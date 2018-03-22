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СР, КПРФ и ЛДПР могут объединиться?
Занявший по итогам президентских выборов 3-е место с 5,65% голосов Владимир Жириновский предложил Госдуме рассмотреть его инициативу о переходе на 12-часовой рабочий день. По словам Жириновского, нужно работать с 9:00 до 21:00 – так, как это делает он (по его собственным словам). Также Жириновский предложил лишить депутатов каникул. Сайт ЛДПР приводит заявление лидера партии:
На этом фоне политологи в РФ предсказывают партиям , представленным в парламенте, но не имеющим большинства, реформы. Одно из наиболее громких заявлений прозвучало в рамках так называемых фракционных выступлений со стороны депутата Госдумы Дмитрия Ионина. В Фейсбуке депутат написал, что «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ могли бы задуматься об объединении в одну партию.
Из его заметки:
Не надо вообще нам каникулы устраивать, давайте работать каждый день с девяти до девяти, как я работаю, как я на дебатах выступал, единственный из кандидатов. Они все оказались слабыми, уходили из студий, не могли постоянно дискутировать. Поэтому, если не хватает мощи и силы, не надо участвовать в президентских выборах. Не хватает здоровья и выносливости быть депутатом Госдумы? Пожалуйста, не надо тогда.
На этом фоне политологи в РФ предсказывают партиям , представленным в парламенте, но не имеющим большинства, реформы. Одно из наиболее громких заявлений прозвучало в рамках так называемых фракционных выступлений со стороны депутата Госдумы Дмитрия Ионина. В Фейсбуке депутат написал, что «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ могли бы задуматься об объединении в одну партию.
Из его заметки:
В рамках первого после выборов Президента заседания Госдумы, мы, партия Справедливая Россия, выступили с политическим предложением по объединению оппозиционных парламентских партий. Политическое заявление озвучено только что в рамках фракционных десятиминуток.
Работа СР, КПРФ и ЛДПР в Госдуме давно демонстрирует потенциал для объединения. По многим вопросам мы голосует одинаково.
Сегодня мы можем объединиться в рамках контроля за исполнением вопросов внутренней политики, по которым мы пересекаемся с пунктами послания Президента России Федеральному Собранию.
Объединение в единую левоцентристскую коалицию позволит объединить усилия для создания реальной альтернативе "Единой России". Как минимум, необходимо вернуться к практике блоков и объединиться к следующим крупным выборам в регионах и выборам в следующую Госдуму.
Работа СР, КПРФ и ЛДПР в Госдуме давно демонстрирует потенциал для объединения. По многим вопросам мы голосует одинаково.
Сегодня мы можем объединиться в рамках контроля за исполнением вопросов внутренней политики, по которым мы пересекаемся с пунктами послания Президента России Федеральному Собранию.
Объединение в единую левоцентристскую коалицию позволит объединить усилия для создания реальной альтернативе "Единой России". Как минимум, необходимо вернуться к практике блоков и объединиться к следующим крупным выборам в регионах и выборам в следующую Госдуму.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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