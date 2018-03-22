Президент рассказал не о всех новейших военных разработках России - Минобороны

Мы тоже на месте не стоим. Верховным главнокомандующим не все озвучено, что у нас есть в арсенале

Это предупреждение миру, что в современных условиях достичь одностороннего преимущества и доминировать в таком опасном деле как вооружение просто невозможно. Всегда на какие-то новые вызовы будут разработаны какие-то контрвызовы

У нас есть адекватный ответы на все виды вооружения

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что президент России В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию озвучил не все новые российские военные разработки.- сказал БорисовПо мнению Борисова, российские разработки позволят предотвратить одностороннее "бряцание оружием" в мире.- сообщил Борисов.Замминистра добавил, что у России есть ответ на каждый вид вооружения США.- сказал он, комментируя заявление Трампа о возможной гонке вооружений с Россией.