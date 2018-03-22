00:02 23 марта
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"Пересвет", "Посейдон" и "Буревестник". Минобороны подвело итоги конкурса

Министерство обороны России сообщает, что в 20-00 мск. вр. на официальном сайте военного ведомства завершилось голосование по выбору названия для каждого типа нового стратегического вооружения.



Согласно результатам, новый боевой лазерный комплекс получил название «Пересвет». Это название набрало в конкурсе 40,8 процента голосов. Также предлагались варианты «Василиск» (30,6 процента) и «Блик» (28,5 процента).


Новый российский беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащён как обычными, так и ядерными боеприпасами, получил наименование «Посейдон». Этот вариант набрал примерно 36,9 процента голосов. Также участники конкурса голосовали за названия «Аврора» (32,5 процента) и «Прибой» (примерно 30,5 процента).

Новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой будет названа «Буревестник». За это наименование проголосовали 34,8 процента участников конкурса. Для ракеты также предлагались названия «Пальмирa» (почти 33 процента голосов) и «Сюрприз» (32,5 процента).

Напомним, что о новых видах вооружения впервые рассказал президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию 1 марта и в этот же день Минобороны РФ запустило интернет голосование по выбору названий для них.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 58

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  1. rruvim (Роман) Вчера, 21:14
    Вообще "срамота"! Устраивать конкурс на средства поражения... Да ещё среди собственного народа. Может он крестик, который в бане не сгорел, снимет?
    rruvim
    1. dsm100 (Сергей) Вчера, 21:19
      Если была бы возможность поставить ЖИРНЫЙ минус, поставил бы. к сожалению , не могу.
      dsm100
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Вчера, 21:43
        Надо же народ чем то занять. Понятно что есть индекс ГРАУ и название, данное разработчиками, но тем не менее. Пока минобороны занято названиями 22.03.2018 сгорел цех СЦ "Дальзавод".


        Погорелец БПК "Маршал Шапошников" стоит рядом (горел 15.02.2018).

        В январе на ТОФе горела подлодка
        Аристарх Людвигович
        1. sabakina (Вячеслав) Вчера, 22:02
          [quote=Аристарх Людвигович][/quote] Слушай, Бетховин, следи лучше за своей хатой. Зима ещё не кончилась. И вообще, стакан наполовину полный.
          sabakina
        2. rruvim (Роман) Вчера, 22:11
          Он горит там постоянно. Это МАЯК. Поняли?
          rruvim
          1. sabakina (Вячеслав) Вчера, 22:26
            Цитата: rruvim
            Он горит там постоянно. Это МАЯК. Поняли?

            Теперь понял. Только не знал, что радио "Маяк"т аким способом распостраняет свои волны!
            sabakina
            1. rruvim (Роман) Вчера, 22:35
              Иногда и таким... Чтобы люди типа Аристарха себя проявляли...
              rruvim
    2. Владыка Ситх (Сергей) Вчера, 21:23
      Названия на средства поражения тех, кто посмеет нас уничтожить!
      Владыка Ситх
    3. PN (PN) Вчера, 21:41
      Мы ни на кого нападать не собираемся, а значит это оружие обороны.
      PN
      1. антивирус Вчера, 21:48
        нужна гиперзвуковая ракета"Свисток" без б\ч, с большим свистком,
        для многочисленных пролетов над США--свистит и летит.
        Денег их доме не будет
        антивирус
      2. rruvim (Роман) Вчера, 22:12
        Плоха та страна, которая напасть ни на кого может...Слава Богу не нападаем, но присоединяем.
        rruvim
        1. sabakina (Вячеслав) Вчера, 22:22
          И кого мы присоединили за последние 80 лет? Азию? Европу? Америку? Ах да, пингвины....
          sabakina
          1. rruvim (Роман) Вчера, 22:25
            Остров змеиный ! Не знали?
            rruvim
            1. sabakina (Вячеслав) Вчера, 22:28
              Остров Даманский отдали. Вопросы есть?
              sabakina
              1. rruvim (Роман) Вчера, 22:36
                Отдали, но с большим трудом. Я бы сказал с жертвами...
                rruvim
  2. Jovanni (Evgenevgen) Вчера, 21:21
    Победителям может и пульнуть по разу дадут?
    Jovanni
  3. Громобой Вчера, 21:22
    Пересвет ничего так.А Буревестник название серии кораблей,а Посейдон у противника так самолёты зовутся---поэтому не нравится и создаёт путаницу.
    Громобой
    1. Удав КАА (Александр) Вчера, 21:36
      Цитата: Громобой
      а Посейдон у противника так самолёты зовутся---поэтому не нравится

      Это вы про американскую морскую СЯС в состав которой БРПЛ "Посейдон С-1" забыли... А ведь она была в истории вооружений США и сейчас тоже имеется...Boeing P-8 Poseidon... Вот теперь и у нас "отметилась". Однако, не комильфо... no
      Удав КАА
      1. ul_vitalii (Виталий) Вчера, 21:43
        По барабану как назвали, лишь бы с ног сшибало и не подвело в нужный момент.
        ul_vitalii
      2. Дедушка Евгений (Евгений) Вчера, 23:53
        Цитата: Удав КАА
        Цитата: Громобой
        а Посейдон у противника так самолёты зовутся---поэтому не нравится

        Это вы про американскую морскую СЯС в состав которой БРПЛ "Посейдон С-1" забыли... А ведь она была в истории вооружений США и сейчас тоже имеется...Boeing P-8 Poseidon... Вот теперь и у нас "отметилась". Однако, не комильфо... no


        У матрасников смысловая ошибка. Не может Посейдон по небу летать, а вот под водой ходить вполне. Наш Посейдон правдивей будет. А у кого правда тот и сильней (с) smile
        Дедушка Евгений
  4. helmi8 (Сергей) Вчера, 21:25
    Как корабль назовешь - так он и поплывет...
    helmi8
    1. ul_vitalii (Виталий) Вчера, 21:56
      Надо без букв, чтобы ничего не отвалилось. smile
      ul_vitalii
    2. sabakina (Вячеслав) Вчера, 22:11
      Там не менее, яхта "БЕДА" капитана Врунгеля пришла первой. laughing
      sabakina
  5. Перейра (Михаил) Вчера, 21:33
    Так себе названия, без фантазии.
    Перейра
    1. ul_vitalii (Виталий) Вчера, 21:54
      Детям своим интересней имена давать smile
      ul_vitalii
  6. Vol4ara (Александр ) Вчера, 21:35
    А по мне буревестник норм, вестник бури, более чем ёмко для яо
    Vol4ara
  7. iouris (iouris) Вчера, 21:36
    Право выдумывать названия принадлежит тем, кто это оружие разработал. Минобороны считает эти коллективы недостаточно креативными?
    iouris
  8. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Вчера, 21:37
    Насчет названий- это мы да!
    Сергей Д_2
    1. sabakina (Вячеслав) Вчера, 22:13
      Цитата: Сергей Д_2
      (Цхардбриджибаджибаев)

      Судя по Вашему (Цхардбриджибаджибаев) Вышеногузадерищев отдыхает!
      sabakina
  9. Hottabych (Алексей) Вчера, 21:42
    А я считаю, надо было название выбрать исходя из значимости, на данный момент, для страны... "Защитник" или что-то типа того. И пусть мир лишний раз помнит, что это оружие применят только в целях защиты.
    Hottabych
    1. sabakina (Вячеслав) Вчера, 22:19
      Лучший способ обороны это нападение.
      sabakina
      1. poquello (poquello) Вчера, 23:32
        Цитата: sabakina
        Лучший способ обороны это нападение.

        очень спорное утверждение
        poquello
  10. сибиралт (Олег) Вчера, 21:57
    Последние новости, где и "посейдон" не помощник: американская подлодка вмерзла в лед Арктики! Спрашивается: а что её там было нужно и кто её из льда вырубать будет? lol
    сибиралт
    1. НЕКСУС (Андрей) Вчера, 22:07
      Цитата: сибиралт
      американская подлодка вмерзла в лед Арктики!

      НЕКСУС
    2. rruvim (Роман) Вчера, 22:09
      Это в наших СМИ она "замёрзла". Есть сотни фотографий, где наши лодки в этих широтах только рубку "показывали".
      rruvim
      1. синоби (Юрий) Вчера, 22:31
        Показывали,и что?Сказать то что хотел?Самоудовлетворением заниматься вали на эхо или цензор.
        синоби
        1. rruvim (Роман) Вчера, 22:39
          Просто это нормально, когда из-за льдов появляется одна рубка. А если Вы такой нервный "полицай" ищите себе жертву на Эхе Москвы.
          rruvim
    3. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Вчера, 22:12
      Американцы ,кстати ,первыми стали плавать подо льдом Арктики.И на полюсе тоже были первыми.Подо льдом
      Сергей Д_2
      1. poquello (poquello) Вчера, 23:58
        господа, пора чистить г-мёт, нашим всплытие для залпа не требуется
        poquello
  11. Tusv (Владимир) Вчера, 22:07
    Пересвет. это круто. Самое то. Чтобы супостат смотрел на картину Авилова и падал ниц.
    Посейдон? Послушать стыренную композицию "Марс" Кинг Кримсоном в альбоме по следам Посейдона (King Cremson/ In A Wake Of Posedon)- жуть берет. Вороги с ума сойдут, если в рекламе этот саундтрек проиграть
    Tusv
    1. rruvim (Роман) Вчера, 22:33
      Они вроде не стырили. Но мелодия похожа на все вещи Питера Синфилда...
      rruvim
      1. rruvim (Роман) Вчера, 22:40
        Кстати от Кинга Кремсона всегда жутью "пахло"...
        rruvim
        1. Tusv (Владимир) Вчера, 22:56
          Цитата: rruvim
          Кстати от Кинга Кремсона всегда жутью "пахло"...

          Дык и надо пустить им пластинку на ихнем радио.с пожеланиями. Вот, что, мисс и мистер руководители островов, не выеживайтесть и слушайте in The Wake of Posedon. Совсем бриты о 69 не помнят. От рук отбились. Швабода была тогда
          Tusv
      2. Tusv (Владимир) Вчера, 22:42
        Цитата: rruvim
        Они вроде не стырили. Но мелодия похожа на все вещи Питера Синфилда..

