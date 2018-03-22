18:15 22 марта
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Испытания крылатой ракеты "БраМос" с ГСН индийского производства признаны успешными

Совместная российско-индийская компания "БраМос" в рамках реализуемой программы Make in India, провела испытания крылатой ракеты "БраМос" с головкой самонаведения индийского производства. Испытания признаны успешными, сообщается на сайте компании.

Испытания крылатой ракеты "БраМос" с ГСН индийского производства признаны успешными


Сегодня проведены испытания крылатой ракеты «БраМос» с головкой самонаведения индийского производства. Цель была поражена с "заданной точностью"
- говорится в сообщении


Представитель компании-разработчика этой ракеты "Брамос аэроспейс" заявил, что главной целью создания этой ГСН – взаимозаменяемость комплектующих, производимых в России и Индии.

Также он пояснил, что освоение Индии производства головки самонаведения (ГСН) для этих крылатых ракет связано с ожидаемым ростом заказов на это оружие.

Когда число заказов на "БраМос" превысит возможности одного завода, мы сможем разместить его производство и на другой линии. Мы рассчитываем, что скоро будем выходить с этой ракетой на экспорт, поэтому вопрос новой линии производства имеет для нас особую актуальность
— сказал он.

Использованы фотографии: http://armedman.ru/
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Комментарии 12

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  1. АнтиFREEZ (Святослав) Сегодня, 16:48
    связано с ожидаемым ростом заказов на это оружие.

    Кому бы еще чего помочь сделать, чтоб нас оттеснили с рынка?
    АнтиFREEZ
    1. Logall (Александр) Сегодня, 16:52
      Индийские "брамос" никому не нужны, кроме самих индусов. Да и им не нужны, только опыт для создания новых технологий...
      Logall
    2. gippernano (Neo) Сегодня, 17:20
      так этат брамос только ГСН индийский, все остальное на продажу наше
      gippernano
      1. Logall (Александр) Сегодня, 17:25
        Россия от этой разработки тоже свой "бакшиш" имеет. Даром ничего не делается...
        Logall
    3. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 17:49
      Кому бы еще чего помочь сделать, чтоб нас оттеснили с рынка?
      Да у них там 80% ГСН делается из наших комплектующих. С другой стороны мы делаем некоторые уступки им, они в ответ делают нам. Вот например из последних, на днях наконец то договорились на поставку четырех фрегатов 11356. Два достроим из стоящих в отстое на ССЗ Янтарь и два попробуют построить индусы у себя на верфях из наших комплектующих. Сумма контракта около 3 млрд $, нихилый такой контрактик. bully
      RASKAT
  2. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 16:48
    Учатся индусы.У нас покупают ракеты,танки,самолёты и корабли у французов подводные лодки и так у многих стран.Пока ещё свои разработки хромают,но Еще лет 10 и уже будут без чей то помощи делать.
    Magic Archer
  3. rruvim (Роман) Сегодня, 17:21
    А что значит фраза: " головской самонаведения индийского производства". Это что? Шютка?
    rruvim
  4. Чарик Сегодня, 17:31
    Кто -ОН?Кому сказал?Где испытали?на фото ваще газель-Скорая спраталася-кого они там реанимируют?
    Чарик
  5. DEZINTO (Николай) Сегодня, 17:36
    К слову индусы те ещё "партнёрчики"....

    В Москве подозревают, что индийские военные пустили на сдаваемую РФ в лизинг атомную подлодку 971У «Нерпа» представителей ВМС США, причем не простых матросов, а технических военных специалистов. Об этом сообщили источники газеты «Коммерсант» в дипломатических кругах.



    Инцидент может привести к срыву сдачи еще одной подлодки того же типа в лизинг индусам. Под угрозой могут оказаться и другие проекты в сфере военно-технического сотрудничества. Утверждается, что индийские партнеры совершили такой «недружественный по отношению к России акт» несколько раз. Та же делегация специалистов ВМС США сперва посетила авианосец «Викрамадитья», бывший «Адмирал Горшков», однако он был продан и находится в собственности индийского флота. Уже тогда Россия направила ноту протеста, но через некоторое время американская делегация несколько раз взошла на борт «Чакры» (она же «Нерпа»).

    Это 09 ноября 2017-го
    https://360tv.ru/news/tekst/nerpa-chakra/
    DEZINTO
    1. Чарик Сегодня, 17:45
      Надеется что те в лиззинге не такие как себе -закидон так сказать
      Чарик
  6. федоров (Валерий) Сегодня, 17:37
    Поразительная страна. От тысячелетней безграмотности и нищеты в 21-й век. Хотя вроде у них все было. Как они умудрялись такие храмы строить. Да и брамины говорят,что научили пришельцы с севера,вроде как арии. К стати на Севере Индии много светлокожих. И чем выше каста,тем преобладает светлый цвет. А они-то знают толк в "званиях". Да и пророчества - типа Иван стотысячный придет где-то с территории Сибири,и всем неправильным кирдык. fellow И веру у них точно не отнять.
    Даже шахматы взять, цифры наши,а не арабские, понятие нуля в современном исполнении - все из Индии.
    федоров
  7. антивирус Сегодня, 17:56
    то есть ГСН не заточена на преодоление Гималаев?
    антивирус
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