08:15 23 марта
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ЕС отозвал посла из России "в связи с делом Скрипаля"

Евросоюзная бюрократия под нажимом партнёров с Туманного Альбиона, готовящихся к окончательному выходу из ЕС, проголосовала за отзыв своего посла из России. Альбион Туманный и аргументация ЕС не менее туманна: «в связи с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля». При этом в Брюсселе даже не удосужились пояснить, какие же конкретно «доказательства» вины России они углядели в этом срежиссированном деле.

Хотя, на самом деле, режиссура так себе... С первого же момента реальные отравители (если отравление вообще было) допустили большой прокол, заявив, что «Скрипаль и его дочь не погибли, так как им своевременно ввели антидот». Выходит, в Лондоне изначально знали, чем именно были отравлены шпион и его дочь.

Пресс-служба Европейского совета:
Мы приняли решение отозвать домой посла ЕС в России.





Ранее британские власти призвали «всех партнёров» последовать их примеру и выслать из страны российских дипломатов.

Европейские эксперты подозревают, что вся эта лондонская шумиха нацелена в первую очередь на то, чтобы прикрыть собой финальный этап выхода Британии из Европейского союза, против которого выступают уже более 54% подданных королевства, как показали недавние опросы общественного мнения.

Использованы фотографии: dengi.ua
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Комментарии 19

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  1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 05:44
    ЕС отозвал посла из России "в связи с делом Скрипаля"


    О горе то какое...ай ай ай посол ЕС уехал...как нам без него то жить теперь...хотя думаю форумчане ВО это переживут а нашей либеральной оппозиции психическое расстройство с истерикой обеспечено.
    Тот же ЛЕХА
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 05:52
      Пусть валит , кому он тут нужен . Главные подсывалы США в ЕС тоже затявкали что отзовут своих дипломатов из России и наших выселят , гнусное отродье , к ним одно только презрение испытываешь .
      Spartanez300
    2. Злой543 Сегодня, 06:00
      Минус один банкет для наших оппозиционеров, где можно поплакаться, поругать власть, попросить спонсорской помощи
      Злой543
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:36
        Чемодан, вокзал, Европа в собственноручном исполнение, а вернуться то захочется, вот под каким предлогом, вопрос. smile
        ul_vitalii
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 05:45
    Мы приняли решение отозвать домой посла ЕС в России.
    "Домой" это куда? Как в песне: "Мой адрес не дом и не улица, мой адрес - загнивший ЕС...". Проявили солидарность демократы корешковые. Ну и, что дальше? Сейчас Россия вся разрыдается от такой потери.
    rotmistr60
    1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 06:29
      Скорблю!!!!!!Послу, его родственникам и всему ЕС---мои соболезнования.!!!!
      Что ждёт его по возвращении?Страшно представить!
      Reptiloid
  3. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 05:59
    "РФ" надо было быть принципиальным в 2014м году и высылать посла ЕС после непризнания Евразийского ЭС.
    samarin1969
    1. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 08:00
      А причем тут "признание" Евразийского Экономического Союза.? Этот союз не является государственным образованием требующим "признания" остальными членами ООН. Это обычный "экономический союз" -"междусобойчик по интересам", коих не один десяток по всему миру. Вот список http://economicdata.ru/union.php?menu=world-conti
      nent-unions
      Monster_Fat
  4. Esoteric (Юрий Васильевич) Сегодня, 06:25
    Интересно, что будет, если заморозить все дипломатические отношения с Британией? Выживет ли Россия без "Philips"? crying
    Esoteric
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 06:27
    Скатертью дорога
    Дормидонт
    1. inkass_98 (Юрий) Сегодня, 06:52
      Песню уже ставили?
      inkass_98
  6. Зефр Сегодня, 06:38
    Всё стало ясно!
    Только что прочитал в Ютубе. В каком-то смысле, это шедевр! (Орфография и всё на свете автора сохранена.)



