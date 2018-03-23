Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
В Турции разбился истребитель F-16
В турецком генеральном штабе сообщают о том, что в Турции потерпел крушение истребитель F-16. Катастрофа произошла в провинции Невшехир (центральная часть Турции). По опубликованным данным, самолёт начал падать во время выполнения планового тренировочного полёта.
Пилот истребителя F-16 ВВС Турции погиб.
Из сообщения с официального сайта турецкого военного ведомства:
Глава провинции Невшехир Хасан Унвер говорит о том, что тело пилота было обнаружено неподалёку от населённого пункта Оваорен в районе Гюльшехир.
Отмечено, что никакого огневого воздействия с земли не было.
Пилот истребителя F-16 ВВС Турции погиб.
Из сообщения с официального сайта турецкого военного ведомства:
В ходе незамедлительно начавшихся поисково-спасательных мероприятий в провинции Невшехир были обнаружены фрагменты самолёта и тело лётчика.
Глава провинции Невшехир Хасан Унвер говорит о том, что тело пилота было обнаружено неподалёку от населённого пункта Оваорен в районе Гюльшехир.
Отмечено, что никакого огневого воздействия с земли не было.
Использованы фотографии: Википедия
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти