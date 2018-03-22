"Пересвет", "Посейдон" и "Буревестник". Минобороны подвело итоги конкурса

Министерство обороны России сообщает, что в 20-00 мск. вр. на официальном сайте военного ведомства завершилось голосование по выбору названия для каждого типа нового стратегического вооружения.Согласно результатам, новый боевой лазерный комплекс получил название «Пересвет». Это название набрало в конкурсе 40,8 процента голосов. Также предлагались варианты «Василиск» (30,6 процента) и «Блик» (28,5 процента).Новый российский беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащён как обычными, так и ядерными боеприпасами, получил наименование «Посейдон». Этот вариант набрал примерно 36,9 процента голосов. Также участники конкурса голосовали за названия «Аврора» (32,5 процента) и «Прибой» (примерно 30,5 процента).Новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой будет названа «Буревестник». За это наименование проголосовали 34,8 процента участников конкурса. Для ракеты также предлагались названия «Пальмирa» (почти 33 процента голосов) и «Сюрприз» (32,5 процента).Напомним, что о новых видах вооружения впервые рассказал президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию 1 марта и в этот же день Минобороны РФ запустило интернет голосование по выбору названий для них.