15:14 22 марта
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Российский танк «Черный Орел» интересует военных экспертов

Российский танк Объект 640 «Черный Орел» уже давно не рассматривается как перспективная разработка, однако он по-прежнему интересует военных экспертов, пишет Вестник Мордовии.

Российский танк «Черный Орел» интересует военных экспертов


«Большинство характеристик, которые должны были быть реализованы в этом танке, актуальны и поныне. При весе всего в 48 тонн, на него предполагалось установить мощнейшую броневую защиту, которая усиливалась "реактивной броней" "Кактус" и комплексом активной защиты "Дрозд-М". Максимальной выживаемости также способствовало расположение боекомплекта в кормовой нише больших размеров, отделенной от боевого отделения броневой перегородкой», – говорится в статье Дмитрия Лемешко.


Вооружение танка: 125-мм пушка (возможно, 2А82), спаренный 7,62-мм пулемет и дистанционно-управляемая зенитная установка с 12,7-мм пулеметом «Корд».

Машину предполагалось оборудовать новейшей системой управления огнем, которая позволяла поражать цели на максимальной дальности днем и ночью.

Двигатель: газовая турбина мощностью 1500 л.с., способная разогнать танк до 80 км/ч.

Однако дальше создания ходового макета дело не пошло. Многих специалистов волновала судьба этого образца. Как оказалось, машина до сих пор находится в Омске.



По данным автора, в последний раз она была замечена около года назад, во время визита на Омский завод транспортного машиностроения гендиректора УВЗ Александра Потапова. Среди продемонстрированных ему образцов техники был и макет Объект 640 «Черный орел».

Использованы фотографии: uralvagonzavod.ru, Сергей Зыков
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Комментарии 5

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  1. Yrec (Юрий) Сегодня, 15:06
    Обитает... И пугает заблудившихся рабочих, выскакивая из-за угла и крича "Бу!"
    Yrec
    1. роман66 (роман) Сегодня, 15:09
      можно даже и не кричать - достаточно выскочить из-за угла на скорости 80 км/ч
      роман66
  2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 15:07
    Вранье, все в ВСУ знают, что он обитает в подземельях донецкого Аэропорта!
    Владыка Ситх
    1. Yrec (Юрий) Сегодня, 15:09
      Хм, а донецкий 640 тоже "Бу!" делает?
      Yrec
  3. Altona (Евгений) Сегодня, 15:08
    Танковые музеи наверное слюной изошлись по такому экспонату.
    Altona
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