18:19 22 марта
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Савченко задержана и доставлена в СБУ

Из Киева приходят срочные сообщения о том, что после заседания регламентного комитета Верховной рады по вопросам, связанным с судьбой нардепа Надежды Савченко, она была задержана непосредственно в здании ВРУ. Перед этим для Савченко было зачитано соответствующее постановление «о подозрении».

На данный момент, как сообщают украинские СМИ, Савченко в сопровождении правоохранителей из здания ВРУ пешком проследовала к зданию Службы безопасности Украины. Там будет составляться соответствующий протокол.

Напомним, что глава ГПУ Юрий Луценко обвиняет Надежду Савченко в том, что она якобы вступила в сговор с главой ДНР Александром Захарченко и главой общественного объединения «Офицеры Украины» Владимиром Рубаном «для совершения теракта в Верховной раде». Рубан был задержан несколькими днями ранее.


Савченко задержана и доставлена в СБУ


Сама Надежда Савченко ответила тем, что Луценко поставлен на свой нынешний пост именно для того, чтобы покрывать преступления действующих властей, для чего возбуждает уголовные дела по надуманному поводу.

Перед задержанием Надежда Савченко успела пообщаться со своими сторонниками, вышедшими на митинг в зданию ВРУ.

А теперь в Раде и ПАСЕ будет вывешиваться транспарант "Свободу Наде Савченко"?

Использованы фотографии: Фейсбук
43

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Комментарии 110

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  1. katalonec2014 (Александр) Сегодня, 15:26
    Безпредел какой то,где Ахиджакова.
    katalonec2014
    1. Злой543 Сегодня, 15:30
      Пошел отсчет голодовки.
      Ни жалко, от слова совсем..потом вытащат как Тимошенко и сделают дважды хероем укрэйн
      Злой543
      1. Например Сегодня, 16:13
        Собаке собачья смерть.
        Например
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:46
          История не нова..Английская буржуазная,Великая Французская..Великая Октябрьская революции..Пожирают "революционеров".Я не хочу ставить в один ряд с ними "революцию годности"...ибо это вообще бандитизм..
          Цитата: Например
          Собаке собачья смерть.
          210окв
          1. Терский (Виктор) Сегодня, 18:00
            Цитата: 210окв
            История не нова..А

            Эт точно yes , только вот у этой истории с посадкой Нади была своя предистория. Не для кого не является тайной видео, на котором нынешний парламентарий Украины, а сразу после майдана - и.о. главы администрации президента Украины Сергей Пашинский был задержан при попытке вывезти с территории майдана снайпера со снайперской винтовкой в багажнике его собственной машин, так же как и фотография, на которой Парубий, бывший комендантом Майдана, сопровождает выходящих из гостиницы "Украина" предположительно снайперов, давно известна в сети. Но прозвучавшие из уст Нади "Я видела, как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина" А Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления." произвели эффект разорвавшейся бомбы. Потому что это было признание от своей, от майдановки. Так что миномет и расстрел Рады это предлог. А истина где то рядом yes Вот только возникает вполне закономерный вопрос- а где её соскачники по майдану с тряпочками "Свободу Надiи"? И второй- Амнистирует ли её ПАРАШенко , не без помощи её и ей подобных пришедший к власти? laughing hi
            Терский
        2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 17:20
          Цитата: Например
          Собаке собачья смерть.

          Наденька! Живи! Ахахахаха laughing
          Серый брат
      2. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 17:57
        Цитата: Злой543
        Ни жалко, от слова совсем..потом вытащат... и сделают дважды хероем укрэйн

