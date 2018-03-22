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Испытания крылатой ракеты "БраМос" с ГСН индийского производства признаны успешными
Совместная российско-индийская компания "БраМос" в рамках реализуемой программы Make in India, провела испытания крылатой ракеты "БраМос" с головкой самонаведения индийского производства. Испытания признаны успешными, сообщается на сайте компании.
Представитель компании-разработчика этой ракеты "Брамос аэроспейс" заявил, что главной целью создания этой ГСН – взаимозаменяемость комплектующих, производимых в России и Индии.
Также он пояснил, что освоение Индии производства головки самонаведения (ГСН) для этих крылатых ракет связано с ожидаемым ростом заказов на это оружие.
Сегодня проведены испытания крылатой ракеты «БраМос» с головкой самонаведения индийского производства. Цель была поражена с "заданной точностью"- говорится в сообщении
Представитель компании-разработчика этой ракеты "Брамос аэроспейс" заявил, что главной целью создания этой ГСН – взаимозаменяемость комплектующих, производимых в России и Индии.
Также он пояснил, что освоение Индии производства головки самонаведения (ГСН) для этих крылатых ракет связано с ожидаемым ростом заказов на это оружие.
Когда число заказов на "БраМос" превысит возможности одного завода, мы сможем разместить его производство и на другой линии. Мы рассчитываем, что скоро будем выходить с этой ракетой на экспорт, поэтому вопрос новой линии производства имеет для нас особую актуальность— сказал он.
Использованы фотографии: http://armedman.ru/
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