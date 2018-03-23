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Британский судья: Скрипаль и его дочь после отравления могли тронуться рассудком
Впервые с момента отравления в Солсбери шпиона Скрипаля и его дочери в Британии решили рассказать о состоянии пострадавших. Чтобы Сергей и Юлия Скрипали вдруг не стали активными свидетелями по делу об отравлении неизвестным никому, но известному Британии, веществом, в Соединённом Королевстве заявили, что у отца и дочери диагностируется «серьёзное поражение мозга».
Британский судья Дэвид Уильямс, слова которого приводит Reuters, заявил:
Сами медики отмечают, что физическое состояние Скрипалей является стабильным. Из заявления:
Заявление судьи Уильямса даёт понять, что каких-либо показаний от самих Скрипалей ожидать не приходится. Этот факт, безусловно, подходит британским спецслужбам, которым явно не хотелось бы, чтобы выжившие Скрипали когда-либо рассказали что-то «лишнее».
Британский судья Дэвид Уильямс, слова которого приводит Reuters, заявил:
Медики после проведённых исследований пока не могут установить точного долгосрочного эффекта от воздействия отравляющего вещества на организм (Скрипаля и его дочери). Однако сейчас медицинские тесты показывают, что их мыслительные способности могут быть серьёзно нарушены.
Сами медики отмечают, что физическое состояние Скрипалей является стабильным. Из заявления:
Они находятся под воздействие седативных препаратов (успокоительных средств).
Заявление судьи Уильямса даёт понять, что каких-либо показаний от самих Скрипалей ожидать не приходится. Этот факт, безусловно, подходит британским спецслужбам, которым явно не хотелось бы, чтобы выжившие Скрипали когда-либо рассказали что-то «лишнее».
Использованы фотографии: www.globallookpress.com/
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