Украина обвинила российские ВКС в провокации и подняла по тревоге ПВО

Российская Федерация продолжает осуществлять провокационные действия с привлечением воздушного компонента

Истребительная и бомбардировочная авиация страны-агрессора осуществляла вылеты из аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии разграничения между материковой частью Украины и АР Крым, а также с приближением до 40 км к береговой линии со стороны Черного моря с дальнейшим полетом вдоль побережья Румынии, Болгарии и Турции. Кроме того, группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22 с полным боекомплектом в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ осуществила полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного морей по отработке определенных условных заданий по нанесению ударов

Командование Военно-воздушных сил Украины обвинило Воздушно-космические силы России в провокационных действиях и привело в повышенную боеготовность средства ПВО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.— говорится в сообщении.Согласно данным украинских ВВС, в четверг, 22 марта, самолёты ВКС России якобы второй раз за месяц совершили провокационные действия вдоль восточной и южной воздушной границ Украины.Приводим текст сообщения ВВС Украины (орфография и стиль оригинала сохранены)Отмечается, что все определённые силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность.