21:12 22 марта
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Грибаускайте заявила о возможной высылке российских дипломатов

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что власти Литвы рассматривают вопрос высылки из страны российских дипломатов в целях «ликвидации разведывательной сети»

Грибаускайте заявила о возможной высылке российских дипломатов


Отвечая на вопрос о возможном ответе Литвы на «дело Скрипаля», Грибаускайте заявила:


Способы могут быть разные, в том числе и высылка из Литвы отдельных лиц, особенно сотрудников разведки, идентифицированных нами. Также возможно расширение списка Магнитского


По словам Грибаускайте, «ликвидация разведывательной сети во всех европейских странах, ликвидация российской разведывательной сети является общей задачей», а решение о высылке «будет принято в ближайшее время».

В четверг, 22 марта, Bloomberg узнал о планах Великобритании добиться от союзников в Европе, чтобы те последовали ее примеру и объявили о высылке российских дипломатов из стран ЕС.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 61

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  1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 18:37
    Грибы_искайте хочет casus belli?

    Прямо таки нарывается, ну нападите на нас пожалуйста!
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 18:39
      а давайте границу закроем - совсем, и пусть их порты вообще простаивают, и транзит прекратиться автотранспорта
      Angel_and_Demon
      1. Мур (Андрей) Сегодня, 18:50
        Цитата: Angel_and_Demon
        а давайте границу закроем - совсем, и пусть их порты вообще простаивают, и транзит прекратиться автотранспорта

        Ну дык скажите Бацьке, чтобы с Клайпедой и Ветспилсом завязывал. Он там сейчас вип-клиент.
        Мур
        1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 18:56
          Цитата: Мур
          Ну дык скажите Бацьке, чтобы с Клайпедой и Ветспилсом завязывал. Он там сейчас вип-клиент.

          на это и намекаю - может его туда заберут - випом?
          Angel_and_Demon
        2. Робин - Бобин (Андрей) Сегодня, 20:25
          Жаль что в Калининград жел.дорога идет через Литву , а так бы и границу можно перекрыть .
          Робин - Бобин
      2. Чёрный Сегодня, 18:51
        Даля еще та прости.тутка и подстилка. Уж и передачу с ее родственниками и знакомыми снимали. Где слаще, там и лизнет. Или где скажут. При Союзе про заданию КГБ зализывала. Сейчас госдепа. Время меняется, а прости.тутки нет. smile
        Чёрный
        1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 19:28
          Цитата: Чёрный
          Время меняется, а прости.тутки нет.

          профессия у нее такая - а она одна из древнейших request
          Angel_and_Demon
          1. Чёрный Сегодня, 19:29
            Цитата: Angel_and_Demon
            профессия у нее такая - а она одна из древнейших

            ..судьба у неё такая wassat
            Чёрный
            1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 19:33
              Цитата: Чёрный
              ..судьба у неё такая

              и это то же, так в книге судеб записано feel
              Angel_and_Demon
      3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 18:54
        Angel_and_Demon (Виктор
        а давайте границу закроем - совсем, и пусть их порты вообще простаивают, и транзит прекратиться автотранспорта
        Я бы сразу и давно.Но! Это не наш метод.А как жеж последний шанс!? И тд . и тп.Вот поэтому я не президентrecourse : wassat
        Наблюдатель2014
        1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 18:56
          Цитата: Наблюдатель2014
          Вот поэтому я не президент

          а жаль hi
          Angel_and_Demon
          1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 19:01
            Angel_and_Demon (Виктор)
            а жаль hi
            Ну всё, сейчас загордюсь! feel
            А вообще если честно.Давным давно, пора этим прибалтийским тиграм хвост прикрутить am laughing
            Наблюдатель2014
            1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 19:04
              Цитата: Наблюдатель2014
              А вообще если честно.Давным давно, пора этим прибалтийским тиграм хвост прикрутить

              а с названием вы не ошиблись? может - полосатые хомячки?
              Angel_and_Demon
              1. sogdy (sogdy) Сегодня, 19:15
                Цитата: Angel_and_Demon
                а с названием вы не ошиблись? может - полосатые хомячки?

                полосатые хомячки называются бурундучками, что звучит гордо.
                Ниии, это микротигры. Или нано...
                sogdy
                1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 19:30
                  Цитата: sogdy
                  полосатые хомячки называются бурундучками, что звучит гордо.

                  так у этих полоски поперек, а не вдоль hi
                  Angel_and_Demon
                  1. sogdy (sogdy) Сегодня, 20:03
                    Цитата: Angel_and_Demon
                    так у этих полоски поперек, а не вдоль hi

                    А разница? при таких-то размерах не разберешь.
                    sogdy
                    1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 20:05
                      Цитата: sogdy
                      А разница? при таких-то размерах не разберешь.