        А что ее жалеть, согласен с вами - нет повода, да и хрен бы с ней..., но она "подставила" всех 'патриотов' 404: вернулась домой живой и решила что она хероиня. Как говорил классик: революция пожирает савоих детей
        Pete Mitchell
      3. Чёрный Сегодня, 18:17
        Из застенков кровавого империализма в застенки европейской демократии wassat
        Чёрный
    2. major071 (Владимир (для хороших друзей - майор)) Сегодня, 15:43
      А в российской тюрьме сейчас ужин. Макароны дают... wink
      major071
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 15:51
        Макароны с цианидом, или "начинка "другая, пока что нелетальная? ?? wassat
        Геркулесыч
        1. синоби (Юрий) Сегодня, 16:57
          Ну что вы право сразу цианид,отрава!Это как-то по английски,мелкобуржуазно.Самоубьётся.Цинично.Двум
          я выстрелами в голову.
          синоби
        2. gavrila2984 Сегодня, 17:40
          Макароны с "Новичком" wassat
          gavrila2984
      2. Опер (Игорь) Сегодня, 15:57
        В российской тюрьме она какая была?! Жизнерадостная, наглая,округлившаяся не смотря на голодовку - кровь с молоком! А на украинской воле, что?! Носится себе с гранатами где попало, как неприкаянная!!! Ээээээх! Задерживали то ее на крыше?! Босиком была?! Щеневмерлу пела?! Знает кто?
        Опер
      3. kapitan92 (Вячеслав) Сегодня, 16:06
        Заарестуют Надюху и посадят в казематы СБУ, и СИЗО в Ростове ей пионерлагерем покажется. laughing
        kapitan92
        1. Rusland (Rusland) Сегодня, 16:29
          Будет Надюхе возможность сравнить, в чьих застенках лучше. У нас гимны распевала, а здесь наверное "отречемся от старого мира..." smile
          Rusland
          1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 16:49
            Цитата: Rusland
            Будет Надюхе возможность сравнить, в чьих застенках лучше. У нас гимны распевала, а здесь наверное "отречемся от старого мира..."

            Виталь, салют hi С ними всё ясно они после каждого слова и дела орут "перемога" и когда "героя" дают и когда в тюрьму волокут. Но, вот у наших СМИ и МИДа хорошая возможность поднять в западных странах их лозунги "руки прочь от Надюхи...!!!" stop и пошуметь основательно. Хотя реакцию их мы уже знаем, но таковы условия жанра yes
            Теренин
            1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 17:01
              Цитата: Теренин
              наших СМИ и МИДа хорошая возможность поднять в западных странах их лозунги "руки прочь от Надюхи...!!!"

              Тогда ее точно расстреляют как российского шпиона. Там же все с ног на голову поставлено! Поэтому что бы ее освободили нужно требовать ее посадить.
              Vita VKO
            2. Rusland (Rusland) Сегодня, 17:17
              Цитата: Теренин
              Цитата: Rusland
              Будет Надюхе возможность сравнить, в чьих застенках лучше. У нас гимны распевала, а здесь наверное "отречемся от старого мира..."

              Виталь, салют hi С ними всё ясно они после каждого слова и дела орут "перемога" и когда "героя" дают и когда в тюрьму волокут. Но, вот у наших СМИ и МИДа хорошая возможность поднять в западных странах их лозунги "руки прочь от Надюхи...!!!" stop и пошуметь основательно. Хотя реакцию их мы уже знаем, но таковы условия жанра yes

              Гена, приветствую дружище! hi Полностью согласен и добавить мне нечего drinks
              Rusland
          2. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 16:56
            Цитата: Rusland
            У нас гимны распевала, а здесь наверное "отречемся от старого мира..." smile

            Хм, смотря, какие средства к ней применят. Может, и "Боже, царя храни" ... yes
            Paranoid50
            1. Rusland (Rusland) Сегодня, 17:24
              Что-то всё таки споёт, а голодовку ей точно не стоит объявлять, курдюк точно скинет, а там, голод не тётка...
              Rusland
      4. д^Амир (Дамир) Сегодня, 16:40
        Интересно попросится в политические беженцы??? это будет хитом политического сезона!!!
        д^Амир
      5. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:08
        Думаете ей макаронов не дадут..В украинской тюрьме?
        Цитата: major071
        А в российской тюрьме сейчас ужин. Макароны дают... wink
        210окв
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 17:07
      Российский суд давно признал её преступницей, а Гаде за это звезда Хероя незалежной. И что с того, что бабе другая диета, кроме как головки в СИЗО не помогает? Похудеет - выйдет. winked
      сибиралт
    4. Borik (Борис) Сегодня, 17:29
      Цитата: katalonec2014
      Безпредел какой то,где Ахиджакова.



      Как ни кстати Новодворская покинула этот мир а то она бы устроила акцию в защиту этой героини.
      Borik
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:27
    Надо было меньше болтать и больше делать
    Дормидонт
    1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 15:33
      В таком случае он была бы не Савченко, а Савченка.
      MoJloT
    2. katalonec2014 (Александр) Сегодня, 15:33
      Согласен,наболтала она много.Одно только заявления на президентские амбиции что стоят,ни много не мало ЖИЗНИ.
      katalonec2014
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 17:09
      Поменьше болтать всех касется. winked
      сибиралт
    4. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:10
      Делать!?Что?Она как языком больше ничего не умеет.Ну,или почти ничего.. lol
      Цитата: Дормидонт
      Надо было меньше болтать и больше делать
      210окв
  3. bazzbazz (Максим) Сегодня, 15:32
    Сейчас ее обработают и обратно в Россию попытаются заслать) Держись Надя, твоя история еще не закончена!
    bazzbazz
    1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 16:18
      Цитата: bazzbazz
      Сейчас ее обработают и обратно в Россию попытаются заслать

      нет уж,один раз мы её уже человеком сделали и отправили на родину,теперь с этой обезьяной с гранатой пусть власти Украины разбираются...
      taiga2018
      1. bazzbazz (Максим) Сегодня, 16:23
        Савченко лучший агент в истории человечества!
        bazzbazz
        1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 16:59
          Цитата: bazzbazz
          лучший агент в истории человечества!

          Ага, Хата Мари... wassat
          Paranoid50
          1. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 17:01
            Цитата: Paranoid50
            Ага, Хата Мари..

            Харя Маты...
            Вежливый Лось
        2. сибиралт (Олег) Сегодня, 17:38
          Может, еще и пожалеем, что украина пока не всё человечество? winked
          сибиралт
  4. Geonezis (Руслан) Сегодня, 15:32
    Нам радоваться или возмущаться?
    Geonezis
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 15:39
      Нам за попкорном
      gippernano
    2. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 15:40
      Проходить мимо, просто пауки в банке в очередной раз грызню начали.
      Ушлый_башкорт
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 17:13
      Нам как - то фиолетово, если это не затрагивает, как на чужой войне зарабатывать. Печалька, однако, но другого пока не предвидится. winked
      сибиралт
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 17:39
      А насчет чего ждать, то ждите отмашку, ждите отмашку, ждите отм... laughing
      сибиралт
  5. ангел-истребитель (Алексей) Сегодня, 15:32
    Приплыла Надия... Так называемая "революция" жрет своих творцов. Все закономерно.
    ангел-истребитель
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 17:41
      Успокойтесь! С горилкой и с салом в камеру у неё проблем не будет. lol Шмонать украинских адвокатов заборонено по закону, а их количество на одного обвиняемого не ограничивается. laughing
      сибиралт
  6. gippernano (Neo) Сегодня, 15:40
    а что же ПАСЕ?
    gippernano
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 15:54
      У них одна контактная линза на всех lol и та вставляется в задний глаз lol !Сейчас жребий бросают -кому вставлять, и насколько глубоко? ?? lol
      Геркулесыч
      1. den3080 Сегодня, 16:01
        и называется - кружка Эсмарха
        den3080
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 17:18
      В ПАСЕ пока проводят массовые операции на зрении по установке особо замутненных зрачков в соответствии с новыми западными технологиями. lol
      сибиралт
  7. Vard Сегодня, 15:42
    Похоже белая горячка стала национальной болезнью в Украине...
    Vard
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 16:33
      Теперь ей долго не нальют smile
      Rusland
  8. Kosmotoga Сегодня, 15:42
    можно с этого момента считать что предвыборная компания на украине началась официально.
    Kosmotoga
  9. Равик (Сергей) Сегодня, 15:42
    Наша Надiя голодуе 1 день))))
    Равик
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 15:43
    Цитата: ангел-истребитель
    Приплыла Надия... Так называемая "революция" жрет своих творцов. Все закономерно.

