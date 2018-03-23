08:12 23 марта
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В Турции разбился истребитель F-16

В турецком генеральном штабе сообщают о том, что в Турции потерпел крушение истребитель F-16. Катастрофа произошла в провинции Невшехир (центральная часть Турции). По опубликованным данным, самолёт начал падать во время выполнения планового тренировочного полёта.

В Турции разбился истребитель F-16


Пилот истребителя F-16 ВВС Турции погиб.


Из сообщения с официального сайта турецкого военного ведомства:

В ходе незамедлительно начавшихся поисково-спасательных мероприятий в провинции Невшехир были обнаружены фрагменты самолёта и тело лётчика.


Глава провинции Невшехир Хасан Унвер говорит о том, что тело пилота было обнаружено неподалёку от населённого пункта Оваорен в районе Гюльшехир.

Отмечено, что никакого огневого воздействия с земли не было.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 11

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  1. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 06:25
    Русские хакеры ! Однозначно !
    ФЕОДОР
  2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:25
    А почему пилот катапультой не воспользовался? what

    Честно говоря нет желания сочувствовать туркам помня как турецкий пилот на Ф-16 сбил наш самолет и погиб наш летчик.
    Чем больше турки потеряют своих Ф-16 тем лучше.
    Тот же ЛЕХА
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:28
      Наверно она и привела к такому итогу hi
      ul_vitalii
    2. АнтиFREEZ (Святослав) Сегодня, 06:34
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Честно говоря нет желания сочувствовать туркам помня как турецкий пилот на Ф-16 сбил наш самолет и погиб наш летчик.

      Аналогично. Ни капельки не жалко, хотя умом понимаю, что дело не в данном конкретном пилоте.
      Эмоции request
      АнтиFREEZ
    3. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 07:32
      Ну что вы такой недоверчивый lol , ну подумаешь 12 ножевых и все в спину, ну разве это повод сомневаться в самоубийтве? :) laughing
      Мих1974
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:29
    Бывает, ни кто не застрахован от несчастного случая с трагическим концом.
    rotmistr60
  4. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:34
    В Турции разбился истребитель F-16
    Бог шельму метит !
    Uncle Lee
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 06:55
    Есть Бог на свете всё-таки, каждая собака за свою подлость ответить должна.
    Altona
  6. ПалБор (Павел) Сегодня, 06:58
    Наверное,количество инцидентов и должно увеличиться,учитывая,сколько Эрдоган опытных пилотов за решётку определил.
    А сочувствие...Действительно,ни сочувствия,ни злорадства не испытываю.Так,факт.
    ПалБор
  7. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:08
    Нет повода злорадствовать. Возможно, от населенного пункта самолет уводил и не успел катапультой воспользоваться.
    Сергей985
    1. raki-uzo (hüseyin avni daülı) Сегодня, 07:43
      Так и было, уводил от населенного пункта, катапультировался, но было уже поздно.
      raki-uzo
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