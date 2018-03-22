21:09 22 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Чтобы помнили. 75 лет со дня трагедии в Хатыни

Ровно 75 лет назад – 22 марта 1943 года – нацистскими оккупантами и их пособниками была сожжена Хатынь. Вот уже три четверти века само название этой белорусской деревушки является знаковым. Это напоминание о зверствах нацистских карательных отрядов во времена Великой Отечественной войны на территории Советского Союза.

Чтобы помнили. 75 лет со дня трагедии в Хатыни


С формулировкой «за возможное сотрудничество с партизанами» в Хатыни были заживо сожжены и расстреляны 149 человек, включая малолетних детей. Участниками карательной операции по массовому истреблению мирного населения Белоруссии стали коллаборационисты из 115-го батальона «шутцманшафта» - подразделение, сформированное из охранной полиции, местных предателей и, в основном, из представителей ОУН (*запрещено в РФ) – бывших членов т.н. «Буковинского куреня» (мельниковцы). Также в совершении военного преступления принимали непосредственное участие представители 36-й дивизии СС (дивизия Оскара Дирлевангера).


История сохранила имена непосредственных исполнителей зверства в Хатыни:
командиры — майор Константин Смовский, майор Иван Шудря;
командир роты: Винницкий;
взводные: лейтенант Мелешко, Пасичник;
начальник штаба: Григорий Васюра;
рядовой состав: капрал (пулемётчик) И. Козинченко, рядовые Г. Спивак, С. Сахно, О. Кнап, Т. Топчий, И. Петричук, Владимир Катрюк, Лакуста, Лукович, Щербань, Варламов, Хренов, Егоров, Субботин, Искандеров, Хачатурян.

В 1986 г. в Минске состоялся судебный процесс над Григорием Васюрой. В ходе процесса было установлено, что им лично было казнено более 360 женщин, стариков, детей на оккупированных нацистами территориях (Хатынское преступление - в числе прочих). Решением военного трибунала Белорусского военного округа Васюра был признан виновным и приговорен к расстрелу. Лишь через 43 года после страшной трагедии в Хатыни.

А В.Катрюк и вовсе умер своей смертью в 2015 году, бежав в своё время в Канаду. У Канады давняя традиция привечать нацистских преступников.

Сайт мемориального комплекса «Хатынь» напоминает:
Ни на одной самой подробной географической карте вы не найдёте сегодня этой белорусской деревни. Она была уничтожена фашистами весной 1943 года. Хатынь — бывшая деревня Логойского района Минской области Белоруссии — стала символом трагедии белорусского народа, скорбной страницей истории времен Великой Отечественной войны. В память о погибших 2 млн 230 тыс. жителей Беларуси в 1969 г. на месте сожженной вместе с жителями деревни Хатынь сооружен мемориальный комплекс, в котором воплощена идея мужества и непокоренности народа, принесшего неисчислимые жертвы во имя Победы.


Трагедия Хатыни — один из многих тысяч фактов, свидетельствующих о целенаправленной политике геноцида в период нацистской оккупации.

Мы помним.

Использованы фотографии: сайт мемориала "Хатынь"
15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 27

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:03
    Мы то помним,но очень плохо напоминаем европейцам. Евреи помнят,тк их тоже уничтожали пачками по всему миру и я считаю,это достойно уважения,что Израиль утвердил 9 мая государственным праздником(не 8 ,а 9!),как день Победы...ну и на бывших советских землях тоже помнят. А остальной Европе и Америки это уже до лампочки. Старики помнят их,потому что видели,как наши танки по их земле шли,а молодежь и даты то не знает.
    НЕКСУС
    1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 20:19
      У Европы очень короткая память. Лечить старушку надо
      pvv113
      1. Ziksura (Андрей) Сегодня, 20:36
        Цитата: pvv113
        Лечить старушку надо

        А возможно ли ? Жестокая расправа с формулировкой обвинения начинающегося со слов "за возможное"... Или я один это заметил?
        Ziksura
        1. sogdy (sogdy) Сегодня, 20:59
          Цитата: Ziksura
          Жестокая расправа с формулировкой обвинения начинающегося со слов "за возможное"... Или я один это заметил?

          Настолько явно, что трудно не заметить.
          sogdy
    2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 20:21
      Цитата: НЕКСУС
      Евреи помнят,тк их тоже уничтожали пачками по всему миру

      Они ещё раздули количество погибших от рук фашистов, и в итоге неплохо наварились на этом. Когда им об этом напоминаешь, они (вернее многие из них) утверждают, что Россия то же неплохо наварилась, присоединив земли восточной Пруссии. Но им видать вообще термин военные трофеи. request
      Ингвар 72
      1. sogdy (sogdy) Сегодня, 20:57
        Цитата: Ингвар 72
        присоединив земли восточной Пруссии.

        Ващета, Восточную Пруссию РИ купила, как земли русской короны. Мы многие русские земли по итогам ВОВ назад не забрали. Шпицберген, Готланд, Восточную Африку, Мадагаскар, кучу островов к северо-западу от Англии. И даже Польшу не забрали, хотя корона Польши в РИ.
        sogdy
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 20:03
    Во первых, уберите рейтинг! !! fool
    Геркулесыч
    1. Герман (Герман) Сегодня, 20:06
      Зачем его убирать? Я плюсанул автору статьи потому-что не знал что сегодня этот скорбный день.Спасибо напомнили.
      Герман
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 20:09
        Герман hi -не та это дата чтобы на плюсах рейтинг делать! !!
        Геркулесыч
        1. sogdy (sogdy) Сегодня, 20:19
          Но и не повод покачать права.
          sogdy
        2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 20:22
          Цитата: Геркулесыч
          не та это дата чтобы на плюсах рейтинг делать! !!

