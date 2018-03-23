Так что там с подоходным налогом?

Решение окончательно не принято, предупреждает чиновник. Другой говорит, что «консенсус достигнут».

Это число - ставка 13% - тоже не фетиш, оно ничем не отличается от 14% и 15%, это просто одно из возможных чисел. Повторяю: если будет понимание справедливости новых подходов по сравнению с нынешним, это будет консенсус в обществе, тогда это действительно имеет смысл, ничего страшного я в этом не вижу. Мы жили с 13-процентным налогом достаточно долго, и если дополнительные 2 процентных пункта будут направляться на здравоохранение, это точно будет плюс.

В целом налоговое бремя не будет увеличено, мы говорим о том, что мы будем работать именно с точки зрения улучшения сбора налогов. Большой пласт задач – малый бизнес, доля которого в экономике сегодня растёт. Мы считаем, что здесь тоже есть резервы за счёт более полной собираемости налогов.