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Эстония отправляет на помощь французам в Мали пятьдесят военнослужащих
Правительство Эстонии планирует отправить в Мали до 50 профессиональных военных сроком на год. В рамках возглавляемой Францией операции ”Бархан” задачей эстонского контингента станет обеспечение безопасности базы и ее окрестностей. В ”Бархане” примет участие пехотное подразделение на бронетранспортерах и подразделение поддержки. Контингент разместится на полевой базе Гао, сообщают эстонские русскоязычные СМИ.
Премьер-министр Юри Ратас заявил, что решение Эстонии внести свой вклад в антитеррористическую операцию будет очередным примером очень успешного сотрудничества Эстонии и Франции.
Министр обороны Юри Луйк сказал, что своей поддержкой операции одного из важных союзников Эстония демонстрирует, что эстонцы не только потребители безопасности, но и сами вносят вклад в ее обеспечение:
Операция ”Бархан” — это возглавляемая Францией операция в регионе Сахеля в Африке, целью которой является восстановление стабильности на этой территории и, как следствие, борьба с источниками террористической угрозы и нелегальной иммиграции, угрожающими Европе.
Премьер-министр Юри Ратас заявил, что решение Эстонии внести свой вклад в антитеррористическую операцию будет очередным примером очень успешного сотрудничества Эстонии и Франции.
Министр обороны Юри Луйк сказал, что своей поддержкой операции одного из важных союзников Эстония демонстрирует, что эстонцы не только потребители безопасности, но и сами вносят вклад в ее обеспечение:
Участием в операции, целью которой является восстановление стабильности на южном крыле НАТО и Европейского союза, мы поддерживаем нашего сильного союзника в Европе. Мы также укрепляем имидж Эстонии как страны, которая готова вносить свой вклад в обеспечение безопасности именно там, где Европа сталкивается с серьезными факторами риска
Операция ”Бархан” — это возглавляемая Францией операция в регионе Сахеля в Африке, целью которой является восстановление стабильности на этой территории и, как следствие, борьба с источниками террористической угрозы и нелегальной иммиграции, угрожающими Европе.
Использованы фотографии: https://m.ru.sputnik-news.ee/
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