          Это не рейтинг, а благодарность за напоминание! Как Бульбаш говорю.
          Ингвар 72
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 20:07
    Мы помним, мы не забыли, мы не допустим подобного никогда! Это горе всего Советского народа, даже если сейчас это независимые республики. Мы всегда будем помнить! Скорбим, и просим прощения у погибших, что не смогли им ничем помочь. Да простят они нас!
    Геркулесыч
    1. К.А.С (Костя) Сегодня, 20:31
      Поддерживаю, Геркулесыч! И еще отключить комментарии! Чтобы не превращать эту дату в балаган
      К.А.С
  4. andrej-shironov Сегодня, 20:18
    А сейчас всем миром, не исключая Россию, правит либеральный фашизм. Физически никого не уничтожает, но вот морально легко!
    andrej-shironov
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 20:32
      И много морально уничтоженных у нас в России и где, и кто они, как бы на них посмотреть? Ничего личного, может я просто что-то упустил. hi
      ul_vitalii
      1. andrej-shironov Сегодня, 20:34
        smile Может и упустили. Скажите, а как вы относитесь к словам Гайдара, Чубайса и др. о многих миллионах не вписавшихся в рынок и умерших в нищете как и сейчас? wink А ведь многие из гнезда Собчак и иже с ним во власти.
        andrej-shironov
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 21:05
          Вы просто под свою формулировку подогнали всё мироустройство и миропорядок, не слишком ли вы размахнулись? Издревне были бедные и богатые, умные и глупые, успешные и неуспешные. Были пики и падения. Не убедили, дружище, словоблудие и популизм. hi
          ul_vitalii
      2. andrej-shironov Сегодня, 20:56
        smile Понимаете, тогда хоть одна страна смогла противостоять фашизму-СССР. А сейчас современная России сдалась либеральному фашизм, благодаря предательству верхушки. Вы не думайте,что если никого на улицах не рассреливают и не вешают, если не выискивают евреев и коммунистов, то на дворе эра блистательного будущего! На дворе просто либеральный фашизм в его закамуфлированной форме.
        andrej-shironov
    2. gippernano (Neo) Сегодня, 20:40
      Ниче себе не уничтожают. Милионами!!!!!!! В России в перестройку сколько миллионов унесло? Кто считал? Сколько до сих пор уносит? На донбасе уже 4 года 10 тысяч погибших, не смотря на то что чуть ли не ежедневно потери. А с украинской стороны, в армию которых забрили, это что не потери, не наши? Проснись. И убивать не только пулями можно. Можно и холодом и голодом морить, и безработицей, и водкой , и наркотиками......
      gippernano
    3. vovanpain (Владимир) Сегодня, 21:01
      Цитата: andrej-shironov
      сейчас всем миром, не исключая Россию, правит либеральный фашизм. Физически никого не уничтожает, но вот морально легко!

      У вас любезный от политики крышу совсем унесло, успокойтесь и почтите память погибших в Хатыни.
      vovanpain
  5. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 20:18
    Тогда тоже, оккупанты несли на нашу землю "свои ценности и блага цивилизации"
    О каком принятии ТАКОГО, может идти речь??
    Где бы не ступала нога "цивилизаторов", немцев, англичан, французов, бельгийцев, амеров, приходили смерть, горе, хаос.. И вся беда в том, что НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ,со временем!!! Доколе???
    Сибирский цирюльник
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 20:28
      До толе, пока их не зачистит кто-нить.
      gippernano
      1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 20:45
        К сожалению, Вы правы. Но нужно понимать, что после "зачистки", врядли что останется живое, на этой,бренной Земле
        Сибирский цирюльник
  6. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 20:28
    ...помимо Хатыни есть по этой же дороге Дальва с такой же судьбой, есть еще и еще...
    Этим выродкам нет прощения... И они же сейчас плодят себе смену, а ближайший рассадник этой заразы - Украина.
    Еще в 2013 году, будучи во львове, посмотрел на памятник бандере и до сих пор не могу уложить это в своей голове...
    КОТ БАЮН
    1. igordok (Игорь) Сегодня, 21:07
      Цитата: КОТ БАЮН
      есть еще и еще...

      Их очень много. Единицы из них оставлены в качестве мемориала. ЧТОБЫ ПОМНИЛИ.


      Человеческая логика не позволяет осознать как до этого можно опуститься.
      igordok
  7. faterdom (Андрей) Сегодня, 20:30
    Плохо, что идеологи СССР замалчивали, кто же на самом деле сжег Хатынь. Считалось, что это были немецкие каратели. Также, как не припоминали венграм Воронеж, румынам Одессу. Потому что, типа братья, типа, по лагерю. Полякам -Армию Сандесрса, и Армию Крайову. А надо было плющить тогда всех виновных, когда это было уместно, а не "лагери" из песочка строить.
    faterdom
  8. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 21:07
    С формулировкой «за возможное сотрудничество с партизанами» в Хатыни были заживо сожжены и расстреляны 149 человек, включая малолетних детей.
    Где то это я уже слышал...В Англии, Тереза Мэй, потом в вымиратах...Ох, как был прав Мюллер, когда говорил Штирлицу!
    sabakina
Картина дня