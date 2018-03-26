10:57 26 марта

Кто украл золото Российской империи

Перед началом Первой мировой войны Российская империя обладала крупнейшим в мире золотым запасом. Он составлял 1 миллиард 695 миллионов рублей – 1311 тонн золота, что эквивалентно 60 миллиардам долларов по курсу 2000-х годов. Во время Первой мировой войны значительные суммы расходовались царским правительством на обеспечение военных кредитов, для чего золото доставлялось в Великобританию. Поэтому к моменту Октябрьской революции 1917 года золотой запас империи составлял 1 млрд 101 млн рублей. Еще в 1915 г., в условиях военного времени, большая часть золотого запаса была вывезена в Казань и Нижний Новгород.

Кто украл золото Российской империи


После Октябрьской революции большая часть золотого запаса оказалась под контролем большевиков. Однако, ситуация в Поволжье складывалась для Советской России не очень благополучно. В августе 1918 года большевики приняли решение эвакуировать золотой запас из Казани, на которую наступали войска полковника Владимира Каппеля и Чехословацкий корпус, сформированный из бывших военнопленных австро-венгерской армии – чехов и словаков по национальности, находившихся во время Первой мировой войны на территории Российской империи. Но большевики не успели.


7 августа 1918 года отряды полковника Каппеля полностью овладели Казанью. «Красным» удалось вывезти лишь 4,6 тонн золота. Остальной золотой запас, находившийся в Казани, попал в руки каппелевцев. Полковник Каппель сообщал в телеграмме полковнику Станиславу Чечеку, командовавшему Пензенской группой Чехословацкого корпуса, о том, что в его руки попал золотой запас Российской империи общей суммой в 650 миллионов рублей, а также 100 млн рублей кредитными знаками, золотые и платиновые слитки. Владимир Каппель принял решение сохранить золотой запас для нужд антибольшевистского движения, что потребовало его скорейшей эвакуации из Казани в более надежные места, находившиеся под полным контролем «белых».

Золото на пароходах отправили в Самару, из Самары перевезли в Уфу, а в ноябре 1918 года доставили в Омск – в распоряжение адмирала Александра Колчака. В мае 1919 года в Омском филиале Государственного банка была произведена ревизия золотого запаса, в результате которой сотрудники банка установили – здесь находилось золото на сумму 650 млн рублей. 31 октября 1919 года золото было погружено на железнодорожные составы. Под усиленной охраной колчаковских офицеров его должны были повезти на восток – в Иркутск. Но из-за всевозможных препятствий лишь 27 декабря 1919 года золотой запас Российской империи прибыл в Нижнеудинск. Здесь военные представители Антанты заставили адмирала Колчака отречься от своих диктаторских полномочий, после чего золото было передано под контроль Чехословацкого корпуса, части которого Антанта считала наиболее надежными.



Но чехословаки ожиданий Антанты не оправдали. Уже 7 февраля 1920 года 409 млн рублей золотом из средств золотого запаса России чехословацкое командование передало большевикам – в виде платы за гарантию безопасного продвижения по территории России из Сибири в Чехословакию. Примечательно, что во время долгих странствий по просторам Поволжья и Сибири золотой запас Российской империи стремительно сокращался. Известно, что во время нахождения в руках адмирала Колчака золотой запас сократился на 235,6 миллионов рублей. Из них около 68 млн рублей были потрачены Колчаком на приобретение вооружения и обмундирования для своей армии, на выплату жалованья. Еще 128 миллионов рублей были размещены Колчаком в иностранных банках, где и канули в лету.

Интересно, что из Казани в Самару вывозили 657 миллионов рублей, а во время переучета в Омске обнаружили лишь 651 миллион рублей. Это обстоятельство дало основания подозревать командование Чехословацкого корпуса и его военнослужащих в краже части золотого запаса во время его транспортировки, за которую и отвечали чехословаки. Вернувшиеся из России офицеры Чехословацкого корпуса даже умудрились открыть в Чехословакии собственный банк.

