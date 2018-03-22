Чтобы помнили. 75 лет со дня трагедии в Хатыни

Ни на одной самой подробной географической карте вы не найдёте сегодня этой белорусской деревни. Она была уничтожена фашистами весной 1943 года. Хатынь — бывшая деревня Логойского района Минской области Белоруссии — стала символом трагедии белорусского народа, скорбной страницей истории времен Великой Отечественной войны. В память о погибших 2 млн 230 тыс. жителей Беларуси в 1969 г. на месте сожженной вместе с жителями деревни Хатынь сооружен мемориальный комплекс, в котором воплощена идея мужества и непокоренности народа, принесшего неисчислимые жертвы во имя Победы.

Ровно 75 лет назад – 22 марта 1943 года – нацистскими оккупантами и их пособниками была сожжена Хатынь. Вот уже три четверти века само название этой белорусской деревушки является знаковым. Это напоминание о зверствах нацистских карательных отрядов во времена Великой Отечественной войны на территории Советского Союза.С формулировкой «за возможное сотрудничество с партизанами» в Хатыни были заживо сожжены и расстреляны 149 человек, включая малолетних детей. Участниками карательной операции по массовому истреблению мирного населения Белоруссии стали коллаборационисты из 115-го батальона «шутцманшафта» - подразделение, сформированное из охранной полиции, местных предателей и, в основном, из представителей ОУН (*запрещено в РФ) – бывших членов т.н. «Буковинского куреня» (мельниковцы). Также в совершении военного преступления принимали непосредственное участие представители 36-й дивизии СС (дивизия Оскара Дирлевангера).История сохранила имена непосредственных исполнителей зверства в Хатыни:В 1986 г. в Минске состоялся судебный процесс над Григорием Васюрой. В ходе процесса было установлено, что им лично было казнено более 360 женщин, стариков, детей на оккупированных нацистами территориях (Хатынское преступление - в числе прочих). Решением военного трибунала Белорусского военного округа Васюра был признан виновным и приговорен к расстрелу. Лишь через 43 года после страшной трагедии в Хатыни.А В.Катрюк и вовсе умер своей смертью в 2015 году, бежав в своё время в Канаду. У Канады давняя традиция привечать нацистских преступников. Сайт мемориального комплекса «Хатынь» напоминает:Трагедия Хатыни — один из многих тысяч фактов, свидетельствующих о целенаправленной политике геноцида в период нацистской оккупации.Мы помним.