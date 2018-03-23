08:15 23 марта
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Британский судья: Скрипаль и его дочь после отравления могли тронуться рассудком

Впервые с момента отравления в Солсбери шпиона Скрипаля и его дочери в Британии решили рассказать о состоянии пострадавших. Чтобы Сергей и Юлия Скрипали вдруг не стали активными свидетелями по делу об отравлении неизвестным никому, но известному Британии, веществом, в Соединённом Королевстве заявили, что у отца и дочери диагностируется «серьёзное поражение мозга».

Британский судья Дэвид Уильямс, слова которого приводит Reuters, заявил:
Медики после проведённых исследований пока не могут установить точного долгосрочного эффекта от воздействия отравляющего вещества на организм (Скрипаля и его дочери). Однако сейчас медицинские тесты показывают, что их мыслительные способности могут быть серьёзно нарушены.


Британский судья: Скрипаль и его дочь после отравления могли тронуться рассудком



Сами медики отмечают, что физическое состояние Скрипалей является стабильным. Из заявления:
Они находятся под воздействие седативных препаратов (успокоительных средств).


Заявление судьи Уильямса даёт понять, что каких-либо показаний от самих Скрипалей ожидать не приходится. Этот факт, безусловно, подходит британским спецслужбам, которым явно не хотелось бы, чтобы выжившие Скрипали когда-либо рассказали что-то «лишнее».

Использованы фотографии: www.globallookpress.com/
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Комментарии 31

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  1. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 06:59
    За них это сделала бесноватая Мэй !
    ФЕОДОР
    1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 07:06
      Возможен, возможен летальный исход,
      А может быть станет совсем идиод
      хрыч
      1. Чёрный Сегодня, 07:09
        Соломки подстелили. Вдруг очухаются, вдруг скажут чего не того... ( а тут уже и заключение - дурики)laughing
        Чёрный
        1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:41
          Цитата: Чёрный
          Соломки подстелили. Вдруг очухаются, вдруг скажут чего не того... ( а тут уже и заключение - дурики)laughing

          Возможно и этот вариант. Но есть вопрос: почему их не прикончили, что бы вообще никаких неожиданностей.
          Напрашивается версия - что отравление является инсценировкой с осознанным участием отравляемых. Как Ющенко в своё время "отравили". Возможно, британские спецслужбы расчитывают (по сценарию) на показания Скрипалей об угрозах со стороны ФСБ РФ и даже Путина. Но... ложь - она такая штука, старается всегда лезть на ружу. Вот на случай ляпов в их показаниях и анонсировали снижение их умственных способностей, а не совсем дурками объявили - тогда бы их будвщие показания заранее были дискредитированы, а этого англичане не хотят. В обчем, будем посмотреть - спектакль продолжается...
          Alex-a832
          1. lwxx Сегодня, 07:55
            Если умрут, то тело дочери придется выдать России так как она гражданка РФ. Тут уже наши эксперты возьмутся за дело. Всплывет все ,что пытались скрыть итд, поэтому им выгодно держать их между небом и землей.
            lwxx
      2. Злой543 Сегодня, 07:45
        Ну умом он тронулся и стал идиотом когда Родину предал
        Злой543
    2. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 07:21
      Это не был "новичёк"это был секретный газ "ШЕПТУН")
      vkl.47
    3. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 07:54
      Раз никого из российских дипломатов к ним не подпускают , информацией по этому делу не делятся и что они сейчас там с ними вытворяют тоже никому не известно , в итого смело можно обвинить британцев в нанесении ущерба здоровью россиян (Скрипалей) и разжигании межнациональной розни .
      Spartanez300
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:00
    Скрипаль уже давно тронулся рассудком.Как и его кураторы в Британии..
    210окв
  3. NKT (Сергей) Сегодня, 07:01


    Однако сейчас медицинские тесты показывают, что их мыслительные способности могут быть серьёзно нарушены.



    Да в Британии там почти у всего правительства эти способности нарушены.
    NKT
  4. olhon (Дмитрий) Сегодня, 07:02
    Что то вообще какая то муть мутная.
    olhon
  5. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:03
    Наглы заранее ставят в известность, что их показания ( если всё таки допустят наших дипломатов к ним) не будут соответствовать действительности. Рубят концы... angry
    a.s.zzz888
    1. IGOR GORDEEV (Игорь) Сегодня, 07:10
      Цитата: a.s.zzz888
      Наглы заранее ставят в известность, что их показания ( если всё таки допустят наших дипломатов к ним) не будут соответствовать действительности. Рубят концы...