Но чехословацкие военнопленные не были единственными, кто приложил свою руку к расхищению золотых запасов Российской империи. Внушительная сумма золотом оказалась в руках очень интересной и незаурядной личности – атамана Григория Семенова. Именно его люди в сентябре 1919 года в Чите захватили эшелон, перевозивший 42 млн рублей из т.н. «колчаковского» золотого фонда.

Атаман Григорий Семенов в то время играл в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке особую роль. Этот человек был одним из «народных полководцев» - атаманов, рожденных Гражданской войной и преследовавших свои цели, часто шедшие вразрез с устремлениями более организованной части «Белого движения». В 1917 году, когда произошла Октябрьская революция, Григорию Михайловичу Семенову было всего 27 лет. Это сейчас атаманы Гражданской войны представляются нам немолодыми людьми, на самом деле практически все они имели возраст в районе тридцати лет – и Семенов, и Махно, и Григорьев, и многие другие атаманы.

Несмотря на молодость, за плечами атамана Семенова было внушительное боевое прошлое. В 1911 году он, сын казака Михаила Семенова из караула Куранжа станицы Дурулгуевской Забайкальского казачьего войска, окончил в чине хорунжего Оренбургское казачье юнкерское училище и был распределен в 1-й Верхнеудинский полк Забайкальского казачьего войска. Человек он был неглупый, поэтому проходил службу в военно-топографической команде на территории Монголии. В это же время он завязал дружеские отношения со многими представителями монгольской элиты того времени, что облегчалось отличным владением монгольским языком. В 1911-1912 гг. Семенов служил во 2-й Забайкальской батарее, затем в 1-м Читинском полку и в 1-м Нерчинском полку в Приамурье. Нерчинским полком командовал в то время барон Петр Врангель, там же служил и еще один знаковый впоследствии персонаж Гражданской войны – барон Роман Унгерн фон Штернберг. Так три выдающихся в будущем командира оказались в одной части.

Во время Первой мировой войны Семенов отправился на фронт в составе 1-го Нерчинского полка, сражался на территории Польши, где в первые месяцы войны был представлен к ордену Святого Георгия IV степени за то, что отбил захваченное противником полковое знамя и бригадный обоз. Служил Григорий Семенов полковым адъютантом, затем стал командиром 6-й сотни Нерчинского полка. В конце 1916 года Семенов перевелся в в 3-й Верхнеудинский полк, воевал на Кавказе и участвовавший в походе в Персидский Курдистан, получил звание есаула.

В 1917 году Семенов обратился к тогдашнему военному министру Александру Керенскому с предложением сформировать в Забайкалье Монголо-бурятский полк, который бы сражался в составе русской армии. После Октябрьской революции он умудрился заручиться аналогичным разрешением и от Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Однако, вскоре читинские большевики поняли, что под маркой Монголо-бурятского полка Семенов создает вооруженное формирование антибольшевистской направленности, и приняли решение об его аресте. Но было поздно – Семенов поднял мятеж и в начале 1918 года занял Даурию – восточную часть Забайкалья. Впрочем, уже в марте 1918 года он был вынужден отступить в Маньчжурию, где и продолжил формирование собственного Особого Маньчжурского отряда (ОМО), в состав которого входили забайкальские казаки, офицеры, отряд сербов из числа австро-венгерских военнопленных, два пехотных полка, укомплектованных китайцами, японский отряд капитана Окумуры. Численность ОМО к апрелю 1918 года достигала 3000 человек.

Практически с самого начала боевых действий в Забайкалье атаман Семенов не смог наладить отношения с адмиралом Колчаком. Адмирал был человеком русских воинских традиций, поборником жесткой дисциплины и иерархии, тогда как казак Семенов тяготел к более вольным формам воинской организации. Атаман и адмирал не нашли общий язык, хотя воевали вместе против большевиков и им приходилось считаться друг с другом.

