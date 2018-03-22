Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Российский танк «Черный Орел» интересует военных экспертов
Российский танк Объект 640 «Черный Орел» уже давно не рассматривается как перспективная разработка, однако он по-прежнему интересует военных экспертов, пишет Вестник Мордовии.
«Большинство характеристик, которые должны были быть реализованы в этом танке, актуальны и поныне. При весе всего в 48 тонн, на него предполагалось установить мощнейшую броневую защиту, которая усиливалась "реактивной броней" "Кактус" и комплексом активной защиты "Дрозд-М". Максимальной выживаемости также способствовало расположение боекомплекта в кормовой нише больших размеров, отделенной от боевого отделения броневой перегородкой», – говорится в статье Дмитрия Лемешко.
Вооружение танка: 125-мм пушка (возможно, 2А82), спаренный 7,62-мм пулемет и дистанционно-управляемая зенитная установка с 12,7-мм пулеметом «Корд».
Машину предполагалось оборудовать новейшей системой управления огнем, которая позволяла поражать цели на максимальной дальности днем и ночью.
Двигатель: газовая турбина мощностью 1500 л.с., способная разогнать танк до 80 км/ч.
Однако дальше создания ходового макета дело не пошло. Многих специалистов волновала судьба этого образца. Как оказалось, машина до сих пор находится в Омске.
По данным автора, в последний раз она была замечена около года назад, во время визита на Омский завод транспортного машиностроения гендиректора УВЗ Александра Потапова. Среди продемонстрированных ему образцов техники был и макет Объект 640 «Черный орел».
«Большинство характеристик, которые должны были быть реализованы в этом танке, актуальны и поныне. При весе всего в 48 тонн, на него предполагалось установить мощнейшую броневую защиту, которая усиливалась "реактивной броней" "Кактус" и комплексом активной защиты "Дрозд-М". Максимальной выживаемости также способствовало расположение боекомплекта в кормовой нише больших размеров, отделенной от боевого отделения броневой перегородкой», – говорится в статье Дмитрия Лемешко.
Вооружение танка: 125-мм пушка (возможно, 2А82), спаренный 7,62-мм пулемет и дистанционно-управляемая зенитная установка с 12,7-мм пулеметом «Корд».
Машину предполагалось оборудовать новейшей системой управления огнем, которая позволяла поражать цели на максимальной дальности днем и ночью.
Двигатель: газовая турбина мощностью 1500 л.с., способная разогнать танк до 80 км/ч.
Однако дальше создания ходового макета дело не пошло. Многих специалистов волновала судьба этого образца. Как оказалось, машина до сих пор находится в Омске.
По данным автора, в последний раз она была замечена около года назад, во время визита на Омский завод транспортного машиностроения гендиректора УВЗ Александра Потапова. Среди продемонстрированных ему образцов техники был и макет Объект 640 «Черный орел».
Использованы фотографии: uralvagonzavod.ru, Сергей Зыков
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти