15:13 22 марта
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Глава ДНР: Украина потеряла контроль над армией, территорией и веру в народ

Власти Украины продолжают существовать в своём, параллельном, мире и полагают, что украинский народ – «стадо баранов», которое не может само отличать правдивую информацию от лжи. Так, украинский премьер Владимир Гройсман заявил о том, что украинской экономике удалось «полностью отвязаться от экономики России».

Гройсман:
Понятно, что когда страны находятся рядом, очень важно полностью оборвать все отношения. Но надо сказать, что именно Россия сделала абсолютно неприемлемые шаги по военной агрессии, экономической агрессии, торговой агрессии в отношении Украины. Поэтому мы были вынуждены переориентировать нашу экономику на совсем другие рынки. Мы от этих вызовов становимся сильнее.


Факты говорят о том, что слова Гройсмана о «не связанной с российской экономикой Украины» - банальный фейк. Так, по итогам 2017 года товарооборот между РФ и Украиной вырос почти на 29% и приблизился к отметке в 10 млрд долларов. Это, безусловно, в разы ниже, чем, например, в 2013-м, однако явно даёт понять, что связь экономик весьма высока. Мало того, российский импорт на Украину по итогам 2017 года увеличился почти на 40 процентов, дойдя до отметки в 6,3 млрд долларов.


На фоне заявлений Гройсмана нельзя не обратить внимание на заявления главы ДНР Александра Захарченко. В ходе встречи со студентами республиканских учебных заведений Захарченко отметил, что для Донбасса обратного пути на Украину уже нет. По его словам, Донбасс может согласиться только на добрососедские отношения, а на территории Украины могла бы возникнуть и Харьковская народная республика. «Политнавигатор» приводит слова главы ДНР:
Мы воюем не с украинским народом, а с определённой частью населения, которая заразилась вирусом нацизма и фашизма. Так же мы воюем с коммерческими структурами и людьми, которые благодаря конфликту на Украине хотят ослабить Российскую Федерацию. Очень много военнослужащих ДНР имеют прописки Херсонской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей, также есть львовяне, киевляне, ребята из Ужгорода, из Винницы. У всех есть своё мнение.

Глава ДНР: Украина потеряла контроль над армией, территорией и веру в народ


Почему Украина никогда не станет прежней? Нельзя жить в стране, которая позволила себе залить кровью огромный кусок своей территории – десятки тысяч убитых, сотни погибших детей, старики, женщины, разбиты детские сады, школы. Если государство отправляет на подавление несогласных армию, то это уже не государство, и армия ему не принадлежит. Украина потеряла контроль над вооруженными силами, над территорией, и самое главное – Украина потеряла веру в свой народ.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:29
    У них,в этом параллельном мире все нормально.И армия и бандиты заодно,и народ как стадо баранов..
    210окв
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:39
      Варятся они в своем болоте и считают, что так и должно быть и никак иначе. Дима здравствуй hi
      ul_vitalii
  2. Altona (Евгений) Сегодня, 14:38
    Украина станет нормальной страной, когда перестанет слушать окрики из Вашингтона и поймет, что её будущее в другом.
    Altona
    1. karish (Александр) Сегодня, 14:56
      Цитата: Altona
      Украина станет нормальной страной, когда перестанет слушать окрики из Вашингтона и поймет, что её будущее в другом.

      А ДНР когда объединится с ЛНР laughing и поймёт , что их будущее в другом. laughing
      karish
  3. Altona (Евгений) Сегодня, 15:00
    Цитата: karish
    А ДНР когда объединится с ЛНР laughing и поймёт , что их будущее в другом.

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    Это вопрос? Откуда я знаю, когда они объединятся? В самой Украине сильны центробежные тенденции, все хотят командовать на местах и перехватывать власть. Израиль видимо хочет "объединиться" с Палестиной и другими территориями, считая, что он лучше знает как должно быть.
    Altona
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