        Фрипп же признался. В друзьях Роберта Фриппа она звучала, под именем композитора. Увы развод и весь винил на помойку. Пруфа нет.
        А в телефоне есть. В оригинале The Mars у Лиловых The Devil's Tria...arden of WORM
        Tusv
        1. rruvim (Роман) Вчера, 22:51
          Да уж, обычная Британская судьба ! Но у меня остался винил Исландс 1971-го. Хотя нет давно проигрывателя, но пластинку храню.
          rruvim
          1. Tusv (Владимир) Вчера, 23:05
            Цитата: rruvim
            Да уж, обычная Британская судьба !

            А такова селяви. Щаз Трампушенке нашепчем и он снимет Трайденты у умалишенных
            Tusv
            1. rruvim (Роман) Вчера, 23:08
              Уже всю ночь "шептали". У них был день. Дошептались до личной встрече... feel
              rruvim
  12. Старый26 (Владимир) Вчера, 22:13
    Цитата: Удав КАА
    Это вы про американскую морскую СЯС в состав которой БРПЛ "Посейдон С-1" забыли

    Вообще-то "Посейдон С-3", Александр...

    Цитата: Удав КАА
    Вот теперь и у нас "отметилась". Однако, не комильфо...

    Да, вот стоп-кадры из "мультика"



    А вот схема и фотография


    А это фотография отдельно


    И что все это значит? Липовый мультик реально существующего аппарата, у которого не было никаких зарядов, тем более атомных
    Длина этого подводного аппарата - ШЕСТЬ С ПОЛОВИНОЙ МЕТРА. Дальность хода - 50 км, скорость 1,9 узла
    Зачем пардон было подсовывать президенту это фуфло?
    Старый26
    1. rruvim (Роман) Вчера, 22:22
      Да это Брат тайна за семью печатями! feel Одно могу тебе сказать, у меня в Аквариуме похожая плавает, но правда китайская. Но до чего похожая...
      rruvim
  13. aleks26 (Александр) Вчера, 22:17
    Да чего вы все так возбудились. Это всего лишь троллинг высшей пробы наших "партнеров".
    aleks26
    1. rocket757 (Виктор) Вчера, 22:34
      Помощь от нашего МО "братскому" ПЕНТАГОНу шоб конгресс на бабосики развести! wink
      rocket757
  14. Хэй (Павел) Вчера, 22:36
    И всё же "Кракен" эпичнее "Посейдона" .
    P.S. А зачем сейчас имена пользователей показываются?
    Хэй
  15. Edvid Вчера, 22:46
    "Пересвет" - длинно, после застолья сложно выговорить.
    Я бы назвал "Лора" : коротко и к оптике имеет отношение...
    Edvid
  16. Старый26 (Владимир) Вчера, 22:48
    Цитата: Хэй
    А зачем сейчас имена пользователей показываются?

    Не знаю, по мне очень хорошо. Ибо знаешь обычно пяток пользователей, с кем в личке переписывался. А так... Я предпочитаю по возможности обращаться по имени, а не по нику

    И кстати, фотографии аппарата рисунок которого были в мультике - он имеет свое название "Клавесин"
    Старый26
  17. А. Привалов (Александр Привалов) Вчера, 23:36
    А у нас, три недели назад в зоопарке в Иерусалиме появилась на свет девочка-жирафа, с пушистыми ресницами над черными глазами и смешным пятном на носу. Девочка является израильтянкой в третьем поколении. Ее мама и бабушка родились в зоопарке. Но ее прабабушка гуляла по саванне Южной Африки. В разделе "Хорошие новости" на сайте "Мако" рассказывается, что девочка при рождении весила 100 кг и была на десять сантиметров меньше среднестатистического младенца Южноафриканского жирафа. Но когда она вырастет, ее рост составит 5,5 метра, а вес будет более тонны.
    Работники зоопарка называют ее Мици. Вместе с тем, они просят посетителей помочь им найти имя, которое бы подходило жирафе.
    А. Привалов
    1. Громобой Вчера, 23:57
      Цитата: А. Привалов
      Вместе с тем, они просят посетителей помочь им найти имя, которое бы подходило жирафе.

      Ваш жираф---вам и решать.)
      В Москве тоже живёт жираф и знаете как его зовут? Самсон Гамлетович Ленинградов)))Можете прогуглить,знатная особь,правда уже пенсионер.
      Громобой
  18. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Вчера, 23:43
    По традиции названия должны быть иные. Немножко фантазии или тонкого юмора. Подкидыш, акация, поднос. А это даунские названия. Вот назвали бы лазер "фонарик" например это было бы в духе. Сразу кирпичи откладываешь. Торпеду както еще типа рыбой какой или злобненько. Ракету тоже.
    Beltasir Matyagu
    1. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Вчера, 23:58
      Верно.Название должно быть короткое ,как выстрел и хлесткое,как кнут))
      Сергей Д_2
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