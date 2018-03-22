15:13 22 марта
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Новые модернизированные мастерские МТО УБ-1 и УБ-2 поступили в ЮВО

Соединение материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Ставропольском крае, получило на вооружение модернизированные мастерские технического обслуживания МТО-УБ-1 и УБ-2, сообщает пресс-служба округа

Новые модернизированные мастерские МТО УБ-1 и УБ-2 поступили в ЮВО


Модернизированная машина МТО предназначена для оказания помощи экипажам и водителям при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники в полевых условиях. Одна машина позволяет обслуживать все типы танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и колесной техники, стоящей на вооружении мотострелковых соединений ВС РФ
- говорится в сообщении.


В пресс-службе отметили, что особенностью новых ремонтных мастерских является использование бесконтактных средств выявления поломок. При развертывании МТО УБ-2 военнослужащие с помощью подключения неисправных машин к компьютеру могут не только определить точную неисправность, но и визуализировать процесс ремонта.

Мастерские смонтированы на высокопроходимой базе КамАЗ-5350.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 1

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  1. san4es Сегодня, 14:56
    МТО-УБ-1
    Одна машина позволяет обслуживать технику мотострелкового, танкового батальона, такую как танки Т-72, Т-80, Т-90, Т-90С, Т-90МС, боевые машины пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-3, бронетранспортеры, БТР-80, БТР-80А, БТР-82А, многоцелевые тягачи МТ-ЛБ и автомобили КамАЗ. soldier

    san4es
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