                      ну если со стороны хвоста смотреть - то заметно lol
                      Angel_and_Demon
                      1. sogdy (sogdy) Сегодня, 20:22
                        А где хвост у этой черепашки?
                        Кстати, сегодня выдвинули предположение, что некоторые прибалты произошли от улитки.
                        sogdy
      4. сибиралт (Олег) Сегодня, 18:55
        Неплохая у неё идея. Чем меньше будет наших дипломатов, возлагающих цветы на памятники нацистов, тем выше будет статус у оставшихся. Хватит ли у неё денег на первое?winked
        сибиралт
        1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 18:57
          Цитата: сибиралт
          Неплохая у неё идея. Чем меньше наших дипломатов, возлагающих цветы на памятники нацистов, тем выше будет статус у оставшихся. winked

          вот с этим полностью согласен good
          Angel_and_Demon
      5. kapitan92 (Вячеслав) Сегодня, 20:22
        Цитата: Angel_and_Demon
        а давайте границу закроем - совсем, и пусть их порты вообще простаивают, и транзит прекратиться автотранспорта

        Ж/Д транзит из Калининграда идет через Литву на континентальную Россию.Таких как "красная даля", этаких "комсомолочек", надо спокойно ставить на четыре точки, медленно, но уверено, что собственно Россия и делает. hi
        kapitan92
      6. Alex777 (Александр) Сегодня, 20:56
        а давайте границу закроем - совсем, и пусть их порты вообще простаивают, и транзит прекратиться автотранспорта

        А как насчет Калининграда? Не подумали?
        Alex777
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 18:54
      Да высылайте, хоть всей Европой. В ответ будут высланы ваши дипломаты. Будете ездить на поклон, а в случае непредвиденных случаев, ноты протеста будете привозить лично. laughing
      Венд
      1. volodya (владимир) Сегодня, 19:03
        О чём она говорит? У неё пол страны разбежалось, а ей главное дипломатов выслать!
        volodya
        1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 19:10
          Цитата: volodya
          О чём она говорит? У неё пол страны разбежалось, а ей главное дипломатов выслать!

          Хазяяна сказал yes
          Вас Влад
        2. ланс Сегодня, 19:14
          так и ей не долго осталось вот и творит, что хочет. умеют литовцы найти избранника.
          ланс
  2. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 18:40
    Литва ещё раз подтвердила слухи о заторможенности прибалтов , слишком поздно поддержав своего союзника по русофобии .
    DMB_95
  3. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:40
    Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что власти Литвы рассматривают вопрос высылки из страны российских дипломатов в целях «ликвидации разведывательной сети»

    Ядрен батон... Это что ж там у вас неизвестного сверхсекретного появилось, что СВР нужно привлекать? Самомнение,однако, зашкаливает. Или это уже инстинкт: "хозяин дернулся - надо подмахнуть"...
    helmi8
    1. Iline (Сергей) Сегодня, 19:01
      Цитата: helmi8
      Или это уже инстинкт: "хозяин дернулся - надо подмахнуть"...

      У них вся история такая. Даже название государства "Литва" с подачи России позаимствовали у литвинов (белорусов).
      Iline
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:42
    Вообще не понятно, зачем нам содержать посольства в вымиратах. Достаточно посольства в фашингтоне
    Дормидонт
  5. Kosmotoga Сегодня, 18:43
    хоспади да чтобы за вами шпионить даже спутника не надо достаточно прямо со своей территории с бинокля посмотреть.
    Kosmotoga
  6. kot28.ru Сегодня, 18:44
    Ай моська,знать,она сильна,коль лает на слона... lol
    kot28.ru
  7. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:51
    Хорошо б, что бы во время "высылки", кто либо из наших "разведчиков", ну чисто случайно, "потерял" "оперативное дело" "агента Поганка..."
    svp67
  8. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 18:53
    Забыла Даля как сама отчеты строчила...
    Jovanni
  9. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 18:58
    Нужно по НТВ прогнать про неё какое-нибудь разоблачительное кино.
    ul_vitalii
  10. arnulla (Дамир) Сегодня, 19:01
    Ну как-же тут без великой и мощной Литвы.Давно не слышал подгавкивания приебалтов...
    arnulla
  11. kit88 (Александр) Сегодня, 19:03
    Да кто бы сомневался.
    А чего ЧМ-2018 не бойкотируете?
    kit88
    1. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 19:30
      да их сборной там вроде и нет
      Не либероид Русский
  12. Теренин (Геннадий) Сегодня, 19:06
    Про эту мадаму, кроме анекдота, ничего в голову не идет no
    Теренин
  13. изя топ (Андрей) Сегодня, 19:10
    -------------------------------------------------
    ----------------------
    изя топ
    1. alstr (Александр Стрелков) Сегодня, 20:41
      Шляпки не хватает.
      alstr
  14. Вояка Гамильтон (Константин) Сегодня, 19:17
    У Дали опять деньги кончились....блин..... angry
    Вояка Гамильтон
  15. dedBoroded Сегодня, 19:22
    Скоро вся Литва в один столыпинский вагон поместится. А дальше лесные братья уже проходили- девять месяцев зима- остальное лето!
    dedBoroded
    1. Metallurg_2 (Михаил Акимкин) Сегодня, 19:31
      То-то и плохо, что проходили. И им стало потом что своим деткам и внукам рассказывать после отсидки. Либо надо было на пожизненное сажать, либо без церемоний - девять грамм свинца каждому.
      Также - с "военами УПА".
      Metallurg_2
      1. sogdy (sogdy) Сегодня, 20:05
        Цитата: Metallurg_2
        И им стало потом что своим деткам и внукам рассказывать после отсидки.

