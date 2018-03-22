Глава ДНР: Украина потеряла контроль над армией, территорией и веру в народ

Понятно, что когда страны находятся рядом, очень важно полностью оборвать все отношения. Но надо сказать, что именно Россия сделала абсолютно неприемлемые шаги по военной агрессии, экономической агрессии, торговой агрессии в отношении Украины. Поэтому мы были вынуждены переориентировать нашу экономику на совсем другие рынки. Мы от этих вызовов становимся сильнее.

Мы воюем не с украинским народом, а с определённой частью населения, которая заразилась вирусом нацизма и фашизма. Так же мы воюем с коммерческими структурами и людьми, которые благодаря конфликту на Украине хотят ослабить Российскую Федерацию. Очень много военнослужащих ДНР имеют прописки Херсонской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей, также есть львовяне, киевляне, ребята из Ужгорода, из Винницы. У всех есть своё мнение.Почему Украина никогда не станет прежней? Нельзя жить в стране, которая позволила себе залить кровью огромный кусок своей территории – десятки тысяч убитых, сотни погибших детей, старики, женщины, разбиты детские сады, школы. Если государство отправляет на подавление несогласных армию, то это уже не государство, и армия ему не принадлежит. Украина потеряла контроль над вооруженными силами, над территорией, и самое главное – Украина потеряла веру в свой народ.