      Сразу же об этом подумал. Надеюсь наступит тот день когда их на весь мир выведут на чистую воду!
      IGOR GORDEEV
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:12
        IGOR GORDEEV (Игорь) Надеюсь наступит тот день когда их на весь мир выведут на чистую воду!

        Я тоже надеюсь...
        a.s.zzz888
  6. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:05
    Британский судья: Скрипаль и его дочь после отравления могли тронуться рассудком
    Это называется "ОТМАЗКИ". Даже если, по какой то СЛУЧАЙНОСТИ, кто то из Скрипаль придет в сознание и заявит, что их отравили англичане, все можно будет списать на помешательство. Нам осталось только УЧИТСЯ. Браво "владычица морей"..
    svp67
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:40
      . svp67 (Сергей) Сегодня, 07:05 Браво "владычица морей".

      Да, когда то возможно и была "владычицей морей", а сейчас гроза помоек, особенно в фейковых СМИ.
      a.s.zzz888
  7. askort154 (Александр) Сегодня, 07:06
    Ничего нового. Сделали "овощами", как и Литвиненко. Скоро будут крутить ролики с их ужасным видом - жертвы "путинской агрессии".
    askort154
  8. gukoyan (Igor) Сегодня, 07:07
    Они то могли тронуться рассудком, но почему-то это произошло с Мэй...
    gukoyan
  9. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:16
    "Британский судья: Скрипаль и его дочь после отравления могли тронуться рассудком"

    Что, досих пор смеются? sad Или в инструкции пользователя так написано?
    ul_vitalii
    1. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 07:46
      Цитата: ul_vitalii
      Что, досих пор смеются?

      Не, уже не смеются, но сожрали весь холодильник...
      Вежливый Лось
  10. avia12005 (Юрий) Сегодня, 07:21
    Накачали несчастных психотропными веществами из арсенала Бонда, это и коню ясно.
    avia12005
  11. Окорок (джон) Сегодня, 07:25
    если я правильно понял - если бы их действительно травили "Новичком" они бы не выжили? но они б...ь выжили и теперь началась уже полная ахинея
    Окорок
  12. Zubr Сегодня, 07:32
    Чушь порят, а она повизгивает.. lol
    Zubr
  13. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 07:33
    Сейчас их в дурку засунут и дело с концом.
    sgr291158
  14. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 07:38
    Британский судья: Скрипаль и его дочь после отравления могли тронуться рассудком

    ...они утверждают, что их заставлял выпить неизвестную жидкость какой-то рыжий человек с неопрятной прической и нервной жестикуляцией. Они попытались отказаться, но этот рыжий завопил, что если они не выпьют, то он пожалуется премьер-министру и самой королеве. Решив, что перед ними впавший в депрессию работник цирка, они выпили...
    Ну, надо же? Придумать такое...
    Вежливый Лось
  15. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 07:41
    Британский судья: Скрипаль и его дочь после отравления могли тронуться рассудком
    МИД РФ переходите в атаку.Обвините во лжи англичан.И преднамеренной попытке убийства гражданки России.Англичане следы пытаются замести.
    Наблюдатель2014
    1. sogdy (sogdy) Сегодня, 07:58
      По последним данным, Скрипаль не отказался от гражданства РФ, то есть оба Скрипаля - граждане России.
      sogdy
  16. Jurkovs (Юрков Сергей) Сегодня, 07:58
    Я сам чуть не тронулся рассудком от всего этого вранья.
    Jurkovs
  17. s30461 (Голик Алексей Михайлович) Сегодня, 08:04
    Смешно... пострадавшие не могут дать показания, потому что стали овощами. Я так думаю, что если Россия надавит на бриттов как следует, то оба окочурятся с последующей кремацией. И внезапно выяснится, что они написали завещание, в котором слезно просят развеять прах над Атлантическим океаном и ни при каких обстоятельствах не передавать бренные останки представителям России. И британцы с удовольствием и помпой завещание выполнят. Они же законопослушные и гуманные, в отличии от грубых варваров с востока.
    s30461
  18. Nickolai76 (Николай) Сегодня, 08:09
    Необходимо возвращать девочку, она же гражданин России, иначе там так "залечат". Они там на острове скорее всего будут ставить эксперименты над "нашими" бывшими. Им же запретили собирать биологический материал у нас, вот теперь и будут отрываться на "крысах".

    p.s. Однако своих граждан отдавать нельзя и лечиться теперь только у себя придется. Потому как на открытую войну они бояться идти, а вот химико-бактериологическую пойдут, даже генетическую.
    Nickolai76
  19. Vard Сегодня, 08:13
    Вообще то дочь Скрипаля гражданка РФ... И недопущение к ней представителей посольства акт неприкрытой агрессии по отношению к России...
    Vard
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