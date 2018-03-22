18:16 22 марта
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СР, КПРФ и ЛДПР могут объединиться?

Занявший по итогам президентских выборов 3-е место с 5,65% голосов Владимир Жириновский предложил Госдуме рассмотреть его инициативу о переходе на 12-часовой рабочий день. По словам Жириновского, нужно работать с 9:00 до 21:00 – так, как это делает он (по его собственным словам). Также Жириновский предложил лишить депутатов каникул. Сайт ЛДПР приводит заявление лидера партии:
Не надо вообще нам каникулы устраивать, давайте работать каждый день с девяти до девяти, как я работаю, как я на дебатах выступал, единственный из кандидатов. Они все оказались слабыми, уходили из студий, не могли постоянно дискутировать. Поэтому, если не хватает мощи и силы, не надо участвовать в президентских выборах. Не хватает здоровья и выносливости быть депутатом Госдумы? Пожалуйста, не надо тогда.


На этом фоне политологи в РФ предсказывают партиям , представленным в парламенте, но не имеющим большинства, реформы. Одно из наиболее громких заявлений прозвучало в рамках так называемых фракционных выступлений со стороны депутата Госдумы Дмитрия Ионина. В Фейсбуке депутат написал, что «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ могли бы задуматься об объединении в одну партию.

СР, КПРФ и ЛДПР могут объединиться?



Из его заметки:
В рамках первого после выборов Президента заседания Госдумы, мы, партия Справедливая Россия, выступили с политическим предложением по объединению оппозиционных парламентских партий. Политическое заявление озвучено только что в рамках фракционных десятиминуток.

Работа СР, КПРФ и ЛДПР в Госдуме давно демонстрирует потенциал для объединения. По многим вопросам мы голосует одинаково.
Сегодня мы можем объединиться в рамках контроля за исполнением вопросов внутренней политики, по которым мы пересекаемся с пунктами послания Президента России Федеральному Собранию.

Объединение в единую левоцентристскую коалицию позволит объединить усилия для создания реальной альтернативе "Единой России". Как минимум, необходимо вернуться к практике блоков и объединиться к следующим крупным выборам в регионах и выборам в следующую Госдуму.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. faterdom (Андрей) Сегодня, 18:02
    Да здравствует ЛДКПСРФ!
    faterdom
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:04
      Цитата: faterdom
      Да здравствует ЛДКПСРФ!

      С её бессменным Лидером - Ксений Собчак
      svp67
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:03
    СР, КПРФ и ЛДПР могут объединиться?
    Во, что очень слабо вериться... Три Лидера...как они власть делить то будут?
    svp67
    1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 18:09
      Цитата: svp67
      Три Лидера...как они власть делить то будут?

      это будет трехголовое чудище,при этом ещё и сильно постаревшее...
      taiga2018
    2. gippernano (Neo) Сегодня, 18:16
      Самозванцев нам не надо, бригодиром буду я!- Заявил Жириновский))))))
      gippernano
  3. andrewkor Сегодня, 18:05
    Готовятся к выборам 2024г.?
    andrewkor
  4. Брутан (Ризван) Сегодня, 18:06
    Объединяйся, не объединяйся
    Мафию на престоле проморгали
    И даже стали ее филиалом
    Брутан
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 18:13
      Они давно были её филиалом. Теперь кто будет преемником?
      rruvim
  5. грау Сегодня, 18:08
    Этой информации уже пол года в газетах писали
    грау
  6. Yrec (Юрий) Сегодня, 18:09
    Лучше пусть себе зарплату отменят. Про объединение - бред сивой кобылы. Жирик уйдёт на покой - ЛДПР самораспустится, папочка Зю уйдёт - КПРФ половину электората потеряет, СР и так усохла до неприличия. Нечего там объединять. Нет у нас партии, которая могла бы составить конкуренцию ЕдРу. А от ЕдРа даже Путин дистанцировался - чиновничье болото. Вот такие политические реалии - крупнейшая партия и без своего кандидата.
    Yrec
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