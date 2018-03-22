СР, КПРФ и ЛДПР могут объединиться?

Не надо вообще нам каникулы устраивать, давайте работать каждый день с девяти до девяти, как я работаю, как я на дебатах выступал, единственный из кандидатов. Они все оказались слабыми, уходили из студий, не могли постоянно дискутировать. Поэтому, если не хватает мощи и силы, не надо участвовать в президентских выборах. Не хватает здоровья и выносливости быть депутатом Госдумы? Пожалуйста, не надо тогда.

В рамках первого после выборов Президента заседания Госдумы, мы, партия Справедливая Россия, выступили с политическим предложением по объединению оппозиционных парламентских партий. Политическое заявление озвучено только что в рамках фракционных десятиминуток.



Работа СР, КПРФ и ЛДПР в Госдуме давно демонстрирует потенциал для объединения. По многим вопросам мы голосует одинаково.

Сегодня мы можем объединиться в рамках контроля за исполнением вопросов внутренней политики, по которым мы пересекаемся с пунктами послания Президента России Федеральному Собранию.



Объединение в единую левоцентристскую коалицию позволит объединить усилия для создания реальной альтернативе "Единой России". Как минимум, необходимо вернуться к практике блоков и объединиться к следующим крупным выборам в регионах и выборам в следующую Госдуму.