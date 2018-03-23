Морская пехота получит танки Т-72Б3 и Т-80

Мы часто говорим и пишем о старой, советской армии. Говорим в превосходных тонах. Многие из ветеранов армии помнят, как и чему мы готовили солдат. И готовили, в основном, хорошо. Солдаты не раз и не два в послевоенное время показывали не просто мужество, а героизм, самоотверженность, готовность умереть ради победы.И – что самое, наверное, главное – победить и остаться в живых.Самыми подготовленными и обученными были, пожалуй, воздушно-десантные войска и морская пехота. Это не блажь командиров и начальников. Это суровая необходимость. Подразделения ВДВ и МП должны были драться с врагом на его территории, при огромном численном перевесе не только в живой силе, но и в технике и вооружении. Фактически, десантники были смертниками.Однако, боевые операции в Афганистане, а затем на Кавказе, где активно задействовали десантников и морпехов, выявили недостатки таких частей и соединений. Достаточно показательна, в этом плане, реакция одного из генералов, командира мотострелкового соединения, на экзаменах в Академии Генерального штаба, после знакомства с вооружением и техникой дивизии ВДВ. "Ну и как с этим воевать?".В прошлом году мы писали об усилении частей воздушной пехоты новыми артсистемами, БМП и БТР. Писали и о танковых подразделениях, ставших обязательными для ВДВ. И вот пришло время новация и для морской пехоты. Флот получит тяжелое вооружение.Разговоры о необходимости такого вооружения велись давно. Та тактика, которую использовали морпехи, давно устарела. Фактически, эта тактика рождалась во Второй Мировой войне.Мир изменился? Да.75 лет тому назад все было проще. При операциях на побережье поддержку осуществляли артиллерийские корабли и авиация. В период второй мировой - вполне выполнимая задача. Береговые батареи стояли в определенных местах, а полевая артиллерия, даже крупных калибров, кораблям была не страшна. А ПВО кораблей более или менее защищало от авиации противника.Появление ракетных комплексов полностью изменило ситуацию. Береговые противокорабельные комплексы "отогнали" корабли от места высадки и фактически лишили морских пехотинцев поддержки с моря.Фактически, корабль/соединение кораблей стал более уязвим, как цель для береговых ракетных комплексов. А еще не стоит забывать о системах РЭБ.Если серьезно, то при такой серьезной операции, как высадка десанта и захват, например, острова, кораблям стоит больше внимания уделять собственной безопасности. Используя все средства ПВО, ПРО, РЭБ.Почему? Да все просто. Стоимость того же БДК не сопоставима со стоимостью батальона морской пехоты, который корабль перевозит.Получается, что как только корабли входят в реальное соприкосновение с противником, защита морской пехоты – дело на 80% самой морской пехоты.И пока корабли и береговые комплексы будут перекидываться ракетами, ставить помехи и подавлять комплексы противника, морпехи должны будут высаживаться и выполнять поставленные задачи.Понятно, что если мы ведем речь не о необитаемых островах, а чем-то типа Курильских, то ждать там будут. Соответственно, у морского десанта должно быть что-то, что позволит на равных воевать с противником.БТР и БМП в этих условиях обеспечить реальную огневую поддержку не смогут. Не говоря уже о стареньких танках ПТ-76. Да и выпуск этих раритетов прекратили в далеком 1967 году.Долгое время среди командиров десанта и морской пехоты бытовало мнение, что боевая техника для таких подразделений должна, соответственно, "прыгать с парашютом" или высаживаться на побережье "вплавь". А такая возможность появляется только в том случае, когда страдают другие необходимые для боя вещи - калибр пушек, броня, какие-то уже достаточно обычные для пехоты средства защиты техники.В итоге было принято решение о создании в бригадах морской пехоты танковых подразделений (батальонов).Причем, в зависимости от расположения бригад танки будут разные. "Южане" получат Т-72Б3, а вот "северянам" достанутся газотурбинные Т-80БВ. Причина проста. Не смотря на экономичность дизеля Т-72, в условиях Заполярья такие танки менее надежны. А по вооружению и оснащению машины сопоставимы.Естественно, у умных людей возникнут вопросы.И первейший - а что могут танки на побережье? Не будут ли они прекрасной мишенью для противника? Будут! Причем будут мишенью первой, важнейшей. А любой десантник? Любой матрос, мичман, офицер не будет? Но при захвате это будет ещё и крепость, способная уничтожать огневые точки противника и поддерживать десант «огнем и маневром». А после захвата танк станет важнейшим звеном обороны.На ум сразу же пришло наше недавнее историческое расследование на тему подвига Александра Матросова. Был бы тогда хоть один Т-26 или БТ-7 у наступавших – и не пришлось бы пехотинцам подвиги совершать. 45-мм пушка танка спокойно бы расковыряла ДЗОТы, не подходя вплотную.Чем не довод?Второй вопрос, который возникает у думающего человека - а зачем увеличивать штат бригады? Ведь танковый батальон - это не только танки, но и множество обслуживающих служб. Не проще ли в случае необходимости придавать танковые подразделения и даже части командиру бригады?Увы, эффективность приданных подразделений гораздо ниже, чем штатных. И дело не в подготовке этих подразделений, а в том, что в конкретной ситуации конкретный командир бригады не будет знать в подробностях сильных и слабых сторон конкретного приданного подразделения. А это в ситуации десантирования – немаловажный аспект.И третий вопрос. Не менее важный. А есть ли у нашего флота сегодня средства доставки тяжелой техники к побережью? Ведь танк, в отличие от БТР/БМП не плавает. По дну может проехать, а вот плавать – не научили.Средства доставки есть. БДК, большие десантные корабли по нашей классификации, по западной называются танкодесантными. Они способны перебрасывать части на большие расстояния и с тяжелым вооружением.А есть ещё и новейшие катера проекта 21820 "Дюгонь". Новейшие катера на воздушной каверне, способные транспортировать в том числе и танки.Есть такие же катера проекта 11770 "Серна". Правда "Серна" "поднимает" всего 45 тонн груза, но...Есть, наконец, малый десантный корабль проекта 12322 "Зубр". Самый крупный корабль на воздушной подушке, способный поднимать 150 тонн грузов и высаживать десант почти в любой точке побережья мирового океана.А вот теперь пора вернуться к началу статьи. Что же нового в том, что морскую пехоту усиливают танками с точки зрения спектра решаемых такими соединениями задач?Вспомним недавнюю историю. Бригады морской пехоты сегодня задействованы в боевых действиях ровно так же, как и воздушно-десантные дивизии и парашютно-десантные полки. Они решают совершенно другие, не свойственные им ранее задачи. Это части и подразделения, если хотите, экспедиционных войск.Кого-то удивляло участие бригад морской пехоты в чеченских войнах? Кто-то удивляется появлению морских офицеров в Сирии или в какой-либо другой точке мира? Морская пехота сегодня выполняет те задачи, которые выполняют и другие части, и соединения повышенной боевой готовности. И вот эти-то задачи в особенности требуют усиления мощи бригад.Необходимо добиться такого состояния дел, при котором морские пехотинцы могли бы не просто захватывать плацдармы на побережье и удерживать их до подхода основных сил, но и вести самостоятельно боевые действия достаточно долгий срок с сухопутными частями и соединениями противника.И последнее. Модернизация существующего парка Т-72 сегодня проводится довольно активно. Больше сотни танков будут поставлены в ближайшее время в части и подразделения армии. До конца года цифра должна вырасти до полутора сотен. Думается, что первая бригада получит их уже скоро. А в целом, формирование батальонов закончат за год-два.