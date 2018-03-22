15:14 22 марта
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В Латвию доставлена из США первая радиолокационная станция

В Латвии завершены приемочные испытания первой полученной из США многофункциональной трехкоординатной радиолокационной станции Lockheed Martin TPS-77 MRR (Multi-Role Radar), сообщает bmpd.

Многофункциональная РЛС Lockheed Martin TPS-77 MRR во время приемочных испытаний в районе Вентспилса, 01.03.2018.

Теперь РЛС поставят Вооруженным силам Латвии, где она будет решать задачи контроля воздушного пространства.


Контракт на поставку трех возимых РЛС TPS-77 MRR был заключен в 2015 году. Стоимость сделки не сообщалась.

«Латвия стала первым заказчиком РЛС TPS-77 MRR, использующей твердотельные приемопередающие модули на основе нитрида галлия (GaN) активной фазированной антенной решетки, что позволяет повысить надежность и значительно снизить энергопотребление АФАР станции», – говорится в материале.

Сроки поставок двух других станций не разглашаются. Хотя РЛС являются возимыми, в Латвии они будут размещены на полустационарных радиолокационных постах.

Справка bmpd: «ВВС Латвии в составе эскадрильи контроля воздушного пространства имеют две РЛС предшествующей модификации AN/TPS-77, закупленных по контракту 2007 года и развернутых в 2011 и 2013 годах на радиолокационных постах в районах Кала (Вентспилс) и Лиелварде, а также одну приобретенную еще в 2003 году РЛС полностью стационарного варианта AN/FPS-117 на радиолокационном посту в районе Аудрини. Летом 2015 года Lockheed Martin заключила контракт на ремонт и модернизацию латвийской РЛС AN/FPS-117».

Использованы фотографии: армия США (via Jane's)
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Комментарии 5

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  1. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 14:42
    Может теперь перестанут орать что мы в их пространство залетаем) теперь уже средства контроля есть а не так на глазок)
    Alex_Rarog
    1. Yrec (Юрий) Сегодня, 14:50
      Это если они поставят их к себе передом, к России задом. Тогда да, контроль своего воздушного пространства. Вот что-то мне подсказывает, что они поставят их на своей границе и развернут в нашу сторону. Их агрессивное радиолакационное излучение вероломно вторгнется в наше суверенное пространство. Товарищ прапорщик, может бахнем?
      Yrec
  2. Громобой Сегодня, 15:00
    __________________________________предназначена для обнаружения воздушных целей на дальности до 400 км и высотах до 30 км.
    Громобой
  3. роман66 (роман) Сегодня, 15:11
    ВВС Латвии?? что за зверь?
    роман66
  4. chingachguc (Виталий Овчаров) Сегодня, 15:14
    самое прикольное, что эти станции для обороны самой Латвии ничего не добавляют так как у Латвии нет своих ПВО и ВВС. А вот для НАТО и для мониторинга воздушной обстановки в России они очень полезны. Латыши за свои же деньги обеспечивают защиту Польше и Германии, при том, что если дело дойдёт до горячего конфликта, от этой РЛС мокрое место останется.
    chingachguc
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