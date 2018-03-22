Производство героина в Афганистане выросло в три раза за три года

Основы для его производства "были заложены в 80-е годы американской и пакистанской разведками. Движение "Талибан" контролирует 85% территории Афганистана, где растет опиумный мак. В 2017 году 60% бюджета движения обеспечивалось наркоторговлей

В Москве эксперты Института востоковедения РАН представили аналитическую работу "Афганистан: героиновая империя".На церемонии представления открытой части работы глава Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников заявил, что за период с 2015 по 2017 годы производство опиума в Афганистане выросло почти в три раза - с 3 300 тонн до 9 000 тоннЗа три года площади посевов под опиумным маком выросли почти в два раза - с 184 тысяч га в 2015 году до 328 тысяч га в 2017 году, пишут эксперты. По их оценке, использование генномодифицированных семян опиумного мака позволило увеличить "урожайность" с 18,3 кг с одного гектара в 2015 году до 27,3 кг в 2017 году.Плотников напомнил, что в настоящее время героин производят в 50 странах, две трети от общего объема производства приходится на Афганистан, на территории которого действуют примерно 500 нарколабораторий.- отметил он.Эксперт, принимавшие личное участие в операциях против наркоперевозчиков на границе Таджикистана и Афганистана, напомнил, что в 2001 году, когда США начали военную операцию против талибов, в Афганистане производилось 180 тонн героина, в 2017 году - 9 000 тонн, передает "Интерфакс"