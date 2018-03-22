21:11 22 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Украина обвинила российские ВКС в провокации и подняла по тревоге ПВО

Командование Военно-воздушных сил Украины обвинило Воздушно-космические силы России в провокационных действиях и привело в повышенную боеготовность средства ПВО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Российская Федерация продолжает осуществлять провокационные действия с привлечением воздушного компонента
— говорится в сообщении.

Украина обвинила российские ВКС в провокации и подняла по тревоге ПВО



Согласно данным украинских ВВС, в четверг, 22 марта, самолёты ВКС России якобы второй раз за месяц совершили провокационные действия вдоль восточной и южной воздушной границ Украины.

Приводим текст сообщения ВВС Украины (орфография и стиль оригинала сохранены)
Истребительная и бомбардировочная авиация страны-агрессора осуществляла вылеты из аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии разграничения между материковой частью Украины и АР Крым, а также с приближением до 40 км к береговой линии со стороны Черного моря с дальнейшим полетом вдоль побережья Румынии, Болгарии и Турции. Кроме того, группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22 с полным боекомплектом в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ осуществила полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного морей по отработке определенных условных заданий по нанесению ударов


Отмечается, что все определённые силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность.

Использованы фотографии: http://ua-ru.info/
17

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 52

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 19:06
    Украина обвинила российские ВКС в провокации и подняла по тревоге ПВО
    Командование Военно-воздушных сил Украины обвинило Военно-космические силы России в провокационных действиях и привело в повышенную боеготовность средства ПВО
    . Шо-шо?!!! belay wassat laughing
    Наблюдатель2014
    1. Чёрный Сегодня, 19:15
      ПВО руины реально представляет опасность только для гражданской авиации, что они уже реально доказывали...Хотя, конечно,недооценка противника опасна и губительна. Если их предки сумели выкопать Чёрное море тогда, когда еще лопату не изобрели, то с помощью лопат, сделанных из изношенных ракет, они и не такое сотворить могут. Так-то вот! wassat
      Чёрный
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 19:28
        Пусть понервничают, а то им делать нечего, от безделья Савченко заарестовали, в НАТО половыми засобиралась. smile
        ul_vitalii
        1. Комментарий был удален.
        2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 19:51
          ...с приближением до 40 км к береговой линии со стороны Черного моря с дальнейшим полетом вдоль побережья Румынии, Болгарии и Турции...

          Я опять к дележу территорий опоздал? feel
          404-я прирезала залихватски себе территорию Румынии, Болгарии и Турции? belay
          Возмущаются, приводят в боевую готовность ПВО из-за "провокационных" полётов вдоль береговой линии, я так понимаю, уже бывших Румынии, Болгарии и Турции? laughing
          Что сказать? Или не проснулся или в стране-лепрозории поселились сказочные долбоящеры! wassat
          Андрей К
      2. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 19:37
        Цитата: Чёрный
        они и не такое сотворить могут. Так-то вот!

        это жесть, это круче чем китайцы
        Angel_and_Demon
    2. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 19:31
      Они заявляли на трибунах ООН и ЕС , что уже несколько лет успешно ведут боевые действия против Российской Армии . Теперь оказывается , что наша авиация ещё границу не пересекла .
      DMB_95
      1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 19:39
        Цитата: DMB_95
        Теперь оказывается , что наша авиация ещё границу не пересекла .

        зеленые человечки (или чертики) - они такие feel
        Angel_and_Demon
  2. саняджан (александр) Сегодня, 19:08
    вонять и подпёрдывать,- всё что ей осталось
    саняджан
    1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 19:31
      Еще и сбивать воздушные суда, на вооружении все же есть эффективное ПВО у Украины.
      Не стоит недооценивать их. А С-300 стоят вплотную к Крыму.
      Генерал Песчаных Карьеров
      1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 19:40
        Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
        А С-300 стоят вплотную к Крыму.