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    Glandura Epineal

    Glandura Epineal

    3 часа назад

    Это совсем другая история. Это обычный криминал. Дело было так!!! Скрипаль подработавал на наркотики. Делал у себя дома белой китаец. Основная субстанция была оксалат карфентанила.( CAS: 61086-44-0, формула: C26H32N2O7, имя по UPAC: метилэтил-4- (N-фенилпропанамидо) пиперидин-4-карбоксилат этандиоат )Юлия ему таскала регулярно партии по 10 Грам 97% этого наркотика в чистом виде. ( По этому в ей чемодане нашли следы. Это было сделано через Масс спектрометрия , этот метод сверх точной можно молекулы идентифицировать, по сколько пакет был закрыт простым способом.... ( дома)) Потом папа сделал свою работу ( тоже дома) в одной из комнат у него есть не хитрая лаборатория так он и сделал 20 кг. этой дрянь. Работа он закончил пошли покушать... (У Юлии были идеи что папаша начал баловаться собственным продуктом, но бизнес ис бизнес!!! ) После обеда предатель - пенсионер / П.П./ сделал дарожку в ресторане ( поэтому там осталась и следы , но никого БОВ, а опять карфентанила) . Потом пошли в бар. / Сейчас пару слов без протокола.... Карфентанил это очень сложно предсказуемой препарат не парентеральном пути введения ( только интровеноз или внутри мышечном пути он ведёт себя по протоколу доза LD50 у него 0,00047 мг. на кг. веса) всё остальные пути введения это большой сюрприз ( по этому поводу В.В. Путин сказал, что когда ему сказали на Дубровке ,,газ не работает,, он отдал приказ атаковать без газа...... а потом уже газ сработал) это одной из страностей этой субстанции. И так П.П. принял наркотика в ресторане пошли в баре ,но карфентанил пока не сработал. Перед баре вышол вторым из машины и сделал дарожку опять ( по этому внутри машину нашли ,,порошок,,) и в баре начался эффект ( лехкий передоз) НО на это страностей карфентанила не заканчивается! У него ОЧЕНЬ сильного эуфорического эффекта в первые 10-15 минут.( блокирует неизвестным способом дофаминувую помпу в межневроналним синаптической пространства пока не приклеится к мю- рецепторами) И не дай бог чтобы смешали с МАО- ингибиторы ( антидепрессанты или кокаина) тогда картинка эуфории похож на острий психоз. Наступила фаза эуфории и папаша начал вести себя как бешеную сабаку.... ( ему было хорошо) Внимание!!!!!! Доча не позвала ни скорую , ни начала кричать ,, Караул,, потому что ей все было ясно ( А ДОМА ПАЛИВО 20 КИЛОГРАММ) начала на лужайку делать пулмонароя ресуситация или по проще дыхание рот в рот ( или в нос) НО здесь другой замут..... Карфентанил по контактным путем через кожу в 10 раз быстрее сработавает чем пероральным применением. У Юлии толерантности как у папашы не было и эффект сразу получился. Они оба уснули! ( По этой причине свидетель сказал что подумал ..... ,, бомжи уснули,, УСНУЛИ!!!!!!!!! А НЕ АКРОБАТИКИ ЗАНИМАЛИСЬ!!!!! ЭТО очень важно! Потому что ингибиторы ацетилхолинэстеразы т.е. БОВ они такую картину не рисуют ( там жоские судороги , опистотонус, рвутса сухожилия, пот повсюду, говна и мочи на вала.... и Зрачки Большие.( А у них были узкие по этому врачиха узнала сразу что это интоксикация на базе опиодного препарата, и предупредила чтобы привезли Naloxon. )Без антидот от ингибиторы ацетилхолинэстеразы все это закончивается только в морге. Там нет эуфории и нету фаза засипания...

    И тут началось в колхозе утро.... Пришли британские копы. Нашли квартиру. А там в одной из комнат, ОПА. .... 20 КИЛОГРАММ спакованых во формы кирпича ..... По сколько эти ребята ( британские копы самые умные копы в мире и подсели на Голивудом) Самой умный из них вскрыл пакет и попробовал на вкус белого парашка . ( Думал что это кокаин, а британские копы все они знают какой должен быть вкус у кокаина) Вкус был не тот.... Всплюнул ,но увы.... Белый китаец- это не простая щука.... Через минут 10 ему стало плохо... (ну процедура стандартная Nsloxon I.V. или трансабдоминално) Токов театр абсурда Соединённого Королевство не ожидала (они забыли, что только русских можно не только покалечить себя , самым екзотичным способом, но и международного скандала закрутить на ровном месте, он же, предатель новое гражданство получил ,а вот гены -то не поменял) Дилемма была токава Скрипаля посадить как барыгу ...... ( а там путинская пропаганда) или забыть что британские дети на иглу он посадил и сказать что он жертаа Путина. Тогда и зародилась (неизвестно в какую часть тела)идея одному дауновкого брифингиста из Дауниг стрийта и ..... Остапа понесло..... До этого момента спец службы не были в курсе. По этому спектакль выглядит как made in - киностудии Лимпопо. Вот и все. ( Это мне сказал 227 лично!!!)

    РS. Жудко извините за грамматические ошибки, я не русскоговорящий.... (Пока учусь разговаривать)

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    Чуть позже:

    мне достоинства России интересует больше чем судьба всем нарики в мире! (Автор в ответ на укор за раскрытие формулы наркоты.)
    Зефр
    1. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 08:07
      Прикольно. Ну и как теперь бриты будут разруливать это "дело"? Теперь им надо, чтобы сохранить лицо, что-то бадяжить с "новичком" уже, по настоящему...ой, ох дела закрутятся теперь... Похоже Патлатый и Полная Ду...а встряли обеими рогами в это дело...
      Monster_Fat
  7. лысова (владимир) Сегодня, 06:39
    Кто заинтересован в контактах с Россией - такого глупого шага не совершат. Ну а с неразумными - зачем вообще иметь отношения, возникнут проблемы - сами приползут.
    лысова
  8. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:52
    ЕС отозвал посла из России
    А может уже и с концами? Оно нужно тут нам, это недоразумение гейроповское? bully Кстати, 23 марта 2013 г. наглы грохнули борю березовского...
    a.s.zzz888
  9. olhon (Дмитрий) Сегодня, 06:52
    Хорошо что пятница. Напьюсь с горя в зюзю.... wassat
    olhon
  10. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 06:56
    воздух чище, дышать легче... wink
    Masya Masya
  11. Metallurg_2 (Михаил Акимкин) Сегодня, 07:07
    От вашего диппредставительства России ни жарко, ни холодно.
    Еще Петр I, рубя окно в Гейропу, заявил: "Нам нужна Европа на несколько десятков лет, а потом мы к ней должны повернуться задом".
    Он ошибся только в последней фразе: к нынешней Европе задом лучше не поворачиваться - там много персонажей с нетрадиционной ориентацией. Могут и вдуть.
    Metallurg_2
  12. farik68 (Фархад) Сегодня, 07:46
    Очень знакомый сценарий....
    farik68
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