"Британский судья: Скрипаль и его дочь после отравления могли тронуться рассудком"

Медики после проведённых исследований пока не могут установить точного долгосрочного эффекта от воздействия отравляющего вещества на организм (Скрипаля и его дочери). Однако сейчас медицинские тесты показывают, что их мыслительные способности могут быть серьёзно нарушены.

Они находятся под воздействие седативных препаратов (успокоительных средств).