        на дальности выстрела САУ
        Angel_and_Demon
    2. Piramidon (Степан) Сегодня, 19:53
      Цитата: саняджан
      вонять и подпёрдывать,- всё что ей осталось

      Грешно смеяться над больными людьми. wink
      Piramidon
  3. astepanov (Алексей) Сегодня, 19:12
    Украинский офицер на фото говорит подчиненным: "Вспомните подвиг крымских татар, которые мужественно блокировали подачу энергии в Крым! По моей команде прячемся в восемь белых опор, которые перед вами. С правого фланга, по одному, первый - пошел!"
    astepanov
    1. Чёрный Сегодня, 19:23
      Думаю вся суть ПВО Украины заключается в их названии - "П0вiтряные силы ...". То есть ставка видимо делается на силу и направление ветра, ну и положение звезд на небе. wassat
      Чёрный
      1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 19:42
        Цитата: Чёрный
        ну и положение звезд на небе.

        а если звезды раздвояюцца, или не дай боже, разтрояюцца? шо делать?
        Angel_and_Demon
  4. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 19:12
    границу не пересекали?
    идите ... лесом
    Василенко Владимир
  5. Dmitriy Zadorozhniy (Дмитрий) Сегодня, 19:13
    Подарить что ли генштабу курвиметр. С инструкцией по эксплуатации. Пускай дистанцию от границ Р.Ф. До Киева промерят. И посмотрят радиус применения К.Р. типа калибр. Или Б.Р. Искандер.
    Dmitriy Zadorozhniy
  6. Micfoster (Евгений) Сегодня, 19:14
    Они же Крым своим считают, а по этому, взлетел самолет с крымского аэродрома, все, полет над территорией 404! Руки похоже чешутся! Не понимают, что в случае чего, нечем будет чесаться и нечего будет чесать!
    Micfoster
    1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:43
      Цитата: Micfoster
      Они же Крым своим считают, а по этому, взлетел самолет с крымского аэродрома, все, полет над территорией 404!


      Вот так и живем.
      НЕКСУС
      1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 19:50
        Цитата: НЕКСУС
        Вот так и живем.

        класс!!!!!!! good drinks
        Angel_and_Demon
  7. Громобой Сегодня, 19:16
    Командование Военно-воздушных сил Украины обвинило Военно-космические силы
    Воздушно-космические
    Громобой
  8. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:16
    Отмечается, что все определённые силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность.

    Да шо вы говорите! А украинская ПВО -это шо такэ? Тарас Бульба с берданкой?
    С-300 у них там не первой свежести ,ТОРы,опять же советских годов,ну и шилки возможно...кого они этим решили перехватывать?Снова Боинг какой-нибудь?
    НЕКСУС
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 19:34
      Андрей, добрый вечер hi Скоро их шайтан трубам временно́й кирдык наступит, пусть через посредников покупают у нас надувные. smile
      ul_vitalii
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:37
        Цитата: ul_vitalii
        Андрей, добрый вечер

        Приветствую. hi
        Цитата: ul_vitalii
        Скоро их шайтан трубам временно́й кирдык наступит, пусть через посредников покупают у нас надувные.

        Зачем? Лучше надувные шарики в виде Микки Маусов у США по программе "Летальное оружие"
        НЕКСУС
    2. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 19:44
      Цитата: НЕКСУС
      Снова Боинг какой-нибудь?

      ну почему вы о них так плохо думаете - а аэрбас?
      Angel_and_Demon
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:47
        Цитата: Angel_and_Demon
        ну почему вы о них так плохо думаете - а аэрбас?

        Ну это какая смена будет у ПВО-шников незалежной. Это же стадо прикрываясь долгом перед Родиной сбивает гражданские самолеты и что характерно,даже те же херы-голландские про своих убиенных граждан ни гу-гу.
        НЕКСУС
        1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 19:52
          Цитата: НЕКСУС
          даже те же херы-голландские про их убиенных граждан ни гу-гу.

          так смотрят через полосатое окно - тут вижу, ткт не вижу request
          Angel_and_Demon
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:53
            Цитата: Angel_and_Demon
            так смотрят через полосатое окно - тут вижу, ткт не вижу

            Видимо тюльпаны выращивать куда как актуальнее и важнее.
            НЕКСУС
            1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 20:08
              Цитата: НЕКСУС
              Видимо тюльпаны выращивать куда как актуальнее и важнее.

