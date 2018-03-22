21:09 22 марта
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Первый пошел: Российский бизнесмен в страхе покинул Британию

После инцидента с отравлением Скрипалей, а также с насильственной смертью бывшего соратника Бориса Березовского Николая Глушкова, беглый российский предприниматель (и политик), длительное время проживавший в Лондоне, решил бежать уже из Британии. Речь идёт о человеке из так называемого «списка Титова». Это Сергей Капчук.

На страницах издания «Комсомольская правда» вышел материал, в котором говорится, что г-н Капчук, посчитав себя возможной следующей жертвой покушения в Британии, решил в срочном порядке сменить место жительства.

Первый пошел: Российский бизнесмен в страхе покинул Британию



Капчук утверждает, что к нему для записи интервью должны были приехать журналисты телеканала Sky, которые объявили, что он может стать «следующей жертвой российских спецслужб». В итоге к нему в дом явились и представители спецслужб уже британских – контрразведки.

По утверждению Капчука, от него требовали записать видеообращение к Путину и России, что он «против них». Капчук заявил, что политикой давно не занимается и ничего подобного записывать не будет.

Беглый бизнесмен заявил, что в итоге его фотография вышла в британских СМИ рядом с фото президента РФ и подписью «расстрельный список Путина».

Теперь, как заявляет Капчук (в Британии взял «скромную» фамилию Виндзор), он боится за свою жизнь, а потому перебрался в «континентальную Европу» - подальше от Лондона.

Капчук в своё время был депутатом законодательного собрания Свердловской области. В России в его отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Использованы фотографии: личный архив Капчука
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Комментарии 38

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  1. Muvka (Владимир) Сегодня, 18:35
    Да-да предатели. Бойтесь за свою жалкую жизнь. Прячьтесь по углам. Вот она счастливая жизнь?
    Muvka
    1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 18:39
      Экий бегунок laughing Беги не беги ,а конец то будет.
      Анти-Корр.
      1. kapitan92 (Вячеслав) Сегодня, 20:03
        Цитата: Анти-Корр.
        Беги не беги ,а конец то будет.

        И это правильно! Конец в Лондоне, а голова на Гибралтаре. laughing
        kapitan92
    2. volodya (владимир) Сегодня, 18:46
      Цитата: Muvka
      Да-да предатели. Бойтесь за свою жалкую жизнь. Прячьтесь по углам. Вот она счастливая жизнь?

      Вот такая вот свобода и ценности! И никакой безопасности!
      volodya
      1. Чёрный Сегодня, 19:03
        - Алло, Терезу можно?
        - Она сейчас спит.
        - Если проснется, передайте ей, что звонил Владимир.
        - Что значит "если проснется"?!!﻿ wassat
        Чёрный
        1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 20:02
          По утверждению Капчука, от него требовали записать видеообращение к Путину и России, что он «против них»

          Он не от русских бежит. Нам нет дела до тех, кому не дела до нас. И этот Капчук прекрасно это понимает. А вот если он начнёт выступать и гадить, как Березовский ...
          Так что от англичан он бежит.
          Shurik70
    3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:47
      Пожил на широкую ногу да на кровно награбленное?Пора и помирать..
      Цитата: Muvka
      Да-да предатели. Бойтесь за свою жалкую жизнь. Прячьтесь по углам. Вот она счастливая жизнь?
      210окв
      1. Чёрный Сегодня, 19:06
        Подсказка англичанам. Не того вы отравили человечка. Неизвестный широкой публике Скрипаль - жил себе спокойно .Предатель и срок какой-то оттянул уже, попивал с дочкой пивко на земле Великобритании. И на тебе. Отравлен. Ни с того, ни с сего. А вот, если бы на месте Скрипаля оказался Родченков, отравившейся якобы парами мочи русских спортсменов всё было бы раз в 100 сложнее для РФ оправдываться ..﻿ smile
        Чёрный
        1. собаковод Сегодня, 19:13
          Жаль, Родченков не прочёл ваш комментарий. Начал бы петь, что российские спортсмены принимают допинг со времён древнегреческих Олимпиад!
          собаковод
          1. Чёрный Сегодня, 19:20
            Цитата: собаковод
            Начал бы петь, что российские спортсмены принимают допинг со времён древнегреческих Олимпиад!