    ------------------------------
    В Надином случае вначале откармливает...
    Altona
  11. gm9019 (Михална) Сегодня, 15:45
    Эх, нелепая девка... душой не кривила, искренне верила своим "побратымам", а ума не богато.
    Нелепо жила, нелепо и доживёт.
    gm9019
  12. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 15:52
    "Собака лаяла на дядю фраера......сама не знаяла,кого кусаяла !
    Nikolaevich I
  13. andrewkor Сегодня, 15:52
    " Сравнительный анализ мест содержания СБУ и ФСБ" монография Н.В.Савченко на соискание ученой степени!
    andrewkor
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 16:55
      Цитата: andrewkor
      " Сравнительный анализ мест содержания СБУ и ФСБ" монография Н.В.Савченко на соискание ученой степени!

      laughing no Однако сложно систематизировать собранный на диссертацию материал, когда тебя пусть не систематически, но бьют, в камере, по голове, табуретом.
      Теренин
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 17:51
        Ага, сотворят за неё диссертацию всем миром, как в мультике про Простоквашино, начнет она, а продолжат другие. smile
        Rusland
      2. sanya_sergant Сегодня, 18:10
        ...бьют, в камере, по голове, табуретом

        Да нету там никаких табуретов.
        Именно по этой причине.
        sanya_sergant
  14. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 15:54
    Ха! Цирк продолжается! Я то сомневался.... ан нет....
    КОТ БАЮН
  15. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 15:55
    Вот и нашла гадя на всу wassat
    Геркулесыч
  16. 76СССР (Роман) Сегодня, 15:56
    Интересно Америка и ЕС будут требовать отпустить Савченко? Иль она у нас сидела будучи хорошей и невинной, а там сидит вся в грехах и по делу?
    76СССР
  17. bubalik (Сергей) Сегодня, 15:57
    ,,,что так "топят" за неё? Пособник убийства российских журналистов, теперь считается героем? negative Два года назад комментарии на форуме насчет Савченко были совсем другие,,, request
    bubalik
    1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 16:19
      ,,,что так "топят" за неё? Пособник убийства российских журналистов, теперь считается героем?


      Да никто не "топит" за нее, кому она нужна, сейчас эти новости про Гадю не вызывают тех эмоций, как в 2014.г. На нее тупо пофиг.
      Я в 2014 г. был недалеко от места событий на Счастинском направлении.
      Генерал Песчаных Карьеров
    2. Fedalex (Alex) Сегодня, 17:24
      Я бы Савченко, героя РФ дал yes Представляете, что с ней в СБУ за это сделают angry wassat
      Fedalex
  18. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 15:58
    Сейчас снимется с фронта пара подразделений с оружием, и тема быстро сойдёт на нет.
    Лена Петрова
  19. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 15:59
    Каждой стране-свои герои ! Франции-Жанна Д'Арк...Украине- Н.Савченко ! Пусть хох....украинцы обратятся к Церетели,чтобы наваял Надьку в рыцарских доспехах...ну...как он это может wink
    Nikolaevich I
  20. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 16:02
    Как я понимаю, сейчас Европарламент должен выразить протест в связи с арестом своего депутата...
    Denis Obukhov
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 16:36
      Официальной бумаги из Киева нет и шума нет.
      Rusland
    2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 17:00
      Ждут инструкций (приказа) у телефона, когда наступит в США утро, естественно на низком старте soldier
      Теренин
  21. К.А.С (Костя) Сегодня, 16:02
    Петр лексеич сказал, не будет Нади не будет Украины, свободу наде!!! Вдруг это будущий прокурор. или президент Украины, а может быть....... эх даже боюсь представить. кем она может быть, на Украине все возможно. террористы и мятежники судят её за то ,что когда-то сделали сами!
    интересно она на украинских тюремных харчах, такие же дойки наест как на российских!!!
    К.А.С
  22. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 16:03
    Ахеджакова где ты?!
    Denis Obukhov
  23. den3080 Сегодня, 16:04
    ей просто не удалось похудеть в российской тюрьме, а как раз наоборот - распэрло
    так решила попробовать украинскую...
    den3080
  24. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 16:06
    по логике, наверное, теперь в Госдуме надо повесить плакат "Свободу Савченко!"
    Только она сможет развалить остатки Неньки
    Silvestr
  25. Хорон (Харон) Сегодня, 16:09
    А теперь в Раде и ПАСЕ будет вывешиваться транспарант "Свободу Наде Савченко"?