Атамана Семенова и его подчиненных отличала крайняя жестокость. Семеновцы безжалостно расправлялись не только со своими противниками, попавшими в плен, но и с мирным населением. Подчиненные Семенова не брезговали открытой уголовщиной, издеваясь над мирными жителями – женщин насиловали, могли запросто убить и старика, и ребенка. Естественно, грабежи городов и селений были для семеновцев привычным делом. Когда Семенов захватил 42 млн рублей «колчаковского золота», большую их часть он потратил на закупку вооружения и обмундирования для своей армии.

Практически с первых месяцев боевых действий против большевиков у Семенова сложились особые отношения с японским командованием. Именно японцы снабжали Семенова оружием, в составе его Особого Маньчжурского Отряда находилось 540 японских солдат и 28 японских офицеров. За японское оружие Семенов щедро платил. В марте 1920 года он передал японскому командованию в порту Дальний 33 ящика с золотыми монетами – около 1,5 тонн золота. Эти деньги были помещены в банк Тёсэн Гинко, а затем часть из них перечислили на счета генерала Михаила Подтягина, занимавшего пост военного атташе Дальневосточной армии в Токио. Подтягин был одним из ключевых посредников в закупке оружия у Японии.

К октябрю 1920 года положение отрядов Семенова, сражавшихся с частями Народно-революционной армии Дальневосточной республики, серьезно ухудшилось. 22 октября 1920 года семеновцы оставили Читу, долгое время бывшую столицей атамана, и отступили в сторону Маньчжурии. Сам атаман Семенов бежал из Читы на аэроплане. В начале ноября 1920 года он объявился в Харбине. Естественно, что семеновцы вывезли и остатки золотого запаса, находившиеся под их контролем. В ноябре 1920 года генерал-майор Павел Петров, занимавший должность начальника тыла Дальневосточной армии атамана Семенова, передал начальнику японской военной миссии полковнику Исомэ на временное хранение 20 ящиков с золотой монетой и 2 ящика со слитками на сумму 1,2 миллиона рублей. Разумеется, цена расписки, которую японцы дали генералу Петрову, была нулевой. Никто так и не вернул впоследствии это золото Петрову, хотя семеновский генерал неоднократно пытался апеллировать к расписке, подписанной японским полковником.

В 1921 году атаман Семенов окончательно покинул Россию, перебравшись в Японию. В 1922 году в Маньчжурию перебрался и генерал Павел Петров, который после бегства Семенова служил начальником штаба Приамурской Земской рати генерала Михаила Дитерихса. Генерал Павел Петров в эмиграции занял должность начальника канцелярии Дальневосточного отдела Русского общевоинского союза (РОВС), базировавшегося в Мукдене. После эмиграции в Маньчжурию лидеры семеновцев неоднократно пытались вернуть причитающиеся им деньги. В 1922-1929 гг. атаман Семенов и генерал Подтягин судились в судах Японской империи из-за 1 млн 60 тыс. иен, которые оставались на счетах в японских банках.

В 1933 году генерал Павел Петров прибыл в Японию по поручению генерала Михаила Дитерихса, пытаясь добиться возвращения тех денег, которые были переданы на временное хранение полковнику Исомэ. Судебный процесс, инициированный генералом Петровым, существенно затянулся и продлился до Второй мировой войны. Петров даже остался в Японии, получив там должность начальника отдела Русского общевоинского союза в Японии. Но добиться возвращения денег ему так и не удалось. Уже во время Второй мировой войны генерал Петров согласился с предложением японских властей отказаться от претензий в обмен на оплату японскими властями всех судебных издержек за долгие годы судебного разбирательства.

Атаман Семенов после эмиграции окончательно перешел на службу к своим давним хозяевам – японцам. Японское руководство предоставило Семенову дом в Дайрене (ныне – Далянь в провинции Ляонин в КНР) и ежемесячную пенсию в размере 1000 золотых иен. Семенов руководил Дальневосточным союзом казаков, а с 1934 года стал активно сотрудничать с Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи (БРЭМ), занимавшимся подготовкой диверсантов из числа белоэмигрантов и русской молодежи с последующей заброской на территорию Советского Союза. Всестороннюю помощь японской разведке атаман Семенов оказывал и всю Вторую мировую войну.

В августе 1945 года Григорий Семенов был арестован советскими войсками на территории Маньчжурии. 26 августа 1946 года начался суд над захваченными в Маньчжурии пособниками Японии из числа русских эмигрантов. На скамье подсудимых оказался и Семенов, который 30 августа 1946 года был приговорен к смертной казни через повешение и в 23 часа того же дня повешен в тюрьме. Генералу Павлу Петрову повезло больше – поскольку он жил в Японии, его не арестовали советские власти. В 1947 году он перебрался в США и стал служить новым хозяевам – американцам, устроившись преподавателем русского языка в военную школу в Монтерее. Он дожил до старости и умер в 1967 году в возрасте 85 лет.
Автор: Илья Полонский


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Комментарии 25

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  1. Ольгович (Андрей) Сегодня, 06:08
    Кто украл золото Российской империи

    Ответ в статье:
    После Октябрьской революции большая часть золотого запаса оказалась под контролем большевиков

    Интересен вопрос, куда ОНИ его тратили: за проигранные ими войны, они рассчитались золотом Российской Империи с Эстонией, Польшей, Германией, вооружили извечного врага Турцию и тратили на Мировую революцию...
    Ольгович
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 06:49
      Цитата: Ольгович
      Интересен вопрос, куда ОНИ его тратили: за проигранные ими войны, они рассчитались золотом Российской Империи с Эстонией, Польшей, Германией, вооружили извечного врага Турцию и тратили на Мировую революцию...

      Не без этого, но к большевикам попала МЕНЬШАЯ часть ЗВР РИ. И как то УДИВИТЕЛЬНО быстро после войны стала расти Чехословакия, особенно её банковская часть, Япония... Скажу больше, а кто либо занимался вопросом розыска вкладов в иностранные коммерческие и государственные банки таких стран, как Англия, США и Швейцария, сделанных представителями РИ до её развала
      svp67
      1. свой1970 (Сергей) Сегодня, 09:38
        там есть нюанс - ВМЕСТО того чтоб идти на Москву(что прямо диктовалось политической и военной ситуацией, наличием железной дороги на Москву и малыми силами КА на этом направлении) - белые ломанулись в Казань(которая как бы сильно не по дороге - где Самара и где Казань). Чечек категорически запретил Каппелю и Степанову наступать на Казань,
        Пошли бы на Москву - вполне возможно что победили бы ...

        Они выбирали между победой и золотишком - и выбрали подвалы Казанского банка...
        свой1970
    2. IGOR GORDEEV (Игорь) Сегодня, 06:51
      Цитата: Ольгович
      Интересен вопрос, куда ОНИ его тратили: за проигранные ими войны, они рассчитались золотом Российской Империи с Эстонией, Польшей, Германией, вооружили извечного врага Турцию и тратили на Мировую революцию...

      Прежде чем задавать подобный вопрос, я бы задал вопрос другой - кто довел страну до февральской революции и последующей вакханалии из которой потом пришлось с трудом выбираться.

