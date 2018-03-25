Бронеавтомобиль Ford FT-B (Польша)



Один из броневиков Ford FT-B. Фото Aviarmor.net



Схема машины. Рисунок Zonwar.ru



Вид сбоку. Можно рассмотреть агрегаты ходовой части и трансмиссии. Фото Aviarmor.net



Броневики Ford FT-B на дороге. Фото Aviarmor.net



Современная реплика броневика. Фото Wikimedia Commons

По материалам сайтов:

http://tanks-encyclopedia.com/

https://aviarmor.net/

http://derela.republika.pl/

http://zonwar.ru/

В 1919 году, начиная войну с советскими республиками, Польская Республика еще не располагала сильной армией. В частности, у ее вооруженных сил отсутствовала серьезная бронетехника. К этому времени были построены первые импровизированные бронеавтомобили, но на них рассчитывать не приходилось. Трофейные броневики так же не привели к серьезному изменению ситуации. Единственный возможный выход заключался в строительстве собственных машин. Первым результатом воплощения подобной идеи стал бронеавтомобиль Ford FT-B.К середине 1920 года необходимость строительства броневиков стала очевидной. При этом, не имея всех требуемых производственных мощностей, Польша должна была столкнуться с определенными ограничениями. Тем не менее, в начале лета был предложен новый проект перспективного бронеавтомобиля, позволявший организовать строительство техники на собственных предприятиях. Вскоре он получил одобрение военных и был принят к реализации.Автором нового проекта был инженер Тадеуш Таньский. Он имел определенный опыт работы с автомобильной техникой и потому мог предложить удачный вариант строительства бронемашины. В дальнейшем, после окончания войны, конструктор продолжил работу в автомобильной отрасли и создал первый польский проект гражданской легковой машины, доведенный до серии.Есть версия, согласно которой Т. Таньский, приступая к разработке собственного броневика, учел известные сведения о зарубежных проектах подобного рода. Так, во время Первой мировой войны британские инженеры предприняли попытку создания легкого бронеавтомобиля на базе гражданской машины Ford Model T. Такой проект дошел до испытаний, но не заинтересовал англичан. Коммерческое шасси не отличалось высокими характеристиками, и потому получившийся броневик не мог эффективно использоваться на войне.Т. Таньский мог узнать о подобных работах и использовать известные идеи в своем новом проекте. В конце десятых годов Польша получила некоторое количество автомобилей Ford T, которые можно было бы использовать в качестве основы для бронетехники. Британский проект – если и был известен польским специалистам – показывал, что подобная база не позволит получить высокие характеристики. Впрочем, некоторые идеи и решения позволяли рассчитывать на приемлемые параметры возможности. Кроме того, армия срочно нуждалась в броневиках, и потому инженерам не следовало терять время на поиски наиболее удачного шасси.Проект бронеавтомобиля основывался на шасси Ford T американского производства, что было отражено в его названии. Новый броневик получил сразу несколько собственных обозначений; он обрел известность под названиями Ford FT-B, Ford Tf-c и «Модель 1920 г.»Как и другие разработчики броневиков своего времени, Т. Таньский предложил самый простой способ строительства техники. Готовое автомобильное шасси должно было пройти незначительную доработку, обусловленную особенностями новых агрегатов, а затем получить оригинальный бронекорпус с местами экипажа и вооружением. Такой подход позволял выпускать броневики даже на имеющихся предприятиях.Основой машины Ford FT-B являлось готовое американское шасси легковой автомашины. Оно строилось на базе прямоугольной рамы, в передней части которой помещался двигатель. По некоторым данным, раму незначительно доработали и усилили для соответствия характеристикам нового корпуса. Установленные на ней агрегаты не изменялись.В качестве силовой установки на новом броневике использовался штатный двигатель автомобиля Ford Model T, развивавший мощность до 22,5 л.с. Механическая трансмиссия с карданным валом выдавала крутящий момент на ведущую заднюю ось. Две пары колес монтировались на двух мостах. Последние закреплялись на раме при помощи зависимой подвески на основе листовой рессоры поперечного расположения. Передний мост оснащался механизмом управления. Применялись штатные спицованные колеса с пористым резиновым заполнителем шин.Т. Таньский разработал оригинальный броневой корпус, соответствовавший возможностям имеющегося шасси. Защита экипажа и двигателя возлагалась на бронелисты двух толщин. Лобовая проекция, борта и корма прикрывались 8-мм сталью, тогда как крыша и днище должны были иметь толщину всего 3 мм. Интересно происхождение стали, использовавшейся при строительстве серийной техники. По некоторым данным, эта листовая броня ранее была выпущена германской промышленностью и предназначалась для защиты окопов. После окончания Первой мировой войны часть запасов такой брони досталась Польше, и вскоре нашла применение при строительстве бронеавтомобилей.