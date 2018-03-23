Польская репарационная комиссия сделала "подарок" Германии

Если в 1990 году эта сумма была равна 284 млрд долларов, то к 2017 году при учёте изменившейся покупательной способности американского доллара, она равна уже 543 миллиардам.

Германия может вздохнуть спокойно... Польша решила снизить объёмы репарационных претензий к Берлину. Если ранее официальная Варшава заявляла, что намеревается затребовать с немецкого правительства 850 млрд долларов, то теперь Аркадиуш Мулярчик, возглавляющий парламентскую спецкомиссию по репарациям, «понизил ставки» до 543 млрд долларов.Во время выступления в Сейме Мулярчик заявил, что именно такую сумму Берлин должен выплатить Варшаве за годы нацистской оккупации во время Второй мировой войны.Польская служба информациицитирует Мулярчика:Берлин на данный момент никак не прокомментировал претензии Мулярчика. Ранее власти Германии отмечали, что все положенные Польше репарации уже выплачены.При этом немецкие политологи считают, что вся эта «пляска» вокруг вопроса репараций связана с тем, что Польша явно не хотела бы начинать полномасштабные выплаты по кредитам, предоставленным ЕС (в первую очередь Германией). А время этих погашений ранее полученных Варшавой от Евросоюза кредитов неумолимо приближается. Потому и собираются выставить должником Германию.Кстати, именно Мулярчик всего несколько недель назад заявлял, что ФРГ должна Польше $850 млрд.