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Глава ДНР: Украина потеряла контроль над армией, территорией и веру в народ
Власти Украины продолжают существовать в своём, параллельном, мире и полагают, что украинский народ – «стадо баранов», которое не может само отличать правдивую информацию от лжи. Так, украинский премьер Владимир Гройсман заявил о том, что украинской экономике удалось «полностью отвязаться от экономики России».
Гройсман:
Факты говорят о том, что слова Гройсмана о «не связанной с российской экономикой Украины» - банальный фейк. Так, по итогам 2017 года товарооборот между РФ и Украиной вырос почти на 29% и приблизился к отметке в 10 млрд долларов. Это, безусловно, в разы ниже, чем, например, в 2013-м, однако явно даёт понять, что связь экономик весьма высока. Мало того, российский импорт на Украину по итогам 2017 года увеличился почти на 40 процентов, дойдя до отметки в 6,3 млрд долларов.
На фоне заявлений Гройсмана нельзя не обратить внимание на заявления главы ДНР Александра Захарченко. В ходе встречи со студентами республиканских учебных заведений Захарченко отметил, что для Донбасса обратного пути на Украину уже нет. По его словам, Донбасс может согласиться только на добрососедские отношения, а на территории Украины могла бы возникнуть и Харьковская народная республика. «Политнавигатор» приводит слова главы ДНР:
Гройсман:
Понятно, что когда страны находятся рядом, очень важно полностью оборвать все отношения. Но надо сказать, что именно Россия сделала абсолютно неприемлемые шаги по военной агрессии, экономической агрессии, торговой агрессии в отношении Украины. Поэтому мы были вынуждены переориентировать нашу экономику на совсем другие рынки. Мы от этих вызовов становимся сильнее.
Факты говорят о том, что слова Гройсмана о «не связанной с российской экономикой Украины» - банальный фейк. Так, по итогам 2017 года товарооборот между РФ и Украиной вырос почти на 29% и приблизился к отметке в 10 млрд долларов. Это, безусловно, в разы ниже, чем, например, в 2013-м, однако явно даёт понять, что связь экономик весьма высока. Мало того, российский импорт на Украину по итогам 2017 года увеличился почти на 40 процентов, дойдя до отметки в 6,3 млрд долларов.
На фоне заявлений Гройсмана нельзя не обратить внимание на заявления главы ДНР Александра Захарченко. В ходе встречи со студентами республиканских учебных заведений Захарченко отметил, что для Донбасса обратного пути на Украину уже нет. По его словам, Донбасс может согласиться только на добрососедские отношения, а на территории Украины могла бы возникнуть и Харьковская народная республика. «Политнавигатор» приводит слова главы ДНР:
Мы воюем не с украинским народом, а с определённой частью населения, которая заразилась вирусом нацизма и фашизма. Так же мы воюем с коммерческими структурами и людьми, которые благодаря конфликту на Украине хотят ослабить Российскую Федерацию. Очень много военнослужащих ДНР имеют прописки Херсонской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей, также есть львовяне, киевляне, ребята из Ужгорода, из Винницы. У всех есть своё мнение.
Почему Украина никогда не станет прежней? Нельзя жить в стране, которая позволила себе залить кровью огромный кусок своей территории – десятки тысяч убитых, сотни погибших детей, старики, женщины, разбиты детские сады, школы. Если государство отправляет на подавление несогласных армию, то это уже не государство, и армия ему не принадлежит. Украина потеряла контроль над вооруженными силами, над территорией, и самое главное – Украина потеряла веру в свой народ.
Почему Украина никогда не станет прежней? Нельзя жить в стране, которая позволила себе залить кровью огромный кусок своей территории – десятки тысяч убитых, сотни погибших детей, старики, женщины, разбиты детские сады, школы. Если государство отправляет на подавление несогласных армию, то это уже не государство, и армия ему не принадлежит. Украина потеряла контроль над вооруженными силами, над территорией, и самое главное – Украина потеряла веру в свой народ.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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