Ограниченная грузоподъемность имеющегося шасси привела к формированию специфического облика бронекорпуса. Этот агрегат должен был отличаться малыми размерами и сокращенными объемами. Тем не менее, и при таких ограничениях Т. Таньскому удалось получить максимально возможные результаты. В частности, броневик получилось оснастить полноценной вращающейся башней.Двигатель и коробка передач прикрывались броневым капотом, состоявшим из 8-мм листов. Имелся вертикальный лобовой лист с проемом и распашными створками. За ним находились вертикальные борта, заметно расходившиеся в задней части. Сверху двигатель прикрыли крышкой из пары наклонных листов. Последние могли откидываться вбок, открывая доступ к силовой установке. Передняя часть бортов моторного отсека отличалась большей высотой, за счет чего прикрывала определенный участок рамы позади переднего моста.Обитаемый отсек корпуса отличался простой формой. Его выполнили в виде крупной прямоугольной коробки, собранной из нескольких бронелистов на металлическом каркасе. Вертикальная перегородка между моторным и обитаемым отсеком переходила в верхний лобовой лист. По бокам располагалась пара вертикально расположенных бортов. Сверху разместили горизонтальную крышу, оснащенная устройством для монтажа башни. Сзади машину защищал вертикальный кормовой лист. Горизонтальное днище такого корпуса монтировалось непосредственно над рамой. Малая ширина броневого короба позволила обойтись без каких-либо арок под задние колеса.Была разработана новая башня характерной пятиугольной в плане формы. Она имела трапециевидный лобовой лист с амбразурой для пулемета, с которым сопрягались наклонные расходящиеся борта. Сзади стрелка прикрывала клиновидная структура. Горизонтальная крыша башни имела крупный люк.Вооружение бронеавтомобиля Ford FT-B должно было состоять из одного пулемета, размещенного в башне. Конструкция лобовой амбразуры башни обеспечивала установку оружия с крупным кожухом водяного охлаждения ствола. Таким образом, машину можно было вооружить любым пулеметом семейства «Максим». По некоторым данным, серийные броневики несли пулеметы MG 08 немецкого производства. Вне зависимости от типа установленного оружия, стрелок броневика мог поворачивать башню в любом направлении. Конструкция амбразуры допускала стрельбу с разными углами возвышения. Боекомплект состоял из 1250 патронов в лентах. Коробки с лентами размещались на стеллажах боевого отделения.Броневой корпус конструкции Т. Таньского, созданный с учетом возможностей доступного легкового автомобиля, не отличался большими объемами. Как следствие, экипаж нового броневика должен был состоять всего из двух человек. В передней части обитаемого отсека помещался водитель. Ему предлагалось следить за дорогой при помощи прямоугольного смотрового лючка в лобовом листе. В боевой обстановке лючок закрывался крышкой с щелью. Позади водителя в условном боевом отделении находился стрелок, в ведении которого находился пулемет. Стрелок мог следить за обстановкой при помощи смотрового устройства амбразуры, верхнего люка башни и смотровых щелей.Доступ в машину обеспечивался тремя люками. Два из них имели прямоугольную форму и располагались на бортах корпуса. Третий люк находился в крыше башни, и его можно было использовать только при определенной сноровке. Так или иначе, из-за ограниченных размеров корпуса использование всех люков были связано с определенными трудностями. В бортовых дверях и позади них предусматривались небольшие амбразуры с заслонками, предназначенные для стрельбы из личного оружия. Следует отметить, что эти амбразуры не были предложены конструкторами. Они изначально присутствовали на пехотных бронещитках, использовавшихся при строительстве техники.Габариты и вес перспективного броневика определялись возможностями и параметрами имеющегося шасси. Машина Ford FT-B имела длину 3,25 м при ширине 1,55 м и высоте 1,73 м. Боевая масса составляла всего 1350 кг. Удельная мощность более 16,5 л.с. на тонну позволяла получить приемлемые ходовые качества. На хорошей дороге бронеавтомобиль мог разогнаться до 45-50 км/ч. Запас хода – 250 км. Одновременно с этим имеющееся шасси серьезным образом ограничивало проходимость на пересеченной местности.Разработка проекта Ford FT-B осуществлялась в один из самых тяжелых для Польши периодов. Активное наступление Красной Армии привело к потерям значительных территорий, большого количества техники и личного состава, а также грозило поражением в войне. Как следствие, выпускать новые бронемашины пришлось в спешке и в условиях дефицита комплектующих. При этом исполнители работ, в целом, справились с поставленными задачами. Так, проект Т. Таньского получил одобрение военных 12 июня 1920 года, и уже в начале июля первые серийные машины отправились в армию.