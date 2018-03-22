Новые модернизированные мастерские МТО УБ-1 и УБ-2 поступили в ЮВО

Модернизированная машина МТО предназначена для оказания помощи экипажам и водителям при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники в полевых условиях. Одна машина позволяет обслуживать все типы танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и колесной техники, стоящей на вооружении мотострелковых соединений ВС РФ

Соединение материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Ставропольском крае, получило на вооружение модернизированные мастерские технического обслуживания МТО-УБ-1 и УБ-2, сообщает пресс-служба округа- говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что особенностью новых ремонтных мастерских является использование бесконтактных средств выявления поломок. При развертывании МТО УБ-2 военнослужащие с помощью подключения неисправных машин к компьютеру могут не только определить точную неисправность, но и визуализировать процесс ремонта.Мастерские смонтированы на высокопроходимой базе КамАЗ-5350.