            Ещё споёт....до Олимпиады 80 уже добрался.... laughing
            Чёрный
        2. Перейра (Михаил) Сегодня, 19:26
          Там и без Родченкова много достойный людей. И не сосчитать. Любого бери, да выгуливай.
          Перейра
        3. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 20:03
          Цитата: Чёрный
          А вот, если бы на месте Скрипаля оказался Родченков, отравившейся якобы парами мочи русских спортсменов всё было бы раз в 100 сложнее для РФ оправдываться .
          он еще не отработал свои печеньки лапшу доширак. angry
          Балу
        4. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 20:48
          Того того оне траванули.Человечек дожил до пензии А за какие заслуги её им плотить.За стыренный телефонный справочник?А прожить он собирался долго.Судя по его цветущей физиономии.Англы нация прагматиков.Вот и решили убить сразу двух зайцев из одностволки.И на пенсии сэкономить и пользу какую то поиметь на его смерти.Ведь при жизни он особыми заслугами перед короной не отличился.А что дочь попала под раздачу-да кого это волнует.Грехи родителей-отвечают дети.Что то мне подсказывает что они умрут в аккурат перед чемпионатом мира.
          нафанаил
    4. Кент0001 (евгений) Сегодня, 20:04
      недолгоемуосталосьразспецслужбыприходилиионимотка
      зал.
      Кент0001
  2. Громобой Сегодня, 18:37
    Капчук (в Британии взял «скромную» фамилию Виндзор)
    С такой фэмили надо на британский трон претендовать,а не бежать из страны winked
    Громобой
    1. кредо Сегодня, 18:51
      Цитата: Громобой
      Теперь, как заявляет Капчук (в Британии взял «скромную» фамилию Виндзор), он боится за свою жизнь, а потому перебрался в «континентальную Европу» - подальше от Лондона.

      На счёт трона это в ряд ли - там очередь из единокровных и единородных и так приличная, но вот если бы он прилюдно признался в нетрадиционной сексуальной ориентации любовь и защита этой многочисленной группы извращенцев ему была бы обеспечена точно.
      Чичваркин говорят эту тему уже давно использует в своих целях, а может он и в правду им является.
      кредо
    2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:09
      Цитата: Громобой
      С такой фэмили надо на британский трон претендовать,а не бежать из страны

      Видимо он посчитал,что даже с монаршей задницей ,"мочить в сортире" сей факт не помешает.
      Но тут есть один момент..
      По утверждению Капчука, от него требовали записать видеообращение к Путину и России, что он «против них». Капчук заявил, что политикой давно не занимается и ничего подобного записывать не будет.

      Либо пытается подлизаться,либо действительно англо-саксы решили проредить ряды перебесчиков и предателей.
      НЕКСУС
  3. Просто человек (Борис) Сегодня, 18:40
    Будем надеяться, что у британских спецслужб хватит упорства (а медотов и способов убийства им не занимать) в отправке всей ,
    бывшей якобы нашей швали в мир иной. Нам бы здесь привести в чувство энную часть населения, особенно тех кто с соплями и слюнями оправдывают любую пакость запада против России и нашего народа
    Просто человек
    1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 18:55
      Начинаются очень интересные времена hi
      Вас Влад
    2. den3080 Сегодня, 20:12
      я писал уже, в мелкобритании 32 000 перебежчиков из России живёт, по 10 капчуков каждый день травИ, душИ... надолго хватит, и казна британская пополнится заодно.
      den3080
  4. rruvim (Роман) Сегодня, 18:42
    Побежали тараканы... Но не от нашей "Фемиды", она всегда с открытыми глазами, а от Лондонского тумана...
    rruvim
  5. Kosmotoga Сегодня, 18:45
    а я всегда говорил, что вы ворьё будете конечно жить красиво...но очень не спокойно а некоторые и очень не долго.
    Kosmotoga
  6. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:46
    Капчук утверждает, что к нему для записи интервью должны были приехать журналисты телеканала Sky, которые объявили, что он может стать «следующей жертвой российских спецслужб». В итоге к нему в дом явились и представители спецслужб уже британских – контрразведки. Беглый бизнесмен заявил, что в итоге его фотография вышла в британских СМИ рядом с фото президента РФ и подписью «расстрельный список Путина».