    Сейчас её будут судить "цивилизованным" судом за покушение на проевропейскую власть, а не за убийство журналистов тем более российских, да ещё и российским судом превращённым в шоу!
    Хорон
  26. rruvim (Роман) Сегодня, 16:12
    Свободу Савченко !!!
    rruvim
  27. akunin (эд) Сегодня, 16:13
    опять девку поменяют ,теперь нам отдадут в обмен на хохлятских активистов - террористов(шаройко,пархоменко и тд.)
    akunin
  28. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 16:13
    Наша песня хороша, начинай сначала.
    Вот что-то мне подсказывает, что шлепнут в тюряге Надию.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Кокарев Михаил (Миша) Сегодня, 16:27
      Наверняка! После того как часть охраны покончат жизнь самоубийством прям у нее в присутствии!
      Кокарев Михаил
    2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 17:06
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Вот что-то мне подсказывает, что шлепнут в тюряге Надию.

      При этом найдут на её губах следы газа "старичок" и инструкцию за подписью В.В.Путина.
      Теренин
      1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 17:28
        Обязательно))
        Сами посадят, сами шлепнут, сделают сакральной жертвой, а обвинят Россию.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 17:35
          Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
          Сами посадят, сами шлепнут, сделают сакральной жертвой, а обвинят Россию.

          hi Согласен, Жора. Всё точно, как по нотам. Только я бы заменил слово "сами" на "по приказу англосаксов" посадят...
          Теренин
          1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 17:43
            Конечно, украинская власть без команды хозяев и шаг не сделает)
            Генерал Песчаных Карьеров
  29. prior (Влад) Сегодня, 16:16
    Власть и эшафот рядом. Из тюрьмы в Раду, из кресла депутата на шконку. Какие пируэты, однако.
    prior
  30. Manul (Илья) Сегодня, 16:19
    "Зря" она про оружие на Майдане стала копать. Луценко прям трясся, когда ей на заседании Рады выговаривал. Потому что страшно стало мерзавцу, почувствовал, чудовище, что за преступления можно и ответить..
    P.S. Для меня непонятна другая сторона вопроса. А как же депутатская неприкосновенность?
    Manul
    1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 16:37
      Цитата: Manul
      P.S. Для меня непонятна другая сторона вопроса. А как же депутатская неприкосновенность?

      Когда им надо, этот вопрос решается очень быстро. Резво ожеребились.
      Orionvit
  31. gurzuf Сегодня, 16:22
    Интересно, засчитают ли ей российский срок отсидки?
    gurzuf
  32. Кокарев Михаил (Миша) Сегодня, 16:25
    Украина еще та девка, пока ее кто-нибудь не захватит - не успокоится! "Свободу Юрию Деточкину!"
    Кокарев Михаил
  33. loginovich Сегодня, 16:28
    Задержание велось в прямом эфире

    loginovich
  34. konstantin68 (Константин) Сегодня, 16:33
    Цитата: Manul
    P.S. Для меня непонятна другая сторона вопроса. А как же депутатская неприкосновенность?

