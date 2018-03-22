Савченко задержана и доставлена в СБУ

Из Киева приходят срочные сообщения о том, что после заседания регламентного комитета Верховной рады по вопросам, связанным с судьбой нардепа Надежды Савченко, она была задержана непосредственно в здании ВРУ. Перед этим для Савченко было зачитано соответствующее постановление «о подозрении».На данный момент, как сообщают украинские СМИ, Савченко в сопровождении правоохранителей из здания ВРУ пешком проследовала к зданию Службы безопасности Украины. Там будет составляться соответствующий протокол.Напомним, что глава ГПУ Юрий Луценко обвиняет Надежду Савченко в том, что она якобы вступила в сговор с главой ДНР Александром Захарченко и главой общественного объединения «Офицеры Украины» Владимиром Рубаном «для совершения теракта в Верховной раде». Рубан был задержан несколькими днями ранее.Сама Надежда Савченко ответила тем, что Луценко поставлен на свой нынешний пост именно для того, чтобы покрывать преступления действующих властей, для чего возбуждает уголовные дела по надуманному поводу.Перед задержанием Надежда Савченко успела пообщаться со своими сторонниками, вышедшими на митинг в зданию ВРУ.А теперь в Раде и ПАСЕ будет вывешиваться транспарант "Свободу Наде Савченко"?