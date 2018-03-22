21:08 22 марта
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Президент рассказал не о всех новейших военных разработках России - Минобороны

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что президент России В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию озвучил не все новые российские военные разработки.

Мы тоже на месте не стоим. Верховным главнокомандующим не все озвучено, что у нас есть в арсенале
- сказал Борисов

Президент рассказал не о всех новейших военных разработках России - Минобороны



По мнению Борисова, российские разработки позволят предотвратить одностороннее "бряцание оружием" в мире.

Это предупреждение миру, что в современных условиях достичь одностороннего преимущества и доминировать в таком опасном деле как вооружение просто невозможно. Всегда на какие-то новые вызовы будут разработаны какие-то контрвызовы
- сообщил Борисов.

Замминистра добавил, что у России есть ответ на каждый вид вооружения США.

У нас есть адекватный ответы на все виды вооружения
- сказал он, комментируя заявление Трампа о возможной гонке вооружений с Россией.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 22

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  1. Тралл Сегодня, 20:33
    Ничто так не пугает, как неизвестность.
    Пока враг рисует карты, мы меняем ландшафты smile
    Тралл
    1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 20:44
      Цитата: Тралл
      ...Пока враг рисует карты, мы меняем ландшафты smile...


      А ещё есть супер-оружие - система МПЛ laughing
      Андрей К
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 21:06
        Главное заинтриговать , пусть думают супостаты.
        cniza
    2. сергей32 (Сергей) Сегодня, 21:04
      Смех смехом, но укропейцев больше всего должны обрадовать эти слова : "Замминистра добавил, что у России есть ответ на каждый вид вооружения США."
      Я имею в виду "святого джавелина".
      сергей32
  2. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 20:34
    Стратегия - Однако! hi подави врага - морально!!! И ты победил... good
    Охотовед 2
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 20:57
      Расчет на психологию. Запугаешь до боя -сразу преимущество.
      (с) В бой идут одни старики.
      sabakina
  3. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:34
    Мы тоже на месте не стоим. Верховным главнокомандующим не все озвучено, что у нас есть в арсенале

    Похоже запрягали долго,но ... ведь говорили же,не буди медведя. Он сидит себе,клубнику с крыжовником кушает,да рыбку ловит. Но почему то западные "зоологи" забывают ,что у этого добродушного создания клыки по 10 см и когти по 15.
    НЕКСУС
    1. ДМ51 (Дмитрий) Сегодня, 20:40
      Цитата: НЕКСУС
      Мы тоже на месте не стоим. Верховным главнокомандующим не все озвучено, что у нас есть в арсенале

      Похоже запрягали долго,но ... ведь говорили же,не буди медведя. Он сидит себе,клубнику с крыжовником кушает,да рыбку ловит. Но почему то западные "зоологи" забывают ,что у этого добродушного создания клыки по 10 см и когти по 15.

      Медведь очень быстро переходит из спокойного состояния в боевое; на рывке догоняет бегущую лошадь и ударом лапы ломает хребет взрослому самцу лося
      ДМ51
    2. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 20:52
      Давно люлей фигурных не получали. Забыли Великую Отечественную Войну, и кто кого нагнул.

      Это, по сути, западное развлечение, получать по сопатке от русских пару раз в столетие.
      Генерал Песчаных Карьеров
    3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 21:06
      К стати о медведе. Есть много способов выгнать медведя из берлоги, но нет ни одного способа загнать его обратно. negative
      Egorovich
    4. федоров (Валерий) Сегодня, 21:07
      Я мальцом с дедом как-то встретился на тропе,а он там малину хавал. Бежали от общего испуга в разные стороны. fellow
      федоров
  4. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 20:35
    Интрига. Как только переварют, получат следующую порцию, думаю и на добавку останется. smile
    ul_vitalii
    1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 20:47
      А кто то сомневается....
      Это для амеров...
      NN52
      1. Комментарий был удален.
  5. Geonezis (Руслан) Сегодня, 20:46
    Вундервафли и особенно секретные это конечно хорошо, но главное чтобы все было рационально и финансирование распределялось не в ущерб остальным ключевым видам вооружения. А то что-то часто стали появляться новости об очередном сдвиге вправо по другим программам. Полагаться только на чудо-оружие нельзя.
    Geonezis
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 20:56
      Цитата: Geonezis
      А то что-то часто стали появляться новости об очередном сдвиге вправо по другим программам.

      Не нам с вами на мягких диванах рассуждать и решать, какие программы важнее. Бюджет то не бездонный. В МО я надеюсь, балбесов не набирают и они знают, куда, в первую очередь, нужно направлять средства. Тем более сейчас, когда время поджимает.
      Piramidon
  6. AleksPol (Александр) Сегодня, 20:46
    Голосование закончили . Пересвет , Буревестник и Посейдон .
    AleksPol
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 20:58
      Чето ваабще не нравится, что выбрали((((((((((( кто выбирал? комисию на мыло
      gippernano
  7. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 20:47
    Как сказал поэт: " У нас есть такие приборы... Но мы вам о них не расскажем!"
    Дормидонт
  8. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 20:50
    Спасибо Путину и его мультикам! Мы сейчас получим деньги, которых нам "мало было".
    R.L.
    1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 20:57
      Цитата: R.L.
      Спасибо Путину и его мультикам! Мы сейчас получим деньги, которых нам "мало было".

      Да на здоровье laughing а ПРО поставите, так и добавки получите, мишень хорошая. wink
      vovanpain
  9. gippernano (Neo) Сегодня, 20:54
    После голивуда, их трудно удивить, всякого насмотрелись. Им бы прочувствовать дать. Малюсеньким зарядиком по лондону, и совсем другое мироощущение сразу придет. Повоняют конечно чуток, но не борзо, а как бы из приличия англосаксонского, да и без англосаксов, вонь уже не та. И заткнутся тачить свою вундервафлю
    gippernano
  10. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 20:57
    Ну, так никто и не думал, что просто так мы все свои козыри супостату выложим!
    Геркулесыч
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