Сирия: Российские корабли вышли на перехват американской эскадры

Пока все внимание международной общественности приковано к событиям вокруг отравления бывшего разведчика Скрипаля в Великобритании, ситуация в Сирии рискует перерасти в конфликт крупнейших держав. По сообщениям Министерства обороны России, американские корабли, вероятнее всего, готовятся нанести ракетный удар по территории Арабской Республики. Об этом свидетельствуют ряд маневров, проводимых командованием ВМС США.



В то же время, Генеральный штаб ВС РФ выступил с предупреждением американцам. В заявлении говорится, что если в случае удара по сирийской территории опасности будут подвергнуты российские военнослужащие, Вооруженные силы Российской Федерации примут все необходимые меры защиты, а также нанесут ответный удар по подразделениям атакующих.



Нужно признать, что в районе Дамаска находится большое число российской военных советников, а также бойцов военной полиции.