              главное - прибыльнее
              Angel_and_Demon
    3. Аскет (Станислав) Сегодня, 20:22
      Цитата: НЕКСУС
      С-300 у них там не первой свежести ,ТОРы,опять же советских годов,ну и шилки возможно...кого они этим решили перехватывать?Снова Боинг какой-нибудь?

      ПВО, Крым, самолётостроение, ракетостроение... это всё фантомные боли, артефакты ушедшей цивилизации. Нельзя всё время жить прошлым, надо смотреть в будущее и думать уже о рапсе и недорогих рабочих местах в Европе для молодёжи.

      В настоящее время в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины эксплуатируется ЗРВ следующих типов:

      - автоматизированные системы управления (АСУ) «Байкал-1» ( «Байкал»), «Сенеж М» и «Поляна-Д4»;
      - зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300ПТ, С-300ПС и ЗРК «Бук-М1».
      Все эти образцы ЗРВ эксплуатируются в планово-предупредительной системе эксплуатации. Календарная продолжительность эксплуатации образцов составляет от 25 до 31 лет. В настоящее время средним ремонтом отремонтированы около 65% ЗРК С-300П, 20% ЗРК «Бук-М1» и отдельные изделия из состава этих ЗРК.
      Зенитные управляемые ракеты (ЗУР) 5В55К (Р) к ЗРК С-300П, которые стоят на вооружении Воздушных Сил, изготовлены в 1985-1997 годах. У значительной части парка этих изделий закончились назначенные сроки службы. В настоящее время на изделиях 5В55К (Р) завершаются работы по продлению назначенных показателей до 30 лет. Для обеспечения нужного количества боеготовых изделий 5В55К (Р) необходимо проведение работ по продлению назначенных показателей изделий 5В55К (Р) на срок более 30 лет, начиная с 2018 года, и освоение их заводских ремонтов.
      ЗУР 9М38М1 (9М38) для ЗРК «Бук-М1», которые стоят на вооружении Воздушных Сил, изготовлены в 1982-1991 годах, значительная часть из них исчерпала назначенные сроки службы. В 2017 году Министром обороны Украины принято решение о проведении работ по продлению назначенных показателей ЗУР 9М38М1 (9М38) ЗРК «Бук-М1». В соответствии с этим решением разработано и утверждено техническое задание на проведение работ, разрабатывается программа работ по продлению назначенных показателей.

      Планируется, что по результатам выполнения работ по продлению назначенный срок хранения изделий 9М38М1 (9М38) в контейнере будет установлен 35 лет.

      Вот такая безрадостная картина из доклада
      Стан та перспективи зенітного ракетного озброєння Повітряних Сил Збройних Сил України

      Д.В. Карпенко, командующий, Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, Винница
      Учитывая проблемы с комплектующими и ЗИП которые не производились на территории Украины,все потуги по реанимации ЗРК бессмысленны и приведут лишь к плановой деградации а не плановому продлению сроков эксплуатации.
      Аскет
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:27
        Цитата: Аскет
        ПВО, Крым, самолётостроение, ракетостроение... это всё фантомные боли, артефакты ушедшей цивилизации.

