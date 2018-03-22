Китай начал испытания беспилотного танка Type 59

В китайских СМИ появилась информация о начале испытаний прототипов беспилотных танков. Как пишет Global Times со ссылкой на телеканал CCTV, китайские разработчики испытывают несколько моделей данных беспилотников, созданных на базе среднего Type 59 (измененная копия советского Т-54). Перевод материала предоставлен порталом "N+1"Согласно публикации, китайские беспилотные танки находятся на раннем этапе разработки. Машины управляются оператором дистанционно. Предполагается, что в перспективе беспилотные Type 59 смогут действовать автономно совместно с другими наземными роботами и беспилотными летательными аппаратами. На данный момент другие подробности об этой технике не приводятся.Танки Type 59 серийно выпускались с 1958-го по 1987 год. Длина машины с пушкой вперед составляет девять метров, ширина — 3,3 метра, а высота — 2,4 метра. Боевая масса танка составляет 36 тонн. Машина вооружена нарезной пушкой калибра 100 миллиметров, пулеметом калибра 12,7 миллиметра и двумя пулеметами калибра 7,62 миллиметра. Type 59 способен развивать скорость до 50 километров в час по шоссе, а запас его хода составляет около 350 километров. В общей сложности на вооружении Народно-освободительной армии Китая сегодня стоят около 2,4 тысячи танков Type 59 разных версий.