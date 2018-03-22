Грибаускайте заявила о возможной высылке российских дипломатов

Способы могут быть разные, в том числе и высылка из Литвы отдельных лиц, особенно сотрудников разведки, идентифицированных нами. Также возможно расширение списка Магнитского

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что власти Литвы рассматривают вопрос высылки из страны российских дипломатов в целях «ликвидации разведывательной сети»Отвечая на вопрос о возможном ответе Литвы на «дело Скрипаля», Грибаускайте заявила:По словам Грибаускайте, «ликвидация разведывательной сети во всех европейских странах, ликвидация российской разведывательной сети является общей задачей», а решение о высылке «будет принято в ближайшее время».В четверг, 22 марта, Bloomberg узнал о планах Великобритании добиться от союзников в Европе, чтобы те последовали ее примеру и объявили о высылке российских дипломатов из стран ЕС.