15:12 22 марта
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Производство героина в Афганистане выросло в три раза за три года

В Москве эксперты Института востоковедения РАН представили аналитическую работу "Афганистан: героиновая империя".

На церемонии представления открытой части работы глава Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников заявил, что за период с 2015 по 2017 годы производство опиума в Афганистане выросло почти в три раза - с 3 300 тонн до 9 000 тонн

Производство героина в Афганистане выросло в три раза за три года



За три года площади посевов под опиумным маком выросли почти в два раза - с 184 тысяч га в 2015 году до 328 тысяч га в 2017 году, пишут эксперты. По их оценке, использование генномодифицированных семян опиумного мака позволило увеличить "урожайность" с 18,3 кг с одного гектара в 2015 году до 27,3 кг в 2017 году.

Плотников напомнил, что в настоящее время героин производят в 50 странах, две трети от общего объема производства приходится на Афганистан, на территории которого действуют примерно 500 нарколабораторий.

Основы для его производства "были заложены в 80-е годы американской и пакистанской разведками. Движение "Талибан" контролирует 85% территории Афганистана, где растет опиумный мак. В 2017 году 60% бюджета движения обеспечивалось наркоторговлей
- отметил он.

Эксперт, принимавшие личное участие в операциях против наркоперевозчиков на границе Таджикистана и Афганистана, напомнил, что в 2001 году, когда США начали военную операцию против талибов, в Афганистане производилось 180 тонн героина, в 2017 году - 9 000 тонн, передает "Интерфакс"

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 18

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:32
    Не удивлен.Там все под контролем заштатникковской наркомафии-Пентагон и их шавки блюдут интерес.
    210окв
    1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 14:41
      Ну да!!! Американские Аграрии - на высоте! am причём - сознательно, травят Евроопу, Азию и Россию! am А у нас с нашими бывшими азиатскими Республиками - до сих пор, границы только на бумаге. request
      Охотовед 2
    2. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 14:45
      Интереснее всего прозвучала фраза генномодифицированный! В мире не так то много контор которые занимаются подобными иследованиями....
      Alex_Rarog
  2. Altona (Евгений) Сегодня, 14:33
    Не зря же там стоит самая демократическая армия. Демократия без наркоты и не демократия вовсе. laughing
    Altona
  3. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 14:35
    использование генномодифицированных семян опиумного мака позволило увеличить "урожайность" с 18,3 кг с одного гектара в 2015 году до 27,3 кг в 2017 году.
    Считаю это прямым фактом того что без серьезных компаний типа той же Мансанты тут бы не обошлось.
    Нормальный такой бизнес у ЦРУ и Пентагона. Сколько же они на этом денег имеют?
    RASKAT
    1. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 14:46
      Дофига дружище ДОФИГА нам такие деньги даже не снилось...
      Alex_Rarog
  4. seregatara1969 (Сергей Таранущенко) Сегодня, 14:35
    вот они себе дачку присмотрели! мир грёз воплощённый в жизнь
    seregatara1969
  5. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 14:39
    Демократия в действии - "Даешь опиум для народа!"
    Ingvar0401
    1. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 15:00
      Можно вспомнить опиумные войны в Китае, время идет а капитализм ни чуть не меняется. Все то же самое.
      RASKAT
  6. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:41
    Героин, тяжёлая штука! Из страны грёз легко отправиться на небеса, как грится, или вниз, как повезёт! Впрочем если не "повезёт" сразу, по позже всё равно догонит!
    rocket757
  7. Черный Джо (Амантай) Сегодня, 14:42
    Кто бы сомневался
    Черный Джо
  8. кедр (Евгений) Сегодня, 14:42
    Пора менять зелёный флаг ислама на белый с зелёной маковой коробочкой на нём...
    кедр
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 14:46
    Цитата: кедр
    Пора менять зелёный флаг ислама на белый с зелёной маковой коробочкой на нём...

    -------------------------------
    Символика каннабиса(конопли) используется давно и весьма популярна.
    Altona
  10. Иеремия (Виталий) Сегодня, 14:47
    Вот живительная струя демократии - как сельское хозяйство поднялось, правда только одна из отраслей, но самая для этой демократии, главная. Фигня, что есть нечего, пыхнул или долбанулся и уже счастлив и ничего тебе не надо, ничего тебя не интересует и ничего не беспокоит. А самое главное не беспокоит вопрос не сильно ли эта самая "демократия " разгулялась.....И поэтому продуктивность полей будет только повышаться
    Иеремия
  11. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:53
    Яркий пример совпадения чьих то шкурных интересов, с геополитическими интересами, известного государства.)) Все сыты и довольны, и всё " Руками простых налогоплательщиков". Вот умеют, негодники!
    Что касается нас, то за всё это время, уже можно было бы "закрыть" границы.. Вопрос приоритетов..
    Сибирский цирюльник
  12. Yrec (Юрий) Сегодня, 14:53
    А как же они на пакетах с героином будут писать "без ГМО"? Российский россельхознадзор их не пропустит.
    Yrec
  13. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 15:03
    Опиум с ГМО? Ну, нафиг... Мне здоровье дороже...
    zapfen
  14. Чарик Сегодня, 15:10
    надо Новичком оросить там поля эти и всё пусть даже скажут что эт русские
    Чарик
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