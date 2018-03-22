18:17 22 марта
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Китай начал испытания беспилотного танка Type 59

В китайских СМИ появилась информация о начале испытаний прототипов беспилотных танков. Как пишет Global Times со ссылкой на телеканал CCTV, китайские разработчики испытывают несколько моделей данных беспилотников, созданных на базе среднего Type 59 (измененная копия советского Т-54). Перевод материала предоставлен порталом "N+1"

Китай начал испытания беспилотного танка Type 59


Согласно публикации, китайские беспилотные танки находятся на раннем этапе разработки. Машины управляются оператором дистанционно. Предполагается, что в перспективе беспилотные Type 59 смогут действовать автономно совместно с другими наземными роботами и беспилотными летательными аппаратами. На данный момент другие подробности об этой технике не приводятся.


Танки Type 59 серийно выпускались с 1958-го по 1987 год. Длина машины с пушкой вперед составляет девять метров, ширина — 3,3 метра, а высота — 2,4 метра. Боевая масса танка составляет 36 тонн. Машина вооружена нарезной пушкой калибра 100 миллиметров, пулеметом калибра 12,7 миллиметра и двумя пулеметами калибра 7,62 миллиметра. Type 59 способен развивать скорость до 50 километров в час по шоссе, а запас его хода составляет около 350 километров. В общей сложности на вооружении Народно-освободительной армии Китая сегодня стоят около 2,4 тысячи танков Type 59 разных версий.


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Комментарии 13

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  1. bubalik (Сергей) Сегодня, 17:26
    Главный редактор китайского специализированного журнала «Tank and armoured venicle» («Танки и бронемашины») Лю Цзиншань в своем интервью газете «Хуанцю шибао» отметил, что боевой танк типа 59 представляет собой самый распространенный тип танка, находящегося на военной службе в Китае, и подвергается интенсивной модернизации и улучшению. Большинство танков типа 59 находится в рабочем состоянии и способны дальше служить в течение долгого периода. Если с помощью технологий искусственного интеллекта можно осуществить беспилотное управление, то большое количество танков типа 59 могут быть перестроены, а на их базе создан беспилотный бронированный танковый отряд.

    Однако, как сообщил Лю Цзиньшань, из-за сложности боевого поля, чтобы беспилотные танки смогли атаковать вражескую позицию и обеспечить огневую поддержку, нужно ввести в систему огромный объем информаций боевого поля в реальном времени. Им нужно быстро распознать свои цели. Технические трудности в данной сфере оказываются сложнее, чем в разработке беспилотных летательных аппаратов.



    http://russian.people.com.cn/n3/2018/0322/c31517-
    9440572.html
    bubalik
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 17:36
      Китай работает на внешний рынок. И эти опасные "игрушки" займут свою нишу. winked
      сибиралт
    2. gippernano (Neo) Сегодня, 17:39
      да кто бы сомневался. Понты все это. американцы лазер на баги показывают, эти беспилотные танки, индусы брамосы, а все это вместе взятое - жаба их душит, каких ништяков Россия наделала.
      gippernano
  2. Yrec (Юрий) Сегодня, 17:27
    Нет больших проблем сделать из старого танка - радиоуправляемую модельку. Её эффективность будет сильно ниже такого же танка с экипажем. Я уже не говорю о надёжности в эксплуатации, а тем более - в бою. Управлять таким роботом должны всё равно 3 оператора как и в обычном танке с АЗ/МЗ, один не справится. Боевое применение таких радиоуправляемых танков - вещь крайне геморройная. Операторы должны быть в непосредственной близости от робота, т.е. нужно возить комплект операторов в ещё одном специальном танке. Много ещё всяких сложностей с применением, долго перечислять.
    Yrec
    1. zyzx (Костик) Сегодня, 17:55
      Радио управляемые танки,применялись в СССР в 1941м году при отражении нацистской агрессии.
      zyzx
    2. dauria (Алексей) Сегодня, 18:04
      Нет больших проблем сделать из старого танка - радиоуправляемую модельку.


      Моделька модельке рознь. Даже простенький квадрокоптер берёт "на себя" сложную часть управления - стабилизацию полёта и парирование возмущений. А в случае потери управления от оператора полностью переходит на автомат и приводит аппарат в нужную точку . Мехвода и наводчика заменит комп, с целеуказанием и заданием манёвров оператор справится, если будет получать общую картинку обстановки из кучи сетевых источников. Только кажется невероятным, на деле вполне осуществимо. Начинать-то надо когда-то.
      dauria
  3. rruvim (Роман) Сегодня, 17:30
    Дезинформация! Китайцы не могут "опустится" до уровня КНДР роликов. Да и 59-й остался только в игре "WoW".

    Свободу Надежде Савченко!
    rruvim
    1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 17:42
      Цитата: rruvim
      Дезинформация! Китайцы не могут "опустится" до уровня КНДР роликов. Да и 59-й остался только в игре "WoW".

      Свободу Надежде Савченко!

      Они могут просто обкатать технологии беспилотного танка на этом старом танке, а потом перенести это на современный Тип 99.
      и да, Карфаген должен быть разрушен! wink
      Донской
      1. rruvim (Роман) Сегодня, 17:57
        Понятие "беспилотный" танк - очень расплывчатое. Как ОНИ могут "впихнуть" автомат заряжания в 59-й?

        Свободу Надежде Савченко!
        rruvim
  4. LASVEGAS (Tihonov Yury) Сегодня, 17:33
    Вероятно это пока наработки, позже будут настоящие новые беспилотники ( безэкипажники) :)
    LASVEGAS
  5. bankirchik34 (А) Сегодня, 17:46
    Автомобили беспилотные еще не реализовали, а танк, это проект проект. При значительной работе систем РЭБ, управлять такой штукой, наверное будет не реально. А полноценного алгоритма автономной работы, как в авто, еще вряд-ли существует.
    bankirchik34
    1. Yrec (Юрий) Сегодня, 17:59
      Именно так. И ещё, передача принятия решения об открытии огня на поражение от человека роботу, ставит на человечестве как таковом крест.
      Yrec
  6. andrewkor Сегодня, 18:00
    Еще в 30-х годах в РККА были на вооружении телетанки ТТ-26 ,управляемые по радио, правда с возможностями ,ограниченными уровнем техники того времени.
    andrewkor
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