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Президент рассказал не о всех новейших военных разработках России - Минобороны
Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что президент России В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию озвучил не все новые российские военные разработки.
По мнению Борисова, российские разработки позволят предотвратить одностороннее "бряцание оружием" в мире.
Замминистра добавил, что у России есть ответ на каждый вид вооружения США.
Мы тоже на месте не стоим. Верховным главнокомандующим не все озвучено, что у нас есть в арсенале- сказал Борисов
По мнению Борисова, российские разработки позволят предотвратить одностороннее "бряцание оружием" в мире.
Это предупреждение миру, что в современных условиях достичь одностороннего преимущества и доминировать в таком опасном деле как вооружение просто невозможно. Всегда на какие-то новые вызовы будут разработаны какие-то контрвызовы- сообщил Борисов.
Замминистра добавил, что у России есть ответ на каждый вид вооружения США.
У нас есть адекватный ответы на все виды вооружения- сказал он, комментируя заявление Трампа о возможной гонке вооружений с Россией.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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