        Может в знак доброй воли и так сказать для поддержания боевой эффективности ПВО Украины,выслать украинским пво-никам пару фур с чупа-чупсами.Глядишь,насосут на новое ПВО себе.
        НЕКСУС
  9. demo (Ван) Сегодня, 19:16
    Кроме того, группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22 с полным боекомплектом в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ осуществила полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного морей по отработке определенных условных заданий по нанесению ударов.
    У меня на языке вопрос - это что, кто-то украинцам полетное задание передал, что они так четко сообщают кто,куда и зачем летал?
    Или провидцы-фантазеры?
    Кроме того:
    Истребительная и бомбардировочная авиация страны-агрессора осуществляла вылеты из аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии разграничения между материковой частью Украины и АР Крым, а также с приближением до 40 км к береговой линии со стороны Черного моря с дальнейшим полетом вдоль побережья Румынии, Болгарии и Турции.
    А тут они прямо защитниками всех выступают.
    Вот как!
    demo
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 19:27
      Включились в лондонскую игру. Прибалтийские тигры дипломатов высылать собрались, эти чето подкрасили подлатали, короче Жесть. Сидят теперь молятся, чтоб тереза войну не объявила
      gippernano
  10. ded100 (Сергей) Сегодня, 19:17
    Ого у хохлоф еще и пво есть не все грузинам спихнули! wassat
    ded100
  11. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 19:24
    ух ты, вот это паника... пару тройку су24-34 с гондолами РЭБ и нет пво у укров
    Не либероид Русский
  12. gippernano (Neo) Сегодня, 19:25
    Чертобратья демонстрируют высоктехнологичную армию.
    gippernano
  13. REEKMAN (Павел) Сегодня, 19:27
    Украинскую сторону очень хочется спросить на предмет достоверности полноты боекомплекта бомбардировочной и истребительной авиации РФ... Что прям даже в отсек вооружения Ту-22 заглянуть смогли?
    REEKMAN
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 20:25
      Ну как то же увидели...Может, карты ТАРО разложили?
      sabakina
    2. sso-250659 (Сергей) Сегодня, 20:43
      Так, а тож!!!!!!!
      sso-250659
  14. Metallurg_2 (Михаил Акимкин) Сегодня, 19:28
    А ракеты-то есть? Стрелять будет чем?
    Metallurg_2
  15. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 19:29
    с полным боекомплектом в
    Я протестую ! Перевозили партию племенных песцов... laughing А серьёзно , то Украина не знает как пристроится к британии в её наезде... Лижут , лижут , а Европа всё больше раздражается или не замечает в ответ . Обычная ситуация , когда прошла любовь , завяли помидоры.. winked..Глядишь , ещё и Савченку траванут из солидарности...
    КВУ-НСвД
    1. sso-250659 (Сергей) Сегодня, 20:44
      Цитата: КВУ-НСвД
      Лижут , лижут ,

      Таки оне от этого, оргазм ловят...................
      sso-250659
  16. faterdom (Андрей) Сегодня, 19:35
    А еще какие-нибудь транзитные Боинги летают над 404?
    faterdom
  17. Piramidon (Степан) Сегодня, 19:44
    Собака - Гав-гав
    Караван - Топ-топ.
    Piramidon
  18. Кокарев Михаил (Миша) Сегодня, 19:53
    Какой следующий гражданский самолет собьют "российские" ПВО.
    Кокарев Михаил
  19. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 19:59
    И ети с приебалтов моду взяли,про самолеты laughing ну а то как ж,сине-желтая страна,предбудующий член ЕС,надо ж быть на равных,а то зрада. laughing
    Proton
  20. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 20:11
    А это чё за доисторический вариант С-300 у хахлов стоит на вооружении? what
    злой партизан
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 20:27
      С-300Б (буксируемый). laughing Меня больше удивило количество кабелей.
      sabakina
  21. adma (Adma) Сегодня, 20:29
    На то и щука в реке, что б карась не дремал.
    adma
  22. 341712 (Николай) Сегодня, 20:34
    Какое, нафиг, ПВО?!!!
    Пьем вечернюю таблетку и спать...
    341712
  23. 341712 (Николай) Сегодня, 20:37
    Сказка на ночь...
    341712
  24. gerkost2012 (Герман Костак) Сегодня, 20:54
    Ого, какие укрообосратушки. Только вот откуда в UAшке ПВО с ВВС? Ну, есть несколько дивизионов чего то, чем можно сбить Боинг, например рейсом в Малайзию. Какие то аэропланы находятся в Чугуеве и Северодонецке . Но, чтобы противостоять российским ВКС, это типа "баба Яга против".
    gerkost2012
  25. polkovnik manuch (Николай) Сегодня, 21:08
    Так и хочется вспомнить дедушку Крылова :"Ай Моська , знать она сильна , что лает на Медведя !"
    polkovnik manuch
Картина дня