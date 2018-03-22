21:09 22 марта

Сирия: Российские корабли вышли на перехват американской эскадры

Пока все внимание международной общественности приковано к событиям вокруг отравления бывшего разведчика Скрипаля в Великобритании, ситуация в Сирии рискует перерасти в конфликт крупнейших держав. По сообщениям Министерства обороны России, американские корабли, вероятнее всего, готовятся нанести ракетный удар по территории Арабской Республики. Об этом свидетельствуют ряд маневров, проводимых командованием ВМС США.

В то же время, Генеральный штаб ВС РФ выступил с предупреждением американцам. В заявлении говорится, что если в случае удара по сирийской территории опасности будут подвергнуты российские военнослужащие, Вооруженные силы Российской Федерации примут все необходимые меры защиты, а также нанесут ответный удар по подразделениям атакующих.

Нужно признать, что в районе Дамаска находится большое число российской военных советников, а также бойцов военной полиции.




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Комментарии 14

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  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:19
    В то же время, Генеральный штаб ВС РФ выступил с предупреждением американцам. В заявлении говорится, что если в случае удара по сирийской территории опасности будут подвергнуты российские военнослужащие, Вооруженные силы Российской Федерации примут все необходимые меры защиты, а также нанесут ответный удар по подразделениям атакующих.

    Похоже и мы стягиваем в тот район все самое новое...услышат ли матрассы или не верят,что ответ прилетит?
    Все это на блеф с нашей стороны не похоже не разу. Видимо и в Крыму всех подняли по тревоге.
    Не удивлюсь,если и Петька там очень скоро появится.
    НЕКСУС
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 19:22
      Очевидно первый акт спектакля (где на стене висит ружьё), к сожалению заканчивается.
      Теренин
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:28
        Цитата: Теренин
        Очевидно первый акт спектакля (где на стене висит ружьё), к сожалению заканчивается.

        Да не хотелось бы...
        НЕКСУС
        1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 20:52
          Да не хотелось бы...
          Да понятно дело...но, заявления МО сделаны (мосты сожжены). Слава Богу если локальным ударом обойдется (по носителям). И нервы...
          Теренин
  2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:32
    А в видео промолчали скромно,что в том районе ,уверен штук несколько и наших ПЛ ,и я совсем не удивлюсь,если и Северодвинск в том числе...
    НЕКСУС
  3. 501Legion (Артём) Сегодня, 19:34
    Заголовок не соответствует описанию
    501Legion
  4. Palagecha (Игорь Иванович) Сегодня, 19:45
    Если США примут решение нанести удар по САР,они это СДЕЛАЮТ без всякой озабоченности и весь флот РФ из 15 кораблей и нескольких подлодок им не помешает.Это грустная и суровая РЕАЛЬНОСТЬ!
    Palagecha
    1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:50
      Цитата: Palagecha
      Если США примут решение нанести удар по САР,они это СДЕЛАЮТ без всякой озабоченности и весь флот РФ из 15 кораблей и нескольких подлодок им не помешает.Это грустная и суровая РЕАЛЬНОСТЬ!

      Серьезно? Вы забыли,что с некоторых пор у нас на вооружении есть Кинжалы,а так же Бастионы ,которые ,как раз и заточены на то,чтоб выражало озабоченность командование ВМФ США. При этом,Крым ,как авианосец по сути ,при этом с нехилой ПВО и ПРО тоже в сторонке не останется.
      НЕКСУС
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 20:04
        У товарища представление о нашем флоте, как у игрока в шашки, под названием Чапай smile Андрей, приветствую! hi
        Rusland
        1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:08
          Цитата: Rusland
          У товарища представление о нашем флоте, как у игрока в шашки, под названием Чапай smile Андрей, приветствую! hi

          Приветствую! hi
          Ну АУГ хороша и эффективна в открытом океане ,а вот у берегов,это большая,дорогая и очень заметная мишень.
          НЕКСУС
    2. Влад Морозов (Влад Морозов) Сегодня, 20:01
      Суровая реальность наступит для США, когда прилетит ответка! Вот тут и памперсы не помогут! Они же привыкли бить тех, кто сдачи не даёт. Достаточно пару бастионов и сразу появятся английские парламентёры.
      Влад Морозов
  5. aleksanderfomin0789 (Александр) Сегодня, 20:21
    Я думаю разойдемся с миром как всегда жить хочется всем
    aleksanderfomin0789
  6. Borik (Борис) Сегодня, 20:28
    Возможно что до серьёзного и не дойдет. американцы просто берут нас на слабо. Но если они и решаться, то у ВВП сейчас руки развязаны выборы-то прошли, может и пугануть. Хотя силенок у нас катастрофически маловато. Есть правда козырь где-то там в глубине несколько наших подлодок прячется.
    Borik
  7. гильза (максим) Сегодня, 21:06
    Ну у меня с "откосить" от участия в "активных действиях" гарантированный. Проживаю в "удароёмком" районе. Наверное даже сигнал о мобилизации "мимо ушей" пройдёт.
    гильза
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