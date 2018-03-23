Мы приняли решение отозвать домой посла ЕС в России.

Евросоюзная бюрократия под нажимом партнёров с Туманного Альбиона, готовящихся к окончательному выходу из ЕС, проголосовала за отзыв своего посла из России. Альбион Туманный и аргументация ЕС не менее туманна: «в связи с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля». При этом в Брюсселе даже не удосужились пояснить, какие же конкретно «доказательства» вины России они углядели в этом срежиссированном деле.Хотя, на самом деле, режиссура так себе... С первого же момента реальные отравители (если отравление вообще было) допустили большой прокол, заявив, что «Скрипаль и его дочь не погибли, так как им своевременно ввели антидот». Выходит, в Лондоне изначально знали, чем именно были отравлены шпион и его дочь.Пресс-служба Европейского совета:Ранее британские власти призвали «всех партнёров» последовать их примеру и выслать из страны российских дипломатов.Европейские эксперты подозревают, что вся эта лондонская шумиха нацелена в первую очередь на то, чтобы прикрыть собой финальный этап выхода Британии из Европейского союза, против которого выступают уже более 54% подданных королевства, как показали недавние опросы общественного мнения.