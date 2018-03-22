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Грибаускайте заявила о возможной высылке российских дипломатов
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что власти Литвы рассматривают вопрос высылки из страны российских дипломатов в целях «ликвидации разведывательной сети»
Отвечая на вопрос о возможном ответе Литвы на «дело Скрипаля», Грибаускайте заявила:
По словам Грибаускайте, «ликвидация разведывательной сети во всех европейских странах, ликвидация российской разведывательной сети является общей задачей», а решение о высылке «будет принято в ближайшее время».
В четверг, 22 марта, Bloomberg узнал о планах Великобритании добиться от союзников в Европе, чтобы те последовали ее примеру и объявили о высылке российских дипломатов из стран ЕС.
Отвечая на вопрос о возможном ответе Литвы на «дело Скрипаля», Грибаускайте заявила:
Способы могут быть разные, в том числе и высылка из Литвы отдельных лиц, особенно сотрудников разведки, идентифицированных нами. Также возможно расширение списка Магнитского
По словам Грибаускайте, «ликвидация разведывательной сети во всех европейских странах, ликвидация российской разведывательной сети является общей задачей», а решение о высылке «будет принято в ближайшее время».
В четверг, 22 марта, Bloomberg узнал о планах Великобритании добиться от союзников в Европе, чтобы те последовали ее примеру и объявили о высылке российских дипломатов из стран ЕС.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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