    Дык сегодня сняли и тут же привлекли. Долго ли,умеючи? Солдат она неплохой,видимо,политик-никакой. Враг тоже заслуживает уважения. Сначала ее козлом отпущения сделали в России,теперь вот в Украине. Типичная судьба солдата,который полез в ихнее болото.
    konstantin68
    1. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 16:58
      Константин, Вы правы: солдат и политик не всегда сочетаются: Корнилов Колчак были хорошие солдаты,но влезли в политику " шею сломали", Жуков был отменный военный, но в 1953 ввязался в" подковерную борьбу " и потом спас "кукурузника", а тот" отблагодорил":"не ленинские использовать армии". Тоже самое интересное у Савченко
      Монархист
  35. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:33
    Это какой-то театр абсурда !



    А "эти" что скажут ?

    DEZINTO
  36. rruvim (Роман) Сегодня, 16:35
    Свободу Надежде Савченко ! Савченко - в президенты Окраины!
    rruvim
  37. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 16:35
    Вот так вот... А вчера героем была... А так то - простая ..., деревянная на всю голову...
    Горный стрелок
  38. Disiel (Алексей) Сегодня, 16:40
    Так может её для сохранности решили поместить под вооруженную охрану. Что бы до выборов какой-нибудь случайной аварии не произошло...
    А к дебатам как раз и оправдают, если хозяин позволит конечно.
    Disiel
  39. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 16:40
    Ну ВЫ, Вл.Вл., и шутник! Ведь знали чем всё окончится! Знали?
    Просто Надьку с довольствия в России сняли,а на Украине поставили...пусть сами кормят.
    HAM
  40. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 16:46
    Пан Педро решил" вытряхнул"ёжика из своих штанов?
    Монархист
  41. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 16:55
    теперь осталось, что бы ВВП заявил - СВОБОДУ НАДЕЖДЕ
    Василенко Владимир
  42. konstantin68 (Константин) Сегодня, 16:59
    Цитата: Василенко Владимир
    теперь осталось, что бы ВВП заявил - СВОБОДУ НАДЕЖДЕ

    Для него это слишком жирный троллинг,он более тонко это делает! bully
    konstantin68
  43. mavrus (Андрей) Сегодня, 17:01
    Ну пусть теперь сравнивает, где детское питание вкуснее и полезнее...
    mavrus
  44. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 17:08
    Цитата: Nikolaevich I
    Каждой стране-свои герои ! Франции-Жанна Д'Арк...Украине- Н.Савченко ! Пусть хох....украинцы обратятся к Церетели,чтобы наваял Надьку в рыцарских доспехах...ну...как он это может wink

    Не умно сопоставлять не сопоставимое. Кто была Жара д,Арк в истории Франции? Она копировала короля Карла и тем самым спасла незавимостьФранции.А Савченко кого короновала и от кого спасла Украину?
    Монархист
  45. Челдон (Алексей) Сегодня, 17:09
    Интересно,где повесят теперь плакат:"С момента ареста Савченко прошло.... дней?"
    Челдон
  46. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 17:10
    Цитата: rruvim
    Свободу Савченко !!!

    " Свободу Юрию Деточкину!!!"
    Монархист
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 17:23
      Именно! Ещё: "Карфаген должен быть разрушен!"
      Свободу Надежде Савченко !
      rruvim
  47. Товарищ Берия Сегодня, 17:14
    А теперь в Раде и ПАСЕ будет вывешиваться транспарант "Свободу Наде Савченко"?


    Ради прикола надо в нашей Думе такой транспарант вывесить. laughing

    А где наши "захистники" Савченко?
    Товарищ Берия
  48. sounddoc (Алексей) Сегодня, 17:14
    Ну как на вспомнить? Не выдержал)))))))
    sounddoc
  49. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 17:14
    Цитата: Лена Петрова
    Сейчас снимется с фронта пара подразделений с оружием, и тема быстро сойдёт на нет.

    Шутки шутками, а если поднимутся её бывшие сослуживцы то"веселуха"будет, а народ... Расхлебывай
    Монархист
  50. Теренин (Геннадий) Сегодня, 17:15
    Да, перед логикой и действиями этого народа "загадочная русская душа" просто меркнет. what
    Теренин
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