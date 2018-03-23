В Турции разбился истребитель F-16

В ходе незамедлительно начавшихся поисково-спасательных мероприятий в провинции Невшехир были обнаружены фрагменты самолёта и тело лётчика.

В турецком генеральном штабе сообщают о том, что в Турции потерпел крушение истребитель F-16. Катастрофа произошла в провинции Невшехир (центральная часть Турции). По опубликованным данным, самолёт начал падать во время выполнения планового тренировочного полёта.Пилот истребителя F-16 ВВС Турции погиб.Из сообщения с официального сайта турецкого военного ведомства:Глава провинции Невшехир Хасан Унвер говорит о том, что тело пилота было обнаружено неподалёку от населённого пункта Оваорен в районе Гюльшехир.Отмечено, что никакого огневого воздействия с земли не было.