      Как мы знаем история циклична и есть убедительные исторические размышления, что вступление в войну с Германией(1-я мировая начало 1914 год) для Росс-й империи было ошибочным. В этом веке(в 2014 году) нас "приглашали" на войну с Украиной(введение войск и захват Киева итп), на войну с Турцией(сбитый самолет). Я считаю, что начать войну много ума не надо, тем более если не просчитывать все последствия(экономические и политические) для страны.
      IGOR GORDEEV
      1. baudolino (Александр) Сегодня, 07:32
        Цитата: IGOR GORDEEV
        кто довел страну до февральской революции и последующей вакханалии

        Не нужно рассматривать гражданскую войну как нечто необычное в истории и легко избегаемое. Не было полноценных государств, которые бы избежали гражданской войны. Это универсальное средство для решения непреодолимых проблем, с которыми сталкивается общество. И чрезмерная жестокость - это тоже свойство гражданской войны.
        baudolino
      2. Ольгович (Андрей) Сегодня, 07:51
        Цитата: IGOR GORDEEV
        кто довел страну до февральской революции

        Мировая война -привела к революциям в 4-х крупнейших странах мира. сильные потрясения произошли и в других странах-участницах
        Цитата: IGOR GORDEEV
        последующей вакханалии

        Это после ВОра.
        Ольгович
        1. Mavrikiy Сегодня, 10:10
          Цитата: Ольгович
          Цитата: IGOR GORDEEV
          кто довел страну до февральской революции

          Мировая война -привела к революциям в 4-х крупнейших странах мира. сильные потрясения произошли и в других странах-участницах
          Цитата: IGOR GORDEEV
          последующей вакханалии

          Это после ВОра.

          Точно. А Февральский масонский переворот весь в розочках, галантерейный вы наш.
          Mavrikiy
      3. Mavrikiy Сегодня, 10:04
        Цитата: IGOR GORDEEV

        Прежде чем задавать подобный вопрос, я бы задал вопрос другой - кто довел страну до февральской революции и последующей вакханалии из которой потом пришлось с трудом выбираться.

        Какой не удобный вопрос.
        1. Царя сбросили большевики, в результате переворота, все ясно, понятно и приятно. feel
        2. Страну довела до ручки....ээээээ..... Все довели. Двор-ворюги-масоны, генералы-ворюги-масоны, дворяне-помещики презирающие свой народ, разночинцы-интеллигентики нахватавшиеся западных теорий и так же презирающие свой народ, все.
        3. Февральская революция это Свобода, Равенство, Братство. Короче, все в шоколаде, Власть в руках Совести народа (интеллигенции). Правда народ не тот, что нужно для счастья.
        Она была в феврале. Ее убили большаки. Это знают все. Ну наверно это все, что нужно про нее знать всякому культурному человеку. feel
        Так и живем Керенские-Шариковы по улице ходят и вопят: "В очередь св..чь!"(Собачье сердце)
        Mavrikiy
    3. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:49
      Опять на большевиков бочку катим. В 17-ом к власти пришли троцкисты!
      Boris55
      1. РУСС (Максим) Сегодня, 09:12
        Цитата: Boris55
        Опять на большевиков бочку катим. В 17-ом к власти пришли троцкисты!

        А Троцкий монархист что ли? laughing
        РУСС
    4. РУСС (Максим) Сегодня, 09:11
      Цитата: Ольгович
      Интересен вопрос, куда ОНИ его тратили

      За какой то хрен золото большевики отправляли туркам во главе Ататюрка, когда в России был голод;
      РУСС
    5. BAI Сегодня, 10:08
      Правильно, ответ в статье:
      1.
      Поэтому к моменту Октябрьской революции 1917 года золотой запас империи составлял 1 млрд 101 млн рублей.

      2.
      Полковник Каппель сообщал в телеграмме полковнику Станиславу Чечеку, командовавшему Пензенской группой Чехословацкого корпуса, о том, что в его руки попал золотой запас Российской империи общей суммой в 650 миллионов рублей, а также 100 млн рублей кредитными знаками, золотые и платиновые слитки.

