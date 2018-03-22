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Чемпионы ЦВО по армейскому рукопашному бою определились в Самарской области
В Самарской области, на базе спортивного комплекса ЦСКА «Черноречье», завершился чемпионат Центрального военного округа (ЦВО) по армейскому рукопашному бою, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа.
150 спортсменов представляли 22 сборные команды воинских частей и соединений, дислоцированных на Урале, в Поволжье и Сибири. Спортсмены состязались в семи весовых категориях.
Первые места в своих весовых категориях заняли младший сержант Г.А. Халиков (60 кг), младший сержант М.Ю. Смирнов (65 кг), прапорщик А.В. Цибарт (70), младший сержант Д.В. Казаков (75 кг), старший сержант С.П. Тякунов (80 кг), лейтенант Ш.Ш. Давлатмуродов (85 кг), младший сержант Р.И. Арыков (свыше 85 кг), добавили в пресс-службе
Отмечается, что победители и призеры получили кубки, медали и ценные подарки.
150 спортсменов представляли 22 сборные команды воинских частей и соединений, дислоцированных на Урале, в Поволжье и Сибири. Спортсмены состязались в семи весовых категориях.
По итогам соревнования первое место заняла сборная команда 14 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, воинские части которой дислоцированы на Урале, в Поволжье и Сибири. Второе и третье места заняли команды отдельной бригады специального назначения, дислоцированной в Самарской области, и 2-й общевойсковой армии, дислоцированной в регионах Поволжья, соответственно- говорится в сообщении.
Первые места в своих весовых категориях заняли младший сержант Г.А. Халиков (60 кг), младший сержант М.Ю. Смирнов (65 кг), прапорщик А.В. Цибарт (70), младший сержант Д.В. Казаков (75 кг), старший сержант С.П. Тякунов (80 кг), лейтенант Ш.Ш. Давлатмуродов (85 кг), младший сержант Р.И. Арыков (свыше 85 кг), добавили в пресс-службе
Отмечается, что победители и призеры получили кубки, медали и ценные подарки.
Использованы фотографии: пресс-служба ЦВО
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