Серийное производство броневиков было налажено на заводе Gerlach i Pulsing в Варшаве. К этому времени предприятие освоило сборку вагонов для бронепоездов и потому имело все возможности для запуска производства другой защищенной техники. Строительство первых двух машин «Модели 1920 г.» продолжалось полторы декады. После недолгих заводских испытаний оба броневика отправились служить в 8-ю кавалерийскую бригаду. На тот момент это соединение прикрывало отступление войск вблизи Варшавы. Через месяц армия получила еще четыре броневика.Сборка бронемашин нового типа продолжалась до сентября. За это время завод-подрядчик изготовил и передал Войску Польскому 16 или 17 машин. Готовая техника придавалась кавалерийским соединениям и должна была повышать их огневую мощь. По известным данным, серийные броневики Ford FT-B получали необычную окраску. На них наносился камуфляж в виде песочных, зеленых и коричневых пятен, разделенных изогнутыми черными линиями.Со временем часть построенных машин помимо бортового номера получила собственные имена. Экипажи называли их в честь жалящих и кровососущих насекомых – «Оса», «Комар» и т.д. По-видимому, появление таких имен было связано с малыми размерами и массой броневиков, с наличием пулемета, а также с характерным стрекочущим звуком двигателя.Все построенные машины активно использовались в боях до самого конца Советско-польской войны. Броневики, фактически являвшиеся средством качественного усиления пехоты и кавалерии, постоянно перебрасывались на различные участки фронта, где способствовали решению тех или иных задач. В определенных ситуациях машины Ford FT-B успешно справлялись со своей работой, тогда как в других обстоятельствах сталкивались с самыми серьезными затруднениями. Бронеавтомобили регулярно возвращались из боя с различными повреждениями. Кроме того, часть техники была уничтожена.Вследствие потерь на фронте конец войны увидели лишь 12 польских броневиков на базе Ford Model T. После соответствующего ремонта машины продолжили службу и оставались в войсках в течение нескольких следующих лет. Уже в начале двадцатых годов Тадеуш Таньский предложил построить дополнительную серию из трех десятков броневиков, отличающихся измененной конструкцией. В первую очередь, планировалось использовать более крупную и удобную в эксплуатации башню. Военные рассмотрели это предложение и решили не заказывать новые броневики.Активная эксплуатация во время войны и ограниченный потенциал со временем заставили армию отказаться от имеющихся броневиков. По известным данным, процесс списания дюжины бронеавтомобилей Ford FT-B стартовал в конце двадцатых годов и завершился в 1931-м. Все имевшиеся машины, морально устаревшие и окончательно выработавшие свой ресурс, были разобраны и отправлены в переплавку.В некоторых источниках утверждается, что несколько подобных броневиков простаивали на площадках частей вплоть до 1939 года. Якобы эту технику даже успели использовать в борьбе с наступающими войсками гитлеровской Германии. Тем не менее, подтверждения такой информации отсутствуют.За время эксплуатации польская армия смогла определить сильные и слабые стороны бронеавтомобилей Ford FT-B. Достаточно быстро было установлено, что эта машина является типичным представителем своего класса, лишенным каких-либо серьезных преимуществ или недостатков. Характерные плюсы полностью компенсировались имеющимися минусами, и в итоге получался средний бронеавтомобиль с приемлемыми параметрами и возможностями. От других образцов своего класса польский броневик отличался, пожалуй, только небольшими размерами и минимальной боевой массой.Положительными чертами броневика считались сравнительно высокая подвижность на хорошей дороге и простота обслуживания. Защита и оружие, в целом, соответствовали актуальным требованиям к современным легким бронемашинам. Одновременно с этим ходовая часть не всегда показывала желаемую проходимость, двигатель в закрытом отсеке быстро перегревался, а обитаемое отделение оказалось слишком тесным для удобной работы экипажа.Впрочем, главным плюсом бронеавтомобилей Ford FT-B являлся сам факт их существования. Эта техника создавалась в самый тяжелый период и требовалась для скорейшего изменения обстановки на фронте. Конструкторам удалось выполнить основные задачи такого рода и дать Войску Польскому достаточное число новых бронемашин. При всех своих проблемах, эта техника поспособствовала изменению ситуации и внесла свой вклад в последующую победу. Тем не менее, уже в начале двадцатых годов броневики морально устарели и требовали замены.