      Больше половины запаса оказалось в руках белых. Кто украл - ответ очевиден.
      1 млн руб = 0,703 т золота. И куда эти тонны растворялись, когда золото находилось под контролем белых действительно интересно. Ведь в 1920 году у Врангеля не было ничего.
      BAI
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:05
    Еще 128 миллионов рублей были размещены Колчаком в иностранных банках, где и канули в лету.
    ...Вкладчик за деньгами не явился...
    parusnik
    1. василий50 (дмитрий) Сегодня, 08:44
      А чё? Вон и на Украине произошло тоже самое. Привели к власти марионеток и *золотой запас* стал *испаряться* без документов и даже лиц причастных к *испарению* нет. Ну и конечно стащить всё что плохо-хорошо лежит. Вон уже и до земли подбираются.
      василий50
    2. ротмистр (Юрий) Сегодня, 09:03
      А большевики ленинцы не доверяли русским красноармейцам и доверили "золотой эшелон" венграм , так называемым интернационалистам, для сопровождения его из Сибири. Ходят слухи дедушка Ленин приказал доверить венграм, знал кому, судя по Великой Отечественной. А кто считал это золото в 1991году? Куда делось золото СССР? Неужели воскресший Семенов украл? Вот гад белогвардейский и даже здесь своровал.
      ротмистр
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:14
        А какая причинная связь между :
        128 миллионов рублей были размещены Колчаком в иностранных банках, где и канули в лету.
         и
        А большевики ленинцы не доверяли русским красноармейцам и доверили "золотой эшелон" венграм , так называемым интернационалистам, для сопровождения его из Сибири. Ходят слухи дедушка Ленин приказал доверить венграм, знал кому, судя по Великой Отечественной. А кто считал это золото в 1991году? Куда делось золото СССР?
        parusnik
  3. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 08:43
    Спасибо Илья за интересную статью. Может быть после Вашей статьи для некоторых членов нашего Правительства станет ясным кому открывать памятные доски, обелиски, монументы. А то памятник колчаку до настоящего времени стоит в Сибире, а в С-Петербурге ему хотели повесить памятную доску на доме, где этот убийца жил.
    Мои предки боролись за советскую власть в России. По линии жены ее дядя был Командующим артиллерией у Блюхера. По линии моего отца его предки были командирами в Красной Армии, а по линии мамы (А.С. Пушкин даже в "Капитанской дочке" сообщал фамилию офицера, служившего в крепости Оренбурга) .
    Хочется отметить слова Автора статьи, что на деньги "золотого запаса" белые покупали оружие и обмундирование. У кого? Да это у тех кто сейчас снабжает войска ИГ оружием.
    мичман
    1. роман66 (роман) Сегодня, 09:25
      да-да! как говаривал еще незабвенный Остап Ибрагим и тд
      "Ей-богу, куплю у англичан на миллион винтовок, — они любят продавать огнестрельное оружие племенам, "
      роман66
  4. Curious (Victor) Сегодня, 08:45
    Очередной наброс, выполненный путем краткого пересказа статьи их Википедии.
    Curious
  5. Mavrikiy Сегодня, 08:47
    Кто украл золото Российской империи

    О как.... Из 650 млн. руб. повесили на атамана Семенова 42 млн. руб. и Ату его! Он украл золото Российской империи!
    Как то соизмерять нужно, аляповато-сенсационно смотрится заголовок. А по сути - пшик.
    Заголовок должен быть: "Один из них" или "Один из нас" (что ближе, выбрать). feel
    Mavrikiy
    1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:17
      Да наверное правильным был заголовок :"Как разворовывали Золотой запас России"..
      parusnik
  6. bubalik (Сергей) Сегодня, 09:14
    Генерал Грейвс, атаман Семенов,Владивосток
    bubalik
    1. Mavrikiy Сегодня, 09:23
      А у генерала в кармане френча паспорт США? feel
      или пол дюймовая стальная пластина?
      Mavrikiy
      1. bubalik (Сергей) Сегодня, 09:37
        Mavrikiy ↑
        Сегодня, 10:23
        ,,,скорее всего портсигар winked
        bubalik
        1. Mavrikiy Сегодня, 09:39
          Ну разве только под "Гавану".
          Mavrikiy
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