        Так эти молчат.
        sogdy
  16. Metallurg_2 (Михаил Акимкин) Сегодня, 19:29
    Вторая шавка гавкнула. Ждем Латвию и Эстонию.
    Metallurg_2
  17. Житель Урала Сегодня, 19:31
    Пусть хоть все страны высылают, потом сами запросят обратно. Дипломатия зарождалась во время войн и даже с самым ярым противником выгоднее иметь дипломатические отношения. Это аксиома.
    Житель Урала
  18. NKT (Сергей) Сегодня, 19:38

    Способы могут быть разные, в том числе и высылка из Литвы отдельных лиц, особенно сотрудников разведки, идентифицированных нами.



    Это значит и Далю нашу могут выслать? wink
    NKT
  19. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 19:40
    С кем потом о капитуляции договариваться будете.
    Azazelo
  20. Mengad (Алекс) Сегодня, 19:42
    Цитата: Венд
    Да высылайте, хоть всей Европой. В ответ будут высланы ваши дипломаты. Будете ездить на поклон, а в случае непредвиденных случаев, ноты протеста будете привозить лично. laughing

    Да что вы говорите?Это решат в Правительстве..а надо будет..и промолчат .Как промолчали с послом в Катаре которого чуть ли не по полу таскали?И прошу учесть что ,,грозный и могучий,,Катар даже за тот случай извинения не принес.
    Mengad
    1. sogdy (sogdy) Сегодня, 20:15
      Цитата: Mengad
      .Как промолчали с послом в Катаре которого чуть ли не по полу таскали?

      Вы, видимо, еще не в курсе, что ряд "наших" СМИ сегодня "выпал из обоймы". Превентивно, в ожидании встречных исков. Тоже любители фэйков.
      sogdy
  21. Piramidon (Степан) Сегодня, 19:57
    Баба,как говорится, с возу... 100% ЗА. Пускай сами кувыркаются.
    Piramidon
  22. Кент0001 (евгений) Сегодня, 19:59
    Выгоните всех этих чухонцев во главе с послом.Их бывшее посольство продать и про них забыть от слова ВООБЩЕ!!!!
    Кент0001
  23. pepel (Валерий) Сегодня, 20:00
    Видимо тётка окончательно абстрагировалась от реальности. fool
    pepel
    1. ltc35 (Алексей) Сегодня, 20:04
      Она же для Европы старается. А вдруг оттуда "косточку" кинут? Чем черт не шутит.
      ltc35
  24. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 20:01
    Видать не все порты и железные дорги травами бурьянами позарастали laughing есть куда двигаться
    Proton
  25. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 20:13
    Путин! Срочно отруби БРЭЛЛ! Даля требует!
    злой партизан
    1. sogdy (sogdy) Сегодня, 20:26
      Спутник уж 2 дня как назад высказал предположения о последствии подобного гипотетического события.
      sogdy
  26. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 20:30
    Высылайте.... Да хоть в голову себе выстрелите.. В две ноги выстрелить уже умудрились. Совершенству нет предела.... Убогие политики и прикончат эту страну.
    КОТ БАЮН
  27. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 20:31
    sogdy,
    sogdy,
    А где хвост у этой черепашки?
    Кстати, сегодня выдвинули предположение, что некоторые прибалты произошли от улитки.
    ээто вам к биологам, или к зоофилам
    Angel_and_Demon
  28. 1536 (Евгений) Сегодня, 20:36
    Надо об’явить Прибалтику территорией, где никакая государственность не признается. Это как лес, море или пляж. В этом случае и посольства не нужны. Эти территории должны управляться ООН.
    1536
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