08:14 23 марта
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Польская репарационная комиссия сделала "подарок" Германии

Германия может вздохнуть спокойно... Польша решила снизить объёмы репарационных претензий к Берлину. Если ранее официальная Варшава заявляла, что намеревается затребовать с немецкого правительства 850 млрд долларов, то теперь Аркадиуш Мулярчик, возглавляющий парламентскую спецкомиссию по репарациям, «понизил ставки» до 543 млрд долларов.

Во время выступления в Сейме Мулярчик заявил, что именно такую сумму Берлин должен выплатить Варшаве за годы нацистской оккупации во время Второй мировой войны.

Польская репарационная комиссия сделала "подарок" Германии



Польская служба информации PAP цитирует Мулярчика:
Если в 1990 году эта сумма была равна 284 млрд долларов, то к 2017 году при учёте изменившейся покупательной способности американского доллара, она равна уже 543 миллиардам.


Берлин на данный момент никак не прокомментировал претензии Мулярчика. Ранее власти Германии отмечали, что все положенные Польше репарации уже выплачены.

При этом немецкие политологи считают, что вся эта «пляска» вокруг вопроса репараций связана с тем, что Польша явно не хотела бы начинать полномасштабные выплаты по кредитам, предоставленным ЕС (в первую очередь Германией). А время этих погашений ранее полученных Варшавой от Евросоюза кредитов неумолимо приближается. Потому и собираются выставить должником Германию.

Кстати, именно Мулярчик всего несколько недель назад заявлял, что ФРГ должна Польше $850 млрд.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/arkadiusz.mularczyk
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Комментарии 18

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  1. фа2998 (андрей) Сегодня, 06:16
    До выплаты контрибуций дело пока не дойдет, но проблемы Польша сама себе зарабатывает сейчас.Она до сих пор дотации из ЕС получает, а там мнение Германии много стоит! hi
    фа2998
    1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 06:20
      Чую очередной раздел Польши laughing
      хрыч
      1. Logall (Александр) Сегодня, 06:47
        У Германии нет ножа (армии) для разделки Польши...
        Logall
        1. Metallurg_2 (Михаил Акимкин) Сегодня, 06:57
          А кто сказал, что делить будет Германия?
          Metallurg_2
    2. Esoteric (Юрий Васильевич) Сегодня, 06:21
      А вернуть Германии земли Польша не собирается? Пусть молятся, чтобы Меркель ещё "мерковала". Не то дождутся Ангелу Алоизовну... lol
      Esoteric
      1. Комментарий был удален.
  2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:18
    Берлин на данный момент никак не прокомментировал претензии Мулярчика.

    А чего тут каждого имбецила комментировать их и так полно не только в Польше но и в Прибалтике и Украине...недавно к ним и Британия присоединилась...и у каждого по несколько сотен миллиардов претензия.
    Бывают психи разные -
    Не буйные, но грязные,-
    Их лечат, морят голодом, их санитары бьют.
    И вот что удивительно:
    Все ходят без смирительных
    И то, что мне приносится, все психи эти жрут.
    Высоцкий... smile
    Тот же ЛЕХА
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 06:26
    Польская комиссия по репарациям делает очень нужное дело. Как комиссия по поиску внеземного разума
    Дормидонт
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:27
    Польша явно не хотела бы начинать полномасштабные выплаты по кредитам, предоставленным ЕС (в первую очередь Германией)
    В этом поляки сходны с украинцами. Сначала дайте денег, а потом выискивание любых способов, чтобы долг не вернуть. Но с такими требованиями к Германии Польша далеко не уедет даже при активной поддержке Сша.
    rotmistr60
  5. inkass_98 (Юрий) Сегодня, 06:47
    Германия еще Польше ничего не выслала? Есть варианты:

    Или:
    inkass_98
    1. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 07:09
      Цитата: inkass_98
      Германия еще Польше ничего не выслала?

      Да за 543 млрд. долларов Германия легко может оккупировать Польшу на ближайшие лет 10. И построить на ее территории ТЭЦ, работающие на поляках.
      Вежливый Лось
      1. inkass_98 (Юрий) Сегодня, 07:36
        Вы сами это сказали lol
        inkass_98
        1. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 07:53
          У Аллоизыча взгляд такой задумчивый. Наверное терзается сомнениями: то ли полякам сразу денег дать, то ли часть территории Германии уступить? Или все же ТЭЦ...
          Вежливый Лось
  6. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:49
    Чудны твои дела, польша! Ну допрыгаешься ты со своими закидонами, отымут немчики у тебя кусок хлеба, а может и не только хлеба. Могут и будки лишить, откуда лай. bully
    a.s.zzz888
  7. Metallurg_2 (Михаил Акимкин) Сегодня, 06:59
    Пшеки, а вы взамен Данциг и Шлезиен вернуть не хотите?
    или как там они у вас называются - Гданьск и Силезия...
    Metallurg_2
  8. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 06:59
    Цитата: фа2998
    До выплаты контрибуций дело пока не дойдет, но проблемы Польша сама себе зарабатывает сейчас.Она до сих пор дотации из ЕС получает, а там мнение Германии много стоит! hi

    Однако по ВВП Польша на 24 месте в мире.
    И это при населении 38 миллионов.
    Очень даже неплохой показатель.
    А рост ВВП более 3,5% в год.
    Скорее подобные заявления и агрессивная во всех отношениях политика от амбиций и претензий на одну из ведущих ролей в Европе.
    Мечтать не аредно.
    Олнако Поььша это реальный восточноевропейский "тигренок".
    И подрастают стабильно.
    Livonetc
    1. AID.S Сегодня, 07:40
      Цитата: Livonetc
      Олнако Поььша это реальный восточноевропейский "тигренок"

      Гадящий всем бывшим хозяевам , неприучаемый к лотку.
      AID.S
    2. SOF (Александр) Сегодня, 08:00
      Цитата: Livonetc
      Олнако Поььша это реальный восточноевропейский "тигренок".
      И подрастают стабильно.

      ...а вы провентилируйте вопрос, почему они такие успешные и сколько европейских денежкав на успешность ентого "тигренка" ушло и тогда, может быть, все встанет на свои места...
      SOF
  9. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:27
    Если ранее официальная Варшава заявляла, что намеревается затребовать с немецкого правительства 850 млрд долларов, то теперь Аркадиуш Мулярчик, возглавляющий парламентскую спецкомиссию по репарациям, «понизил ставки» до 543 млрд долларов.
    Какие ж поляки "милые" и "не жадные", просто "душки". Теперь и Германия, думаю пойдет им на встречу. И если до этого обещали полякам "дулю с маком", то теперь просто "дулю"
    svp67
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