    Дело Скрипаля продолжается. И дальше будем на Россию валить?
    helmi8
  7. demo (Ван) Сегодня, 19:10
    Капчук в своё время был депутатом законодательного собрания Свердловской области. В России в его отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
    А вообще, как это не по-человечески, не по-христиански звучит, но то, что бывшие "наши" используются в грязных играх, со смертельным исходом - это хорошо.
    Другим будет урок. Если тебя здесь не посадили, то там тебя убьют.
    Здорово. Спасибо госпоже Мэй.
    demo
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 19:28
      В органах у Терезы Мэй - кликуха "Мать Тереза"; а Бориса - просто "Боря".
      А серьёзно:
      вопрос стоит так - кто кому вводит санкции?
      вернее к кому будут применены санкции?
      Для Лондона потеря, если мы применим санкции к самим себе. Большая потеря.
      Кто понимает, тот понимает!
      Но мы не можем санкционировать самих себя, т.к. детям чиновников придётся учиться в других Вузах, недвижимость и счета придётся закрыть, собачек с выставок вывезти.
      Так что санкции против "самих себя" не вводим, а Борьке Джонсону наш охранник посольства невзнячай ударит под дых на приёме в МИДе, потом подарит бутылку "Столичной". А "мать Тереза" спокойно уйдёт на покой, она же "Железная Леди"...
      rruvim
      1. den3080 Сегодня, 20:14
        терезке далеко до железной-то, довольствуется пока званием «жестяная»
        den3080
        1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 20:55
          Цитата: den3080
          довольствуется пока званием «жестяная»

          Как раз прозвище "Жестяная Маша" и было одним из обиходных прозвищ Тэтчер в СССР. У Терезы металл только на шее в виде цепи(ошейник,наверное). Сама же она тянет, максимум, на "Древесно-Стружечную Тэри". yes
          Paranoid50
  8. faterdom (Андрей) Сегодня, 19:19
    Да, какие заготовки и заголовки пропали даром: "Путин приказал отравить (удушить, расчленить, застрелить - нужное подчеркнуть) -ВИНДЗОРА!
    faterdom
  9. gladcu2 (gladcu2) Сегодня, 19:25
    Кому-то нужен узаконенный вор?

    Уточняю, не вор в законе, это совсем другая категория, эти являются носителями воровских законов. И должны быть людьми определенного склада мышления.

    Узаконенный вор, это современный либеральный капиталист.

    Это те люди которые воруют по облегченным для этого законам.
    Т.е. либеральное законодательство таково,что по меркам советским, такому ворью нагонит на три расстрела всех членов их семей доседьмого колена.

    Хотите жить лучше, живите по правильным законам
    gladcu2
  10. Влад Морозов (Влад Морозов) Сегодня, 19:26
    Он не предатель, ему бояться нечего. Приедет в Екатеринбург. Разрулит мелкие проблемы и спокойно будет жить. Серега и Костя, рады вас увидеть!
    Влад Морозов
  11. Altona (Евгений) Сегодня, 19:34
    Теперь, как заявляет Капчук (в Британии взял «скромную» фамилию Виндзор), он боится за свою жизнь, а потому перебрался в «континентальную Европу» - подальше от Лондона.
    --------------------------
    Уважаемые комментаторы, кто знает чувашский? Поинтересуйтесь значением слова Капçа .... hi good
    P.S. Господа модераторы, не виноват, что у этого человека матерная фамилия.
    Altona
  12. Грац (Грац) Сегодня, 19:34
    это участь всех предателей, вечно бояться и умереть в страхе и забвении
    Грац
  13. REEKMAN (Павел) Сегодня, 19:43
    Чтоб за жирок на заду не трястись, нужно его было зарабатывать честными способами, в таком случае шкуру свою на Альбионе спасать не пришлось бы, да и дальнейшую жизнь вести без паранойи удавалось бы...
    REEKMAN
    1. den3080 Сегодня, 20:17
      а как там Батурина? не примчалась еще назад к старику Батурину? пчёлам жала крутить
      den3080
  14. Старый военрук Сегодня, 20:14
    Что заработали, то и получают. И почему-то я никакого сочувствия к этим "элитариям" не испытываю. Жестокий, наверное. Короче говоря, туда им и дорога.
    Старый военрук
  15. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 20:15
    Ещё одного вшивого по бане погнали. yes
    злой партизан
  16. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 20:24
    По словам Капчука, сразу после отъезда все его карты оказались заблокированы.
    Из Европы Капчук попытался связаться с британскими СМИ, чтобы опровергнуть информацию о конфронтации с Путиным. Журналисты спрашивали Капчука в том числе и о «деле Скрипаля». По словам предпринимателя, он высказал мнение, что отравление Скрипаля выгодно только премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, однако его мнение так и осталось за пределами эфира
    https://vk.com/upolnomochen?w=wall-57264056_30948
    1
    pvv113
  17. niksan2002 (николай) Сегодня, 20:56
    Надо всех ,проворовавшихся ,в англию выселять laughing
    niksan2002
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