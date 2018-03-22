Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
В ВВО прошла тренировка по управлению ракетными ударами
Тренировка по нанесению ракетного удара за сотни километров от боевых позиций с использованием данных разведки проведена в Еврейской автономной области, передает Интерфакс сообщение пресс-службы Восточного округа.
Для учения были использованы координаты командного пункта, выявленные разведчиками в глубоком тылу условного противника.
Сообщается, что разведгруппа, «действуя автономно на полигоне "Трехречье" в Амурской области, в ходе поиска обнаружила "вражеский" командный пункт, используя лазерные приборы; точные координаты были переданы расчетам по переносным средствам спутниковой связи».
К мероприятию было привлечено около 250 военнослужащих, задействовано более 60 единиц вооружения и военной техники.
В ходе тренировки расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" выполнили скрытое выдвижение в назначенные позиционные районы. Подготовив данные для нанесения ударов, они выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника,говорится в релизе.
Для учения были использованы координаты командного пункта, выявленные разведчиками в глубоком тылу условного противника.
Сообщается, что разведгруппа, «действуя автономно на полигоне "Трехречье" в Амурской области, в ходе поиска обнаружила "вражеский" командный пункт, используя лазерные приборы; точные координаты были переданы расчетам по переносным средствам спутниковой связи».
К мероприятию было привлечено около 250 военнослужащих, задействовано более 60 единиц вооружения и военной техники.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти