oruzhie oi uzhas jeto zhe zapresheno mezhdunarodnoi koncenciei... V sirii tipo nachalas voina is za himicheskogo oruzhiya . Vot smotrite izrail polzuet himicheskoe iruzhie beznakazanno.

      Привет- медвед laughing
      с каких пор слезоточивый газ к хим.оружию относится.
      Цитата: кедр
      "...После израильской атаки более сотни жителей сектора Газа попали в больницы с поражением кожи и слизистых оболочек."
      Это называется "слезоточивый" газ...

      Это называется - нехрен к нам через границу лезть.
      karish
    2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:57
      Просто все равны. Но некоторые равнее
      Дормидонт
  14. кедр (Евгений) Сегодня, 14:39
    "...После израильской атаки более сотни жителей сектора Газа попали в больницы с поражением кожи и слизистых оболочек."

    Это называется "слезоточивый" газ...
    кедр
  15. Yrec (Юрий) Сегодня, 14:43
    Мне Израиль всё больше "Мир смерти" Гарри Гаррисона напоминает...
    Yrec
    1. karish (Александр) Сегодня, 14:58
      Цитата: Yrec
      Мне Израиль всё больше "Мир смерти" Гарри Гаррисона напоминает...

      какую именно книгу ?
      karish
    2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:12
      Вы приезжайте туристом. Посмотрите сами.
      Обычно Израиль туристам из России нравится.
      Солнце, воздух и вода fellow , и все по-русски понимают.
      voyaka uh
  16. Громобой Сегодня, 14:52
    Просто они технически изощренны по части дронов,вот и возложили на них чисто полицейскую функцию.Если бы Янукович не "Беркут" выставил бы под "коктейли Молотова",камни и пули,а разогнал бы майдан с помощью беспилотников,то всё тоже самое было бы.
    Громобой
  17. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:56
    А что, зорин, зоман и V-газы пока стесняются?
    Дормидонт
    1. karish (Александр) Сегодня, 14:57
      Цитата: Дормидонт
      А что, зорин, зоман и V-газы пока стесняются?

      Это всё что вы помните из курса НВП в школе ? laughing
      karish
  18. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 15:01
    И что? Кто-то уже созывает экстренное заседание Совбеза ООН,

    Да заканчивайте Вы уже подкалывать нагличанку. Там циничное и наглое нарушение всех дипломатических и человеческих норм и правил, так что плевали они на все это ерничанье.
    Тут ставить в позу аглицкого посла надо и прямым текстом спрашивать, на каком основании они позволяют себе оскорблять Россию, предъявляя бездоказательные обвинения, грозя санкциями и что-то там требуя?
    Rostislav
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