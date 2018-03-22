18:16 22 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Эстония отправляет на помощь французам в Мали пятьдесят военнослужащих

Правительство Эстонии планирует отправить в Мали до 50 профессиональных военных сроком на год. В рамках возглавляемой Францией операции ”Бархан” задачей эстонского контингента станет обеспечение безопасности базы и ее окрестностей. В ”Бархане” примет участие пехотное подразделение на бронетранспортерах и подразделение поддержки. Контингент разместится на полевой базе Гао, сообщают эстонские русскоязычные СМИ.

Эстония отправляет на помощь французам в Мали пятьдесят военнослужащих


Премьер-министр Юри Ратас заявил, что решение Эстонии внести свой вклад в антитеррористическую операцию будет очередным примером очень успешного сотрудничества Эстонии и Франции.


Министр обороны Юри Луйк сказал, что своей поддержкой операции одного из важных союзников Эстония демонстрирует, что эстонцы не только потребители безопасности, но и сами вносят вклад в ее обеспечение:

Участием в операции, целью которой является восстановление стабильности на южном крыле НАТО и Европейского союза, мы поддерживаем нашего сильного союзника в Европе. Мы также укрепляем имидж Эстонии как страны, которая готова вносить свой вклад в обеспечение безопасности именно там, где Европа сталкивается с серьезными факторами риска


Операция ”Бархан” — это возглавляемая Францией операция в регионе Сахеля в Африке, целью которой является восстановление стабильности на этой территории и, как следствие, борьба с источниками террористической угрозы и нелегальной иммиграции, угрожающими Европе.

Использованы фотографии: https://m.ru.sputnik-news.ee/
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 48

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. komrad buh (Игорь) Сегодня, 15:43
    А где ваш иностранный легион, Совсем обмельчали
    komrad buh
    1. Злой543 Сегодня, 15:49
      Взвод пехоты на двух бтр, один из них на запчасти? Смешно
      Злой543
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 15:54
        Цитата: Злой543
        Взвод пехоты на двух бтр, один из них на запчасти? Смешно

        интересно, а сколько л. с. до Мали доедет. и к какому году
        LSA57
        1. Злой543 Сегодня, 15:57
          Думаете помрут естественной смертью, от старости?
          Злой543
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:02
            Цитата: Злой543
            Думаете помрут естественной смертью, от старости?

            половина. вторая половина по дороге останется где нибудь на пмж laughing
            LSA57
        2. Громобой Сегодня, 16:00
          Цитата: Злой543
          Взвод пехоты на двух бтр, один из них на запчасти? Смешно

          Скорее всего разведчики и передовые авианаводчики(подразделение поддержки).Они и в Афганистан в таком составе катаются,хотя больше не в рейдах участвуют,а в боевом патрулировании.В состав многонационального батальона размещённого в Эстонии входят и
          французы,значит они этот год потратили на совместные тренировки ,чтобы подготовиться к "Бархану".
          Громобой
          1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 17:16
            Не "Катаются", а наводят ужас !
            MoJloT
        3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 17:14
          Сергей, hi . А что, Лошадиные Силы по дороге могут потеряться? laughing
          sabakina
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 17:33
            Цитата: sabakina
            А что, Лошадиные Силы по дороге могут потеряться?

            в другой табун уйдут, где овса больше lol
            Привета hi
            LSA57
      2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 16:10
        Цитата: Злой543
        Взвод пехоты на двух бтр, один из них на запчасти? Смешно

        БТРы возьмут в местном прокате. Нельзя же на целый год Эстонию без такого бешеного количества бронетехники оставлять laughing
        Alex-a832
      3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:24
        Весь восточный фронт оголили
        Дормидонт
      4. сибиралт (Олег) Сегодня, 17:53
        Эстонских генералов оставили без армии? Караул!!! belay А его уже нет, все в командировке, а жены шпроты на ужин чистят. laughing
        сибиралт
    2. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 17:50
      50 человек, почти вся армия Эстонии. Кто же от кровавого московита будет родину охранять? wassat
      RASKAT
  2. bazzbazz (Максим) Сегодня, 15:44
    Маленький шлак, помогает большому шлаку, в шлаковой операции! Неприятно читать даже про этих "европейцев". Полные нули!
    bazzbazz
  3. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 15:47
    Ну все допрыгались, террористы в панике пакуют чемоданы
    MoJloT
    1. bazzbazz (Максим) Сегодня, 15:57
      И плывут захватывать суда!
      bazzbazz
    2. изя топ (Андрей) Сегодня, 16:01
      Цитата: MoJloT
      Ну все допрыгались, террористы в панике пакуют чемоданы

      изя топ
  4. uav80 (Александр) Сегодня, 15:48
    Пока они до туда дойдут, операция уже закончится... laughing
    uav80
    1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 17:07
      Это при условии что они в правильном направлении выдвинуться... А то придется поисково спасательную операцию всем миром организовывать.

      Вы тут эстонцев не видели???
      MoJloT
  5. роман66 (роман) Сегодня, 15:49
    ищут правильный баланс между галльской шустростью и эстонской тормознутостью
    роман66
    1. Злой543 Сегодня, 15:51
      Это 5+
      Цитата: роман66
      ищут правильный баланс между галльской шустростью и эстонской тормознутостью
      Злой543
  6. Yrec (Юрий) Сегодня, 15:52
    Правительство Эстониии - сборище крайне неумных людей. Ладно бы вассальные обязательства по НАТО, а тут просто идиотизм. Скоро французы узнают, что услужливый - опаснее врага.
    Yrec
  7. Siegen (Валентин) Сегодня, 15:55
    Правительство Эстонии планирует отправить в Мали до 50 профессиональных военных сроком на год.

    В сторону столицы выдвинулось эстонское пехотное подразделение на бронетранспортерах.
    Прошёл слух, что там КОРМЯТ... fellow
    Siegen
  8. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 15:58
    Боевикам 50 тормозов не особо и нужны, разве что для обмена на пару своих недобитков.
    Геркулесыч
  9. faiver (Андрей) Сегодня, 15:59
    бредятина, они бы лучше совсем армию ликвидировали..
    faiver
    1. KondratKo Сегодня, 16:57
      Отправив пятьдесят человек, они её и так почти ликвидировали, на территории своей страны. )))
      KondratKo
  10. 76СССР (Роман) Сегодня, 16:00
    Пока эстонец перезаряжает карабин войны как правило заканчиваются)
    76СССР
  11. taiga2018 (Макар) Сегодня, 16:08
    а как же угроза "российской агрессии"?50 военнослужащих в Мали,значит в самой Эстонии остаются всего трое?
    taiga2018
  12. Humans War (Сергей Колтак) Сегодня, 16:08
    Ладно бы там пятьдесят танков или истребителей.
    Но пятьдесят военнослужащих?
    И чё они там сделают? Казарму подметут?
    Или в похоронной команде будут жмуриков закапывать? Ну да, французики то, лишний раз ручёночки марать ни хотят нигегеенично это...
    Оччччень хорошая помощь...
    Humans War
  13. Корсар0304 (Алексей) Сегодня, 16:14
    Растут, растут ВС Эстонии... помнится кто-то там из прибалтов ажно 11 своих воинов в прошлом году куда-то там отправлял. С тех пор ни слуху ни духу..
    Корсар0304
    1. ltc35 (Алексей) Сегодня, 16:37
      Решили напомнить о себе laughing
      ltc35
  14. rruvim (Роман) Сегодня, 16:23
    На шевроне "партизаны". По русски - это члены общества "охотников и рыболовов"...
    Свободу Надежде Савченко !
    rruvim
  15. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:23
    Теперь все малийцы сами умрут. От хохота
    Дормидонт
    1. Cetron (Пётр) Сегодня, 16:52
      Малийцам не позавидуешь. Эстонские каратели СС во время ВОВ очень эффективно зачищали северо-запад России от населения, даже Гимлер был в шоке от их зверств. Теперь это герои Эстонии, а эти вояки достойные продолжатели дел дедов. Зато лягушатники будут не при делах: -Это не мы, это наши союзники, мы хоть и не белые (во Фр. армии всё больше негры), но пушистые.
      Cetron
  16. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 16:26
    Половину войск сняли с Российского направления, а если Путин нападет лично, с бурятским воздушно-подводными бронекопытными дивизиями и алтайской милицией на Арматах? laughing
    Генерал Песчаных Карьеров
  17. ltc35 (Алексей) Сегодня, 16:36
    Новость откровенно улыбнула. Даже пройти мимо не смог smile Чем там они займутся эти самые быстрые эстонские парни? ! Детский сад. А кто же тогда будет родину охранять от русских супостатов, желающих оккупировать мирную Эстонию?
    ltc35
    1. sauvage Сегодня, 17:07
      Макрон подкаблучник, там его жена запраляет всем, а она похоже наш человек
      sauvage
  18. rehev931 (Сергей) Сегодня, 16:42
    половина личного состава ВСЭ!!! ну всё- кабзда мировому террору!!! вот теперь Россия точно захватит Эстонию минут за 15!!! wassat wassat
    rehev931
  19. Lesorub (Анатолий) Сегодня, 17:07
    Эстония отправляет на помощь французам в Мали пятьдесят военнослужащих

    Картошку чистить на кухне, для французов )
    Lesorub
  20. LASVEGAS (Tihonov Yury) Сегодня, 17:17
    Ну, хоть 50 человек трудоустроили :)
    LASVEGAS
  21. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 17:18
    целью которой является восстановление стабильности на этой территории
    У меня такое ощущение, что они там что-то восстанавливают с моего рождения.
    sabakina
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 17:25
      Думаю за долго до вашего рождения нелады у них там начались. Но сейчас, или когда там, подтянутся эстонцы всей армией, и все наконец наладится
      gippernano
  22. gippernano (Neo) Сегодня, 17:23
    Плевать хотели на русскую угрозу, всю армию в Мали отправили.
    gippernano
  23. sergo42 (Сергей) Сегодня, 17:25
    А кто из тормозов границу охранять от оккупанта будет, вся военная мощь свалила
    sergo42
  24. дед_Костя Сегодня, 17:32
    Отобрали, кто больше нуждается в витамине D и отправили "на юга". Через год поправят здоровье- подберут следующую партию.
    дед_Костя
  25. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 17:39
    Эстония отправляет на помощь французам в Мали пятьдесят военнослужащих

    Успеют ли? what
    злой партизан
  26. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 17:42
    Цитата: taiga2018
    а как же угроза "российской агрессии"?50 военнослужащих в Мали,значит в самой Эстонии остаются всего трое?

    Согласен! Российская агрессия на подходе, а они беззащитны. Бедные эстонцы, жить им теперь под российским игом....
    Ingvar0401
  27. gla172 (Сергей) Сегодня, 18:14
    """"профессиональных военных """а там такие есть??? winked
    ....жесть....Комрады Малийцы держитесь в Вашу страну пришли"неудержимые".....
    ....хотя то что они творили во вторую мировую....это ужас....
    gla172
Картина дня