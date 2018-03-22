В ВВО прошла тренировка по управлению ракетными ударами

В ходе тренировки расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" выполнили скрытое выдвижение в назначенные позиционные районы. Подготовив данные для нанесения ударов, они выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника,

Тренировка по нанесению ракетного удара за сотни километров от боевых позиций с использованием данных разведки проведена в Еврейской автономной области, передает Интерфакс сообщение пресс-службы Восточного округа.говорится в релизе.Для учения были использованы координаты командного пункта, выявленные разведчиками в глубоком тылу условного противника.Сообщается, что разведгруппа, «действуя автономно на полигоне "Трехречье" в Амурской области, в ходе поиска обнаружила "вражеский" командный пункт, используя лазерные приборы; точные координаты были переданы расчетам по переносным средствам спутниковой связи».К мероприятию было привлечено около 250 военнослужащих, задействовано более 60 единиц вооружения и военной техники.