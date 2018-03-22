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Первый пошел: Российский бизнесмен в страхе покинул Британию
После инцидента с отравлением Скрипалей, а также с насильственной смертью бывшего соратника Бориса Березовского Николая Глушкова, беглый российский предприниматель (и политик), длительное время проживавший в Лондоне, решил бежать уже из Британии. Речь идёт о человеке из так называемого «списка Титова». Это Сергей Капчук.
На страницах издания «Комсомольская правда» вышел материал, в котором говорится, что г-н Капчук, посчитав себя возможной следующей жертвой покушения в Британии, решил в срочном порядке сменить место жительства.
Капчук утверждает, что к нему для записи интервью должны были приехать журналисты телеканала Sky, которые объявили, что он может стать «следующей жертвой российских спецслужб». В итоге к нему в дом явились и представители спецслужб уже британских – контрразведки.
По утверждению Капчука, от него требовали записать видеообращение к Путину и России, что он «против них». Капчук заявил, что политикой давно не занимается и ничего подобного записывать не будет.
Беглый бизнесмен заявил, что в итоге его фотография вышла в британских СМИ рядом с фото президента РФ и подписью «расстрельный список Путина».
Теперь, как заявляет Капчук (в Британии взял «скромную» фамилию Виндзор), он боится за свою жизнь, а потому перебрался в «континентальную Европу» - подальше от Лондона.
Капчук в своё время был депутатом законодательного собрания Свердловской области. В России в его отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
На страницах издания «Комсомольская правда» вышел материал, в котором говорится, что г-н Капчук, посчитав себя возможной следующей жертвой покушения в Британии, решил в срочном порядке сменить место жительства.
Капчук утверждает, что к нему для записи интервью должны были приехать журналисты телеканала Sky, которые объявили, что он может стать «следующей жертвой российских спецслужб». В итоге к нему в дом явились и представители спецслужб уже британских – контрразведки.
По утверждению Капчука, от него требовали записать видеообращение к Путину и России, что он «против них». Капчук заявил, что политикой давно не занимается и ничего подобного записывать не будет.
Беглый бизнесмен заявил, что в итоге его фотография вышла в британских СМИ рядом с фото президента РФ и подписью «расстрельный список Путина».
Теперь, как заявляет Капчук (в Британии взял «скромную» фамилию Виндзор), он боится за свою жизнь, а потому перебрался в «континентальную Европу» - подальше от Лондона.
Капчук в своё время был депутатом законодательного собрания Свердловской области. В России в его отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Использованы фотографии: личный архив Капчука
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