Газовые атаки сектора Газа с израильских беспилотников признаны "успешными"

Теперь беспилотные летательные аппараты будут активнее применяться вдоль наших границ. Они будут распылять слезоточивый газ или сбрасывать специальный контейнеры с этим веществом. При этом такое применение позволяет поражать газом значительно большие территории, чем в обычном варианте – с земли. Риск отравления случайных людей в зоне поражения? Он низок.

Израильская пресса со ссылкой на руководство полицией страны публикует материалы, в которых говорится о признании успешной практики осуществления газовых атак с воздуха по территории сектора Газа. Речь идёт о практике применения слезоточивого газа в отношении палестинских демонстрантов, выходящих на акции в так называемые дни гнева.Впервые слезоточивый газ на границе сектора Газа с использованием израильских беспилотников был применён 9 марта. Эффект израильской полицией признан «положительным». Тогда власти Израиля заявили, что слезоточивый газ применялся «против ХАМАС». После израильской атаки более сотни жителей сектора Газа попали в больницы с поражением кожи и слизистых оболочек.Командующий пограничной полицией Израиля генерал Яков Шабтай в интервью телеканалу «Хадашот ТВ» заявил буквально следующее:Также заявлено, что БПЛА, снаряженные контейнерами со слезоточивым газом, позволят израильским военнослужащим не приближаться вплотную к границе с сектором Газа, что снизит вероятность поражения (например, камнем или ножом) с сопредельной территории.Известно, что БПЛА, используемый для атак с воздуха во время акций протеста, способен нести до 6 спецконтейнеров со слезоточивым веществом.И что? Кто-то уже созывает экстренное заседание Совбеза ООН, требуя высылки израильских дипломатов или ввода иных антиизраильских санкций?